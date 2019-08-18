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 Суспільство
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Все про:визволення (285) Харківщина (765) політв'язні (986)

 Політв'язні, які повернулися з російських катівень, не можуть отримати медичну допомогу: Харківська ОДА не створила комісію

Українці-політв'язні, які повернулися додому на Харківщину після ув’язнення в РФ, не можуть пройти медичне обстеження. Харківська ОДА не створила відповідну комісію, яка буде займатися питаннями політв'язнів.

Про це "Громадському радіо" розповів голова ГО "Об'єднання родичів політв'язнів Кремля" Ігор Котелянець, інформує Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував повернення додому політв'язня Володимира Присича, якого спочатку піддали тортурам в окупованому Криму, а потім відправили в колонію до Росії.

"Цього звільнення ми очікували, бо це було звільнення після закінчення терміну ув'язнення Володимира Присича, і ми знали, що приблизно 13 серпня його мають відпускати. Очікувалося, що потримають трохи довше в Міграційній службі, але цього не сталося і вже вчора він потрапив додому",- розповів Котелянець.

Він додав, що Присич забрав додому в Харківську область його брат.

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Котелянець зазначив, що у звільненого українця "поганий стан", і нагадав про те, що його піддавали тортурам і зараз у нього "спостерігають багато ускладнень зі здоров'ям".

"Для того, щоб він міг отримати реабілітацію, яка гарантована державою, наразі в Харкові відсутні такі можливості, бо Харківська ОДА мала створити комісію, яка призначає таку реабілітацію. Тобто Володимир має в цю комісію звернутися із заявою, і йому мають надати таку допомогу, але Харківська ОДА чомусь це питання саботує", - сказав Котелянець.

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За його словами, запит про створення комісії було подано в Харківську ОДА ще 2 тижні тому у зв'язку зі звільненням і поверненням на батьківщину політв'язня Олександра Стешенка. Але відповідь на нього досі не отримано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143482
 
 
 Топ коментарі
 
Так а в чем проблема?Какая комиссия? В поликлинику ( в приемное отделение) за местом прописки и там жалуйся, если что болит. Медицина вызовут национальную полицию, составят акт осмотра. При необходимости в стационар положат.
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Памятник Жюкову важнее чем какие то политзаключенные.
Подождите его еще Допа с Гепою признают бандеро- фашистом.
Ото буде діло.
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А що "ау"... В неї останні дні на посаді, а так багато ще треба встигнути...
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О! Так Ви в тємє? І шо вона ще не встигла? Тезісно наріту можете сказати?
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Так а в чем проблема?Какая комиссия? В поликлинику ( в приемное отделение) за местом прописки и там жалуйся, если что болит. Медицина вызовут национальную полицию, составят акт осмотра. При необходимости в стационар положат.
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денег нету. Трускавец нынче дорог, да и Портнову семь лимонов надо...
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Памятник Жюкову важнее чем какие то политзаключенные.
Подождите его еще Допа с Гепою признают бандеро- фашистом.
Ото буде діло.
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Вообще -то медициной у нас заведует пани Супрун. Все претензии к ней.
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Дык сразу в Феофанию ехать нужно. И УБД не забудьте дать.
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Ну я как то не знаю кто такой Приспич и что он делал в Крыму. И кто ему присвоил статус политзаключенного и за что.....
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