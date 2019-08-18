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Все про:Міноборони (2727) обстріл (5427) Гуцуляк (65) операція Об'єднаних сил (1486)

 Окупанти від опівночі 4 рази обстрілювали українських військовослужбовців

Незаконні збройні формування з початку доби здійснили чотири озброєні провокації на сході України з початку поточної доби. В одному випадку захисники України відкрили по них вогонь.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, з початку поточної доби втрат внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв-захисників немає", - сказав він.

Гуцуляк зазначив, що вночі після опівночі зі стрілецької зброї були обстріляні захисники с.Піщевик Волноваського району Донецької області.

Також читайте: Найманці РФ за добу 8 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС

Вранці з боку с.Ужівка (колишнє Ленінське) на непідконтрольній території бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів українські позиції у с.Водяне Новоазовського району, а потім зі стрілецької зброї - позиції у с.Лебединське Волноваського району.

Також вранці з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були обстріляні позиції Об'єднаних сил біля селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області. "З метою збереження життя і здоров'я наших воїнів, захисники України застосували у відповідь піхотне озброєння, не порушуючи Мінські угоди, протягом 10 хвилин придушили ворожу збройну активність", - підкреслив Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143471
 
 
 Топ коментарі
 
При Пороху не порушуючи мінських домовленостей нормально подавлювали артилерією і рашики набагато меньше рипалися.
А при кукловодах зебіла - "пєхотнає вааружєніє".
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применили наши оружие!!!
это первый и пока единственный случай... видно уж очень жарко было...
спасибо! спасибо что живые и что не даете себя отстреливать!!! лупаште от всей души!
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При Пороху не порушуючи мінських домовленостей нормально подавлювали артилерією і рашики набагато меньше рипалися.
А при кукловодах зебіла - "пєхотнає вааружєніє".
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Скільки русскіх вбито при Зеленському і скільки при Порошенку?
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применили наши оружие!!!
это первый и пока единственный случай... видно уж очень жарко было...
спасибо! спасибо что живые и что не даете себя отстреливать!!! лупаште от всей души!
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Паходка далжна быть атбедра, учил всу шников сепар бидоев
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Заявление Военной комиссии группы tZE inform

Окупанти від опівночі 4 рази обстрілювали українських військовослужбовців - Цензор.НЕТ 246

В связи с не прекращающимися фактами искажения информации о боевой обстановке в районе проведения ООС на территории Донецкой\Луганской областей, умышленном сокрытии фактов обстрелов украинской территории со стороны ВС РФ и бандформирований ОРДЛО, постоянных попыток президентской администрации скрыть от граждан Украины реальную обстановку в зоне боевых действий, военная комиссия объявляет о переходе в режим постоянного мониторинга ситуации с полным информированием граждан Украины.
Всем корреспондентам комиссии доложить о готовности в установленном порядке.
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Главное в ответ не стрелять, а то еще, не дай Бог, перемирие нарушится. Такое чувство, что Шмаркля вложился в похоронную контору в Украине. Чем больше потери, тем четче бизнес.
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Вофка Сцикун - досить тобі наживатися на війні !
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Волонтеры сообщают, что в угоду ОПе в отчетах количество вражеских обстрелов и потерь занижается.
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всу в ответ тоже стреляет. так, что всё нормально.
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