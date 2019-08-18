EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2322  105
Все про:конкурс (482) РДА (113)

 Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА в шести областях

В онлайн-проекті команди президента України Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці "Команда Зеленського" у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Нові вакансії в LIFT! Ми вже провели величезну роботу для пошуку крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА!

Шукаємо розумних і цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях".

Читайте також: Зеленський звільнив 71 керівника РДА по всій країні (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143495
 
   
 Топ коментарі
 
Предлагаю всем, кто больше всех орет про зраду, пойди кандидатами на эти должности, чтобы не дать Зе "здать Украину Пуцену", как вы то тут орете в отношении Зе. 😂
 показати весь коментар
 
Так вже було. Дуже шановна людина Михайло Булгаков навіть розклав на пальцях, що з цього вийшло. Їх також було приблизно 73%.

Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РГА в шести областях - Цензор.НЕТ 3945
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
А тем более за 5 лет 5 взрывов складов боеприпасов - это не простительно
 показати весь коментар
 
Ще не всі засоби рекрутингу використували. Забули про холодний контакт і оголошення на стовпах Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА в шести областях - Цензор.НЕТ 4419
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору