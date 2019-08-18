 На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета South China Morning Post із посиланням на організаторів.
Спочатку влада дала дозвіл на акцію лише в парку Вікторії, однак у підсумку демонстранти однаково пройшли міськими вулицями під дощем.
Наразі багато учасників демонстрації ще не розійшлися. Даних про масштабні сутички з поліцією наразі не надходило.
Водночас, за версією поліції, в парку Вікторії в неділю налічувалося 128 тис. демонстрантів.
Акції протесту в Гонконгу, що користується певною автономією, тривають вже кілька місяців. Спочатку їхньою метою було протистояння ініціативі, яка в разі реалізації дозволила б проводити екстрадицію людей в інші частини Китаю. Однак, як зазначають спостерігачі, з часом демонстранти стали привертати увагу до більш широкого спектру питань, пов'язаних із демократією.
У Пекіні неодноразово попереджали, що в разі великих заворушень готові вжити рішучих заходів.
Події в Гонконзі привернули увагу іноземних лідерів. Зокрема, нерідко щодо цієї теми висловлюється президент США Дональд Трамп.
Раніше требу було думати , коли вони погоджувались стати частиною комуністичної держави !
Вики говорит, что В 1898 году Великобритания взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау, которые получили название Новые Территории.
У нас малороссов такое не прокатит...
От де Майдан так Майдан.
Зе в своем офисе хоть смотрит?
Об этом его сын, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщил журналисту Руслану Курбанову. Интервью опубликовано на YouTube-канале On TV.
все остальные - самозванцы
Китай под шумок заберет у раши Сибирь и вопросы северного потока отпадают как дурацкие.
Так же как и наши вопросы с Крымом и Донбассом.
США делают ход конем.
Это шах.
Если интересно почитайте статью в "Зеркале недели" о китайских "инвестициях" в землю в Африке, в восточной Европе и в Украине кстати. А особо интересно что с китайцами лохонулся сам белоруский Бацька...
Очень актуальная статья, в свете заявлених ЗЕбило продажи 40 миллионов гектаров украинских земель...
Выход на порты Крыма в обход раши, это через территорию Грузии (если такое целесообразно), а там свои порты. Зачем тогда Китаю крымские?!
КИТАЙ ПОЙДЁТ НА США ВОЙНОЙ??????? 😂😅😂
И СРАЗУ ЖЕ ПОТЕРЯЕТ ВСЕ СВОИ РЫНКИ СБЫТА, БЕЗ ДАЖЕ НАДЕЖДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ. И ВСЁ, ПИПЕЦ ТОМУ КИТАЮ.
ДЕ ВАС БЕРУТ ТАКИХ АНАЛИТЕГОВ????? ГОВОРИЛ ЖЕ ВАМ ЕЩЁ ПРОФЕСОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ: -,,НЕЧИТАЙТЕ рфИЙСКИХ ГАЗЕТ, НЕСМОТРИТЕ рфИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, НЕСЛУШАЙТЕ рфИЙСКИЕ НОВОСТИ. ПОБЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЙ ОРГАНИЗМ. 😂😅😂
Когда вы начнете сливать Украину раше будут выступления поотив зели.
И никто вас не поддержит кроме вашей фермы.