 Окупанти розкопали в Севастополі приміщення стародавнього храму

За словами керівника експедиції, завідувача відділу "Городище і некрополь" Станіслава Рижова, храм існував із IV століття до н.е. до IV століття н.е. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Під час робіт ми виявили одне з приміщень, яке колись, найімовірніше, належало храму. На північ від храму була площа, де відбувались релігійні таїнства, а за цією площею - підсобні приміщення і споруди", - пояснив Рижов.

За інформацією пресслужби музею-заповідника "Херсонес Таврійський", наразі розкоп відкрито для огляду відвідувачам музею.

Після окупації Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного та історичного значення, що розташовані на території півострова. Україна звернулася до ЮНЕСКО із закликом взяти під захист пам'ятки, які насправді належать українському народові.

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До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО належить заповідник "Херсонес Таврійський" в окупованому Севастополі. Також кандидатами на внесення до списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.