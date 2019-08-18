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 За кордоном
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Все про:Африка (39) Велика Британія (1047) кіберзлочин (364) кібербезпека (311) ПВК_Вагнера (87)

 Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці

Глава Генштабу Великої Британії генерал Нік Картер вважає, що загроза з боку Росії матеріалізувалася швидше і яскравіше, ніж британська влада припускала у 2015 році, коли було опубліковано останній докладний звіт із питань оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Deutsche Welle.

Картер вважає, що Росія "дуже вправна у використанні можливостей, які дуже легко заперечувати", в "маніпулюванні інформаційним середовищем і у викладі своєї версії правди".

"Я думаю, що вони також розумні, щоб змусити інші країни відчути, що Росія, можливо, вигідніший союзник або вдаліша ставка в плані їхньої підтримки, ніж Захід", - зазначив Картер.

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Глава Генштабу вважає, що західні країни мають розробити досконаліші методи захисту, зокрема Заходу необхідно вкладати більше коштів у контррозвідку.

На думку Картера, Велика Британія має посилити свою присутність в Африці, щоб не дозволити Росії взяти деякі регіони під свій контроль. "Росія намагається розширити зону свого впливу і на деякі частини Африки", - підкреслив він. Картер сподівається, що британські місії, націлені на надання військової допомоги, допоможуть країнам, що розвиваються, стати "більш орієнтованими на Захід, ніж, можливо, на групу Вагнера".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143489
 
   
 Топ коментарі
 
Маасковія сере по всьому світу і нікому дати їй в рило.
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Для того чтобы это понять не обязательно ехать в Англию. Уже в Украине все, кто голосовал за ЗЕ тупо молчат. И только фсбешная лахта усирается на украинских форумах расхваливая ЗЕ и ругая Петю.
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Теж саме й тут на Цензорі, порохоботи постійно серють, а коли їм натовчеш пику - біжуть ябіднєчать до адміна!
Тепер зрозуміло, звідки вони взялися...
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Таким, яким ти нижче написав. Чи маючи аналогічну думку ти навмисно написав мені?
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Абу , ты же можешь все узнать у Валюхи с немецким флажком
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Ого!!!
То есть, твой пост и мой - братья по-разуму?
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Это ещё нужно втюхать в голову и немцам с французами...
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Маасковія сере по всьому світу і нікому дати їй в рило.
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Нічого нового в історії. В свій час гітлер теж срав по всьому світу і в Африці теж...
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Теж саме й тут на Цензорі, порохоботи постійно серють, а коли їм натовчеш пику - біжуть ябіднєчать до адміна!
Тепер зрозуміло, звідки вони взялися...
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А нахрена мені твоя правда? Тримай її при собі. До чого тут я?
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Чого ти придовбався з своєю правдою? Вона твоя і тримай її при собі, поки я не вказав тобі напрямок куди йти.
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Це тому, що він не сом, а сомиха-білявка👯
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Военные больше знают и предупреждают политиков, которые и руководят страной.

Но не нужно забывать и о стремлении военных получить больше финансов Глава британского Генштаба Картер предостерег мир от российских киберманипуляций и действий наемников РФ в Африке - Цензор.НЕТ 6740
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нужно армию строить по серьезному а не детский сад делать
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Для того чтобы это понять не обязательно ехать в Англию. Уже в Украине все, кто голосовал за ЗЕ тупо молчат. И только фсбешная лахта усирается на украинских форумах расхваливая ЗЕ и ругая Петю.
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Та не , путинские портянки раздувают срач вместе с порохоботами. А может , єто одно и то же...
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Первейший аргумент кремлятины, рыгов и парашенковни - что кандидатов всего два - петя и зеля.
Пора уже признать электорату, что выборы были просраны еще в первом туре, и думать, как исправить свою ошибку. Как все-таки это много - пять лет.
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После победы Зе, порохоботам предлагали объединится в случае , если Зе будет действовать против Украины. Но порохоботы, написали, что теперь они ничего не будут делать и помогать той части украинцев, которая проголосовала против ПАП . Создавая образ противников ПАПа, как не патриотов Украины, и которые ничего не делали для Украины, до победы Зе на выборах ..
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Что делать и кто виноват - вопросы на каждый день! Но если судить строго, то очень хорошо что есть противовес в этих вопросах. Поясняю - что сделало западные страны с Ливией - попусту превратили цветущую страну в пустыню. А если бы была сила в то время, которая помешала бы этому, то Ливия сохранила бы свое былое состояние. Если нет протовостояния, то любая страна может быть на месте Ливии - не угодил коалиции получи по полной. Так что не все так плохо, как нам говорят - пример: Сирия, Иран, Венесуэла, а значит еще не все потеряно.
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Каждый узурпатор должен канчать на кукане дрыхая нохами. А бюрократический класс уличенный в узурпации власти и оказывающий вооруженное сопротивление истребляться. И усе путет пучком.Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці - Цензор.НЕТ 3187 Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці - Цензор.НЕТ 4271 Глава британського Генштабу Картер застеріг світ від російських кіберманіпуляцій і дій найманців РФ в Африці - Цензор.НЕТ 4271
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Вообще-то, всё это мышиная возня - в Африке уже давно хозяйничают китайцы. И в экономических делах, и в поставках оружия, и в обучении военных.
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У чайникав усе тока начинаицца, Гонгконг им у помосч.
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типа китайцы новый прысчь ?
они тем и умнее, что не лезут куда не просят,
они закрытое общество
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Запад и США пока не отгребут от кацапов, чухаться не начнут
Походу Перл Харбор американцев ничему не научил
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