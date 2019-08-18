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Все про:Бердичів (17) побиття (458) Сороченко Артур (1)

 Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві. ВIДЕО

У суботу, 17 серпня, ввечері в Миколаєві затримали скандального відеоблогера Артура Сороченка, який побив у Хмельницькому ветерана АТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Журнал Житомира".

Як саме вийшли на розшукуваного, правоохоронці не повідомляють. Зараз, як повідомила речниця хмельницької поліції Інна Глега, Сороченка везуть із Миколаєва до Хмельницького, де йому будуть обирати запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція

Бердичівський блогер Артур Сороченко був оголошений у розшук, коли поліцейські знайшли побитого ним чоловіка і той подав заяву. Також він погрожував зґвалтуванням народному депутату України.

Сороченко вже відбував покарання в місцях "не таких віддалених", після чергової відсидки став записувати відео, на яких знущається з людей (часто бездомних) за гроші, які йому на банківську карту скидають глядачі.

За цим жителем Житомирської області тягнеться цілий шлейф кримінальних правопорушень. Нещодавно в Хмельницькому щодо Сороченка відкрили справу за статтею "хуліганство", після того, як у мережі з'явилося відео, де він б'є учасника АТО. Сороченко підійшов до групи молодих людей з відеокамерою, провокуючи їх. У розмові він сказав, що "Росія з нами не воює", з'ясувалося, що його співрозмовник був в АТО.

Тоді Сороченко запропонував з'ясувати стосунки - віддав камеру, яка продовжила знімати, і вдарив свого опонента.

Відео швидко поширилося в соцмережах. А в поліції почали розгляд, який ускладнювалося тим, що в жодній області не було зареєстровано інформації про інцидент, тобто в поліцію ніхто не звертався. Особа Сороченка була відома, оскільки він веде відеоблог.

Передбачалося, що напад міг статися в Житомирській області, де зареєстрований нападник, але в ролику прозвучало слово "Хмельницький" і поліція об'їхала місто в пошуках локацій схожих на ту, що була на відео. В результаті таке місце знайшли. Встановили і особу потерпілого - ним виявився учасник АТО, який пішов служити добровольцем в 2014 році, а нині демобілізований. У Хмельницькому відділі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. А потерпілий написав заяву.

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Підозроу Сороченку оголосили заочно і, оскільки його місцезнаходження невідоме, оголосили в розшук, попросивши всіх, хто володіє інформацією про його місце перебування повідомити її в найближчий відділ поліції або набравши "102".

Після того, як скандальне відео з Хмельницького поширилося в соцмережах, учасники АТО закликали знайти Сороченка і змусити його вибачитися. Після цього бердичівський блогер випустив ролик, в якому хвалиться зброєю і зв'язками з СБУ і обіцяє калічити всіх атовців, які наблизяться до його дому.

Правда, трохи пізніше він оприлюднив відео, в якому говорить, що вже зустрівся з атошнікамі і, що його не так зрозуміли. Що він виступає за цілісність і незалежність України і поважає захищають її.

Однак після цього сайт "Миротворець" все одно заніс Сороченко в свою базу даних, попросивши поліцію розглядати це, як заяву про нанесення тілесних ушкоджень і злочин проти нацбезпеки.

Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143465
 
   
 Топ коментарі
 
Відпустять судді, яких призначив Петро Олексійович Порошенко
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Рецидивисту должен быть срок с коэффициентом 5.За угрозу населению и никаких амнистий и досрочных.И вообще нужно расширить максимальный срок до 50 лет ,не считая пожизненного.Израильский УК- нам в помощь.И против террористов -тоже.
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Все вірно.
Але можливо під особисте зобов'язання вийде... Стаття ***********... Тяжких наслідків нема...
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А почему этого животного не призвали в армию? Его законы Украины не касаются? Бандиты и отморозки не военнообязанные? Почему он - здоровый слабоумный психопат, избивает наших защитников и когда Зеленский со своими слугами усилит ответственность за оскорбление и покушение на наших героев?Сколько можно терпеть этот беспредел?При Порошенке терпели и сейчас ничего не меняется.
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Ну, мусить вийти. Інакше правильні хлопці не зможуть йому наваляти.
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Это еще относительно оптимистично - что он за поребрик сбежит. По пессимистичному (к сожалению, реалистичному) прогнозу, он убегать не будет.
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К тарнадовцам , и все получится именно так .
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черговий привід подякувати петі (за суди) та попроклинати Зеленського
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А что ЗЕ сделал за три месяца, чтобы изменить эти суды ? Ничего ? Значит это его суды, так как они его устраивают.
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Зелебобик, хочу напомнить, что Зе с нарушением закона распустил ВР, отправил в отставку кабмин, увольняет мэров... но, при этом судей он не трогает, а всего-лишь что-то там "инициирует". То есть, другими словами, везде где можно и нельзя он законы нарушает, а тут просто решил под видом "какой-то там непонятной болтовни в новой раде" он решил оставить старых судей. И при этом, постоянно будет напоминать, что это не его судьи, а судьи Порошенко. Я ничего не перепутал ? Правильно все написал ?
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из тех кто - уже прошел один день, почему Зеленский не сделал нас мыллионерамы? Поросята вы такие тупые)
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Работаешь учителем, получаешь 4000$ в месяц ?
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друзям порошенка?
до речі у ківаловському вузі петя захищав кандидатську
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Відпустять судді, яких призначив Петро Олексійович Порошенко
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Которых не уволил ЗЕ. Потому что это его судьи.
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https://censor.net.ua/ua/news/3137128/zelenskyyi_initsiyuye_perezapusk_sudovoyi_reformy_cherez_verhovnu_radu_ryaboshapka
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ЗЕ шагу ступить не может, чтобы что то не нарушить. И это его мало волнует. А тут вдруг "он не может". Может, просто они его вполне устраивают.
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Welle. Суди Мертвечука-Портнова-Ківалова.
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как же так получилось, что всякие мертветчуки получили это влияние в первые дни ************* зеленского, а до этого прятались по норам лишь изредка издавая звуки?
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Судді які добре бачать шо за ватнао-сепарська влада прийшла..
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Хочется верить, что суд в Хмельницке кардинально отличается от киевского окружного
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відпустять...і не таких відпускали..
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Рецидивисту должен быть срок с коэффициентом 5.За угрозу населению и никаких амнистий и досрочных.И вообще нужно расширить максимальный срок до 50 лет ,не считая пожизненного.Израильский УК- нам в помощь.И против террористов -тоже.
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да какой он рецидивист??? Рецидивист это по третьей ходке идет.А он пока еще "мужик".Да и вообще у нас эти понятия уже стерлись как то.То что он дурак так это точно.Отрицать очевидные вещи и заниматься бойней на камеру(видео) -ну разве умный человек такое будет делать???А зона не исправляет.Она наооборот усугубляет.Поэтому вывод однозначный-жизнь свою он успешно сломал себе сам.И никому кроме родителей он не нужен в этом мире...Украине тем более.Теперь его ждет уголовное будущее со всеми вытекающими.
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на зону б його, попка пухленька, - проживе якось )))
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Че то слишком много криминальных уродов в Николаеве развелось.
Попахивает что полиция в Николаеве на прикормке у криминала серъезно сидит.
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В любом городе полиция серьёзно сидит на прикормке у местного криминала.
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"Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения" (с) Нужно чтобы было так : ....где ему будут избирать меру пресечения отбивать почки
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"Сороченко уже отбывал наказание в местах "не столь отдаленных", после очередной отсидки стал записывать видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту скидывают зрители."

Ну охренеть... По этому поводу у правоохранителей претензий нет?
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Сороченко уже отбывал наказание в местах "не столь отдаленных", после очередной отсидки стал записывать видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту скидывают зрители. Источник: https://censor.net.ua/n3143465»

І зрітєлєй, хоча б тих хто скідивал бабло йому, з ним те ж на зону..
А Зону, треба зробити як у Запорозькому Коші. Котлован вільно на 100 *******. А харчів кидати на 50.
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Это какими надо быть уеанами что бы слать деньги другомку уеану за видео с издевательствами над бомжами?
Почему над бомжами?
Потомк что если издеваться над полноправным человеком у которого есть все инструменты для защитв себя в отличии от бомжа.то можно и огрести.
Поэтому над бомжами.
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Вот! А говорят, что полиция даром хлеб есть! Недолго пробегал, чертило! Хотя попытался подальше. Не вышло. Ну и славно!
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Т.е. если б пострадавший не был участником АТО, полиция и глазом не моргнула?
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Якби не було суспільного резонансу
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по указке карлика зэки в Украине и засланные зэки из мацковии всячески раскачивают ситуацию в Украине , надеюсь падла всю оставшуюся часть своей вонючей жизни будет работать на аптеку
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ні, такі падла зараз пройшли школу сєтєвого маркетинга в трускавці і незабаром отримають корочки депутатів.
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втікав поближче до вати.
сподіваюсь його добряче натовкли.
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Интересно под какой залог выпустят на ВОЛЮ.
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Может в сизо упадет сам головой об угол шконки
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Август, в теплых куртках? Это вроде видео задержания наркобарыг в Кривом Роге?
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он садист зона не исправила его и не исправит..... в лесопосадку..... и при попытке к бегству......
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Ну шо гребень товстожопий ? Дочiрiкался паскуда ?!
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Публичное раскаяние и поводить по губам.
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Видео задержания - фейк. Они в куртках. НАПИШИТЕ В ЮТУБЕ "ГРОМКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В КРИВОМ РОГЕ", ЭТО ОТТУДА КАДРЫ.
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"... у нас просто будет деградация украинского народа"... Не будет. Уже есть. Обратите внимание на зебилов, они - самые многочисленные и яркие представители деградирующего населения. 9 из 10 - люмпены с зачатками мозга.
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Жалко что этого бройлерного петушка раньше не нашли правильные ребята которые ушаталиб его и на бутылку в ютуб
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На зону .су....Так ...тату йому зробити Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1990

..
....
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могли б жорстко , по-нормальному затримати паскуду , але панькаються із ним , як із власною дитиною.Розділяють мусора її переконання , теж ненавидять захисників України.
Чи знайдеться порядний чоловік , який переполовинив би їй ноги-руки-очі?
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Похвально, що затримали ..., а чи засудять ?))
А тих хто напали в Київі на учасника АТО , десь з рік тому , що батько працюе в штабі , а організатор* був з Рашки і втік в Польшу ...))як її відпустили вже , а ...її і не затримували ...позор
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Свинья должна быть поджарена (при попытке к бегству)
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Скоро побачимо його в депутатах слуги народу або в медведчука...

Смішно думати, що його накажуть по закону!
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та йому подуплитись - як тобі малюнок викласти , лише задоволення отримає і масаж простати .
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Хм."Злочинні мусора" з карного розшуку перевернули всю країну,знайшли терпілу,а потім бандюка.Паразити.Завадили хєроїчному Бидлєцькому(терпіла,наскільки я пам'ятаю,служив в "Азові"?) і його гоп-дружинам знайти і покарати нігадяя.
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Така істота однозначно голосувала за ватного кокаїнового смурфика. весь набор : раіся на враг, уй зна з ким воюємо, атовці - ніхто. Все вписується в ідеологію зеленої мразі, як не крути.
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Ну, ему крупно повезло, что его задержал спецназ, а не кто-нибудь другой. Ну ничего, еще не вечер.
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