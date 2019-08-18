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Все про:Луганщина (1815) тероризм (2108)

 Правоохоронці зі складу сил ООС провели рейд у Щасті - затримано терористку і громадянина, який перебував у розшуку

На Луганщині співробітники Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил провели профілактичні та розшукові заходи у місті Щастя.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час виконання комплексу заходів поліцейські встановили місце перебування і доставили в суд 41-річного чоловіка, який перебував у розшуку як особа, яка ховалася від органів суду; виявили жінку, яка у базах даних поліції значиться як причетна до НЗФ особа; вилучили пристрій для відстрілу метальних снарядів; задокументували факт зберігання наркотиків. Загалом правоохоронці склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143490
 
   
 Топ коментарі
 
надеюсь скоро такие рейды будут по Конче-Заспе и прочим облюбованным быдло-элитой предместьям Киева..
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Так я же за это голосовал . Нет ничего сексуальнее , чем наблюдать как коррупционеров кидают мордой в землю , а потом отжимают наворованное бабло . мммм ... Правоохранители из состава сил ООС провели рейд по Счастью - задержаны террористка и гражданин, находившийся в розыске - Цензор.НЕТ 3084
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+ пицод. Схема давно отработана как швейцарские часики исправно работает. Украл 100 лямов, "борцы с корупцией" арестовывают, свой суд назначает залог около 5 лямов и выпускают. В итоге все довольны, и задержанный отбашлял копеечку мусорне, и сам задержанный вышел на свободу отделавшись лёгким испугом. С той толоок разницей шо при ЗЕкловуне будут паковать проукраинских, а сепаров трогать не будут.
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Судячи з того як складає речення в коментарях, таки да.
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Ты в Счастье был? Там всего 10 домов, где этих двоих поймали и то непонятно.
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надеюсь скоро такие рейды будут по Конче-Заспе и прочим облюбованным быдло-элитой предместьям Киева..
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Так я же за это голосовал . Нет ничего сексуальнее , чем наблюдать как коррупционеров кидают мордой в землю , а потом отжимают наворованное бабло . мммм ... Правоохранители из состава сил ООС провели рейд по Счастью - задержаны террористка и гражданин, находившийся в розыске - Цензор.НЕТ 3084
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А потом отпускают, и компенсируют ущерб. мммм ... Правоохоронці зі складу сил ООС провели рейд у Щасті - затримано терористку і громадянина, який перебував у розшуку - Цензор.НЕТ 5066
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Не будем торопить события и посмотрим шо будет с бандюком Гримчаком и его дружбаном .
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+ пицод. Схема давно отработана как швейцарские часики исправно работает. Украл 100 лямов, "борцы с корупцией" арестовывают, свой суд назначает залог около 5 лямов и выпускают. В итоге все довольны, и задержанный отбашлял копеечку мусорне, и сам задержанный вышел на свободу отделавшись лёгким испугом. С той толоок разницей шо при ЗЕкловуне будут паковать проукраинских, а сепаров трогать не будут.
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то есть кидают мордой в землю честные менты и прокуроры?
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Там что то личное.
Одни коррупционеры что то не поделили с другими.
Нам какое до того дело?
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Та да...придет время и в Иванковичах проведут такой рейд...и в других местах где проворовавшихся зкбобиков паковать будут...
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Не густо. Остальные наличной рассчитались или натурой?
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Як це - не густо? Не кожен день багатий на такі сюрпризи, як рогатка для відстрілу метальних снарядів!
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Тільки двоє, а решта, мабуть проукраїнське і не воювали за сепарню.
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Соєві, а що, дійсно мало затримали?
Так вперед на Щастя, і допоможіть НП та ООС!
Що, слабо?
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Так это не Грымчака задержать.
Дейнего попробуй задержи.
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Да! С начала вы, ребята, личным примером. Ну а мы, соевые, потом. Нам страшновато Правоохоронці зі складу сил ООС провели рейд у Щасті - затримано терористку і громадянина, який перебував у розшуку - Цензор.НЕТ 6784 .
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Всегда хотел спросить, почему замазывают или не выкладывают фото террористов?А если это чучело после отсидки окажется моим соседом и будет растекаться мыслию по древу, где бы взрывчатку в банку с мёдом заложить?
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Доки суд не виніс рішення- людина вважається невинуватою. Хоча я також проти замазувань. Країна повинна знати своїх "героїв", та й сусіди хочуть бути більш обізнаними.
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Особенно это заметно по Грымчаку и Зайцевой.
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Справа резонансна. Прізвища одразу стали відомі, а маючи такі дані- фото людини знайти не проблема.
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Смотрите сколько резонансных дел.
Где там какие то убийства украинцев на Донбассе.
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Чого ти приколупався? Свербить? Чи це я їм рило замальовую?
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Так тебя все устраивает вот и приколупываюсь.
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то есть выкладывать и вешать фото пидозрого маньяка который в розыске незаконно?
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Подайте офіційний запит в міністерство Авакова, Вам нададуть розгорнуту відповідь.
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Сегодня порохофермы отрабатывают свое бабло на полную , такое ощущение что за них проголосовало не 8%, а 88% Правоохоронці зі складу сил ООС провели рейд у Щасті - затримано терористку і громадянина, який перебував у розшуку - Цензор.НЕТ 2484 Соя давайте продолжайте работать на защиту капиталов Пороха Правоохоронці зі складу сил ООС провели рейд у Щасті - затримано терористку і громадянина, який перебував у розшуку - Цензор.НЕТ 7681
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Так вже оголошено, що мінстець розформовують. А поранена тварина найбільш агресивна.
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