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 Події
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Все про:стрілянина (1035) Сумщина (358)

 П'яний 24-річний киянин після конфлікту вистрілив у шию відвідувачеві кафе на Сумщині

У Сумській області в кафе 24-річний киянин під час конфлікту з іншим відвідувачем поранив того з травматичної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила керівник відділу комунікації головного управління Нацполіціі в Сумській області Ельвіра Біганова.

"Надзвичайна подія сталася в ніч з 17 на 18 серпня в одному з кафе міста Охтирка. Між відвідувачами закладу стався конфлікт, під час якого один з них дістав травматичний пістолет і зробив декілька пострілів. У результаті одна з куль влучила в його опонента", - розповіла Біганова.

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За її інформацією, правопорушник втік з місця пригоди на автомобілі, але завдяки вжитим розшуковим заходам поліцейські затримали його.

Зловмисник виявився 24- річним жителем Києва, який приїхав до Охтирки провідати батьків. За кермом чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, за що поліцейськими був складений відповідний адміністративний протокол. У нього вилучили травматичний пістолет та доставили до відділу поліції.

Тим часом лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. Життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, кваліфікувавши дії порушника за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143472
 
 
 Топ коментарі
 
То что такое быдло получило в свои руки оружие, это заслуга тех, кто выдал разрешение.
В стране должен быть закон про оружие, а не ментовские инструкции.
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Дуже люблю Охтирку.. Там я приймав присягу, там почав вивчати примудрості саперної справи, там підірвав свою першу тротилову шашку.. У нас там полігон був - за Ворсклою, між селами Доброславівка і Чернеччина.. А потім - погнали на південь, спочатку в Шаган , це на Семипалатинському полігоні - там ще станція є Конєчная.. А потім -погнали ще південніше..
Та частина в Охтирці й досі є.. Проїзджаючи Охтирку - інколи під'їзджаю до КПП , і просто сиджу в автівці з півгодини, згадуючи свою молодість..
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Нічого собі хуліганство
В нас певно діє радянський кримінальний кодекс.
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Нічого собі ***********
В нас певно діє радянський кримінальний кодекс.
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Объясните плз, почему выстрел в шею человека всегда квалифицируется как хулиганство?
Почему не покушение на убийство?
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Даже непредмеренное убиство иногда квалифицируют как хулиганство, полицай не имеет право делать выводы, арестовывает по предварительно статье (хулиганство) дальше, суд решает, шо это было.
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Гениальная догадка! жителем Киева, который приехал в Ахтырку навестить родителей. Источник: https://censor.net.ua/n3143472
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Давайте этим дебилам ещё закон про оружие. Тут, ****, вообще людей не останется.
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То что такое быдло получило в свои руки оружие, это заслуга тех, кто выдал разрешение.
В стране должен быть закон про оружие, а не ментовские инструкции.
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Какой ещё закон в этой стране? У нас есть закон, что нужно пропускать пешеходов на переходе. И шо? Каждый день давят. Здесь любой наркоман за деньги любую справку купит и будет законно ходить с пистолетом.
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Так задавай эти вопрос тем, у кого наркоман справки покупает!
Только и разговоров: перестреляют друг друга, не готовы, другой менталитет.
Напрягает оружие - повесь на дверь табличку "Gun free zone" и будет тебе счастье.
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А это суровый чувак отозвался.. Который в магазн с пистолетом ходит..
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В Висконсине бакланы закончились 150 лет назад. Сейчас там ни дома, ни автомобили не закрывают. Кому это не нравится, едут жить в Калифорнию.
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Ни дома, ни автомобили? Та ты шо? А магазины и банки? Тоже нараспашку? А портмоне перед домом на лавочке оставляют? Не, а шо его носить взад-вперёд? Это ж висконсин. Там все ковбои. И закон про оружие.
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Т.е. если сейчас наркоман может свободно купить справку, то необходимо быстрее разрешить иметь оружие?
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Дебил, именно отсутствие закона об оружие приводит к такому. Он что, стрелял из законного пистолета?!
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Дуже люблю Охтирку.. Там я приймав присягу, там почав вивчати примудрості саперної справи, там підірвав свою першу тротилову шашку.. У нас там полігон був - за Ворсклою, між селами Доброславівка і Чернеччина.. А потім - погнали на південь, спочатку в Шаган , це на Семипалатинському полігоні - там ще станція є Конєчная.. А потім -погнали ще південніше..
Та частина в Охтирці й досі є.. Проїзджаючи Охтирку - інколи під'їзджаю до КПП , і просто сиджу в автівці з півгодини, згадуючи свою молодість..
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А я на Ембі в 1988 з Оса-Ока по літаючим болванкам пуляв )
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В 88-му я вже насолоджувався цивільним життям, та подовжив навчання в вузі.. Я служив травень 84-86..
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это тебе в саперном деле мозги отшибло? а я думал что только с поздравления зели на новый год)))) вы давайте рассказывайте про родителей, интересно))))
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то не світ , а один придурок . Але он і мусорам , і суддям робота і травма ще комусь, добре , що живим лишився.
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Дурной пример заразителен. Посетитель парижского ресторана застрелил официанта из-за сэндвича. https://www.bbc.com/russian/news-49385299
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Это уже покушение на убийство, а не хулиганство, ну и дебилы же вы.
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Я вот че-то не могу понять: за хулиганство срок до 7 лет. За корректировку огня по городу и убийство 31 человека и 117 изувеченных - 4.5 года и досрочное освобождение. Что за ад?
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