 Ворог від початку доби 18 серпня 6 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Пищевика зі стрілецької зброї; поблизу Водяного з ручних протитанкових гранатометів; поруч із Лебединським зі стрілецької зброї; поблизу Талаківки зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: у районі Новолуганського - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Луганського - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів".
Причём тут чье-то перемирие? Будь-то Пороха или Зе'?
А насчёт врага, спроси у Веданы - она у нас в курсе всех дел!
Тем более, она тут где-то тусуется...
Хватит тебе уже на него кивать.
За свое отвечай.
А во по перемирию тут то...что наши воины гибнут...а росийские наемники нет...ты зебобик считаешь это нормальным？
Я раньше думал, что ты, и остальные чувырлы похожие на тебя, просто сторонники Пети!
И даже патриоты!
Но, время показало - ольгинцы вы... Ольгинцы!!!
Ти - домбасіт? Я так і думав: яка ще нікчема так буде ненавидіти громадян України.) Питань більше не маю!
Ранее такие были...с началом зебобиковского перемирия из нет...
Ты считаешь что генштаб скрывает потери врага？
П.С. отличительная осоьенность зебобика...пнреход на личность оппонента...или на личности его родителей...защищая личность своего зеленого божка...
Много других резонансных дел.
Чи попірдуєш на диванчику з ноутбуком?
10 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООСВраг
9 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООСВраг
6 раз обстрелял наши позиции за минувшие сутки, потерь нет, - штаб ООСВраг
шесть раз обстрелял наши позиции с начала суток 4 апреля, - штаб ООС
.після його приходу кулі оминають...може і хвороби лікує?
А что хомячОк иловайский делает что бы их и не было？ или хотя бы что бы те потери были и у росийских наемников？
А то ведь с начала зебобиковского перемирия...потери наших украинских воинов превышают потери наемников в 14 раз...
Не наївся смертей, трупоїд?
У тебя ..зебобика..в твоей воспаленной бошке все перевернулось..
тогда у рашистов потери были в примерно в 3 раза больше чем у ВСУ....
Сейчас наоборот....
Pavel Bubnov 25%
@esaul75
·16 авг.
А помните, были новости до выборов:
-ВСУ уничтожили блиндаж и технику террористов
-ВСУ продвинулись на 2-3 км серой зоны
-ВСУ приняли N единиц военной техники
-ВСУ заняли такой-то населённый пункт
-ВСУ в ответ на обстрелы уничтожили российский танк
-На фронте без потерь
В связи с не прекращающимися фактами искажения информации о боевой обстановке в районе проведения ООС на территории Донецкой\Луганской областей, умышленном сокрытии фактов обстрелов украинской территории со стороны ВС РФ и бандформирований ОРДЛО, постоянных попыток президентской администрации скрыть от граждан Украины реальную обстановку в зоне боевых действий, военная комиссия объявляет о переходе в режим постоянного мониторинга ситуации с полным информированием граждан Украины.
Всем корреспондентам комиссии доложить о готовности в установленном порядке.
Так може досить гавнокомандующєму і тим жополизам що поруч з ним, грати фуєм по роялю а зайнятися своїми прямими обов'язками. Бо інакше йому і всьому тому кодлу "слуг урода" доведеться дуже погано.
Все класно. Для зе-чувачків.
Трампуша чекає, поки два вовани домовляться ...
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10655016-razumkov-vid-nas-budut-hotiti-shvidkogo-zavershennya-viyni-ale-zavershiti-jiji-shvidko-ne-viyde.html
А они продолжают выдумывать порохоботов и бороться с ними как жители Донбасса с украинским фашизмом.
August 15 at 11:33 AM
Парад с блэкджеком и бадоевыми - это одна сторона явления. А вот другая. Третья неделя "перемирия" имени Зеленского: штаб ООС в отчетах скрывает обстрелы оккупантов. Штаб ООС подает на 30% меньше обстрелов, чем показывает ОБСЕ.
Но если ОБСЕ мы называли слепыми, что не удивительно при наличии в миссии русских, то как назвать штаб ООС? Имени для вас нет, гниды.