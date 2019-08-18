 Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль. ФОТО

Фотографії опубліковані на сторінці столичної прокуратури в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянин США Амос Дов Сільвер, затриманий після втечі з аеропорту Бориспіль, у ніч на 18 серпня 2019 року успішно екстрадований з України до Держави Ізраїль. Іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль в супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу "Альфа"", - повідомили в прокуратурі.

Зараз чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.





