 Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Журнал Житомира".

Як саме вийшли на розшукуваного, правоохоронці не повідомляють. Зараз, як повідомила речниця хмельницької поліції Інна Глега, Сороченка везуть із Миколаєва до Хмельницького, де йому будуть обирати запобіжний захід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, оголосили в розшук, - поліція

Бердичівський блогер Артур Сороченко був оголошений у розшук, коли поліцейські знайшли побитого ним чоловіка і той подав заяву. Також він погрожував зґвалтуванням народному депутату України.

Сороченко вже відбував покарання в місцях "не таких віддалених", після чергової відсидки став записувати відео, на яких знущається з людей (часто бездомних) за гроші, які йому на банківську карту скидають глядачі.

За цим жителем Житомирської області тягнеться цілий шлейф кримінальних правопорушень. Нещодавно в Хмельницькому щодо Сороченка відкрили справу за статтею "хуліганство", після того, як у мережі з'явилося відео, де він б'є учасника АТО. Сороченко підійшов до групи молодих людей з відеокамерою, провокуючи їх. У розмові він сказав, що "Росія з нами не воює", з'ясувалося, що його співрозмовник був в АТО.

Тоді Сороченко запропонував з'ясувати стосунки - віддав камеру, яка продовжила знімати, і вдарив свого опонента.

Відео швидко поширилося в соцмережах. А в поліції почали розгляд, який ускладнювалося тим, що в жодній області не було зареєстровано інформації про інцидент, тобто в поліцію ніхто не звертався. Особа Сороченка була відома, оскільки він веде відеоблог.

Передбачалося, що напад міг статися в Житомирській області, де зареєстрований нападник, але в ролику прозвучало слово "Хмельницький" і поліція об'їхала місто в пошуках локацій схожих на ту, що була на відео. В результаті таке місце знайшли. Встановили і особу потерпілого - ним виявився учасник АТО, який пішов служити добровольцем в 2014 році, а нині демобілізований. У Хмельницькому відділі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. А потерпілий написав заяву.

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Підозроу Сороченку оголосили заочно і, оскільки його місцезнаходження невідоме, оголосили в розшук, попросивши всіх, хто володіє інформацією про його місце перебування повідомити її в найближчий відділ поліції або набравши "102".

Після того, як скандальне відео з Хмельницького поширилося в соцмережах, учасники АТО закликали знайти Сороченка і змусити його вибачитися. Після цього бердичівський блогер випустив ролик, в якому хвалиться зброєю і зв'язками з СБУ і обіцяє калічити всіх атовців, які наблизяться до його дому.

Правда, трохи пізніше він оприлюднив відео, в якому говорить, що вже зустрівся з атошнікамі і, що його не так зрозуміли. Що він виступає за цілісність і незалежність України і поважає захищають її.

Однак після цього сайт "Миротворець" все одно заніс Сороченко в свою базу даних, попросивши поліцію розглядати це, як заяву про нанесення тілесних ушкоджень і злочин проти нацбезпеки.