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 За кордоном
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Все про:Гонконг (8) протест (975)

 На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників

Приблизно 1,7 млн осіб приєдналися до акції протесту проти влади в Гонконзі в неділю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє газета South China Morning Post із посиланням на організаторів.

Спочатку влада дала дозвіл на акцію лише в парку Вікторії, однак у підсумку демонстранти однаково пройшли міськими вулицями під дощем.

Наразі багато учасників демонстрації ще не розійшлися. Даних про масштабні сутички з поліцією наразі не надходило.

Водночас, за версією поліції, в парку Вікторії в неділю налічувалося 128 тис. демонстрантів.

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Акції протесту в Гонконгу, що  користується певною автономією, тривають вже кілька місяців. Спочатку їхньою метою було протистояння ініціативі, яка в разі реалізації дозволила б проводити екстрадицію людей в інші частини Китаю. Однак, як зазначають спостерігачі, з часом демонстранти стали привертати увагу до більш широкого спектру питань, пов'язаних із демократією.

У Пекіні неодноразово попереджали, що в разі великих заворушень готові вжити рішучих заходів.

Події в Гонконзі привернули увагу іноземних лідерів. Зокрема, нерідко щодо цієї теми висловлюється президент США Дональд Трамп.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143494
 
   
 Топ коментарі
 
Гонконг - населення 7 200 000 осіб ... тобто - на протест вийшло 25% всього населення - вчіться , українці ...
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раби не здатні навіть піти і проголосувати , як слід - 8% це їх "потолок" ! Раби здатні лише "гнівно" клацати по клавіатурі На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 9573........... На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 1511
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1,7млн протестующих, ни хрена себе, даже в Киеве во времена Майдана столько не собиралось.
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Почти как в Москве. Теперь понимаю, кто терпилЫ.
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Скоро гонконговцы снова в колонию к бритам попросятся
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Пізно ! На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 1647
Раніше требу було думати , коли вони погоджувались стати частиною комуністичної держави !
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Я не в курсе всего этого, но по-моему их никто и не спрашивал. Просто срок аренды закончился.
Вики говорит, что В 1898 году Великобритания взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау, которые получили название Новые Территории.
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Пошукайте , як радісно вітали в Гонконзі повернення в Китай ...
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Не буду даже спорить. Возможно определенная радость определенных слоев общества и была. Только от этого вряд ли зависел сам процесс возврата.
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Они и не хотели выходить , прост вышли по старому договору с Пекином . Пекин задавит все равно .
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Поднимайся Китай! Гони комуняк на ***! Восстанавливай Китайскую Республику!
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Поднимайся масква! Гони эту фсб-шную свору в шею! Сжечь все! Даешь народную мкадовскою республику! Нахер остальные дотационные федеральные округа и края! На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 2494
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А НА РАСИИ СКОЛЬКО ТАМ С ТЕЛЕФОНЧИКАМИ БЕГАЕТ ВИДОСИКИ СНИМАЕТ И В ОЧЕРЕДИ СТОЯТ ЧТОБ ПЛАКАТИК ПОДЕРЖАТЬ?
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ТА НА ДОНБАССЕ, ОНИ НОРМАЛЬНО С АК БЕГАЛИ, УКРАИНЦЕВ СТРЕЛЯЛИ...
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Ну побегать, помарадерить, с АК по слабой стране с практически отсутствующей на тот момент армией, прикрываясь мирным населением, танками паРаши за спиной и ощущением полной безнаказанности гнилые кацапы всегда рады, спору нет.
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та намного-намного больше, чем ілитніх порохоботов против ЗЕ-режима
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Разбаловала их метрополия-а теперь "родная говень" должна порядок наводить,прямо как в Крыму.
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Гонконг - населення 7 200 000 осіб ... тобто - на протест вийшло 25% всього населення - вчіться , українці ...
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Чтобы в Киеве, во время режима Порошенко, столько собралось, снесли бы его сразу, никакая нацгвардия и полиция ему не помогли бы.
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для України - і 1% вже досягнення ... а про 10% і мріяти не доводиться ...
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это вы сейчас народ против марионетки Зе-сопли подбиваете что ли....?
У нас малороссов такое не прокатит... На антиправительственную акцию протеста в Гонконге вышло 1,7 млн участников - Цензор.НЕТ 9068
На антиправительственную акцию протеста в Гонконге вышло 1,7 млн участников - Цензор.НЕТ 7594
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Рабів до Гонконгу не пускають.
От де Майдан так Майдан.
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раби не здатні навіть піти і проголосувати , як слід - 8% це їх "потолок" ! Раби здатні лише "гнівно" клацати по клавіатурі На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 9573...........
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А когда 8% выйдут на майдан с плакатами Украине нужен Порох , Hrymchak free ?
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1,7млн протестующих, ни хрена себе, даже в Киеве во времена Майдана столько не собиралось.
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Вот это Майдан, всем Майданам Майдан.
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А шо,есть основания ему чегото бояться? Или ты думаешь,шо пєтя аликсеич соберет больше? Соберет 0,000017млн шыкаладных челавеков
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...4,5млрд для залога,и то,если его не отменят после 29 августа.
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если начнется шухер,то останется одна семья.
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Такое количество трусливых кацапов можно лишь в автозаках привезти на митинг. Или в гробу..
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Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров отказался подписывать документ о присоединении республики к России без проведения общенационального референдума.

Об этом его сын, действующий глава Чечни Рамзан Кадыров, сообщил журналисту Руслану Курбанову. Интервью опубликовано на YouTube-канале On TV.
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первый и единственный настоящий Президент Ичкерии - это Джохар Дудаев
все остальные - самозванцы
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Чую мы накануне грандиозного шухера.
Китай под шумок заберет у раши Сибирь и вопросы северного потока отпадают как дурацкие.
Так же как и наши вопросы с Крымом и Донбассом.
США делают ход конем.
Это шах.
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Сибір вже вже китайський. От рашка техніку й пре звідти на Донбас, Сирію, етс.
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Китай не только в Сибирь лезет но и в Украину!
Если интересно почитайте статью в "Зеркале недели" о китайских "инвестициях" в землю в Африке, в восточной Европе и в Украине кстати. А особо интересно что с китайцами лохонулся сам белоруский Бацька...
Очень актуальная статья, в свете заявлених ЗЕбило продажи 40 миллионов гектаров украинских земель...
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Была как раз недавно передача про то что путин анексировал Крым не по причине баз нато.а потому что Китай собирался строить через Крым ( порты) шелковый путь в обох раши.
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В "Зеркале недели" серьёзная статья с фактами а не лапша на уши.
Выход на порты Крыма в обход раши, это через территорию Грузии (если такое целесообразно), а там свои порты. Зачем тогда Китаю крымские?!
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Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл в понедельник заявил - «Жители Гонконга храбро отстаивают свои интересы перед Коммунистической партией Китая, в то время как коммунисты покушается на их автономию и свободу. Любое насильственное подавление было бы совершенно неприемлемым… Весь мир следит за происходящим».
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Вот зря США туда лезут... Китай гораздо сильнее России. Если его по настоящему сильно разозлить - неприятностей будет много...
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И ШО??????
КИТАЙ ПОЙДЁТ НА США ВОЙНОЙ??????? 😂😅😂
И СРАЗУ ЖЕ ПОТЕРЯЕТ ВСЕ СВОИ РЫНКИ СБЫТА, БЕЗ ДАЖЕ НАДЕЖДЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ. И ВСЁ, ПИПЕЦ ТОМУ КИТАЮ.
ДЕ ВАС БЕРУТ ТАКИХ АНАЛИТЕГОВ????? ГОВОРИЛ ЖЕ ВАМ ЕЩЁ ПРОФЕСОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ: -,,НЕЧИТАЙТЕ рфИЙСКИХ ГАЗЕТ, НЕСМОТРИТЕ рфИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, НЕСЛУШАЙТЕ рфИЙСКИЕ НОВОСТИ. ПОБЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЙ ОРГАНИЗМ. 😂😅😂
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На превеликий жаль , мешканцям Гонконгу , ще доведеться зрозуміти що вільний демократичний лад не здатен існувати поруч із соціалізмом - Китай буде планомірно вводити в Гонконзі комуністичну диктатуру !
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Не сильно там і "комуністична диктатура" - там такі ж доларові міліонери, які хочуть віджати статки у міліонерів Гонконгу. І це основне.
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Як раз там "сильно комуністична диктатура" , з усіма її атрибутами - цензурою , однопартійною диктатурою і т.д .. ! А всі "доларові міліонери" існують доти , доки Політбюро КПК їм це дозволяє ...
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КАК ПОЯСНИШЬ ТОТ ФАКТ ШО ,,ДОЛЛАРОВЫХ" КИТАЙСКИХ ,,МИЛЛИОНЕРОВ" РЕГУЛЯРНО НА СТАДИОНАХ РАССТРЕЛИВАЮТ????? В ,,СВОБОДНОМ" КИТАЕ. 😂😅😂
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Круто - 1,7 млн гонкогснских БАНДЕРОВЦЕВ ВЫШЛИ НА МАЙДАН. И все говорят по китайски
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Выражаю солидарность с трудящимися Гонконга.
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В интересах РФ напротив помочь подавить это восстание.
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"Братьє" завжди були "жандармами Європи".Тепер--світу.
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КРАСАВЦЫ. Это достойно уважения. раша утирай СЛЮНИ На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 2431 ИНФУЗОРИИ!!!!!!
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Фигня в том, что в Китае живёт чуть не в 1000 раз больше людей. При необходимости перестреляют и 2 и 20 миллионов. И никто им не помешает. На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 5242
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Фигня в том, что если бы хотели, то уже бы перестреляли. Пока дядя Трамп только на полшишечки Китаю вставил. А если обидится и по полной закандибурит?
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Сопли Порошенко, соберитесь против Зели, хоть 1,5 тысячи...куда там миллионы. Погавкайте, понявкайте, похрюкайте. Может и повернете историю вспять. Цензор напишет, идиоты лайков наставят. Забухаете лишний раз. Подякуєте рошену и нездравому смыслу. Дерзайте скунсы.
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Готовьтесь к осени.
Когда вы начнете сливать Украину раше будут выступления поотив зели.
И никто вас не поддержит кроме вашей фермы.
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Какие 1,5 тыс? О чем ты? Если и соберется,то максимум 15 человек.
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Мокшандии и не снилась ну кроме курбан байрана
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В Украине даже 100 человек не выйдут на митинг если им не заплатят по 200 гривень На антиурядову акцію протесту в Гонконзі вийшли 1,7 млн учасників - Цензор.НЕТ 1304
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