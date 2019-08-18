 Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя. ВIДЕО

Запис з камер спостереження в аеропорту "Бориспіль" оприлюднило Facebook-спільнота "Євромайдан", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як кілька чоловіків, серед ких Амос Дов Сільвер, проходять контроль безпеки в аеропорту. На наркобароні, якого співробітники СБУ привезли в аеропорт, щоб депортувати в Ізраїль, немає наручників. Він одягає куртку і якийсь час просто чекає, поки охорона аеропорту оглядає речі, імовірно, співробітників СБУ, які його супроводжували.

Через якийсь час наркобарон озирається на всі боки. І, поки співробітники СБУ зайняті наведенням ладу в багажі, спочатку відходить у сторону, щоб віднести на місце контейнер для речей. А потім, не зупиняючись, виходить із зони перевірки безпеки і ховається з поля зору камер спостереження.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.