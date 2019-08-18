 "Євробляхери" провели в Запоріжжі автопробіг проти штрафів

Після закінчення автопробігу активісти записали відеозвернення з відповідними вимогами до президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"Сьогодні всі власники авто на іноземній реєстрації опинилися в ситуації, коли за керування машинами передбачено штрафні санкції під час першої зупинки патрульною поліцією - 8500 гривень, у разі повторної зупинки - 17000 гривень плюс позбавлення прав, конфіскація авто. Також по лінії ДФС передбачено штрафи до 170 000 гривень. На сьогодні президент Зеленський озвучив, що нова Рада, що приступить до виконання своїх обов’язків із 29-го, негайно ухвалить закон, що відтермінує введення штрафних санкцій ще на три місяці. Але це відбудеться не раніше 30-го числа, а з 22-го почнуть набирати чинності штрафи і керувати авто вже не можна", - заявив організатор акції, керівник організації "АвтоЄвроСила Запоріжжя" Влад Погорєлов.
Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 22 серпня.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.
Давай, досвиданья.
Прямо геноцид какой-то.
"Очень близкая ситуация с налогами и сборами в Австрии, Нидерландах, Бельгии. Содержание автомобиля с учетом страховок, налогов, техосмотра выливается в несколько тысяч евро в год. А еще топливо, парковки, оплата дорог, регулярный сервис, замена шин … Если приводить к понятным критериям - стоимость содержания автомобиля в год, составляет 1,5-2 месячных оклада квалифицированного специалиста. И чем старше становится автомобиль, тем больше растут расходы на его содержание.
Подводя итог, отвечу на вопрос вынесенный в заголовок статьи: б/у-шка в Европе дешевая потому … что содержать автомобиль "в возрасте", требующий ремонта и не соответствующий действующим экологическим нормативам слишком дорогое удовольствие. И когда уровень расходов, связанных с эксплуатацией старого автомобиля, подходит к определенной черте, европейскому автовладельцу выгоднее сбросить цену и продать его, чем продолжать содержать. Особая выгода, если "расставание" пройдет в рамках одной из многочисленных программ, стимулирующих приобретение нового автомобиля."
https://www.infocar.ua/arts/article-9931.html
- правда от возраста водителя - зависит цена страховки)))
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То какие то допотопные кабриолеты, то теже 15 летние ланосы, все дерьмо, ниже тыщи евро сюда.
Превратили Украину в свалку
Вы ..яхеры СОЗНАТЕЛЬНО нарушали закон, теперь как-бы время ОТВЕЧАТЬ!
Никто не будет ждать 20-30 лет когда станет хорошо, люди уедут туда где сегодня уже хорошо и винить их в отсутствии патриотизма нечего, жизнь так быстротечна.
Епоха бідності давно скінчилася а вони податки платити не хочуть.
Всіх під суд за ухилення сплати податків!
- Вибачаюся перед товариством за повтор коментарю, але тут серед стукач один Льолік з Дніпра завівся 😃