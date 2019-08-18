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 За кордоном
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Все про:Грузія (590) Росія (19398) Південна Осетія (31)

 Російські прикордонники затримали на кордоні Грузії і окупованої РФ Південної Осетії 8 жителів грузинських сіл

МЗС Грузії висловлює протест Росії у зв'язку із затриманням восьми жителів грузинських сіл, прилеглих до адміністративного кордону між Грузією і окупованою РФ Південною Осетією.

Сімох грузинських громадян затримали 17 серпня, коли вони піднялися на гору для здійснення молитви в місцевій церкві. Ще одного - затримали в цій же місцевості 18 серпня. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"Висловлюємо стурбованість у зв'язку з викраденням окупаційними силами в Шида Картлі місцевих жителів поблизу окупаційної лінії", - заявив прессекретар Міністерства закордонних справ Грузії Володимир Константініді.

За його словами, "провокації і інциденти, що почастішали на окупаційної лінії, ще більше загострюють ситуацію безпеки".

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Крім того, як зазначив грузинський дипломат, "продовження окупаційними силами практики викрадання і незаконних затримань громадян Грузії є явною спробою дестабілізувати ситуацію".

Нагадаємо, 7 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії під приводом необхідності захисту громадян Росії (жителів Цхінвальського регіону, яким незаконно роздали громадянство Росії. - Ред.), окупували більшу частину Західної Грузії та наблизилися до Тбілісі на відстань у 30 кілометрів. Після міжнародного втручання російські війська були передислоковані в два грузинські регіони – до Абхазії та Цхінвальського регіону. Пізніше Росія визнала окуповані території незалежними, призначивши там свою маріонеткову владу. До сьогодні ці території (20% територій Грузії) перебувають під російською окупацією, що підтверджено і визнано міжнародною спільнотою. На окупованих територіях Грузії дислоковано до 10 тисяч російських військовослужбовців.

Унаслідок війни загинули 408 громадян Грузії, з них 170 військовослужбовців, 14 співробітників МВС, 224 цивільні особи. Кількість поранених і постраждалих становить 2232. Серед них 1045 військовослужбовців. Унаслідок війни до 30 тисяч осіб додалися до армії біженців, яких наразі в Грузії 263 598.

Також читайте: Грузія закликала Росію вивести окупаційні війська з Абхазії та Південної Осетії

Росія, як і раніше, не виконує жодне із зобов'язань, взятих у рамках міжнародної угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143470
 
 
 Топ коментарі
 
"миротворчий контингент" Российские пограничники задержали на границе Грузии и оккупированной РФ Южной Осетией 8 жителей грузинских сел - Цензор.НЕТ 4610
нам такого не треба.
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Москвалі навіть під час останнього подиху будуть паскудити нормальним людям.
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Кацапской сатанве неймется. И тайга у них сгорела и ядерный реактор взорвался и город утонул и все мало. Ну, пусть ждут дальше катастроф и войны, если не понимают, что служить сатане накладно.
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"миротворчий контингент" Российские пограничники задержали на границе Грузии и оккупированной РФ Южной Осетией 8 жителей грузинских сел - Цензор.НЕТ 4610
нам такого не треба.
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Ты туда - не ходи, ты сюда ходи, там русский мир в голову попадёт - совсем мёртвый будешь.
"Джентельмены удачи"
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Кацапской сатанве неймется. И тайга у них сгорела и ядерный реактор взорвался и город утонул и все мало. Ну, пусть ждут дальше катастроф и войны, если не понимают, что служить сатане накладно.
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Вони будуть гадити до останнього. Саме тому Росії більше не повинно існувати.
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Скажи этот тезис в Осетии. Почему Германия, сейчас одна, а Осетии две? Не зная броду, не лезь в воду. Редкий осетин знает грузинский язык, и историю. Молчи, а умного сойдешь.
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Москвалі навіть під час останнього подиху будуть паскудити нормальним людям.
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"Привітання" від кацапні. Казяться потвори. Российские пограничники задержали на границе Грузии и оккупированной РФ Южной Осетией 8 жителей грузинских сел - Цензор.НЕТ 8771 "Грузія підписує з "головним стратегічним партнером" США угоду про військове співробітництво"
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Кроме того, как отметил грузинский дипломат, "продолжение оккупационными силами практики похищения и незаконных задержаний граждан Грузии является явной попыткой дестабилизировать ситуацию". Источник: https://censor.net.ua/n3143470
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Т.е. на Грузию напала Россия под предлогом защиты жителей России, а теперь грузинская власть блеет что это провокация, когда похищают граждан Грузии . .
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Нет, это же 4-миллионная Грузия напала на 140-миллионный *********.
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именно так и признала международная комиссия. где были и европейцы и американцы. выводы комиссии найдешь в сети.
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Ну Вы хоть обозначайте свой сарказм, а то примут за пророссийкого .
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Даже если я буду цеплять в каждый свой пост баннер jpg 1024x768 с надписью "Это сарказм" - дебилы примут за прорашистского. Их IQ, близкий к температуре точки фазового перехода гидрида кислорода в твёрдое агрегатное состояние при нормальном атмосферном давлении - заставит их. Я не осуждаю за IQ, а за то, что они при этом пытаются учить других.
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Какой протест. Люди бегут из Грузии, как и из Украины куда глаза видят. Никто не хочет жить в нищем государстве.
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В Украине это ягодки олигархической политики порошенок, коломойских, ахметовых и т.д., аналогичной кремлёвской. В последние годы - ещё и с националистическим душком. Который подливают тоже из Кремля.
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Ну так земли в Грузии не добавляется, а население растет.
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