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Все про:Велика Британія (1047) Росія (19398) Донбас (12782) Іловайськ (170)

 Лондонські дослідники оприлюднили нові докази участі РФ у війні на Донбасі, - The Guardian

Британці зібрали свідчення російського військового втручання під час боїв за Іловайськ Донецької області в серпні 2014 року. Їх збираються оприлюднити 19 серпня і будуть використовувати під час подачі позову в Європейський суд із прав людини.

Нові докази участі російських військових у конфлікті на Донбасі зафіксувала дослідницька група Forensic Architecture, яка базується в Лондоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Серед доказів численні супутникові зображення російських збройних конвоїв на території України і танка Т-72Б3. На момент боїв цю модель використовували лише російські збройні сили.

Група Forensic Architecture використовувала програмне забезпечення, яке дозволило проаналізувати 2500 годин відео, опублікованих жителями регіону на ютубі під час боїв.

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Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Військові регулярних частин Збройних сил Росії вторглися в Україну під прикриттям підтримуваних ними бойовиків, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 зазнали поранень, 128 потрапили в полон, 158 вважаються зниклими безвісти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143485
 
   
 Топ коментарі
 
Ну да. А Верховный Главнокомандующий как то не знал. Некогда было. Оффшоры нужно было оформлять....
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Типовий кацапський висер.
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Вони ДОКАЗАЛИ. Різницю відчуваєш?
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Ну да. А Верховный Главнокомандующий как то не знал. Некогда было. Оффшоры нужно было оформлять....
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были данные разведки о готовящемся вторжении кацапни..но они были проигнорированные..
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Какие данные??? Ещё 17 июля кацапы из стволов и гадов смета ли наши войска с границы. А Порося стусил и молчал. И введение войск в Украину было уже делом времени. Ну не может трус и торгаш быть воином. Как и клоун тоже....
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"Какие данные???"
о готовящемся вторжении..
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Да какое вторжение. 100 000 группировка войск и 400 км открытой границы. Колона в 15 км, которую никто даже не пытался атаковать. На помощь к Илловайск у пошло 180 бойцов, причём без боевого опыта. И если бы не офицеры афганцы, то они все и поляки бы....
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ты забыл написать о танцующих неграх на бтрах и распятых трусикав
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Об истории про Илловайск, я слышал от одного из командиров, которые шли на помощь. В основном матом.... Так, что соевый иди лесом.....
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Я слушал просто рассказ и при чем рассказывали не мне. Поэтому, пусть все что сказано останется на его совести и правда и ложь.
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та то Иллинойс с двумя Л...знаток географии
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Ну для соевых всегда важны особенно запятые и грамматические ошибки. Других аргументов у них как то не наблюдается....
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Интересно, сколько войск маршировали тогда по Крещатику на параде для Гелетея с ПеПо?
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Зате в зєлєбєні паради прикрили . Немає чого українцям поважати свою армію - так вирішили слуги не нашого народу і дупоголові зазєлі . .
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Каменньій Брод в Луганске знаю , а в Кемридже - єто вряд-ли...
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Плакала корова,
выменем качая
Языком шершавым
слезы утирая
Мальчика распяли
Снегирей убили
Повезло лишь бабке -
Удовлетворили.
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Сюжет Первого канала оказался правдой. Труп распятого в Славянске мальчика увезли с собой ополченцы при покидании города. Доказательства преступлений бандеровцев теперь обнародованы.

Как оказалось, тело мальчика очень долго не могли снять с доски объявлений. Местные жители неоднократно пытались его похоронить, однако, бандеровцы сразу начинали стрелять, когда кто-то пытался к нему приблизиться. После того, как в Славянск вошли войска ополченцев и прогнали бандеровцев, командир с позывным «Лопата» решил почитать объявления, узнать, где в Славянске принимают бутылки и макулатуру. Подойдя к доске объявлений, он неожиданно под слоем пыли обнаружил мумию ребенка. Узнав героическую историю мальчика, ополченцы решили повесить его мумию вместо флага на танк.
Мумия распятого мальчика долго ездила на танке, распугивая бандеровцев и красноречиво рассказывая мирным жителям о кровавых и бесчеловечных преступлениях фашисткой хунты. Сейчас мумия будет передана в музей Боевой Славы ополченцев, возле нее солдаты будут давать присягу на верность Новороссии.

Больше всех обрадовались мумии деды. Они заулыбались, взялись за руки, стали петь песню «День Победы» и их седые бороды живописно развевались на фоне коричневого тельца.
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он возобнил себя гавнoкoмандующим сралиным
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Серёжа , ждали твоё очко , что-бы закрыть дырку на границе . Вот ты чмырь опущенный.
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треба було просто відвести війська з відкритої місцевості вглиб а шляхи замінувати
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У петруси главное нажива в свой карман
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порошенко під час Іловайської трагедії (21.08.2014) оформляв компанії для перекачки бабла в Панамський оффшор, а дурням розказували про силу українського війска утримуючи його в Київі на параді. https://www.occrp.org/assets/panamapapers/poroshenko_proof14.png
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єтіть...а ми 5 років не знали--а вони візьми і показали
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Вони ДОКАЗАЛИ. Різницю відчуваєш?
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" вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими боевиков"
А до вторгнення бойовики сиділи по домам і не воювали?
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А наши зебобики как воды в рот набрали...сидят с языками в жопе..и молчат как рыба об лед...😀
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Ваш гебнявый петруся не смог защитить границу...
И сообщить правду украинцам о Иловайском котле
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Тек путєн не дозволив бєні тему гойдати , от і мовчать зєлєбєні , як гівна в рот набрали .
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они (регулярные войска паРашки) массировано вторглись в Украину еще 12-14 июля 2014-го года! Допросите с пристастием шоколадного олигарха и его хенерала (гелетея), они были в курсе вторжения войск иностранного государства в Украину, поднимите архивы с донесениями и сводками!
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Так тебе зебобику об этом шоколалный олигарх...и не только он пять лет говорили...а ты не верил...
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08.05.2019 Виновниками Илловайской трагедии были Корбан и Коломойский - журналист. В Брюсселе подтвердили: один из виновников Иловайской трагедии - Геннадий Корбан

Одним из виновников Иловайской трагедии, унесшей жизни полтысячи украинских солдат, в августе 2014 года, является тогдашний заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Геннадий Корбан.

Такой вывод сделан в фильме «Битва за Днепр», который представил в Брюсселе эстонский журналист-расследователь Кристер Парис, передает Открытая Украина.
«По данным иностранных СМИ, Игорь Коломойский создал настоящую частную армию, тратя 10 миллионов долларов в месяц и сосредоточив вместе с Корбаном, до 20 тысяч бойцов, - рассказал К. Парис. - Именно здесь, в Днепропетровской облгосадминистрации, приняли решение атаковать оккупированный Иловайск. Ресурсов было как бы достаточно. Молодые люди, часто без всякой военной подготовки, были полны патриотизма и чувствовали обязанность защищать Украину. Впоследствии это стало одной из крупнейших катастроф в нынешней войне.... Корбану захотелось свое имя поднять, я так понимаю это все. Он собрал всех командиров добробатов, поскольку финансирование их шло из Фонда обороны страны, он начал их шантажировать, принуждать идти в бой, в Иловайск.... Собственно, отправка добровольцев из Днипра на штурм Иловайска - это уже смертельно опасное задание, поскольку бойцы были неподготовленные и не имели нужного вооружения, выяснил Кристер Парис....
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собака Корбана винна, що головнокомандючий Порошенко був дуже сильно зайнятий Панамскими оффшорами щоб займатися захистом країни.
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знову цей дебільний говновброс
напиши що коломойський був головнокомандувачем а петрусь з муженками-назаровими його хлопчиками на побігеньках
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вкидуючи подібне вони навіть не розуміють, нахрена взагалі головнокомандуючий якщо маловідомий Корбан може керувати військами, а головнокомандуючий ніяк не може заподіяти цьому..
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Зазєлі не бризкайте слиною , там не все так однозначно . А що в Гєни рильце в пуху то точно .Він після цього збавив активність .
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а шавка коломойського не в курсі, що добробати це не війська і головнокомандуючому не підпорядковувалися
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А не войска рфии , а Каломофский виноват . Если бы не втрожение 1 сентября дети Донбасса пошли бы в школу .
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Кількість неГюндяєвців в мокші нестримно зростає, та ще й розмножується. Не далекий час, коли будуть штрикати, штрикати, а х-лу влаштують долю Каддафі
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чекатиму на офіційний розголос цих доказів щоби в пику де-кому їх кинути. А то: "***** я нє люблю, но російськіх войск там нєбило". (с)
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Зассал тогда кровавый пастор послать преславутую альфач в крым.
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І що б альфа зробила? В Криму стояли регулярні частини рф, а перед окупацією з рф було перекинуто безліч техніки та військових. До того ж, кривавого пастора попередили, що у випадку прольоту літака він буде збитий.
А от у Донецьк та Луганськ альфу варто було б відправити, тільки от нюанс- половина місцевих сбу-шників стали колаборантами. Та й що зараз говорити про це, події вже відбулись, люди вже загинули, і у нас вже іде війна з рф.
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я согласен. Нужно стоить армию в Украине по другому принципу - нужна часть или соединение 100% комплектованное как по штату так и по вооружению. А такого при попереднике небыло. У меня вопрос неужели нельзя было за время этой агрессии Украины сделать 2 боеспособной дивизии численностью по 24 тыщ человек.
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я за то чтоб в украине создали то ли мотострелковую дивизию толи по нашему механизированную дивизию....но сделали єти соединения оперативного реагирования....дайте им всё танки бмп где надо бтр....но сделайте по уму ......вот я бы если росси напала создал бы 3 дивизии по нормальному дал бы все им ..........но они бы были как надо.............но как создавать бригады не укомплектованные не в кадровом смысле не военной техникой
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Дивізії віджили своє. Зараз популярні зведені БТГ.
А щодо ефективних- 93 і 95 бригади показали свою виняткову ефективність. 95 зараз взагалі як паличка-виручалочка- щойно десь загострення- вони вже там. Я не применшую внеску інших бригад та добробатів, проте коли говоримо про ефективність- то на думку спадають саме ці хлопці.
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НЕТ не отжили я отвечу тебе почему вот.....когда создаешь дивизию механизированную в составе дивизии присутствуют 3 механизированных полка и 1 танковый полк.....для меня механизированный полк есть таже самая БТГ с численностью 1000 человек минимум при составе полка 2300 - 2500 (ну опять же если делать соединение по штату военного времени) это больше БТГ батальонного состава........а вот например дайте им системы разведки и радиоэлектронной разведки.....это было бы круче ......а вот принцип бригады не понимаю взять мехбригаду - 3 мехбат и 1 танковый бат(мех.полк короче) и плюс к нему артиллерийский полк) где же мобильность и маневренностьу этих бригад?
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то есть при дивизии можно сделать 3 полковых боевых группы численностью больше чем БТГ. БТГ это что мехбат плюс танковая рота и плюс к нему роты дополнительные
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Если по чесному то что раша напала есть плохо и паскудно....но раз произошло то нужно использовать весь опыт военной стратегии и искусства .... нужно делать все по учебнику по стандартам...нужно подымать все и вся когда на нашу землю зашел враг
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например мне в 95-й понравился командир бригады который стал командующим дшв ....настоящий герой......не понимаю я бригадную структуру ...дивизии самое то...когда 3 толи мехполка (БТГ аналог) и 1 танковый полк.....по поводу ДШВ Украины они должны быть переученны на спецназ...работать в тылу ........диверсия разведка и так далее вдв это было при совке
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На визволення Донецької ОГА була кинута"Альфа" але отримавши 9 поранених(якщо память не підводить) вони сказали що це вже військова операція,сіли у гелікоптер і полетіли на базу.
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Їх би там поклали, але бтр супроводу (зсу) відкрив вогонь з кулемета (чим порушили наказ). Пізно Альфу туди кинули. В березні потрібно було.
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Хотя по примеру у нас должны быть свои Зе человечки для защиты интересов Украины.
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Рашка планувала захват в "братські обійми" України з 2004 року, а то й ще раніше. Не просто ж так, вони всіма силами тримали свій флот в криму. Бо у недофюрера лаптєрейху була параноідальна ідея відродити СРСР.
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Досить соплі жувати!Збирайте вже докази про рейдера Пітер-раса,як повбивав тaм патріотичний Бенін фронт,аби Приват поцупити.Кров тисяч жертв на тих загребущих ратицях чумного мародера!Щоб він здох разом з х'лом путлером кривавим.
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С ума сойти.... уже больше 5 лет война идет они до сих пор доказательства бегают ищут Лондонські дослідники оприлюднили нові докази участі РФ у війні на Донбасі, - The Guardian - Цензор.НЕТ 8513
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Як тільки касапи і зебіли зайдуть на гілку - одна брехня в коментах.

Gal, що ми тут з тобою забули?
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Новые? Да когда ж вы уже нажрётесь? Нормальные люди поняли это ещё весной 14-го!
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сейчас уже все знают.что кацапия там воюет
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20 августа 14 года как раз десант хла потерялся.
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Замечательно...вот только бы ещё помогли иностранные спецслужбы с доказательствами ПОСОБНИЧЕСТВА офицеров Генштаба и мин. обороны врагу..Это бы сильно упростило задачу ареста и суда над ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ,нанёсшими урон украинской армии и сдаче территорий.
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Я думаю все из за газа,т.к.если бьі его стали добьівать в Славянске и на Донбассе,то назачем маскальский,а им важньі рьінки сбьіта
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З Пороха був такий головнокомандуючий - вояка як з Кравчука патріот України, а от дипломат з Пороха гарний, нажаль вояка ніякий ....
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