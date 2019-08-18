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Все про:обстріл (5427) операція Об'єднаних сил (1486)

 Ворог від початку доби 18 серпня 6 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Пищевика зі стрілецької зброї; поблизу Водяного з ручних протитанкових гранатометів; поруч із Лебединським зі стрілецької зброї; поблизу Талаківки зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: у районі Новолуганського - з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік Луганського - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів".

Читайте також: Окупанти від опівночі 4 рази обстрілювали українських військовослужбовців

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143491
 
 
 Топ коментарі
 
В штабі освоїли художній свист.
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Тільки фальшивлять страшенно.
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Точніше й не скажеш. Після 16 серпня, штабу ООС, немає віри
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То есть, ты утверждаешь, что штаб врёт и у нас потери всё-таки есть?!
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С начала зебобиковского перемирия у нас потери 14 человек...а сколько у россиских наемников не подскажешь？
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Нуль. Я спецом промоніторив сєпарські ресурси. Ржуть.
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И будут ржать...и будут продолжать убивать...безнаказанно...
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Вона не може підказувати, бо нічого не знає.
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А ты - реальный Привет!
Причём тут чье-то перемирие? Будь-то Пороха или Зе'?
А насчёт врага, спроси у Веданы - она у нас в курсе всех дел!
Тем более, она тут где-то тусуется...
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Так порох то агент кремля.
Хватит тебе уже на него кивать.
За свое отвечай.
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Ну то что очередной зебобик..в очередной раз среагировал на мой ник как собаеа Павлова на лампочу радует...
А во по перемирию тут то...что наши воины гибнут...а росийские наемники нет...ты зебобик считаешь это нормальным？
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Скажу так...
Я раньше думал, что ты, и остальные чувырлы похожие на тебя, просто сторонники Пети!
И даже патриоты!
Но, время показало - ольгинцы вы... Ольгинцы!!!
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а ти заметил шо пропали пэрэможные видосы как герои знищили укрепления врага? воены света ща совсем в образе обиженных потерпевших Ворог від початку доби 18 серпня 6 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 662 хотя, уже почти 5 лет как.......
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А соєві дегенерати тут пишуть:"Ві всьо врьоті - убітих салдат ВСУ очінь многа і вам етага не гаварят! ". Кому тод і вірити?
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За время зебобиковмкго перемирия уже 14 человек..тебе зебобику мало？
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Трупоїд, скільки солдат ВСУ загинуло під час "пасхального перемир'я", яке останнім на посту президента оголошував Порошенко?
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Во время "пасхольнлго перемирия"...гибли и обдроченцы с русктми наемниками...поичем в количестве большем чем воинов ВСУ....
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Трупоїд, а звідкіля ти знаєш, що у домбасітів немає ні поранених ні вбитих?
Ти - домбасіт? Я так і думав: яка ще нікчема так буде ненавидіти громадян України.) Питань більше не маю!
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А ты поиведи примеры новостей где сказано что они есть...
Ранее такие были...с началом зебобиковского перемирия из нет...
Ты считаешь что генштаб скрывает потери врага？
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Трупоїд, піди вбий своїх батьків та посмакуй їх смертями та кров'ю. Я тобі не лікар.
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Ты дурачек что отрицаешь общеизвестный факт...что потери у ВСУ есть...а у обдроченцев из нет？ ты болен？ температуришь？

П.С. отличительная осоьенность зебобика...пнреход на личность оппонента...или на личности его родителей...защищая личность своего зеленого божка...
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14 убитих. Ти кайфуєш від смертей українських воїнів?
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Проста он их не щитает.
Много других резонансных дел.
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Ще один трупоїд виліз... Так на яких колчаківських фронтах ти було, хворобливе? Чого ні вранці, ні в день мені не відповіло на запитання?
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Не думаю що і ти воював в бригаді Колчака. Це ж тобі має бути років із 120-140.
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Зєгірь, ти певно зараз пишеш з передової на бєрцеві втомленого після танців в честь перемир'я Зеленського товариша?
Чи попірдуєш на диванчику з ноутбуком?
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он ****** в детском саду в котором работает у деток сметану. сам не видел но люди говорят.....
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Трупоїд, так в яких диванних військах ти служило?
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воровать у маленьких деток еду не есть хорошо Ворог від початку доби 18 серпня 6 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8206
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потерь чого, набоїв? зброї? тарілок в столовій?
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Замовлю я собі ікону президента Зеленського,
.після його приходу кулі оминають...може і хвороби лікує?
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Кажуть, що цю ікону треба прикладати до місця, де болить🙋
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Сегодня нет...просто повезло...
А что хомячОк иловайский делает что бы их и не было？ или хотя бы что бы те потери были и у росийских наемников？
А то ведь с начала зебобиковского перемирия...потери наших украинских воинов превышают потери наемников в 14 раз...
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Зебобік, це ти на "руцгій вєсні" інфу отримав?
Не наївся смертей, трупоїд?
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Я жду когда их зебобик нажрется...сколько ему надо...50？ 100？ или больше？
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А я бачу тебе трупоїда в кожній схожій на цю темах кожного дня із скигленням, що не пишуть про вбитих воїнів ВСУ, яких начебто по твоїй інформації повно.
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Я возмущаюсь тому что не пишут о том что дохнут росийские наемники...а о том чтл гибнут украинские воины как раз пишут...
У тебя ..зебобика..в твоей воспаленной бошке все перевернулось..
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Трупоїд, я прекрасно можу прочитати твої ж аислови трохи вище, як ти, зворобливе нікчемне створіння, смакуєш смертями воїнів ВСУ.
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Ну разве что в твоем воспаленном мозгу...более нигде...
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Зеленки попей...попустит тебя дурачка..
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Трупоїд, а ти хотів попити крові воїнів ВСУ, але про це тобі не написали?
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На сегодняшний дегь эту кровь пьет главзебобик..
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Ти радієш, коли українці вбивають російських окупантів?
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Война на Донбассе это война *настамнетов* с *потерьнетами*.
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Точніше й не скажеш. Після 16 серпня, штабу ООС, немає віри
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Вам можно не верить, Вы же не в ООС. А тысячи солдат и офицеров верят .
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І ще і ще і ще...скільки Українська Армія вбила на Східному Фронті російських окупантів за сто днів правління Порошенка і скільки за сто днів правління Зеленського?
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За 100 дней поавлегия зебобика...потерь у росийских наемников нет совсем... убивпют наших воинов безнаказанно...
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тогда у рашистов потери были в примерно в 3 раза больше чем у ВСУ....
Сейчас наоборот....

Pavel Bubnov 25%

@esaul75

·16 авг.

А помните, были новости до выборов:
-ВСУ уничтожили блиндаж и технику террористов
-ВСУ продвинулись на 2-3 км серой зоны
-ВСУ приняли N единиц военной техники
-ВСУ заняли такой-то населённый пункт
-ВСУ в ответ на обстрелы уничтожили российский танк
-На фронте без потерь
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Да, пишут потерь нет. Значит все кто погибли в это время, это либо самоубийц либо погибшие о неосторожности обращения с оружием. И хоронят таких чуть ли не каждый день. Долго будем врать самим себе или как?
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Брехати будуть до кінця зекаденції.
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смерть расіянсько-московським окупантам!!!! нищимо рогатих без болю та жалю!!!!
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Заявление Военной комиссии группы tZE inform

Ворог від початку доби 18 серпня 6 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7797

В связи с не прекращающимися фактами искажения информации о боевой обстановке в районе проведения ООС на территории Донецкой\Луганской областей, умышленном сокрытии фактов обстрелов украинской территории со стороны ВС РФ и бандформирований ОРДЛО, постоянных попыток президентской администрации скрыть от граждан Украины реальную обстановку в зоне боевых действий, военная комиссия объявляет о переходе в режим постоянного мониторинга ситуации с полным информированием граждан Украины.
Всем корреспондентам комиссии доложить о готовности в установленном порядке.
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Ворожі обстріли здійснюються практично щодня. Навіть якщо повірити офіційній інформації про відсутність втрат серед наших бійців, всі чудово розуміють , що день на день не випадає. І втрати будуть неминучі.
Так може досить гавнокомандующєму і тим жополизам що поруч з ним, грати фуєм по роялю а зайнятися своїми прямими обов'язками. Бо інакше йому і всьому тому кодлу "слуг урода" доведеться дуже погано.
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І поранені щезли ...
Все класно. Для зе-чувачків.
Трампуша чекає, поки два вовани домовляться ...
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Глава партії «Слуга Народу» та ймовірний кандидат на посаду спікера Верховної Ради IX скликання Дмитро Разумков визнав, що новій Раді не вдасться швидко зупинити війну на Донбасі. Читайте також Разумков назвавши три реформи, які хоче провести в Україні Таку заяву Разумков зробив в інтерв'ю «Новому времени», говорячи про пріоритети роботи нової Ради. «Звичайно, від нас будуть хотіти швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що швидко закінчити її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який має пройти вся країна, всі ми разом», - зазначив він. Раніше Разумков в інтерв'ю «Комерсанту» наголошував, що українська сторона хоче якнайшвидшого завершення війни на сході України і деокупації Криму, але вирішити ці питання лише на законодавчому рівні не вдасться.
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10655016-razumkov-vid-nas-budut-hotiti-shvidkogo-zavershennya-viyni-ale-zavershiti-jiji-shvidko-ne-viyde.html
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Зебобики почуяли вкус денег на крови...и он им понравился...
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Зебобикам уже прямо говорят что развели как котят.
А они продолжают выдумывать порохоботов и бороться с ними как жители Донбасса с украинским фашизмом.
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Зебобікам важко визнавати, що їхній кумир нічого не робить, а потім втече з грошима.
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Светлана Самборска
August 15 at 11:33 AM



Парад с блэкджеком и бадоевыми - это одна сторона явления. А вот другая. Третья неделя "перемирия" имени Зеленского: штаб ООС в отчетах скрывает обстрелы оккупантов. Штаб ООС подает на 30% меньше обстрелов, чем показывает ОБСЕ.

Но если ОБСЕ мы называли слепыми, что не удивительно при наличии в миссии русских, то как назвать штаб ООС? Имени для вас нет, гниды.
Ворог від початку доби 18 серпня 6 разів обстріляв наші позиції, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8640
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