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Все про:Донецьк (558) Микола ІІ (6)

 Московський фонд перейнявся будівництвом пам'ятника Миколі ІІ в окупованому Донецьку

Московський фонд "Відродження" планує встановити в Куйбишевському районі окупованого Донецька пам'ятник на честь Миколи II.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, про це пишуть ресурси терористів.

Пам'ятник планується встановити наприкінці серпня - початку вересня на території ще недобудованого храму на честь святих царствених мучеників у селищі Гірник.

За словами засновника фонду Михайла Блінникова, з проханням про встановлення пам'ятника звернувся протоієрей Свято-Володимирського храму УПЦ Московського патріархату Віктор Педченко.

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Як розповів Блінников, в установці пам'ятників святим Російської церкви сприяв митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ МП Іларіон.

"Я дуже поважаю митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Коли я приїхав вперше до Донецька, я не пішов ні в адміністрацію, ні до глави ДНР Олександра Захарченка, ні до будь-кого іншого, а звернувся безпосередньо до владики Іларіона. І все дуже легко вийшло", - заявив Блінников.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143493
 
 
 Топ коментарі
 
Пока Мордор не распадётся покоя нам не будет
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Так ни один психиатр не сможет поставить им диагноз.Плачут за совком и устанавливают памятники "кровавому" Николаю,устанавливают памятники царю но не требуют убрать мавзолей в котором лежит тот кто расстреллял их любимого царя со всей семьей включая детей.
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На параде победы в 1945г. в подножье мавзолея бросали не только нацистские штандарты но власовский триколор, а сейчас он развивается над мавзолеем.
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З такими виборцями які обирають таку владу.
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Правильно каждому жителю даунбасятины по кацапскому памятнику
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клоуны мать их... пусть они еще рядом с памятником сцарю, поставят памятники членину и сралину и православный крест... тогда пасьянс рузьге мира сложится полностью...
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На России у детей уже крышу сносит...В России 16-летний парень убил всю свою семью и покончил с собой.В селе Патрикеево Ульяновской области РФ 16-летний Тимерлан Камалетдинов жестоко убил всю свою семью, после чего покончил с собой.
«Ночью он убил бабушку, дедушку, мать и двоих детей-близнецов четырёх лет. На столе остался вырванный из тетрадки окровавленный листок, где подросток объяснил, что уходит и забирает своих родных с собой», -
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