 Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" заявив представник президента в Кабінеті Міністрів, обраний народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.
Він упевнений, що нова Верховна Рада сформує нову виконавчу владу в перші ж дні своєї роботи. За його оцінками, на це вистачить двох днів.
"Два дні роботи нового парламенту, думаю, досить", - зазначив він. Водночас Герус додав, що ще не визначився, де саме хоче працювати - на посаді міністра або глави парламентського комітету з питань енергетики.
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Водночас представник президента в Кабміні заявив, що потенційних кандидатів на посади прем'єра і міністрів уже визначено.
"Є кандидати, але я не хочу називати прізвища, бо це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди конструктивне", - підкреслив Герус.
Зебилушки снижение тарифов ждали. Дождались
Х... Бердянск
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Где уж нам уж выйти замуж.
У вас там немеряно обученных кандидатур с риксосовскими дипломами Трускавецкой Акамедии. Так что рулите теперь САМИ
Слова что-то и из-за через дефис пишутся.
Но изменить тут уже ничего нельзя
Вакарчук застряв у процесі"дякую"
зараз дякує райцентрам..
"Тов. ЗЕ, правда, что ты владееш техникой массового гипноза? Да, Бодя, владею! 73% это подтвердят!. А ты тов. ЗЕ, больше Кашпировский или Чумак? Думаю, Бодя, что, наверное, Чумак... - ??? Когда я молчал, у меня были результаты получше.
Сказал, когда узнаете - о"уеете, но будет поздно. Хоть, в принципе, оно уже и сейчас поздно.
і послали пєтіних попів з кононенком нафуй
И во главе, и в середине, и в каждом кабинете на любом уровне. А это ж и есть народ. Нам же их не в опечатанном вагоне сюда завезли. Это и есть украинцы. Просто наиболее ушлые представители.
тоже самое подумала.........
Вот так Порох проводил встречи с одним из главных сепаров в Украине.
Рот, хоть завязочки пришей..
Ой , до чего, Вань, розмалевани
И голос, как у алкашей..
😃
Главрое потом не кивайте на папиредников, отвечайте за все сами, прибрав всю власть в свои руки.
Хотя, взяв всю власть за 2 дня ее можно и потерять за 2 дня. Ну не за 2 формально, но очень быстро.
владу в країні неможливо ПОВНІСТЮ взяти за 2 дні..
не варто плутати демократію з "двірцевими переворотами' і окупацію після"зачистки території"
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму.
заготовочку уже сейчас можно...продавать с аукциона ))))
Федр
https://www.obozrevatel.com/politics/kravchuk-nazval-unikalnyij-itog-100-dnej-zelenskogo.htm
1.раздать всем по 100 гривен
2.Посадить Петю
Мишель де Монтень
Прозорый конкурс на министров уже прошёл?
Блин, как это я в нём не поучавствовал!