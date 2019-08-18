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 Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя. ВIДЕО

Відео втечі наркобарона Амоса Дов Сільвера, якого пізніше затримали і депортували в Ізраїль, опубліковано в інтернеті.

Запис з камер спостереження в аеропорту "Бориспіль" оприлюднило Facebook-спільнота "Євромайдан", інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як кілька чоловіків, серед ких Амос Дов Сільвер, проходять контроль безпеки в аеропорту. На наркобароні, якого співробітники СБУ привезли в аеропорт, щоб депортувати в Ізраїль, немає наручників. Він одягає куртку і якийсь час просто чекає, поки охорона аеропорту оглядає речі, імовірно, співробітників СБУ, які його супроводжували.

Через якийсь час наркобарон озирається на всі боки. І, поки співробітники СБУ зайняті наведенням ладу в багажі, спочатку відходить у сторону, щоб віднести на місце контейнер для речей. А потім, не зупиняючись, виходить із зони перевірки безпеки і ховається з поля зору камер спостереження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль. ФОТО

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143477
 
 
 Топ коментарі
 
И почему эта "особа" была не в наручниках? Один сопровождающий международного бандита, которого куча стран ловила? Это реальный МРАК. СБУшник делает вид, шо потерял подозреваемого, даже не побежал и не дернулся, это тупая заказуха.
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Кругленька сума бабла дозволяє трохи відволіктися....
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Він не втік, він просто пішов - набридло йому чекати на СБУшників, котрі копирсалися в своїх трусах.. Не розумію - навіщо співробітникам СБУ, котрі займаються екстрадицією такий багаж?
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вони за 5 хвилин стали багатими клоунами )))
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ради справедливости надо сказать, что в момент побега, конвоирам мозги трахал досмотром погранец...
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"Парень, это не таможня а авиабезопасность".

Се Новєкафь написав.
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Честно ждал две минуты, пока арестуют, не дождался...
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Это сюжет для продолжения операции "Ы".
А представляете, если бы он побежал, когда они снимали ремни..
Еще смешнее было бы, спецслужбы гонятся,
а потом спадают штаны..
Один хватается, ползет, он берет в заложницы бабулю уборщицу.
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я так понял что таможенники СБУ и в х...й не ставят устроили им полную проверку .а видели как бабка телку шмонала на заднем плане . ахахахаха а что если 3 рейса по 300 человек приехало на футбол или концерт эта тетка будет всех лапать и по карманам шастать -бредятина полная ... Драгон Тесла а тут тупо шмонают причем вручную ... фильм со Шварцем никто не видел ?
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А какие запрещенные вещи могли быть у сотрудников СБУ на работе ? Они что в Израиль на отдых улетали ? Один 2 минуты пояс одевал, а второго только его шмотки интересовали . Глядя на это видео - у них было задание « не мешать скрыться «. И они его с честью выполнили.
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Ну да, видавай тобі всі камери , щоб знав де яка стоїть і де мертві зони Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя - Цензор.НЕТ 5161 Опубліковано відео втечі наркобарона Сільвера з Борисполя - Цензор.НЕТ 5161 А ти з якою метою цікавишся ?
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Хто забирав ? Так він своїми ногами, ногами, ніхто не забирав.
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повнв бабця підішла і промовила-ну все він втік,капнуло...
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ещё раз напомню: это непосредственные подчинённые лейтенанта Баканова
смешно предполагать, что они действовали не по его приказу
или, наоборот, подставили своего начальника
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Не понял... А кто рассказывал, что СБУшники шли в 10 метрах впереди???
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Ага, меня тоже удивила вторая версия побега
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Та дураку понятно,что заказуха.Так старательно не замечать,как он уходит и спокойно ,безразлично реагировать на "побег"-даже дурачков не смогли сыграть убедительно.
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Существует несколько видеоверсий побега?!? Вот что писал Бутусов сегодня утром:
На видео, изъятом СБУ, видно, как после прохождения контроля на входе в терминал Амос Дов Сильвер идет по аэропорту. После прохождения контроля ему не надевали наручников и с него сняли электронный браслет. После этого его эскорт - два офицера Главка "К" СБУ - демонстративно пошли примерно в 5-10 метрах впереди, а задержанный преступник, абсолютно свободный, шел за ними сзади. А затем развернулся и вначале пешком, а затем и бегом скрылся. Не было ничего зрелищного - скучно и банально. Но шок от этого не меньший. Источник: https://censor.net.ua/r3143320
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И вот обратите внимание на уровень КОММЕНТАТОРОВ... Что хочешь вливай))) схавают все)
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Прикольно,пацаны даже и не чухались, ну сбежал и хрен с ним.
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Капець.
Я так ніколи не чухаюся на контролі ... Раз-два - все зібрала і пішла.
Як мокрі курки.
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Сговор налицо.
По 50 млн долларов на нос,..... и ещё начальнику 100 млн чтобы разрешил это всё.

Полная подстава.
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это какое то кекство лолки..какой там наркобарон просто тип на отдыхе гуляет без никого..та шо вы там говорите..вокруг полчища сбушников и пограничников целые взвода..они просто невидимые бойцы невидемого фронта...
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Я так зрозумів що Україна втратила якогось крутелика який не просив допомоги, роботи, а робив інвестиції.
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Так а где побег??? Чел просто ушел по-английски не прощаясь, это что комедия?
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В стране в которой население не хочет думать и заниматься политикой ( с греческого управлением города) или по нашему самоуправлением. Возможно все.Забрать газ и надра
продать землю и активы страны в офшоры, совершить побег века. В это же время население сидит и кудахтает распустив перья и ждет слушая только себя.
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Ох и олени... Там было грех не сбежать. Видно что лбы здоровые а мозгов наверное как у ракушки, понабирали кого попало.
Да и чего СБУ досмотр устраивают досмотр как и всем? У них что нет свободного прохода, особенно во время конвоирования.
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Не хватает музыки из Деревни Дураков )))
п.с. А я понял, как его поймали, во-первых, искать сразу начали в Умани, понятно почему ))
Во-вторых, он был единственный в теплой куртке с капюшоном летом ))
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Такое ощущение что сопровождали алиментщика который сам сдался... да и слово сопровождали как-то не подходит... скорей - путешествовали приятели вместе...
Сцена сыграна неплохо, дурачка ушастого бородатый сыграл как мог...есть чем жонглировать в предстоящих разбирательствах, где главным выводом будет - халатность...
Хороша служба, не зря героя дали руководителю.
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Там еще сотрудники безопасности аэропорта в доле?
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А чому немає відео, де цього "барона" взяли в Умані і вже швиденько та тихо ніби то екстрадіювали до Ізраелю?! А може і ніхто нікого не ловив...
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))) ИМБИЦИЛЫ!!!
за то как эти мусора (сбу) гордо и проффесионально ходят с обысками и выемками по бизнесу.
профи...
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