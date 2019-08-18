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 Суспільство, Шоу-бізнес
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Все про:музика (214) плагіат (28) Пономарьов Олександр (32)

 Пономарьов звинуватив співака з Америки в крадіжці його пісні

Український співак і музикант Олександр Пономарьов звинуватив американського виконавця Артуро Черезо (Arturo Cerezo) в плагіаті пісні "Я люблю тільки тебе".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Пономарьов написав у фейсбуці.

"Хоче вкрасти пісню мою американець із компаніями! Уже вдруге! Пісню, яку я написав у 2004 році, виклав у ютубі, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою. І після того почалося. Йдеться про пісню "Я люблю тільки тебе". Звичайно, буду заганяти цих злодюжок за сині хмари, але... сам прецедент, я шокований", - обурився Пономарьов.

Співак також звернувся до своїх шанувальників із закликом залишати з цього приводу свої коментарі в ютубі, де викладено пісню у виконанні Черезо.

Згодом американський співак закрив можливість коментувати цей трек на своїй сторінці у фейсбуці і видалив всі повідомлення, в яких його звинувачували в плагіаті, а потім взагалі закрив свій аккаунт у фейсбуці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143486
 
   
 Топ коментарі
 
Так вже і назви ті пісні, що вкрав Вакарчук. Чи лише б перднути?
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Та да, і голос йому Мозговий подарував на весілля.

А у вас на лобода і куйок - це справжні звйозди?
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макаронник залетный.Он такой же американец как Жириновский певец романса Пономарьов звинуватив співака з Америки в крадіжці його пісні - Цензор.НЕТ 3553
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На самом деле плагиатом занимаются многие если не все.В той или иной степени.Так ша Пономареву повезло.Его заметили в штатах.
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А то все думали шо только Вакарчук ворует у забугорных
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Так вже і назви ті пісні, що вкрав Вакарчук. Чи лише б перднути?
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Так і стиль вкрав(голос) теж.
Антиколорадос стверджує. Ну, правда, він стверджує і що президент - наркоман, так що х.з.
голос - у Стереофонік(група), дивився, подібно
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ох уж эта псевдо звезда...такого высокого о себе мнения.... а писали что его тесть МОЗГОВОЙ в певцы вытянул благодаря женитьбе на их дочери.. не знаю как кому... ну его творчество и поэзия сомнительна.как минимум не в моём вкусе....))* да и вообще то все наши пост совковые звёзды поп музыки все стыбрили с запада.учились с западных исполнителей и занимались плагиатом постоянно... все что то где к тому же в сша кажется если не изменяет мне память проживает 50 тысяч композиторов которые пишут музыку к кино и и певцам мировые хиты...сколько у нас композиторов скажите.на руках пальцев и ног как максимум можно посчитать...так что не нужно попой зря тарахтеть..то кусочки крадут или же моменты похожие с мелодий приходят на ум одинаковые разным людям.... другие ищут сходство...
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Не вижу ничего плохого в ТИК или Плач Еремии .
Его задача другая- убить всё что может зародиться.
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Плач Єремії - справді культова група! Не маю нічого проти Пономарьова (вокал у нього хороший), але Плач Єремії, як на мене, набагато краще, ніж ВВ і ОЕ разом взяті. Такого ж рівня хіба Гадюкіни в Україні були.
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Порівнювати плоскогубці і цибулю можуть не всі. Проте тобі здається, що ти можеш.
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я не буду всупать в диалог...скажу что немало в музыке понимаю и слышу так как в далёкие юные годы закончил 5 лет муз школы. и так сложилось что много у меня гитаристов. клавишников и певцов ещё с времён совка разьехались кто куда по миру и в москве работают музыкантами у поп исполнителей звёзд. или там где брынчат на гитарах и клавишах в америке... вся эстрада наша рождалась на моих глазах... МОГИЛЕСКОЙ КОНЦЕРТ в моём городе проводил изначально мой товарищ...в те далёкие годы и я был на том концерте.. мой знакомый один от нас продюсер оранжировщик занимает место в киеве знаменитый..как то так... сейчас много УКРАИНСКИХ молодых исполнителей заняли свои ячейки в поп пространстве. много талантов взлетело на сцене. благодаря тому что когда наши проросийские старые мафиозные звёзды свалили в рашку.которые не давали молодым исполнителям эфирного времени. их места заняла молодёж. чему я рад очень..
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А мій знайомий працював піротехніком чи щось таке в одній з досить відомих музичних груп. Пропрацював аж два концерти. Бо на другому концерті переплутав рідину, якою створюють дим на сцені в закритому приміщенні, з рідиною, яку використовують для створення диму на стадіонних концертах. Ще й забув помпочку виключити, яка подавала ту рідину...
Ефект був патрясающій. Задимило не тільки сцену, а й весь зал, причому так, що на півметра видно не було. Народ почав шукати якісь діри і отвори, щоб вирватися з пекельного туману. Перші секунди зі сміхом, потім з панікою. На превелике щастя, ніхто з глядачів серйозно в ній не постраждав. Зате здоровенного чорного синця, розпухше лице, сильно прокушений язик і надщерблений зуб отримав соліст (прізвище не скажу, обіцяв!), який в крамєшнам диму біг до мікрофону, щоб заспокоїти глядачів, але спіткнувся об розпірку мікрофонної стійки, і з розбігу врізався щокою і зубами в окований вугол гучномовця... Концерт було зірвано, повернули гроші, організатору заплатили неустойку, пізніше були розбірки з міліцією і пожежними, також з соотвєтствующєй мздою...
Конєшно, знайомого сильно захотіли побить всім музичним колективом, причому з застосуванням різноманітного сценічного обладнання, тому він енергійно евакуювався в рідний Київ, втікши з готелю не через вхід, а через приміщення ресторану... Потім два місяці сидів на дачі, і кричав уві сні, бо йому снилось, що за ним ганяє ціле місто з червоними від диму очима і з металевими мікрофонними стійками в руках...
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Та да, і голос йому Мозговий подарував на весілля.

А у вас на лобода і куйок - це справжні звйозди?
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я вище відповів вже....мені подобаються нові українські виконавці *******. на українській мові! так що вибачайте...досвідос...))
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Соромно признатися?
Чи не з цього списку "вагінотворчості" ((с) рагу.лі):
1. Скарлетт
2. Ейра
3. Кіра Шайн
4. Ніксон
5. Рікі Тікі
6. Наталка Валевська
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відповім... може десь і з цих теж я чую на українському радіо...у кожного виконавця обов"язкого є хіти. вони є і у ПОНАМАРЬОВА ТЕЖ! але це не моє... ось і все.як я написав що маю музичну освіту..хоча музикантом не став і не граю..але я людина *******. і люблю різну музику. а УКРАЇНСЬКА ПОП МУЗИКА дала зірок росії. бо там на 70 % українці. але мені як і всьому світу подобається і народний спів УКРАЇНСЬКИЙ. слухаю в ютуб і дивлюся всі молодіжні шоу країни, ГОЛОС ДІТИ ГОЛОС КРАЇНИ. тому все про всіх знаю..(недаремно я ж 5 років в муз школі навчався...залишилася любов до музики на все життя.. всё найкращого...))
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Ясно. Спів вагінами для вас не біда - головне, щоб ******* було.
Зрозуміло, чому Пономарьова - не ваше...
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Спів вагінами? Є такий проект з Ізраїлю, зветься Abosranie Bogom, "музичний" жанр coprogrind (слухати це проблематично, хіба що збочено поіржати) - так вони замість вокалу використовують оброблені семпли власних пердінь та просирань Пономарьов звинуватив співака з Америки в крадіжці його пісні - Цензор.НЕТ 3720 тож дупний спів вже є... а от вагінальний - хз.
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Ну взагалі до його знайомства з Мозговим Пономарьова Територія А розкрутила, тому швидше Бригинцю треба дякувати, а не покійному Мозговому
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Тільки от Пономарьов спочатку став відомим, а потім вже познайомився із Мозговою...
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Це нагла брехня, бо співав він ще до Олени, чим її і взяв, а тесть трохи неадекватний звєздун!
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ЗНАЧИТ ТАЛАНТ !!! А ТОГО ПЕВЦА И ЗАКАЗАТЬ МОЖНО !)
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«злодюжек», «я в шоке» - гэты Панамароў нетрадыцыйны спявак?
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Прикольно буде якщо Пономарьов викохає штатовських копірайтерів)
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Ему на свадьбах по селам петь, звездой себя возобнил -певець.
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Верно. Любой петик споет лучше, судя по тому, как они пишут.
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Сашко, таким сопособом "дівчину" собі ніколи не знайдеш!
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25 лет авторское право. По истечении этого срока живому автору надо платить....авторские!
В Америке самое крутое "право интелектуальной собственности". Поэтому скорее всего фирма звукозаписи будет с Сашком урегулировать авторские. Без вариантов.
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Певец который украл песню из США, чего невничать вообще, подал в суд и всех делов.
Хотя, там такой певец, его популярность в США наверное не больше чем у Пономарева, в тех же США.
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Что за песня "Я люблю только тебя"?
Знаю только "Я люблю тільки тебе".

А сейчас прозвучит группа "Ружья и розы" с песней "Не плачь."
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Подзабыли тебя, самое время выползти на свет. Но ты не грусти и придумай что-то такое, что не забудут. Ну, к примеру, "Only you" еще лет сто будут вспоминать, а то и больше. Можешь так? Не в смысле повторить эту композицию, а в смысле создать что-то, что может сравниться с ее силой и талантом. А тут, увы, не все так просто...
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Дивно. Не до адвокатів, а у "Фейсбук"..На будь - чому намагаються зробити собі піар..
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не удивлюсь, если такие пивцы дзьобом, типо винык, будут подавать иск к коростелю за плагиат )
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Вже якось той Пономарьов і забуватись став, а тут раптом такий конфуз )))
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Недонарцисс Пономарев завизжал ! Саша о твоей чести говорит тот факт , что ты залез на - красавицу -Мозговую . Этим все сказано , за рубль и раком станешь .
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