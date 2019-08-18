 Московський фонд перейнявся будівництвом пам'ятника Миколі ІІ в окупованому Донецьку

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса, про це пишуть ресурси терористів.

Пам'ятник планується встановити наприкінці серпня - початку вересня на території ще недобудованого храму на честь святих царствених мучеників у селищі Гірник.

За словами засновника фонду Михайла Блінникова, з проханням про встановлення пам'ятника звернувся протоієрей Свято-Володимирського храму УПЦ Московського патріархату Віктор Педченко.

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Як розповів Блінников, в установці пам'ятників святим Російської церкви сприяв митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ МП Іларіон.

"Я дуже поважаю митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. Коли я приїхав вперше до Донецька, я не пішов ні в адміністрацію, ні до глави ДНР Олександра Захарченка, ні до будь-кого іншого, а звернувся безпосередньо до владики Іларіона. І все дуже легко вийшло", - заявив Блінников.

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