 З участі у двох виборах я вийшов із боргами, - Безсмертний

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Главкому".

Незважаючи на це, політик вважає, що краще шкодувати про те, що ти зробив, ніж про те, чого ти не зробив.

"Щодо мого балотування, то я пропонував суспільству свої рецепти, своє бачення політики. Мене люди не підтримали. Немає проблем. Пішов на інші вибори, де також пропонував свою політику. Так само в питаннях партійної роботи. Я намагаюся навколо себе зібрати людей, хтось підтримує, хтось ні. Один із ключових моїх недоліків - брак ресурсів. З цих двох виборів я вийшов із боргами. Зараз працюю над тим, щоби їх позакривати", - заявив Безсмертний.

Читайте також: "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

Політик нагадав, що у 1996 році він один в Україні почав займатися територіальною реформою. "У 2005 році я її запропонував. Натомість її намагаються провести вже 15-й рік. Всі знають, хто фахівець, всі знають, що без цієї реформи сформувати відповідь на ключові питання майбутнього України неможливо", - каже Безсмертний.

Думки про роботу в новому уряді поки викликають у політика відторгнення.

Читайте також: Хотів запропонувати Зеленському принципово іншу модель припинення війни, - Безсмертний

"Я останні півтора місяці серйозно працював, виписував ці речі, міркував над механізмами їхнього впровадження. Так сталося, що зараз це виявилося нікому не потрібним. Мене це внутрішньо серйозно чіпляє, бо я не просто прийшов бла-бла-бла. Я пропонував вирішити питання цивільних інститутів, які ведуть цей діалог у Мінську. Дуже добре розумію правову рамку розв’язання ситуації, як вона інкорпорується в інституційну модель майбутньої України. Тому подібні рішення (президента) неприємні для мене. Важко усвідомлювати, що може так трапитися, що ми втратимо ще п’ять років", - висловив думку Безсмертний.

Політик не розуміє, чому українці не обирають людей, які знають відповіді на головні виклики. Каже, що це питання не до нього, бо він не аналізує суспільні настрої.

"Я - політик і дипломат, пропоную перше, друге, третє. Припускаю, що можу помилятися, але, як показує час, я здебільшого правий у своїх висновках. І йду попереду хвилі..." - заявив Безсмертний.

Читайте також: Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний