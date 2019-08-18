 П'яний 24-річний киянин після конфлікту вистрілив у шию відвідувачеві кафе на Сумщині

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила керівник відділу комунікації головного управління Нацполіціі в Сумській області Ельвіра Біганова.
"Надзвичайна подія сталася в ніч з 17 на 18 серпня в одному з кафе міста Охтирка. Між відвідувачами закладу стався конфлікт, під час якого один з них дістав травматичний пістолет і зробив декілька пострілів. У результаті одна з куль влучила в його опонента", - розповіла Біганова.
За її інформацією, правопорушник втік з місця пригоди на автомобілі, але завдяки вжитим розшуковим заходам поліцейські затримали його.
Зловмисник виявився 24- річним жителем Києва, який приїхав до Охтирки провідати батьків. За кермом чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, за що поліцейськими був складений відповідний адміністративний протокол. У нього вилучили травматичний пістолет та доставили до відділу поліції.
Тим часом лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. Життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.
Слідчі відкрили кримінальне провадження, кваліфікувавши дії порушника за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
В нас певно діє радянський кримінальний кодекс.
Почему не покушение на убийство?
В стране должен быть закон про оружие, а не ментовские инструкции.
Только и разговоров: перестреляют друг друга, не готовы, другой менталитет.
Напрягает оружие - повесь на дверь табличку "Gun free zone" и будет тебе счастье.
Та частина в Охтирці й досі є.. Проїзджаючи Охтирку - інколи під'їзджаю до КПП , і просто сиджу в автівці з півгодини, згадуючи свою молодість..