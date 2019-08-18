 Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві. ВIДЕО

Сьогодні свої дії відпрацювали близько 100 осіб - стюардів, які відповідатимуть за рух учасників ходи. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".
Загалом очікується, що колону сформують із 20 "коробок" військовослужбовців.
Як повідомив у фейсбуці заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет, на репетиції відпрацювали проблемні моменти, візуалізували колони і розмітили інтервали.
Колона рушить від парку Шевченка об 11:00. Далі через Бессарабську площу вийде на Хрещатик і дійде до Майдану Незалежності. Після цього учасники ходи вирушать до Михайлівського собору, де візьмуть участь у молебні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
- тарифы опустить нельзя.
- "Ротердам+" - норм и даже збс.
- Свинарчук походу ничего не крал, иначе чего гидрант его к себе пристроил.
- Войну быстро закончить нельзя.
... Сколько зелибобам надо ещё по сто дней, чтобы понять - их обоссали.
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На якусь провокацію проти учасників маршу захисників України зєбидло не наважиться бо закінчиться це для нього дуже швидко та боляче. А якщо Сцикуну захочеться чогось більшого то ранок наступного дня він вже зустрічатиме на найближчому ліхтарі.
Ось так якось...
Так, вони замінили кацапів на цензорі, але вони гидливіші за них. Скунси цензора.
Чому 5-ийАнал так і не показав?Мародер навіть на репетицію зажав?
Втім,як завжди тут у поросявих-галасу дофіга,а толку ніфіга.Щож, побачимо,як цукрова вата з хоругвами,та по Майдану .Термін хлопців на передку поміняти для петюшок вже давно назрів.Волонтери-готуйтеся-вас Порох з бульдозера фотографував-тепер його банду пофотографуйте та на фронт,на ротацію.
Той і каже: - Історія трапилася така, - почав киянин, - Розтрощив Богдан ворогів наших і увійшов з перемогою у місто. Піднявся на коні на гірку, а коло нього тисячі людей.
Підняв він вверх булаву і гучно так мовить: - Здоровенькі були, панове українці!
А у відповідь чує: - Здраствуй, товаріщь Богдан! Тут він і закам'янів.
И здесь "молебен".
Когда ж народ поумнеет и лживые попы обанкротятся?
Не менее логично, что режиссировать поделку, которую назвали «ходою гідності» будет Алан Бадоев - это богемо-******, который с 14-го года катался в Москвабад и снимал там клипы. На подстраховке хореографиня Коляденко. Ждем кан-кан от роты почётного караула. И ещё десантников в нарядах прет-а-порте хочу. Присвойте Андре Тану подполковника, вы ж умеете. Хай бавиться.
Все ж логично.
Но почему все равно так безудержно тошнит?
Когда они новый гимн у Игоря Крутого закажут, я вообще нихуа не удивлюсь.
Нас чекає щось незабутнє, панове.
P.S. Интересно, а Оля Полякова в кокошнике будет? Или с козырей зайдут и Газманова привезут?
P.P.S. На фоне масксети и в армейском кузове оно смотрится примерно как *** в одуванчиковом поле. Но *** среди одуванчиков это хотя бы гротеск...(с)
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .