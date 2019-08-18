EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  1802  19
Все про:Буковина (219) Держприкордонслужба (2211) стрілянина (1035)

 За фактом стрілянини по позашляховику на кордоні в Чернівецькій області розпочато службове розслідування, - ДПСУ

За фактом стрілянини українськими прикордонниками по позашляховику, який проривався в бік кордону з Румунією, розпочато службове розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Щоб службове розслідування, яке проводить Державна прикордонна служба, було об'єктивним і неупередженим, керівник відомства Сергій Дейнеко прийняв рішення про проведення такого розслідування, дав чіткі вказівки і сам особисто виїхав на ділянку, щоб встановити всі обставини", - зазначив Демченко.

Читайте також: Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області українські прикордонники стріляниною по колесах зупинили автомобіль, який проривався в бік кордону з Румунією. На законну вимогу прикордонників транспортний засіб не зупинився. Засліпивши охоронців кордону фарами, водій направив автомобіль на прикордонний наряд, створивши явну загрозу життю і здоров'ю правоохоронців. Для припинення протиправних дій військовослужбовці зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря, проте це також не зупинило порушника. Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу.

За кілька метрів машина зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість. Чоловіка негайно доставили в районну лікарню. Зазначається, що поранення виявилося важким.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143474
 
 
 Топ коментарі
 
О чем может идти спор,пошел на прорыв получи пулю в лоб!
 показати весь коментар
 
Ты сравнил пьяных идиотов, решивших "развлечься", с пограничниками, стрелявшими по нарушителям?
Отличная параллель.
 показати весь коментар
 
Погранцы достойно выполняли долг и Устав.Спасибо!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Уверен, вы всегда и в любой ситуации попадаете в цель.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ага, это как менты решили пострелять и убили 5-ти летнего ребёнка под Киевом...
 показати весь коментар
 
Ты сравнил пьяных идиотов, решивших "развлечься", с пограничниками, стрелявшими по нарушителям?
Отличная параллель.
 показати весь коментар
 
 
Офигеть...
Это все очень мотивирует пограничников к выполнению своих обязанностей.
Просто удивительно, как законодательство Украины заботится о преступниках.
Выстрел в машину с нарушителями - служебное расследование обеспеченно.
 показати весь коментар
 
 
В любом случае должна быть проверка служебная.Для того чтоб потом стволом не мотылял и не чувствовал себя вершителем судеб!!! Ежели действия были правомерные то поощрить за сумлінне виконання завдань по охороні кордону!!!А ежели стволом мотылять на право и на лево то жопой на бетон!! Случаев по Пьяне махать стволом больше чем грамотно и четко применять когда нужно!!!
 показати весь коментар
 
Попереджувальний посріл забирає з каналу ствола мастило.. Всі інші кулі вже йдуть без мастила, якщо з пораненого дістануть кулю без мастила - прикордонники безсумнівно виконали вимоги Статуту та повинні бути заохочені своїм керівництвом, навіть якщо куля з мастилом не була попереджувальною, а просто не влучила в тіло порушника.. Не можна кидатися на людину з автоматом, котра виконує свої обов'язки..
 показати весь коментар
 
 
Ну таки канал ствола как и УСМ всегда сухой . масло только долбоё..бы могут не вытереть при плохом командире . пуля нагревается где то под 300 градусов какое такое масло даже у долбоё..в на пуле может остаться да ещё после попадания в тело ?
 показати весь коментар
 
Навіщо скільки матюччя? Якщо так вважаєш - розкажи це експертам, може й повірять..
 показати весь коментар
 
Потому . что есть идиоты которые не хотят понимать простую истину на масло садится пыль в результате чего то прихват то неизвлечение гильзы из патронника особенно эротично если при этом донце оторвалось. ну и изюминка раздутие ствола . Это я не в ваш адрес. вы скорее всего с оружием дела не имели .
 показати весь коментар
 
Я відстрілював АК-74, АКМ, ПМ та СКС - жодного разу з тими жахіттями, про котрі ви пишете я не стикався сам, і не чув про це від інших.. При цьому завжди чистив зброю з мастилом , при найменшій можливості - і вона мене жодного разу не підвела.. Не читайте нісенітниць про зброю..
 показати весь коментар
 
О чем может идти спор,пошел на прорыв получи пулю в лоб!
 показати весь коментар
 
 
Погранцы достойно выполняли долг и Устав.Спасибо!
 показати весь коментар
 
 
Надіюсь, що в результаті розслідування прикордонників нагородять. В противному випадку - нехай видають їм гумові кийки замість вогнепальної зброї, щоб уберегти від потужнореформованого суду.
 показати весь коментар
 
 
"По факту стрельбы по внедорожнику на границе в Черновицкой области начато служебное расследование, - ГПСУ" - на внедорожнике слуги народа ехали?
 показати весь коментар
 
А каковы результаты служебного расследования относительно пограничников, НЕ СТРЕЛЯВШИХ, когда ******** жириновский внаглую переправил через границу Украины бронеавтомобиль для дамбаских бандитов в 2014 году???
 показати весь коментар
 
Чому за фактом стрілянини, а не незаконного перетину?
 показати весь коментар
 
 
Лара, золотые твои слова! Расследовать попытку прорыва границы, виновных судить, погранцам премию и отпуск. Песику, если был, пару кил мяса.
 показати весь коментар
 
 
я никак не могу понять, а зачем предупредительные выстрелы при угрозе жизни - валить на поражение, что бы другим не повадно было.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору