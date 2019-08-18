 Росія обіцяє не розгортати нові ракети, поки цього не зроблять США

Про це в інтерв'ю телеканалу "Росія-24" заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
Шойгу стверджує, що Росія готова до діалогу зі США щодо ракет середньої і меншої дальності, незважаючи на вихід Сполучених Штатів з договору про нерозміщення ракет.
"Ми як і раніше залишаємо двері відчиненими, ми як і раніше дотримуємося того, що поки (в США) не з'являться такі системи в Європі, ми нічого робити такого не будемо, і у нас не з'являться, поки не з'являться (американські ракети) в Азії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там", - сказав Шойгу.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).
1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.
У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.
Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має у своєму розпорядженні 100 таких ракет.
4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.
негайно!
У мої піонерські роки (60-ті) ходила така пісенька андерграунду (на мелодію фокстронту Літтл Мері):
... Всё рвутся наши люди ввьісь
Пока что ценьі поднялись
А при обилии кормов (натяк на с-г програму Хрущова)
Ходить мьі будем без штанов.
Прикроем штапелем задьі
плотней сомкнем свои рядьі
Идем вперед мьі поскорей
Чтоб бьіть счастливей всех людей
Пр: Ура-ура, догоним Се Ше А
По производству мяса-молока.
А после перегоним Се Ше А
По потребленью воттки-табака - ура-ура!
... а закінчення було десь таке:
Славньі партии дела
Многим партия дала
Но ведь партия не б#@дь
Чтобы каждому давать!"
Це ж кляті москалі.
https://defence-line.org/2019/08/losharik-chem-dalshe-v-les-tem-tolshhe-versii-chast-3/
Будут понтоваться,пока в грызло не прилетит.
В воскресенье, 18 августа, около 11 утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с рублеными ранами. Все они были членами одной семьи. Позже возле вышки сотовой связи у села нашли тело 16-летнего подростка, родственника погибших. По одной из версий, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил собой.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Как заявил представитель областной прокуратуры, подросток-убийца, скорее всего, страдал шизофренией. "При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник"
на части разрубил и съел
а достоевский из укрытья
глядел
да я там был мёд пиво пили
но всё до капли по усам
ах александр сергеич милый
все сам...
там а ахматова пьёт сок
а пушкин ставит а толстому
а блок
Козе даже должно быть понятным нафига им чёрти где базы.
обещала обещала и сама себе не верила... (с)
Оно хоть бы у рашки взлетело и полетело в приблизительно правильном направлении)))
Пока чьто попа бо-бо после «Лошаріка», і «Дальнєатомногодвигательной 3D» ?
Не надо на США оглядываться.
Такие понятия как "трудодни", "коммунальные квартиры", "талоны на питание", "хлебные карточки" и т.д., должны стать нормой для каждого кацапа!