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Все про:Запоріжжя (511) автопробіг (9) євробляхи (135)

 "Євробляхери" провели в Запоріжжі автопробіг проти штрафів

Власники нерозмитнених авто на єврономерах проїхалися центральним проспектом Запоріжжя до площі Героїв Революції. Вони вимагають відтермінувати введення штрафів за керування такими автомобілями доти, доки Верховна Рада нового скликання не перегляне питання їхнього розмитнення.

Після закінчення автопробігу активісти записали відеозвернення з відповідними вимогами до президента України Володимира Зеленського, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Сьогодні всі власники авто на іноземній реєстрації опинилися в ситуації, коли за керування машинами передбачено штрафні санкції під час першої зупинки патрульною поліцією - 8500 гривень,  у разі повторної зупинки - 17000 гривень плюс позбавлення прав, конфіскація авто. Також по лінії ДФС передбачено штрафи до 170 000 гривень. На сьогодні президент Зеленський озвучив, що нова Рада, що приступить до виконання своїх обов’язків із 29-го, негайно ухвалить закон, що відтермінує введення штрафних санкцій ще на три місяці. Але це відбудеться не раніше 30-го числа, а з 22-го почнуть набирати чинності штрафи і керувати авто вже не можна", - заявив організатор акції, керівник організації "АвтоЄвроСила Запоріжжя" Влад Погорєлов.

Читайте також: Зеленський ініціював відтермінування штрафів для власників "євроблях" до кінця року, - Криклій

Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 22 серпня.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України відтермінувала до 22 серпня 2019 року введення в дію норм про посилення адміністративної відповідальності за порушення під час переміщення транспортних засобів у митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.

Євробляхери провели в Запоріжжі автопробіг проти штрафів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143479
 
 
 Топ коментарі
 
хороше прізвище в цього срактивіста - Погорєлов..... саме наштовхує на ефективне вирішення проблеми з цими мудаками
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Сразу видно инвалида умственного труда!

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"Днепр" , закінчуй займатися рукоблудством. Я все бачу
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Можешь думать так, как позволяет тебе твоя извилина.
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Так в мене хоч "извилина". А в тебе стукач - суцільна пряма 😁
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хороше прізвище в цього срактивіста - Погорєлов..... саме ********* на ефективне вирішення проблеми з цими мудаками
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Зебляхеров развели как котят "Евробляхеры" провели в Запорожье автопробег против штрафов - Цензор.НЕТ 3647
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найбагатша країна --Україна...ось бачите а ви жалієтесь на життя
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А разница в зарплатах в 5 раз. Рабы пешком ходить должны потому,как у многих и на общественный транспорт нет денег.
Прямо геноцид какой-то.
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Евробляхеры почему-то забывают, что содержание старого автомобиля в ЕС обходится больше тысячи долларов в год.

"Очень близкая ситуация с налогами и сборами в Австрии, Нидерландах, Бельгии. Содержание автомобиля с учетом страховок, налогов, техосмотра выливается в несколько тысяч евро в год. А еще топливо, парковки, оплата дорог, регулярный сервис, замена шин … Если приводить к понятным критериям - стоимость содержания автомобиля в год, составляет 1,5-2 месячных оклада квалифицированного специалиста. И чем старше становится автомобиль, тем больше растут расходы на его содержание.

Подводя итог, отвечу на вопрос вынесенный в заголовок статьи: б/у-шка в Европе дешевая потому … что содержать автомобиль "в возрасте", требующий ремонта и не соответствующий действующим экологическим нормативам слишком дорогое удовольствие. И когда уровень расходов, связанных с эксплуатацией старого автомобиля, подходит к определенной черте, европейскому автовладельцу выгоднее сбросить цену и продать его, чем продолжать содержать. Особая выгода, если "расставание" пройдет в рамках одной из многочисленных программ, стимулирующих приобретение нового автомобиля."
https://www.infocar.ua/arts/article-9931.html
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рошеновское воровское дерьмо забывает, что зарплата в ЕС на порядок выше чем в Украине
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если ты не на что не способный нищеброд , то порошенко тебе не поможет.и зеленский тоже
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Да, я не способен воровать как рошеновское дерьмо, место которому на зоне.
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а ты попробуй честно заработать ......у многих получается
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Да какая разница какие там зарплаты. Вы же не требуете в магазине телевизор в 5 раз дешевле, потому что у вас зарплата маленькая. Та же Польша десятки лет шла к высокому уровню жизни. Почему у украинцев должно появится все сразу? Ресурсы государства ограниченны, если сделать дешевые евробляхи, то придется поднять цены на воду или еще взять где-то деньги. Почему надо поднять уровень жизни именно евробляхерам, а других сделать беднее?
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не пиши о том, что находится за пределами твоего понимания... Годовая страховка в среднем 250 баксов, техосмотр (раз в два года 85 баксов), годовая плата за автобаны (для легковых) 65 баксов... топливо дороже чем в Украине на 20-30%... и никаких других регулярных издержек больше нет... разве что штрафы от 100 до 1200 баксов - но это уже зависит от тебя...
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...и да, от возраста автомобиля - ни один платеж не зависит!
- правда от возраста водителя - зависит цена страховки)))
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с америкой сравни. или украина уже в евросоюзе , может не заметили ?
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Уточніть рік випуску машин, а з ціни на ланос поржав.
..
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Ого! Аж 8500 грн. штрафа, а рожа ни у кого не треснет? Цифры, конечно сумашедшие...
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а зарегистрировать официально машину принципиально не рассматривается ????
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Может и предпринимателям провести автопробег против того, что они платят налоги, и не платить, пусть слуги все налоги отменят?
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- Волк, к ноге! Служить!
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Ну я предприниматель и на едином налоге и спокойно плачу 5 % + ЄСВ. И не хочу протестовать. Пусть сделают растаможку 5 - 7 % и не будет у людей никаких протестов и этого позора.
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какого позора?что бы весь хлам сюда стащили расстаможку нужно нормальную на авто не старше 10 лет все остальное хлам
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Ага, пусть ездят дальше на 30 - летних жигулях, вот где не хлам ! Или забрать и не пущать снова ? Ну что за дебилы ...
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Посмотрите, что везут.
То какие то допотопные кабриолеты, то теже 15 летние ланосы, все дерьмо, ниже тыщи евро сюда.
Превратили Украину в свалку
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Какие Ланосы, кабриолеты? У тебя хорошие врачи ? Нормальные Ниссаны , VW, Шкоды везут даже 2000 -х годов в приличном состоянии за 1000-2000 евро намного лучше советского автохлама, а были бы пошлины меньше, то та часть , что идёт сейчас на пошлину шла -бы в стоимость машины и брали-бы ещё новее.
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ну что ты сочиняешь?!нормальное авто и в европе стоит денег!!!! а ху...я за 1000-2000 евро за год высосет еще столько же
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У мну во дворе стоят 2 Ланоса на польских номкрах, о чем вопрос?*
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Я рассказываю о том автохламе, что стоит в моем дворе,
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Ну смотри, чтобы бомжи не насрали в кабриолет. А у меня во дворе все евробляхи как раз активно ездят- кто такси, кто по своим делам, а стоят на приколе и занимают место только Форд старый без номеров, но это уже лет 10, Таврия с укр. номерами со спущенными колесами и ещё чуть дальше микроавтобус ноунейм явно советской подстройки с выбитыми окнами обклеен объявлениями.
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Купа часу було, що їм ще треба? Закон про розтаможку працює і ті, хто ці авто брав для себе, вже давно все оформили - заплативши податки, як і ті, хто купував авто в Україні. А ці ж містечкові "бариги" хочуть і далі стригти бабло на корчах, продаючи їх лохам, які думають, що за 2000 євро будуть розсікати на Бесі чи Аудосі і при цьому горя не знати з ремонтами.
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Які ще плять податки на автосеконд, ви що подуріли, а ще в Європу захотіли??? Зась вам, а не Європа.
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Євробляхєри... Наразі там залишились тільки автохами і бариги, що не бажають працювати, а тільки ганяють автосміття через кордон. Нормальні люди вже давно сплатили податки.
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ага знаю одного "нормального". Ездил на бляхе 2 года потом пришла растаможка, со всеми разводняками стала ему только растаможка около 3.к у чувака бабла не хватало, он взял 500баксов в кредитной спилке, что-то провтикал с платежом и сейчас он должен больше 1к и машину забирает спилка))
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Так то ж нормальні люди. Зебені хочуть дещо інакше.
"Євробляхери" провели в Запоріжжі автопробіг проти штрафів - Цензор.НЕТ 7074
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Кстати барыги, которые натаможили блях под "закон Южаниной" как раз и против нормального закона. Потому что все пригнанные впрок бляхи упадут в цене и никакого гешефта не будет. И авторынок встал. Все ждут решения Зе.
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Наприклад, нове авто коштує 20тис.доларів, податки та пенсійні внески десь біля 1 тис.зелених. Питання, чому за автосеконд потрібно заплатити 2-3 тис. зелених.
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Потому что нашей "Ыліті" не хватает денег на маєтки
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Евробляхери, "єпоха зубожіння " закінчилась, платіть ..
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Теперь убийцы из сизо будут кричать: Нам много дали?
Вы ..яхеры СОЗНАТЕЛЬНО нарушали закон, теперь как-бы время ОТВЕЧАТЬ!
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А почему ума не хватает ума провести пробег против пошлин ввоза для всех машин?!?!?!?!
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Самое богатое государство США, так вот НДС Штатах нету, а придумали НДС жадные французы и по итогу им никогда нее сравняться с Штатами.
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Законы такие экономические, чем выше налоги, тем меньше поступлений в казну, потому как ободранные до нитки нищие не могу много платить, а сверхбогачи, уходят от налогообложения всеми способами.
Никто не будет ждать 20-30 лет когда станет хорошо, люди уедут туда где сегодня уже хорошо и винить их в отсутствии патриотизма нечего, жизнь так быстротечна.
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потому что пробеги в основном делают барыги!!!!которым выгодно ввозить бляху без расстаможки
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Неправда. Наценка барыги всегда примерно одинакова и регулируется рынком, а вот запутанные конские пошлины и непрозрачная система оценки на таможне как раз им и выгодны, чтобы втюхать лохам ещё и услуги по "решалову" вопросов. Так что громче всех кричит "держи вора" именно сам вор.
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Навіть коли Зеленський озвучив відсрочку-стара порохомандячна рекетує безбожно по країні своїми решалами,витягуючи жили з усього,що рухається.Пропоную не піддаватися пітер-расним ублюдкам-не платити ніяких штрафів,а знімати на відео кожний факт вимоги крахобора.Не дайте тим,кому пора тікати,цупити ваші гроші.Біту тримайте напоготові-порося на припоні!
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Жлоби галімі.
Епоха бідності давно скінчилася а вони податки платити не хочуть.
Всіх під суд за ухилення сплати податків!
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скоро производители вазо и китайского говна начнут сворачивать свое барахло . закон о нормальной растаможке будет принят вопреки всем воплям неможет одно и тоже авто у нас стоить в разы дороже. к 2030 году ес откажется от двс в пользу электрокаров а японцы планируют перемещаться по воздуху . так что все будет ок. весь совково-российско-китайский автопром передохнет за несколько дней как динозавры
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" Нужно просто пИрИстать уклоняться от таможенных сборов " - Великий Зе .
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А провести автопробіг проти Вовки Сцикуна євробляхарям СЛАБО ?!

- Вибачаюся перед товариством за повтор коментарю, але тут серед стукач один Льолік з Дніпра завівся 😃
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