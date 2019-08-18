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 Суспільство
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Все про:охорона здоров'я (152) лікарі (280) Супрун Уляна (508)

 Кожен п'ятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що до реформи охорони здоров'я слід залучати приватний бізнес.

Таку думку вона озвучила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи трансформацію системи охорони здоров'я на рівні сімейної медицини, було дуже важливо залучити до цього процесу приватний сектор медичного ринку. ...Зруйнувати радянське уявлення про те, що бізнес - це "класовий" ворог. Це важлива передумова подальшого розвитку України не лише в охороні здоров'я", - написала вона.

За словами в.о. міністра, "бізнес дуже охоче приєднався до трансформації" в охороні здоров'я.

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"Приватні клініки відразу подали заявки на укладення договорів із НСЗУ (Національною службою здоров'я України. - Ред.). Сьогодні 156 приватних медзакладів або лікарів-підприємців мають договори з НСЗУ, тобто кожен п'ятий заклад, де можна укласти декларацію із сімейним лікарем, приватний", - зазначила Супрун.

"Пакет послуг, який пацієнт може отримати за декларацією з лікарем у приватному закладі, нічим не відрізняється від комунального. Держава однаково оплачує ці послуги, відповідно до затверджених тарифів", - додала в.о. голови МОЗ.

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Кожен пятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун 01
Кожен пятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун 02
Кожен пятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143487
 
   
 Топ коментарі
 
Господи, уйми эту дурочку. Какие тарифы???? 270 грн на год, Она уже в открытую издевается???? Сотни закрытых больниц, тысячи уволенных мед работников.
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Прив"язали як худобу до терапевтів,і назвали це реформою.
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что это придурошное малограмотное чмо без высшего образования - делает на посту министра?
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что это придурошное малограмотное чмо без высшего образования - делает на посту министра?
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Лишнехромосомный Никита Ник, на Лахте Супрун лишили высшего образования и степени доктора медицины?
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Така методичка. Ажопадєлаєш.
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улянка , по просьбе зрителей, скоро покажет в прямом эфире , как правильно делать ми нет
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Господи, уйми эту дурочку. Какие тарифы???? 270 грн на год, Она уже в открытую издевается???? Сотни закрытых больниц, тысячи уволенных мед работников.
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где ты это придурок начитался? у тебя в селе фап закрыли?)))
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Зачем мне читать Ту больницу в которой спасли жизнь сначала моей сестре, потом в ней умерла моя мать, а после спасли жизнь мне уже закрыли..... Так, что там уже никто не умрёт, но там уже и никого не спасут....
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Сообщается, что в 2012 году в Украине было 2,5 тыс. больничных учреждений, а в 2017 году их насчитывалось всего 1,7 тысяч.
Число больничных коек также сократилось - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.но в 2014 году смотрим статистику http://stat.nonews.co/ukraine/official-statistics/hospital/ их было 1,8.В общем во всем Супрун виновата
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Ну, что такое амбулатории вместо больницы, мне хорошо известно. И что такое больничный кока за 9,8 грн на день тоже....
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а ты найди врачей, желающих работать в сельских больницах.
за 15 тысяч гривен никто туда ехать не хочет
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Для этого и существует например гос заказ, с обязательным условием отработать в сельской местности. Можно и другие стимулы создать. Нужно желание, а не только возможности как сэкономить на медицине, окончательно её угробив.
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госзаказ даст выхлоп через 6 лет и то для этого нужны изменения в законодательстве.Чем тут Супрун может помочь то?у нее нет 6 лет и должен быть закон, что если ты не идешь по распределению, то обязан возместить средства на обучение.Это к парламенту
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я рпосто уверен что эта больница на 200 коек а лежало там пару бабушек и ее закрыли из за нерентабельности
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Да мне до лампочки в что ты уверен за соевые 30 сребрянников....
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Зачем. Ты денег дашь на её восстановление или как?
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да думаю что спокойно докажу тебе что ты обычный пиз*обол собеседник))))
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Иди лесом недоразвитый. Что ты мне можешь доказать???? Или ты думаешь я буду писать для красного словца о смерти своей матери????
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мы обсуждаем смерть твоей матери? по моему мы разговариваем о больницах которые просто не нужны
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Я тебе уж пояснил. Если ты тупой или недоразвитый, я не доктор. Ещё раз для для особо одарённых, тупых и недоразвитымх. Реформы направлены исключительно на экономию бюджетных средств. Поэтому закрываются больницы, поликлиники, в лучшем случае перепрофилруються в амбулатории. Теперь медицинскую помощь просто не оказывают. Что тебе не понятно?????
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ну если в твоем мухосранске живут 3 бабушки и ты, то больницы там и не нужно, дешевле ваши жопы привезти в рай.больницу. а если ты без врача знаешь что тебе лечить то зачем тебе вообще врачи? лечись сам уринотерапией)))
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А в чем конкретно её вина, что больницы закрывают? Просто непонятна взаимосвязь
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Поясняю. Цель реформ сокращение бюджетного финансирования медицины. Результат массовое закрытие больниц и поликлиник. А так никакой связи нет. Люди просто умирают без медицинской помощи....
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Ульяна Вам вже не вірять. Що мне більше сподобалось у вас так це гроші за паціентом але це не достатньо. В Україні повинно бути не лікування хвороби а попередження виникнення хвороби. Повинна бути обов"язковий медичний огляд 1 раз на 2 роки
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Та счас. Нехватало тут ещё "изнасилований". Обязательный это как с государственным исполнителем после вступившего в силу решения суда? От@битесь, пожалуйста. Все без сопливых разберуться нужен им медосмотр или нет.
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мда.Более менее нормальный минимальный базовый пакет медосмотра стоит порядка 3000 гривен.Для 30 миллионов жителей неньки это составитпорядка 90 млрд гривен.При всем бюджете здравоохранения 95 млрд гривен.
Более того, массовые медосмотры даже в том же СССР не привели к какому-то особому положительному результату
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Та какой там может быть положительный результат от медосмотров? Беготня по кабинетам после выстаивания в огромных очередях во имя того, чтоб кто то галочку поставил. Ну разве что врачам заработать - медосмотры в любые времена пачками покупали, хоть в советские хоть в нынешние.
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Прив"язали як худобу до терапевтів,і назвали це реформою.
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а ты шо не худоба?))) вас патологоанатомам нужно привязывать что бы не плодились))
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Проблеяла породистая черниговская коза, не ватная, мужского типа пола. Откормленная чистейшим шыкаладом.
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Україна повинна забезпечити 100% відсоткове державне фінансування лікування дітей до 18 років
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це ще неймовірніше за державне фінансування ремонту школ і учбові матеріали - все за кошти батьків.
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І чим будуть лікувати дітей в лікарнях? Хороші ліки дорогі. Хороша апаратура дорога. Хороші лікарі теж недешеві. Хто їх купляти буде?
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вот когда украинцы научатся платить налоги тогда и с государства нужно требовать. ведь государство это мы и есть
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За 2 года реформы так и не ответели на простой вопрос! ты подписал декларацию, потом ты заболел а врач не пришел, типа не захотел в отпуске в дикрете или просто забил (выбери сам)! ну и что делать? ответ иди подпиши с другим не катит, просто потому что ты болен куда ты пойдешь что то подписывать! а другого модет и не быть вот нет и все!!

ВОТ ТАКАЯ ОНА НАХЕР РЕФОРМА!!
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мен ваши фантазии до задницы, и мне неинтересны те кто расказывает что у них все класно, денег дофига тарифы платить, врачи приходят скоры приезжают а продукты в магазинах на шару раздают! такие сказочники идут лесом!!

мой вопрос простой, в реформе что приняли нет никаких наказаний и штрафов или еще чего если врач не пришел! вот и поясни мне что мне делать больному если врач не пришел, скорая не ездит?!! РЕФОМА ЕТИТЬ ЕЕ!!
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меняй себе семейного врача не бабушку 70 летную......мой семейный врач - 27 или 28. Я прихожу к ней ....говорю я хочу сделать ЭКГ она мне говорит пошли.....то есть она мне никогда не отказывает в моей просьбе в рамке разумного......надо послушать без проблем.....я бывало к ней захожу без карточки медицинской......ТОЛЬКО НЕ ПОДУМАЙ ОНА НЕ МОЯ ДЕВУШКА
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хочу сделать ЭКГ
За твои гроши, хоть пересадку сердца Кожен п'ятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун - Цензор.НЕТ 4610
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Ты что придурок, просто ходишь и делаешь ЭКГ? Та сам себе врач? Порохоботы, вы уже даже брехать не можете идите уже найух вместе с этой брехухой с двумя паспортами. Вам ясно сказано новый Кабмин будет в течении двух дней.
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дурачек я порохоботов не воспринимаю.....ты сейчас прогнал....я не люблю порохоботов
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эту чучундру, скорее всего, оставят..
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я тебя поддерживать и поддерживал ...я читал твои сообщения мне понравились
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иван ты знаешь я знаю глав врача города он мне сказал вы можете обращаться по любому вопросу.......ну я же понимаю где границы дозволенного и не дозволенного....прикинь я прихожу и говорю ей у меня СПЕРМОТОКСИКОЗ онанизмом не могу могу вылечить помогите
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частный бизнес это хорошо, вот только в поликлиниках они не должны сидеть бесплатно. ком. услуги платит гос- во а врачи не платят ни копейки
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Когда эту тупорылую дуру уберут с министерства.
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тут у Супрун 'прокол'..тАКИМ ЧИНОМ ВОНА СТВОРИТЬ НОВУ СХЕМУ КОРУПЦІЇ
.І НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ

тарифи приватників вищі.
І якщо сімейний лікар матиме варіант такого ВИБОРУ,ТО СКОРО ЦЕ ПЕРЕТВОРИТЬСЯ у бл..ство.

ГРОШІ НА ПОСЛУГИ ПІДУТЬ НА ОДНОГО КЛІЄНТА(КОТРИЙ ПОДІЛИТЬСЯ),А 4 з 5-"НАХ"
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