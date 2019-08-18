 Правоохоронці зі складу сил ООС провели рейд у Щасті - затримано терористку і громадянина, який перебував у розшуку

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Під час виконання комплексу заходів поліцейські встановили місце перебування і доставили в суд 41-річного чоловіка, який перебував у розшуку як особа, яка ховалася від органів суду; виявили жінку, яка у базах даних поліції значиться як причетна до НЗФ особа; вилучили пристрій для відстрілу метальних снарядів; задокументували факт зберігання наркотиків. Загалом правоохоронці склали 18 протоколів про адміністративні правопорушення".

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