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 Політика України
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Все про:Безсмертний (113) фінанси (51)

 З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи в Мінську, поскаржився, що через участь у виборах заліз у борги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Главкому".

Незважаючи на це, політик вважає, що краще шкодувати про те, що ти зробив, ніж про те, чого ти не зробив.

"Щодо мого балотування, то я пропонував суспільству свої рецепти, своє бачення політики. Мене люди не підтримали. Немає проблем. Пішов на інші вибори, де також пропонував свою політику. Так само в питаннях партійної роботи. Я намагаюся навколо себе зібрати людей, хтось підтримує, хтось ні. Один із ключових моїх недоліків - брак ресурсів. З цих двох виборів я вийшов із боргами. Зараз працюю над тим, щоби їх позакривати", - заявив Безсмертний.

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Політик нагадав, що у 1996 році він один в Україні почав займатися територіальною реформою. "У 2005 році я її запропонував. Натомість її намагаються провести вже 15-й рік. Всі знають, хто фахівець, всі знають, що без цієї реформи сформувати відповідь на ключові питання майбутнього України неможливо", - каже Безсмертний.

Думки про роботу в новому уряді поки викликають у політика відторгнення.

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"Я останні півтора місяці серйозно працював, виписував ці речі, міркував над механізмами їхнього впровадження. Так сталося, що зараз це виявилося нікому не потрібним. Мене це внутрішньо серйозно чіпляє, бо я не просто прийшов бла-бла-бла. Я пропонував вирішити питання цивільних інститутів, які ведуть цей діалог у Мінську. Дуже добре розумію правову рамку розв’язання ситуації, як вона інкорпорується в інституційну модель майбутньої України. Тому подібні рішення (президента) неприємні для мене. Важко усвідомлювати, що може так трапитися, що ми втратимо ще п’ять років", - висловив думку Безсмертний.

Політик не розуміє, чому українці не обирають людей, які знають відповіді на головні виклики. Каже, що це питання не до нього, бо він не аналізує суспільні настрої.

"Я - політик і дипломат, пропоную перше, друге, третє. Припускаю, що можу помилятися, але, як показує час, я здебільшого правий у своїх висновках. І йду попереду хвилі..." - заявив Безсмертний.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143492
 
   
 Топ коментарі
 
Та нахрен тут эти слезы. Задолбали печатать этого идиота. Уже противно
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Лох и дурак и этот Пеца Офшоренко... - правильно прокатил его наш мудрый и простой нарид... Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7471
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До некоторых с первого раза не доходит. Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 9504
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самый крутой из Безсмертных - ета Кащей. остальные - жалкие выпердыши З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2371
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Но зато среди "бессмертных" нет ни одного с айкю ЗЕбила...
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Не удалось навариться на выборах. Такая досада.
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Рома, ты с Емцем и кандидатом от ЕС на троих завалили 24 киевский округ и отдали его какой-то пошлой ЗЕльонке.

И после этого вы умные ? З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2443
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ага. с таким мыролюбством и на свободе?
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конечно нет. Не идиот же он. Хотя кто его знает...
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Та нахрен тут эти слезы. Задолбали печатать этого идиота. Уже противно
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Кинь йому 5 копійок, хай заткнеться.
І взагалі, баталльон Рошен покажіть не словом а гривнєю свої дії. Ага...щас....
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Конечно интересно слушать как пуем по роялю стучат, чем думать о том как страну сберечь...
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Тебе пять лет пуем по черепушке стучало чмо диабетное. Отвыкай, нормальные времена наступают, просто работай и все будет, никто не отнимет, придурь ты 8%ная
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Занимаешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Лох.
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езжай в Польшу на заработки! и это унылое дерьмо представляло Украину! Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 5183
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он обществу предлагал свое видение политики, свои рецепты, реформы... Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4357
На рояле нужно сбацать было...
Пару пошлых анекдотов рассказать....
Выборец и пошел бы.....
Лох и дурак этот Роман Бессмертный... - правильно прокатил его наш мудрый и простой нарид...
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Лох и дурак и этот Пеца Офшоренко... - правильно прокатил его наш мудрый и простой нарид... Из участия в двух выборах я вышел с долгами, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7471
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Если ты считаешь, что народ прокатил Петю, то дурак скорей всего не Петя, а кто-то другой. У Пети есть бизнес, деньги, власть, знания. При этом успешное будущее ожидает каждого члена его семьи. А у тебя старый комп и клавиатура. Так кто дурак?
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Интеллектуал, а по твоему народ Украины проголосовал за Порошенко и его ПЭС?
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Во-первых не народ, а население. Как народ украинцы пока не состоялись. Во-вторых, у Порошенко проблем нет, а вот у этого самого "народа" они никуда не денутся. И так будет еще долго, пока дурь из мозгов не выветрится. У нас, если Вы не в курсе, к концу срока ненавидят всех правителей. Только Кучма был исключением (ну там скорей всего были мощные фальсификации). А так можно сказать, что и Юща в свое время "прокатили". Чем закончилось, напомнить? Так в этот раз наступили на те же грабли, но пока что этого не осознают.
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У педро есц тока жаба и ана иго сажрет и высрет уместе с иго ***************. З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3899 З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4498
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Пусть идет работать, например дворник, слесарь, сантехник, продавец и др.
Нет? У нас же все профессии в почете… А то моду взяли быть присосками на теле
государства… Возомнили из себя больших политиков…
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а должен был прибыль получить за участие в выборах?
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хоч і Безсмертний , а все одно - дурень ... ((
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ну так по обьявлению учителем истории или на на стройку . может дурь из головы выветрится .
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Ну как же так, все в прибылях, а Рома весь в убытках? Главное, не ходить вечером за арбузами. Есть странный опыт Грымчака.
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"...в 1996 году он один в Украине начал заниматься территориальной реформой. "В 2005 году я ее предложил. Зато ее пытаются провести уже 15-й год. Все знают, кто специалистИсточник: https://censor.net.ua/n3143492 - а бабла все одно не вистачає ? З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5825
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Рома, ставь на Зеро, вернешь все с лихвой. З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 4606
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По крайней мере попытался,не будут мучать сомнения о неиспользованом шансе.
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Бывает ! Я всегда высоко оценивал тебя , но народ не готов к таким как ты . Главное патриот и не вор . Специальностей много . возьмут везде .
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Если бы он выборы выиграл, тебе бы тут рассказали, какой он "патриот и не вор". З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3347 З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3347 З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3347
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Подскажите пожалуйста, здесь речь идет о БеЗсмертном или о БеСсмертном? З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3260
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Перечитай статью внимательно, а потом советы будешь раздавать, советчик... З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6198
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пане Роман Безсмертний, де можна прочитати ваш аналіз що саме призвело до подій 2014 року в плані Криму та Донбасу?
якщо не буде дано гірку правду, відповіді, як бути далі ні ви , ніхто не знайде.
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Самое время накрапать мемуары под названием "Хреново быть дебилом".
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И почему это он жалуется, если собирается сам проблемы решать?
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дело свиногрымчака живет и продолжается. свинобессмертный уже как телепопрошайка славик шустрый денег клянчит.
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все такие умные, шо писец!
может не очень, но точно умнее безсмертного
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Роман, надо терпеть поражение достойно. Как говаривал Остап Бендер, вы потеряли лицо и истерите, как баба.
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Учись сначала плавать на мелководье, а потом прыгай в океан!
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На 221-м окрузі Безсмертний зіграв роль технічного кандидата проти ЄС та Голосу й забезпечив перемогу якійсь хвойді з Днєпрапєтровска, в якої бізнес у Москві та купа справ від ошуканих студентів, погугліть кому цікаво. Заплатили йому за це чи він просто такий дурний - мене особисто не цікавить. Результат один й той самий. Сподіваюсь цього гімнюка більше в політиці не бачити.
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Каждому кандидату выделялись средства из бюджета. Рома, где деньги?
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Ну вот на третий день наконец и выяснилась причина истерики Безмертного.
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С этого надо было начинать, а то размазывает тут сопли второй день по Цензору.
Повторюсь: в политологи!!! Со скандалами, пьяными драками и разоблачениями в прямом эфире!!! Всё получится, главное верить!
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После того как ты заявил что боевикам убивавшим тясячи наши солдат и гражданских сделать амнистию, тебя паскуду на зону нужно еще отправить
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А вот так! На Бизнес-Цензоре, подчас, такие вещи интересные попадаются, которые в ленту новостей редакция выкладывать не решается, как я понимаю. Бо починается такой(!) срач, что... туши свет- сливай бензин.
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