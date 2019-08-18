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 За кордоном
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Все про:ракети (493) Росія (19398) Шойгу (189)

 Росія обіцяє не розгортати нові ракети, поки цього не зроблять США

Росія не стане розгортати нові ракети доти, поки США не будуть розміщувати свої ракетні системи в Європі і Азії.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Шойгу стверджує, що Росія готова до діалогу зі США щодо ракет середньої і меншої дальності, незважаючи на вихід Сполучених Штатів з договору про нерозміщення ракет.

"Ми як і раніше залишаємо двері відчиненими, ми як і раніше дотримуємося того, що поки (в США) не з'являться такі системи в Європі, ми нічого робити такого не будемо, і у нас не з'являться, поки не з'являться (американські ракети) в Азії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там", - сказав Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143467
 
 
 Топ коментарі
 
Дверь открыта... вход в Рассею... осторожно не поскользнитесь на пороге насрано
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Та Штаты дико ржут от таких ультиматумов. Их разведка знает больше о боеготовности кацапских ракет чем сами винтороги😀
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Союзмультфильм -грозит всей планете очередным выпуском путинского мультика
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ЕСЛИ пацаки "испытают" еще пару тройку таких ракет как в Северодвинске,то и войны не будет.
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А США говорят, что есть. Кто прав, ТЫ, или какие-то сша?
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Искандер летает с 1999 года, тебя обманывают.
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Мне нет. Мне пох США, хотя там моя сестра.
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Неплохо сша дали в Сирии звизды кацапам. Вот и весь мой ответ тебе о мощи расеи.
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Чико Чеклере, Раша ********* США из Сирии как котов шелудивых. Асад на месте, две базы под контролем. Кто там кого убил, я не знаю. Ты наверно о ЧВК "Вагнер"? Такая у них работа. 16 человек погибли.
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Ты для меня житель страны агрессор, мне неочем с тобой говорить. Чем болше вас подохнет тем лучше.
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Вот именно,есть только голимые ************ понты и мультики
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Дверь открыта... вход в Рассею... осторожно не поскользнитесь на пороге насрано
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россия не обещала зеленскому не стрелять во время перемирия
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Забрали, читай Будапештский меморандум
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Та Штаты дико ржут от таких ультиматумов. Их разведка знает больше о боеготовности кацапских ракет чем сами винтороги😀
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Це називається "ну я б йому дав, якби він мене догнав!"
У мої піонерські роки (60-ті) ходила така пісенька андерграунду (на мелодію фокстронту Літтл Мері):
... Всё рвутся наши люди ввьісь
Пока что ценьі поднялись
А при обилии кормов (натяк на с-г програму Хрущова)
Ходить мьі будем без штанов.
Прикроем штапелем задьі
плотней сомкнем свои рядьі
Идем вперед мьі поскорей
Чтоб бьіть счастливей всех людей
Пр: Ура-ура, догоним Се Ше А
По производству мяса-молока.
А после перегоним Се Ше А
По потребленью воттки-табака - ура-ура!
... а закінчення було десь таке:
Славньі партии дела
Многим партия дала
Но ведь партия не б#@дь
Чтобы каждому давать!"
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На США, уже Гибралтар болт положил. Ты проснулся)))
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Та все навпаки зроблять
Це ж кляті москалі.
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Поверьте нам еще раз, дурачки. Или сделайте вид, что верите...
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Та вони вже розвернуті. Не свистіть. Точно так на кінці 70-х верещали проти крилатих ракет, а самі їх вже випробовували, стріляючи з ПЛ по цілі в Средиземці, а ми забезпечували огляд повітряного простору щоб нікого не було навкруги.
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Помилка. Наприкінці 60-х. Не на ту клавішу тицьнув.))
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уже развернули лошарик, и запустили буревесник под Северодвинском..... много трупов емель и всё секретно и всем медальки посмертно.......
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Амеры говорили, что двумя кликами на клавиатуре в Пентагоне могут обесточить всю козломордию😀
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Коли дойде до справи, то саме США будуть керувати рашковськими ракетами. Россия обещает не разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США - Цензор.НЕТ 5693
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Та чем управлять? Нечем там управлять, нихрена на кацапии нет, кроме нефти и газа😀
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Угу..Ща еще индусы последнюю сосну срубят.Ту,которую китайцы пропустили.)
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Нафта закінчується(активують сполуками хлору свої поклади і перепродують іранську), а недостаток свого газу компенсують туркменським, узбецьким і казахським газом. Чекаємо похід руського міра, в Середню Азію і Азербайджан
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(росия обещает) по моему тут одно слово лишнее ..
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Эти два слова, друг другу, не только мешают, но и противоречат...
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Ці слова можуть бути разом, тільки так зазвичай казки починаються, або анекдоти.
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А те несколько дивизионов, уже развёрнутых, порежете?...
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Да нет, там они уже "в железе", на боевом дежурстве, стоят... Из мне известных, один на Псковщине, а второй, где-то в нижнем Поволжье... Насчёт их боевых качеств не скажу, не знаю, а "железяками" уже громыхают...
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Ну..Побряцать оружием и покидать понты в Мордоре завсегда любили.Страна -гопник.
Будут понтоваться,пока в грызло не прилетит.
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////
В воскресенье, 18 августа, около 11 утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с рублеными ранами. Все они были членами одной семьи. Позже возле вышки сотовой связи у села нашли тело 16-летнего подростка, родственника погибших. По одной из версий, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил собой.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Как заявил представитель областной прокуратуры, подросток-убийца, скорее всего, страдал шизофренией. "При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник"
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бабушке 69, а папе 66. харашо хоть поясниловка есть (В областной прокуратуре добавили, что молодой человек убил мать, отца, брата, сестру и бабушку), а то попробуй разобраться кто, кому и кем в этой семейке приходился.
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Сємєйка заборонила йти найманцем в лугандонію
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От такие они "олимпийцы" кацапские.Или мельдоний,или *****************.А лучше все сразу и много.А название района улыбнуло Росія обіцяє не розгортати нові ракети, поки цього не зроблять США - Цензор.НЕТ 141
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убил раскольников старуху
на части разрубил и съел
а достоевский из укрытья
глядел
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***
да я там был мёд пиво пили
но всё до капли по усам
ах александр сергеич милый
все сам...

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а чехов заглянул к а фету
там а ахматова пьёт сок
а пушкин ставит а толстому
а блок
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Федір Михайлович Достоєвський ставить вподобайку.
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Що цікаво, він вбив стареньких лише для того, щоб вони "не засмутились".
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Вот для этого, для размещения ракет, кацы и договорились и с Венесуэлой, и с Ираном, и с Сирией ранее ... о военно-морских базах.
Козе даже должно быть понятным нафига им чёрти где базы.
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якщо касаби сказали не розвернуть нові ракети - значить уже розвернули якусь совєцьку стару рухлядь
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***
обещала обещала и сама себе не верила... (с)

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Только американское тактическое ЯО в Украине гарантия против первого удара рфии.
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Какого удара?
Оно хоть бы у рашки взлетело и полетело в приблизительно правильном направлении)))
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Ашотакоє? А куда подєвалась русская хуцпА?
Пока чьто попа бо-бо после «Лошаріка», і «Дальнєатомногодвигательной 3D» ?
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о шо тест ракеты животворящий делает. пока нет чего размещать. но тестить будут и дальше. по фсей расеи! бабы уродов есчо нарожают, а китайцы не станут из боязни на тестплощадках селиться. толково! ))
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Це ті що з ядерним двигуном, і вибухають на старті? Уха-ха-ха-ха вже чутно з пентагону😁
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Да разворачивайте смело!
Не надо на США оглядываться.
Такие понятия как "трудодни", "коммунальные квартиры", "талоны на питание", "хлебные карточки" и т.д., должны стать нормой для каждого кацапа!
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"А был ли мальчик?" или а есть ли что разворачивать?
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Вот и хорошо , для Украиньі открьіта возможность создания и размещения собственньіх ракет неядерного оружия сдерживания. Сюрпрайз для Кремля !
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Поздно бабка пить боржоми.Думать надо было перед тем,как в Крым лезть,а теперь нато обложило вас со всех сторон,спасибо скажите путьке.
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Росія обіцяє... - після цих слів можна не читати.
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Ракеты уже давно по своим точкам расставлены, не волнуйтесь.
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Еще не всю рашку загадили радиацией, пусть продолжают.
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