 П'яний 24-річний киянин після конфлікту вистрілив у шию відвідувачеві кафе на Сумщині

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомила керівник відділу комунікації головного управління Нацполіціі в Сумській області Ельвіра Біганова.

"Надзвичайна подія сталася в ніч з 17 на 18 серпня в одному з кафе міста Охтирка. Між відвідувачами закладу стався конфлікт, під час якого один з них дістав травматичний пістолет і зробив декілька пострілів. У результаті одна з куль влучила в його опонента", - розповіла Біганова.

Також читайте: Чоловіка і жінку розстріляли в Чернігові, поліція затримала підозрюваних

За її інформацією, правопорушник втік з місця пригоди на автомобілі, але завдяки вжитим розшуковим заходам поліцейські затримали його.

Зловмисник виявився 24- річним жителем Києва, який приїхав до Охтирки провідати батьків. За кермом чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, за що поліцейськими був складений відповідний адміністративний протокол. У нього вилучили травматичний пістолет та доставили до відділу поліції.

Тим часом лікарі надали потерпілому необхідну допомогу. Життю і здоров’ю чоловіка нічого не загрожує.

Слідчі відкрили кримінальне провадження, кваліфікувавши дії порушника за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

За вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.