 Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle.
Картер вважає, що Росія "дуже вправна у використанні можливостей, які дуже легко заперечувати", в "маніпулюванні інформаційним середовищем і у викладі своєї версії правди".
"Я думаю, що вони також розумні, щоб змусити інші країни відчути, що Росія, можливо, вигідніший союзник або вдаліша ставка в плані їхньої підтримки, ніж Захід", - зазначив Картер.
Глава Генштабу вважає, що західні країни мають розробити досконаліші методи захисту, зокрема Заходу необхідно вкладати більше коштів у контррозвідку.
На думку Картера, Велика Британія має посилити свою присутність в Африці, щоб не дозволити Росії взяти деякі регіони під свій контроль. "Росія намагається розширити зону свого впливу і на деякі частини Африки", - підкреслив він. Картер сподівається, що британські місії, націлені на надання військової допомоги, допоможуть країнам, що розвиваються, стати "більш орієнтованими на Захід, ніж, можливо, на групу Вагнера".
То есть, твой пост и мой - братья по-разуму?
Тепер зрозуміло, звідки вони взялися...
Но не нужно забывать и о стремлении военных получить больше финансов
Пора уже признать электорату, что выборы были просраны еще в первом туре, и думать, как исправить свою ошибку. Как все-таки это много - пять лет.
они тем и умнее, что не лезут куда не просят,
они закрытое общество
Походу Перл Харбор американцев ничему не научил