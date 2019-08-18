 Кожен п'ятий заклад, у якому можна підписати декларацію із сімейним лікарем, приватний, - Супрун

Таку думку вона озвучила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаючи трансформацію системи охорони здоров'я на рівні сімейної медицини, було дуже важливо залучити до цього процесу приватний сектор медичного ринку. ...Зруйнувати радянське уявлення про те, що бізнес - це "класовий" ворог. Це важлива передумова подальшого розвитку України не лише в охороні здоров'я", - написала вона.
За словами в.о. міністра, "бізнес дуже охоче приєднався до трансформації" в охороні здоров'я.
"Приватні клініки відразу подали заявки на укладення договорів із НСЗУ (Національною службою здоров'я України. - Ред.). Сьогодні 156 приватних медзакладів або лікарів-підприємців мають договори з НСЗУ, тобто кожен п'ятий заклад, де можна укласти декларацію із сімейним лікарем, приватний", - зазначила Супрун.
"Пакет послуг, який пацієнт може отримати за декларацією з лікарем у приватному закладі, нічим не відрізняється від комунального. Держава однаково оплачує ці послуги, відповідно до затверджених тарифів", - додала в.о. голови МОЗ.
Число больничных коек также сократилось - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Однако, наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.но в 2014 году смотрим статистику http://stat.nonews.co/ukraine/official-statistics/hospital/ их было 1,8.В общем во всем Супрун виновата
за 15 тысяч гривен никто туда ехать не хочет
Более того, массовые медосмотры даже в том же СССР не привели к какому-то особому положительному результату
ВОТ ТАКАЯ ОНА НАХЕР РЕФОРМА!!
мой вопрос простой, в реформе что приняли нет никаких наказаний и штрафов или еще чего если врач не пришел! вот и поясни мне что мне делать больному если врач не пришел, скорая не ездит?!! РЕФОМА ЕТИТЬ ЕЕ!!
За твои гроши, хоть пересадку сердца
.І НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ
тарифи приватників вищі.
І якщо сімейний лікар матиме варіант такого ВИБОРУ,ТО СКОРО ЦЕ ПЕРЕТВОРИТЬСЯ у бл..ство.
ГРОШІ НА ПОСЛУГИ ПІДУТЬ НА ОДНОГО КЛІЄНТА(КОТРИЙ ПОДІЛИТЬСЯ),А 4 з 5-"НАХ"