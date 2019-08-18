 Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя. ВIДЕО

Запис з камер спостереження в аеропорту "Бориспіль" оприлюднило Facebook-спільнота "Євромайдан", інформує Цензор.НЕТ.
На цих кадрах видно, як кілька чоловіків, серед ких Амос Дов Сільвер, проходять контроль безпеки в аеропорту. На наркобароні, якого співробітники СБУ привезли в аеропорт, щоб депортувати в Ізраїль, немає наручників. Він одягає куртку і якийсь час просто чекає, поки охорона аеропорту оглядає речі, імовірно, співробітників СБУ, які його супроводжували.
Через якийсь час наркобарон озирається на всі боки. І, поки співробітники СБУ зайняті наведенням ладу в багажі, спочатку відходить у сторону, щоб віднести на місце контейнер для речей. А потім, не зупиняючись, виходить із зони перевірки безпеки і ховається з поля зору камер спостереження.
Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.
У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.
Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.
Се Новєкафь написав.
А представляете, если бы он побежал, когда они снимали ремни..
Еще смешнее было бы, спецслужбы гонятся,
а потом спадают штаны..
Один хватается, ползет, он берет в заложницы бабулю уборщицу.
смешно предполагать, что они действовали не по его приказу
или, наоборот, подставили своего начальника
На видео, изъятом СБУ, видно, как после прохождения контроля на входе в терминал Амос Дов Сильвер идет по аэропорту. После прохождения контроля ему не надевали наручников и с него сняли электронный браслет. После этого его эскорт - два офицера Главка "К" СБУ - демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади. А затем развернулся и вначале пешком, а затем и бегом скрылся. Не было ничего зрелищного - скучно и банально. Но шок от этого не меньший. Источник: https://censor.net.ua/r3143320
Я так ніколи не чухаюся на контролі ... Раз-два - все зібрала і пішла.
Як мокрі курки.
По 50 млн долларов на нос,..... и ещё начальнику 100 млн чтобы разрешил это всё.
Полная подстава.
продать землю и активы страны в офшоры, совершить побег века. В это же время население сидит и кудахтает распустив перья и ждет слушая только себя.
Да и чего СБУ досмотр устраивают досмотр как и всем? У них что нет свободного прохода, особенно во время конвоирования.
п.с. А я понял, как его поймали, во-первых, искать сразу начали в Умани, понятно почему ))
Во-вторых, он был единственный в теплой куртке с капюшоном летом ))
Сцена сыграна неплохо, дурачка ушастого бородатый сыграл как мог...есть чем жонглировать в предстоящих разбирательствах, где главным выводом будет - халатность...
Хороша служба, не зря героя дали руководителю.
за то как эти мусора (сбу) гордо и проффесионально ходят с обысками и выемками по бизнесу.
профи...