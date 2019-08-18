 Кожен п'ятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун

Таку думку вона озвучила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи трансформацію системи охорони здоров'я на рівні сімейної медицини, було дуже важливо залучити до цього процесу приватний сектор медичного ринку. ...Зруйнувати радянське уявлення про те, що бізнес - це "класовий" ворог. Це важлива передумова подальшого розвитку України не лише в охороні здоров'я", - написала вона.

За словами в.о. міністра, "бізнес дуже охоче приєднався до трансформації" в охороні здоров'я.

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"Приватні клініки відразу подали заявки на укладення договорів із НСЗУ (Національною службою здоров'я України. - Ред.). Сьогодні 156 приватних медзакладів або лікарів-підприємців мають договори з НСЗУ, тобто кожен п'ятий заклад, де можна укласти декларацію із сімейним лікарем, приватний", - зазначила Супрун.

"Пакет послуг, який пацієнт може отримати за декларацією з лікарем у приватному закладі, нічим не відрізняється від комунального. Держава однаково оплачує ці послуги, відповідно до затверджених тарифів", - додала в.о. голови МОЗ.

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