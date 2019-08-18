 Окупанти від опівночі 4 рази обстрілювали українських військовослужбовців

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, з початку поточної доби втрат внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв-захисників немає", - сказав він.
Гуцуляк зазначив, що вночі після опівночі зі стрілецької зброї були обстріляні захисники с.Піщевик Волноваського району Донецької області.
Вранці з боку с.Ужівка (колишнє Ленінське) на непідконтрольній території бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів українські позиції у с.Водяне Новоазовського району, а потім зі стрілецької зброї - позиції у с.Лебединське Волноваського району.
Також вранці з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були обстріляні позиції Об'єднаних сил біля селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області. "З метою збереження життя і здоров'я наших воїнів, захисники України застосували у відповідь піхотне озброєння, не порушуючи Мінські угоди, протягом 10 хвилин придушили ворожу збройну активність", - підкреслив Гуцуляк.
А при кукловодах зебіла - "пєхотнає вааружєніє".
это первый и пока единственный случай... видно уж очень жарко было...
спасибо! спасибо что живые и что не даете себя отстреливать!!! лупаште от всей души!
В связи с не прекращающимися фактами искажения информации о боевой обстановке в районе проведения ООС на территории Донецкой\Луганской областей, умышленном сокрытии фактов обстрелов украинской территории со стороны ВС РФ и бандформирований ОРДЛО, постоянных попыток президентской администрации скрыть от граждан Украины реальную обстановку в зоне боевых действий, военная комиссия объявляет о переходе в режим постоянного мониторинга ситуации с полным информированием граждан Украины.
Всем корреспондентам комиссии доложить о готовности в установленном порядке.