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 Події
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 Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму

Московські й уральські археологи під час розкопок у заповіднику "Херсонес Таврійський" в окупованому Севастополі виявили одне з приміщень стародавнього храму.

За словами керівника експедиції, завідувача відділу "Городище і некрополь" Станіслава Рижова, храм існував із IV століття до н.е. до IV століття н.е. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Під час робіт ми виявили одне з приміщень, яке колись, найімовірніше, належало храму. На північ від храму була площа, де відбувались релігійні таїнства, а за цією площею - підсобні приміщення і споруди", - пояснив Рижов.

За інформацією пресслужби музею-заповідника "Херсонес Таврійський", наразі розкоп відкрито для огляду відвідувачам музею.

Після окупації Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, що розташовані на території півострова. Україна звернулася до ЮНЕСКО із закликом взяти під захист пам'ятки, які насправді належать українському народові.

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До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО належить заповідник "Херсонес Таврійський" в окупованому Севастополі. Також кандидатами на внесення до списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143481
 
 
 Топ коментарі
 
Так получается что Крым это Греция? Оккупанты раскопали в Севастополе помещения древнего храма - Цензор.НЕТ 5900
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Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
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Что-то давненько в Крыму был землетрус... Только такой, чтобы только русских оттуда повыкуривал, а украинцев, ну... вдруг кто там остался, чтобы не затронул) Можно так?)) Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 6979
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Ира, ваши слова да Богу в уши Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 3960 Дай то Бог, дай Бог... Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 3960
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не, ну были ж там какие-то намеки на то) В январе и в апреле. А третий раз кааак бабахнет! Да и повыплевывает украинский Крым русских и аж до самого Магадана. Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 3390 Мечты...мечты..
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Вивчи історію. Коли з'явилася назва - Греція?
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Какое это имеет значение? Жители современной Греции прямые потомки древних спартанцев, фиванцев и афинян.
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Боспорское или Понтийское царство, которое чуть Рим не скинуло с пьедистала истории!
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Сподіваюся, що при цьому окупанти випустили звідти прадавніх, лихих та вкрай небезпечних парфумів Оккупанты раскопали в Севастополе помещения древнего храма - Цензор.НЕТ 8008
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ждите сейчас будет срочное кремлядское сообщение про то, что это храм древних козлорылых мокшан-русичей которые в севасе еще до Исуса проживали!!!
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Московские и уральские......жаль, что еще не китайские !!!!
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Вони поки є по суті китайськими сепарами.
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ну вот...все роют и роют... так скоро и сокрально-скрепное место отроют,
ну где Киевский князь Владимир их...окрестил... мокшами болотными))))
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Щаз будут рассказывать, шо то московского патриархата храм.
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Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То все очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не находять!
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"Кому Вниз" класно виконує пісню на ці слова Тараса Григоровича
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Путін участь приймав? Ні?... Значить, нічого не знайдуть...
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18 августа 2019

На Приморский край России обрушился мощный тайфун "Кроса", погрузивший регион под воду... https://www.obozrevatel.com/russia/po-rossii-udaril-tajfun-krosa-tselyij-gorod-ushel-pod-vodu-foto-i-video-stihii.htm
Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму - Цензор.НЕТ 9258
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Это была экспедиция Уралвагонзавода под процессуальным руководством Маши Захаровой с установкой на отыскание истоков Русскаго Мира.
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А русска гаварящіх чєлюстєй там многа нашлі?
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Московские и уральские археологи, превращаются..., превращаются..., превращаются в оккупантов))))Источник: https://censor.net.ua/n3143481
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