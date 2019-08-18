 Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних

Вбивство сталося ввечері в суботу, 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівщини.
Увечері в поліцію подзвонили місцеві жителі. Вони повідомили, що чули біля пішохідного мосту через р. Десна постріли. Поліція прибула на місце і виявила тіла чоловіка і жінки.
"По гарячих слідах поліція затримала двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить вбитим особам. В ході обшуку у них було виявлено та вилучено зброю. Чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.
Відкрито два кримінальні провадження. Перше - за ч. 3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Покарання за такий злочин - від 7 до 12 років позбавлення волі.
Друге провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Максимальна санкція покарання - довічне позбавленням волі.
там или пистолет из ваты
или пули из воздуха
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9. За 14 лет убийств Михасевича с подачи правоохранительных органов БССР за его преступления были осуждены 14 невинных человек. Один из них расстрелян, другой в местах лишения свободы ослеп.
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https://gazetaby.com/post/10-shokiruyushhix-faktov-v-dele-vitebskogo-manyaka-mixasevicha/32594/
Виноваты ли расстрелянные за взрыв в минском метро?
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"В марте этого года два человека были казнены по обвинению в организации взрыва на станции метро в Минске, но некоторые полагают, что их вынудили признаться в том, чего они не совершали, а взрыв был делом рук белорусских спецслужб."
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https://www.bbc.com/russian/international/2012/07/120730_belarus_bombing_questions
Как помню, по взрыву в метро уж очень всё быстро сверстали и быстро расстреляли, а все материалы дела уничтожены...