 Пономарьов звинуватив співака з Америки в крадіжці його пісні

Як передає Цензор.НЕТ, про це Пономарьов написав у фейсбуці.

"Хоче вкрасти пісню мою американець із компаніями! Уже вдруге! Пісню, яку я написав у 2004 році, виклав у ютубі, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою. І після того почалося. Йдеться про пісню "Я люблю тільки тебе". Звичайно, буду заганяти цих злодюжок за сині хмари, але... сам прецедент, я шокований", - обурився Пономарьов.

Співак також звернувся до своїх шанувальників із закликом залишати з цього приводу свої коментарі в ютубі, де викладено пісню у виконанні Черезо.

Згодом американський співак закрив можливість коментувати цей трек на своїй сторінці у фейсбуці і видалив всі повідомлення, в яких його звинувачували в плагіаті, а потім взагалі закрив свій аккаунт у фейсбуці.

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