 Росія обіцяє не розгортати нові ракети, поки цього не зроблять США

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Шойгу стверджує, що Росія готова до діалогу зі США щодо ракет середньої і меншої дальності, незважаючи на вихід Сполучених Штатів з договору про нерозміщення ракет.

"Ми як і раніше залишаємо двері відчиненими, ми як і раніше дотримуємося того, що поки (в США) не з'являться такі системи в Європі, ми нічого робити такого не будемо, і у нас не з'являться, поки не з'являться (американські ракети) в Азії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там", - сказав Шойгу.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.