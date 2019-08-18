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Все про:Нацполіція (8056) стрілянина (1035) вбивство (1875) Чернігів (149)

 Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних

Поліція в Чернігові затримала підозрюваних у подвійному вбивстві. Двоє озброєних чоловіків їхали на автомобілі, що належав убитим.

Вбивство сталося ввечері в суботу, 17 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівщини.

Увечері в поліцію подзвонили місцеві жителі. Вони повідомили, що чули біля пішохідного мосту через р. Десна постріли. Поліція прибула на місце і виявила тіла чоловіка і жінки.

"По гарячих слідах поліція затримала двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить вбитим особам. В ході обшуку у них було виявлено та вилучено зброю. Чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в поліції.

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Відкрито два кримінальні провадження. Перше - за ч. 3 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Покарання за такий злочин - від 7 до 12 років позбавлення волі.

Друге провадження відкрито за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Максимальна санкція покарання - довічне позбавленням волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143473
 
   
 Топ коментарі
 
Это значит какие-то два глубоко больных идиотией персонажа. Убить, выбросить из машины тела, сесть и поехать... No comments..
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Стрелять таких тварей надо, а не пожизненное. Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних - Цензор.НЕТ 1412
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этого не может быть, задержали
там или пистолет из ваты
или пули из воздуха
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Это значит какие-то два глубоко больных идиотией персонажа. Убить, выбросить из машины тела, сесть и поехать... No comments..
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ага типа Бони и Клайд по черниговски !!!
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горячие эстонские парни с этим еще в 90-х покончили . мочили авторитетов где могли , не всегда по закону , но такая жизнь была )))
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жаль що вбили а то би їх притягнули за провокацію а бандитів би відпустили з вибаченнями може вони мажори або памощнікі діпутатів
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Пожизненное содержание на налоги народа! Бесплатное жильё и коммунальные услуги.Питание регулярное, сон без тревог!
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10 шокирующих фактов в деле «витебского маньяка» Михасевича
...
9. За 14 лет убийств Михасевича с подачи правоохранительных органов БССР за его преступления были осуждены 14 невинных человек. Один из них расстрелян, другой в местах лишения свободы ослеп.
...
https://gazetaby.com/post/10-shokiruyushhix-faktov-v-dele-vitebskogo-manyaka-mixasevicha/32594/

Виноваты ли расстрелянные за взрыв в минском метро?
...
"В марте этого года два человека были казнены по обвинению в организации взрыва на станции метро в Минске, но некоторые полагают, что их вынудили признаться в том, чего они не совершали, а взрыв был делом рук белорусских спецслужб."
...
https://www.bbc.com/russian/international/2012/07/120730_belarus_bombing_questions

Как помню, по взрыву в метро уж очень всё быстро сверстали и быстро расстреляли, а все материалы дела уничтожены...
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Чеиез год, по закону народного депутата от БЮТ Надежды Савченко, отпустят. Главное, чтобы Юля цену на картоху в два раза снизила, а то эпоха бедности закончилась, а квартплата в Черкассах при бьютовском Бондаренко выросла в 2,5 раза вместе с ценами на картошку.
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Сидор, бульба в этом году везде дорогая и без БЮТ.
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А козломордому сидору-****** - аби щось бздонуть про ЮВТ. А що, дупло роздовбане ляшком і К", от і "газує".
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Стрелять таких тварей надо, а не пожизненное. Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних - Цензор.НЕТ 1412
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Не, ну я Юльку тоже не очень, но горбатого то зачем лепить?
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Не может быть! Это, наверно, были полицейские. Ну откуда у простых граждан пистолеты? Они ведь запрещены!!!
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