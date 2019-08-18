 Окупанти від опівночі 4 рази обстрілювали українських військовослужбовців

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Міноборони, полковник Дмитро Гуцуляк, інформує Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, з початку поточної доби втрат внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв-захисників немає", - сказав він.

Гуцуляк зазначив, що вночі після опівночі зі стрілецької зброї були обстріляні захисники с.Піщевик Волноваського району Донецької області.

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Вранці з боку с.Ужівка (колишнє Ленінське) на непідконтрольній території бойовики обстріляли з ручних протитанкових гранатометів українські позиції у с.Водяне Новоазовського району, а потім зі стрілецької зброї - позиції у с.Лебединське Волноваського району.

Також вранці з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї були обстріляні позиції Об'єднаних сил біля селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області. "З метою збереження життя і здоров'я наших воїнів, захисники України застосували у відповідь піхотне озброєння, не порушуючи Мінські угоди, протягом 10 хвилин придушили ворожу збройну активність", - підкреслив Гуцуляк.