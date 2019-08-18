 Пономарьов звинуватив співака з Америки в крадіжці його пісні

Як передає Цензор.НЕТ, про це Пономарьов написав у фейсбуці.
"Хоче вкрасти пісню мою американець із компаніями! Уже вдруге! Пісню, яку я написав у 2004 році, виклав у ютубі, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою. І після того почалося. Йдеться про пісню "Я люблю тільки тебе". Звичайно, буду заганяти цих злодюжок за сині хмари, але... сам прецедент, я шокований", - обурився Пономарьов.
Співак також звернувся до своїх шанувальників із закликом залишати з цього приводу свої коментарі в ютубі, де викладено пісню у виконанні Черезо.
Згодом американський співак закрив можливість коментувати цей трек на своїй сторінці у фейсбуці і видалив всі повідомлення, в яких його звинувачували в плагіаті, а потім взагалі закрив свій аккаунт у фейсбуці.
Антиколорадос стверджує. Ну, правда, він стверджує і що президент - наркоман, так що х.з.
голос - у Стереофонік(група), дивився, подібно
Его задача другая- убить всё что может зародиться.
Ефект був патрясающій. Задимило не тільки сцену, а й весь зал, причому так, що на півметра видно не було. Народ почав шукати якісь діри і отвори, щоб вирватися з пекельного туману. Перші секунди зі сміхом, потім з панікою. На превелике щастя, ніхто з глядачів серйозно в ній не постраждав. Зате здоровенного чорного синця, розпухше лице, сильно прокушений язик і надщерблений зуб отримав соліст (прізвище не скажу, обіцяв!), який в крамєшнам диму біг до мікрофону, щоб заспокоїти глядачів, але спіткнувся об розпірку мікрофонної стійки, і з розбігу врізався щокою і зубами в окований вугол гучномовця... Концерт було зірвано, повернули гроші, організатору заплатили неустойку, пізніше були розбірки з міліцією і пожежними, також з соотвєтствующєй мздою...
Конєшно, знайомого сильно захотіли побить всім музичним колективом, причому з застосуванням різноманітного сценічного обладнання, тому він енергійно евакуювався в рідний Київ, втікши з готелю не через вхід, а через приміщення ресторану... Потім два місяці сидів на дачі, і кричав уві сні, бо йому снилось, що за ним ганяє ціле місто з червоними від диму очима і з металевими мікрофонними стійками в руках...
А у вас на лобода і куйок - це справжні звйозди?
Чи не з цього списку "вагінотворчості" ((с) рагу.лі):
1. Скарлетт
2. Ейра
3. Кіра Шайн
4. Ніксон
5. Рікі Тікі
6. Наталка Валевська
Зрозуміло, чому Пономарьова - не ваше...
В Америке самое крутое "право интелектуальной собственности". Поэтому скорее всего фирма звукозаписи будет с Сашком урегулировать авторские. Без вариантов.
Хотя, там такой певец, его популярность в США наверное не больше чем у Пономарева, в тех же США.
Знаю только "Я люблю тільки тебе".
А сейчас прозвучит группа "Ружья и розы" с песней "Не плачь."