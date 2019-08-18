EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  3509  80
Все про:ВР (5332) Кабмін (3001) Герус (43) Слуга народу (231)

 Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус

Потенційних кандидатів на посади прем'єра та міністрів вже визначено.

Про це в інтерв'ю виданню "Главком" заявив представник президента в Кабінеті Міністрів, обраний народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус, інформує Цензор.НЕТ.

Він упевнений, що нова Верховна Рада сформує нову виконавчу владу в перші ж дні своєї роботи. За його оцінками, на це вистачить двох днів.

"Два дні роботи нового парламенту, думаю, досить", - зазначив він. Водночас Герус додав, що ще не визначився, де саме хоче працювати - на посаді міністра або глави парламентського комітету з питань енергетики.

Читайте також: Зеленський проводить співбесіди з кандидатами на посади в Кабміні, але яке рішення він ухвалить, я не знаю, - Богдан

Водночас представник президента в Кабміні заявив, що потенційних кандидатів на посади прем'єра і міністрів уже визначено.

"Є кандидати, але я не хочу називати прізвища, бо це стимулює занадто бурхливе обговорення, а воно не завжди конструктивне", - підкреслив Герус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143480
 
   
 Топ коментарі
 
Идиотская привычка порохоботов называть "дебилами" всех, кто не поддерживает шоколадного барыгу, бесит все больше и больше.
 показати весь коментар
 
Це добре.. Та й з Генеральним прокурором України треба також найшвидше визначатися..
 показати весь коментар
 
Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.

Сказал, когда узнаете - о"уеете, но будет поздно. Хоть, в принципе, оно уже и сейчас поздно. Новое правительство сформируем за 2 дня, - Герус - Цензор.НЕТ 6737
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Новое правительство приготовилось...


 показати весь коментар
 
 
Старое уже покушавшее. А єти новенькие, голодные...
Зебилушки снижение тарифов ждали. Дождались Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус - Цензор.НЕТ 6856
Х... Бердянск‏

В Бердянске хотят поднять тариф на воду и стоки почти до 50 грн за куб. В понедельник 19.08 в 9-30 Акция Против Поднятия Тарифов на Воду! Приглашаем журналистов
 показати весь коментар
 
 
Поросёнки и Свинарчуки тоже надеются на кресла в новом правительстве?
 показати весь коментар
 
 
Да нет уж, ребята, САМИ!
Где уж нам уж выйти замуж.
У вас там немеряно обученных кандидатур с риксосовскими дипломами Трускавецкой Акамедии. Так что рулите теперь САМИ
 показати весь коментар
 
Ну учитывая отсутствие необходимости создания коалиции и соглашения, то может и быстро, но вряд ли в первые дни .
 показати весь коментар
 
С дуру можна член сломать, так будет с правительством зебилов.
 показати весь коментар
 
 
Идиотская привычка порохоботов называть "дебилами" всех, кто не поддерживает шоколадного барыгу, бесит все больше и больше.
 показати весь коментар
 
 
для силы ума.
Слова что-то и из-за через дефис пишутся.
Но изменить тут уже ничего нельзя
 показати весь коментар
 
 
А мене називають порохоботом що не підтримую главзебіла.
 показати весь коментар
 
 
Тебя называют соевым, не потому что не поддерживаешь Зелю. Я 4го тоже как то не поддерживаю. А потому, что за Порося маслаешь... А это как то разные вещи....
 показати весь коментар
 
Прими успокоительное и не путай дебилов с зебилами
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это же вы малоросы учитесь играть на рояле неприродным образом как ваш ********, так что осторожней!
 показати весь коментар
 
 
немає з ким робити Коаліцію..
Вакарчук застряв у процесі"дякую"

зараз дякує райцентрам.. Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус - Цензор.НЕТ 8301
 показати весь коментар
 
 
Вже появилась єврейська народна творчість, анекдот №1:
"Тов. ЗЕ, правда, что ты владееш техникой массового гипноза? Да, Бодя, владею! 73% это подтвердят!. А ты тов. ЗЕ, больше Кашпировский или Чумак? Думаю, Бодя, что, наверное, Чумак... - ??? Когда я молчал, у меня были результаты получше.
 показати весь коментар
 
 
Це добре.. Та й з Генеральним прокурором України треба також найшвидше визначатися..
 показати весь коментар
 
 
так от именно шо не с Юриком, а с Генпрокурором))) А уж потом Генпрокурор разберется с Юриком))
 показати весь коментар
 
 
Сакварелідзе б швиденько соєвих холуїв на сраку посадив
 показати весь коментар
 
Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.

Сказал, когда узнаете - о"уеете, но будет поздно. Хоть, в принципе, оно уже и сейчас поздно. Новое правительство сформируем за 2 дня, - Герус - Цензор.НЕТ 6737
 показати весь коментар
 
 
если будет фамилия "Порошенко" тебе полегчало бы ? От фамилии "Гройсман" не о****еваешь?
 показати весь коментар
 
 
Та забудь ты уже этого порошенку. Не угомонитесь никак. Поменяли одних мудаков на других..
 показати весь коментар
 
 
Уряд Гройсмана(яценюка-порошенко) ще 20 днів доїть Україну...
 показати весь коментар
 
Ну доит, и шо? А вовины евреи с беней у руля уже рукава закатали спасать страну? Новий уряд сформуємо за 2 дні, - Герус - Цензор.НЕТ 266
 показати весь коментар
 
 
73 відсотки України не погодились з вашим"патріотичним підходом'..

і послали пєтіних попів з кононенком нафуй
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
73 процента? И шо это за аргумент? Нас больше, значит мы умнее? А перед этим те, ког больше, петю привели. А до него яныка, ющенку, кучму.. Получается, большинство избирателей в украине - просто безмозглые бараны, раз за разом, десятилетиями выбирающие тех, кто их грабит. Так что этими процентами лучше особо не размахивать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
нагадую в расєї 83% голосують за куйла, - ані умніе?
 показати весь коментар
 
 
вся новейшая история Украины это история с мудаками во главе, но все же, по моему, по крайним предводителям выводы делать рано ибо они еще и не предводители в полной мере. На настоящий момент пост президента и его офис это как то ВООБЩЕ не власть в парламентско-президентской республике. Подождем хоть годик, Петя вообще ангелом первый год был
 показати весь коментар
 
 
...вся новейшая история Украины это история с мудаками во главе,...

И во главе, и в середине, и в каждом кабинете на любом уровне. А это ж и есть народ. Нам же их не в опечатанном вагоне сюда завезли. Это и есть украинцы. Просто наиболее ушлые представители.
 показати весь коментар
 
- Ой , Вань, гляди какие клоуни
Рот, хоть завязочки пришей..
Ой , до чего, Вань, розмалевани
И голос, как у алкашей..

😃
 показати весь коментар
 
 
С 21 апреля прошло полтора квартала,давно надо было, а пораженки не дають.
 показати весь коментар
 
Спешат, как голый в баню.
Главрое потом не кивайте на папиредников, отвечайте за все сами, прибрав всю власть в свои руки.
Хотя, взяв всю власть за 2 дня ее можно и потерять за 2 дня. Ну не за 2 формально, но очень быстро.
 показати весь коментар
 
 
особливо тупим.

владу в країні неможливо ПОВНІСТЮ взяти за 2 дні..

не варто плутати демократію з "двірцевими переворотами' і окупацію після"зачистки території"
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Все это похоже не так на дворцовый переворот, как на аферу и зомбирование, начиная с Квартала где украинцев приучали к мысли, что они недоумки и кончая апофигеем в виде Слуги народа. "Мудрый " украинский народ все это "схавал" и согласился провести над собой еще один эксперимент и пройти еще один круг ада
 показати весь коментар
 
 
Где лгут и себе и друг другу,
и память не служит уму,
история ходит по кругу
из крови - по грязи - во тьму.
 показати весь коментар
 
 
"Спешат, как голый в баню", а опиняться, як голий в кропиві.
 показати весь коментар
 
 
а чё так долго?
заготовочку уже сейчас можно...продавать с аукциона ))))
 показати весь коментар
 
 
Со сменой правителя для бедняка не меняется ничего, кроме имени господина.
Федр
 показати весь коментар
 
 
герусы, розумковы, богданы заполонили все новости. Беспрерывно раздают интервью и обещания. Понятно, пауза затянулась и ее нужно чем-то заполнять. Уже давно прошли 100 дней, а ришучи реформы и конец зубожиння все не наступают. Ну, если не считать увольнения лесничего и скорого открытия Черкасского международного аэропорта. Сразу когда посадят Петю.
 показати весь коментар
 
 
не фанат зели и кравы..но старый лис тут прав..на тему 100 дней..спецом для ждущих..
https://www.obozrevatel.com/politics/kravchuk-nazval-unikalnyij-itog-100-dnej-zelenskogo.htm
 показати весь коментар
 
 
Старый пердун обиделся на Петра, что тот ему пансион не повысил и не пригласил протирать до штаны до смерти в каком-нибудь комитете
 показати весь коментар
 
Рецепт счастья в отдельно взятой стране
1.раздать всем по 100 гривен
2.Посадить Петю
 показати весь коментар
 
 
новое правительство аж на 2 дня? а в остальные дни как?
 показати весь коментар
 
Массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей.

Мишель де Монтень

 показати весь коментар
 
 
Щаз рошенівська ботоферма почне лити, із прямої кишки, чоколадний лікер на майбутній уряд.
 показати весь коментар
 
 
А зеленая ботоферма будет лить зеленые сопли восторга о "молодых" зелебениных дарованиях в правительстве. Которым уже точно никто не помешает осчастливить нарід
 показати весь коментар
 
Так їм же за це гроші дають, так само, як повіям.
 показати весь коментар
 
А шо?
Прозорый конкурс на министров уже прошёл?
Блин, как это я в нём не поучавствовал!
 показати весь коментар
 
 
Все конкурсы на все должности, видать, тоже прошли в стране за 2 дня где-нибудь на бениной даче
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору