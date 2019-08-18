 Версія про пожежу, як спосіб приховування вбивства в одеському готелі "Токіо Стар", не підтвердилася, - "Думська"

Як передає Цензор.НЕТ, про це місцевому виданню "Думська" повідомили джерела в поліції 18 серпня.
Зокрема, співрозмовники журналістів розповіли, що під час розтину не виявили підтверджень цьому. На тілах дев'яти загиблих зафіксовано тільки характерні для пожежі ушкодження.
Одна з версій причин пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" - приховування вбивства - не підтверджується.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.
Сьогодні о 19:01•Хвиля
Вероятнее всего они привязаны к «нормандской встрече» и обсуждении Путиным ситуации в Украине без президента Украины в формате с Францией и Германией.
В интернете активно обсуждают слухи о том, что уже якобы началась подготовка встречи Зеленского с Путиным, пишет Русский еврей.
«Нам показали внутренний документ, который свидетельствует о начале подготовки нашей стороны к встрече на высшем уровне между Зеленским и Путиным. Срок пока не известен, но говорят, что не раньше первых чисел октября», - сказано в сообщении.
Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что если это произойдет до встречи с Трампом, то результаты встречи могут быть очень неприятными для Украины.
«В целом это противоречит ранее декларируемой жесткой ориентации Зеленского на формат Будапешт+ (то есть, нормандская четверка + Великобритания и США). Таким образом, США и Великобритания однозначно отказались глубже влезать в российско-украинскую войну?» - написал он на своей странице в Facebook, уточнив, что Украине стоит опасаться «диктата Кремля».
Стоит добавить, что пока в Офисе президента Украины никак не прокомментировали эти слухи.
Сьогодні о 19:06•Буквы
Российский продюсер Андрей Разин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поспособствовать его визиту в Полтаву.
Об этом Разин написал в Instagram.
"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - сказано в обращении.
В коме Нина Кирсо находится с июня 2018 года, после того как у нее произошло кровоизлияние в мозг. 1 июня 2018 года певицу нашли в ее квартире без сознания. Солисткой полтавской группы "Фристайл" Кирсо стала в 1991 году.
Напомним, после начала российской агрессии против Украины в 2014 году Служба безопасности Украины ограничила въезд в страну ряду культурных деятелей из РФ.
В декабре известного российского исполнителя Виктора Салтыкова не пустили в Киев в виду того, что у него недостаточно финансовых средств для пребывания за границей. Это решение артист назвал нарушением прав человека и заявил, что будет судиться по этому вопросу.
И здесь Порошенко вездесущ... И чем зерадные малороссы отличаются от лишнехромосомных в своей вере в добрых-плохих царей?
Піду з'їм чогось пекельно гострого, щоб хоч трохи риднути
Бо із співчуттям якось не витанцьовується )))0))0)))
Русского еврея впихнул в этому тему...
Потом Разина приплёл...
Могёшь ты зраду разгонять
Впечатление так себе... - отель из доступных..., комнаты почти японские капсулы..., персонал не из назойливых, в номере было в меру грязно...
Самое то, когда приехал в Одессу по делам на сутки и нужно просто переночевать...
Но что бы там был общаговский бордель.... - я не заметил...
Отель на 2-3 звезды.....- дешевый, но отель .... - таким каким он и должен быть...., со всеми атрибутами которым должен соответствовать отель...
Оторванных розеток, протекающего крана и грязной простыни с загаженным унитазом я не увидел...
ну у нас Онуфрий, Епифаний, кирил гдето там кричит в болоте
все это знают
вопрос
США к примеру Нидерланды у них там католический пастор или папа тоже в телик лезит ?
В Нидерландах преобладает христианство. К христианам себя относит 7414 тыс. жителей (43,4 %), из них католики составляют 4359 тыс. (26,6 %), протестанты, в основном кальвинисты и лютеране - 3033 тыс. (16,8 %). Остальные - 32% - мусульмане, и 24% прочих мелких конфессий с атеистами.
В США - 46,5 % населения - протестанты, 20,8 % - католики, 1,6 % - мормоны, 0,9 % - члены других христианских конфессий, 1,9 % - иудеи, 0,9 % - мусульмане, 0,8 % - иеговисты, 0,7 % - буддисты, 0,7 % - индуисты, 1,8 % - другие, 22,8 % - не относящиеся ни к одной религии.
На Украине - 9% украинцев - атеисты. Среди тех, кто назвал себя религиозной лицом, 84% - православные разных церквей, еще 7% украинцев -греко-католики. Все остальные 8% - это протестанты, мусульмане и прочие субстанции.
На западе есть специализированные религиозные телеканалы. У нас их пока нет. На западе религия присутствует в политике опосредовано, не явно, у нас иные традиции.
на - 5 звезд.