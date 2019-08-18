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Все про:День Незалежності (244) парад (156)

 Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві. ВIДЕО

У столичному парку ім. Шевченка відбулася репетиція Маршу захисників - ходи, яку в День Незалежності проведуть ветерани та волонтери без участі представників влади.

Сьогодні свої дії відпрацювали близько 100 осіб - стюардів, які відповідатимуть за рух учасників ходи. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "5 канал".

Загалом очікується, що колону сформують із 20 "коробок" військовослужбовців.

Як повідомив у фейсбуці заступник голови Київської міської спілки ветеранів АТО Антон Колумбет, на репетиції відпрацювали проблемні моменти, візуалізували колони і розмітили інтервали.

Колона рушить від парку Шевченка об 11:00. Далі через Бессарабську площу вийде на Хрещатик і дійде до Майдану Незалежності. Після цього учасники ходи вирушать до Михайлівського собору, де візьмуть участь у молебні.

Читайте також: Формування делегацій у регіонах для виїзду до Києва на День Незалежності покликане допомогти тим, хто хоче "приєднатися до урочистостей", - Офіс президента

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Дивіться також: "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143484
 
   
 Топ коментарі
 
Респект ребятам. Ждем 24 числа с нетерпением
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Это порохобот типичный. Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 6213
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сранник, это твой автопортрет? А чо, картинка типичного тупорылого ЗЕбила. Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 4331
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А що, автопортрет навіть дуже схожий на свій оригінал 😁
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Та не. Истерит как раз ваша соевая братия. Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 3546 Лично я спокоен как питон.
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Странник Виртуальный 2cc6e9e4 и поэтому ты заср8л ботовским бредом тему - Репетиция Марша защитников ко Дню Независимости состоялась в Киеве?
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Итак, по заявлениям "узеленских":
- тарифы опустить нельзя.
- "Ротердам+" - норм и даже збс.
- Свинарчук походу ничего не крал, иначе чего гидрант его к себе пристроил.
- Войну быстро закончить нельзя.
... Сколько зелибобам надо ещё по сто дней, чтобы понять - их обоссали.
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обтекай
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ЗЕбилы настолько тупое быдло, что им даже это не дойдет. Вазелин вытер свою жопу рылами этих придурков, а они взвыли от радости.
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тобой подтерлись?)) прикольно
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На газ тарифы опустились, но подбарыжным украинофобских гнидам хоть ссы в глаза всё равно будут есть шоколадное дерьмо.
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Момент как СБУшники "зарабатывают" миллионы долларов попал на видеокамеры Аэропорта "Борисполь" - Израильский наркоборон убегает от СБУ, когда те делают вид, что его забыли.

ВИДЕО: Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 7684 Момент как СБУшники "зарабатывают" миллионы долларов попал на видеокамеры Аэропорта "Борисполь" - Израильский наркоборон убегает от СБУ, когда те делают вид, что его забыли - Vidos.Top Репетиція Маршу захисників до Дня Незалежності відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 4521
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А взагалі буде цікаво подивитися і порівняти обидва "марші". Бо щось мені підказує, що "ініціатива" Вофкі Сцикуна обернеться великим ляпом як для нього самого, так і бюджетних учасників маршу його "достоинства" . Так що залишилося зачекати всього нічого.
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Примусово або за срібники для Юди привизуть продажні ЗЕбіли з всієї України безліч всякої антиукраїнської зарази .... А потім ще будуть і хвалитися ого скільки народу пришли і виступили за мир капітуляцію підтримуючи нас продажних слуг хоча і не українського народу
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порохоботи то і є сама гидка антиукраїнська зараза
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Та кого там зєбіли привезуть... Ну тітушок, бабушек, ряжених яких. Ну пробіжиться те зє-бидло галопом по Хрещатику, отримає свої "чайові" і швидко розбіжиться по кущах халявну шаурму півком запивати.. А з ними і Вофку Сцикуна з його кодлом, як лайно в клозєті водою змиє. І все. Як кажуть з лайна кулі не виліпеш.
На якусь провокацію проти учасників маршу захисників України зєбидло не наважиться бо закінчиться це для нього дуже швидко та боляче. А якщо Сцикуну захочеться чогось більшого то ранок наступного дня він вже зустрічатиме на найближчому ліхтарі.
Ось так якось...
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а хоч один ПРохобот прийде?
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Та ні, народу буде багато, сімдесят три відсотки населення за Зе голосували як не як.
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всі прогнози порохоботів ми бачили перед першим та другим туром президентських виборів, досить квакати, ви викликаєте лише огиду
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"огиду викликає" единственное насейчас преимущество зебилов - количество зелёного планктона, которое вряд ли когда-нибудь перерастёт в качество.. зато всё живое может задохнуться
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даремно ти так українців обзиваєш, можеш колись в рило отримати
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Не порохоботи. Чому порох? Скоріше порошок.
Так, вони замінили кацапів на цензорі, але вони гидливіші за них. Скунси цензора.
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порошок саме зєнюхач і вживає...і рже...з лохторату, який навіть не примушував його пройти обслідування,- отак кіна надивилися...
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Дякуем зе-генералисимусу ,що дозволив парад ветеранів .
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Пан продажний, мародерський троль новину читав?
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Интересно, понятие ЗЕ-ФОБИЯ войдет в учебники по психиатрии????
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Не знаю як там буде з "зє-фобією", але "з(є)оофілія" давно вже відомий в психіатрії термін . А стосовно "зє-фобії" так Вофку Сцикуна хіба що зєбіли боятися можуть. Ну, на те вони і зєбіли. Що з них дивуватися...😃
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все будет на высшем уровне, уверен. допускаю, что вСё это! большое Шоу.
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Здулися пітер-раси-57-м усіх петюшок зібрали,аби хресну ходу адептів МП коробочками провести по Хрещатику та проспівати "Боже,МП Храни!"А де,власне,Хода сотні?
Чому 5-ийАнал так і не показав?Мародер навіть на репетицію зажав?
Втім,як завжди тут у поросявих-галасу дофіга,а толку ніфіга.Щож, побачимо,як цукрова вата з хоругвами,та по Майдану .Термін хлопців на передку поміняти для петюшок вже давно назрів.Волонтери-готуйтеся-вас Порох з бульдозера фотографував-тепер його банду пофотографуйте та на фронт,на ротацію.
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Турист попросив киянина розповісти історію пам'ятника Богданові Хмельницькому в Києві.
Той і каже: - Історія трапилася така, - почав киянин, - Розтрощив Богдан ворогів наших і увійшов з перемогою у місто. Піднявся на коні на гірку, а коло нього тисячі людей.
Підняв він вверх булаву і гучно так мовить: - Здоровенькі були, панове українці!
А у відповідь чує: - Здраствуй, товаріщь Богдан! Тут він і закам'янів.
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Ппц.
И здесь "молебен".
Когда ж народ поумнеет и лживые попы обанкротятся?
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Было логично, что уклонявшийся от службы в армии верховный главнокомандующий отменил парад. Ведь выглядеть поцем неприятно даже самым раскованным. Даже опытному артисту сложно выходить к публике, которая от начала до конца выступления будет смотреть на тебя как на говно и уж точно не позовёт на бис. А уж гопастому пигмею-уклонисту перед военными ещё ссыкотнее. Они-то знают, що воно таке.

Не менее логично, что режиссировать поделку, которую назвали «ходою гідності» будет Алан Бадоев - это богемо-******, который с 14-го года катался в Москвабад и снимал там клипы. На подстраховке хореографиня Коляденко. Ждем кан-кан от роты почётного караула. И ещё десантников в нарядах прет-а-порте хочу. Присвойте Андре Тану подполковника, вы ж умеете. Хай бавиться.

Все ж логично.
Но почему все равно так безудержно тошнит?

Когда они новый гимн у Игоря Крутого закажут, я вообще нихуа не удивлюсь.
Нас чекає щось незабутнє, панове.

P.S. Интересно, а Оля Полякова в кокошнике будет? Или с козырей зайдут и Газманова привезут?

P.P.S. На фоне масксети и в армейском кузове оно смотрится примерно как *** в одуванчиковом поле. Но *** среди одуванчиков это хотя бы гротеск...(с)
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Марш захисників без участі урядовців--це вирок тій бидлоті ,яка приходить да влади,це вирок президенту--шмаркалю.Такого,ще приниження влада не мала, а пройшло всього зовсім мало. Людина ,яка обіцяла ,що при порушені закону зразу піде в відставку--просто шпанюк,адже вже десятки раз порушує закони України. АЛЕ ГОЛОВНЕ----- ТИ ніщо, то іди на свою сценю сміши народ,бо це твоє призвання,ти шут,А керувати державою будуть патріоти і гідні люди.
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Не члены маленькие, а дыры большие.
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .
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Цензор перетворився на інтернет-версію 5-го Аналу. Це дніще, але я не дивуюсь...
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Когда будем независимы от жидов и кацапов, тогда и маршируйте, дебилы
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Підтримую цей парад АТОшників і добровольців і не підтримую маскарад Бадоєва. Генерали і офіцери підкоряються Бадроєвим, які тісно спілкуються з кацапами і ні разу не зняли "відеоролік" чи кіно про війну на Донбасі. Генерали, армія і народ з вами, а Ви з ким? Ми горді за нашу армію, ми вклоняємося перед загиблими на цій війні, які не пожаліли себе і своєї кар*єри, пішли на захист країни, щоб такі тут робили свою кар*єру? А якби у 2014 році герої не зупинили ворога, то які тут маскаради і хто проводив?
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