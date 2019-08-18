EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  5472  37
Матеріали за темою:
Все про:Ізраїль (323) наркотики (818) втеча (118) прокуратура (1838) екстрадиція (233)

 Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль. ФОТО

Прокуратура Києва оприлюднила фотографії екстрадиції до Ізраїлю наркобарона Амоса Дов Сільвера.

Фотографії опубліковані на сторінці столичної прокуратури в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянин США Амос Дов Сільвер, затриманий після втечі з аеропорту Бориспіль, у ніч на 18 серпня 2019 року успішно екстрадований з України до Держави Ізраїль. Іноземець був відправлений рейсовим літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль в супроводі співробітників Служби безпеки та підрозділу "Альфа"", - повідомили в прокуратурі.

Зараз чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.

Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль 01

Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль 02
Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль 03
Прокуратура показала фото екстрадиції наркобарона Сільвера в Ізраїль 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143464
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж надо так обосраться, отпустили же сто процентов за бабки первый раз.
 показати весь коментар
 
Особенно "круто" и "воинственно", выглядят СБУшники в пехотных боевых "разгрузках", под автоматные "рожки", и гранаты... Самое уязвимое место на теле - живот, "нараспашку"... (Они-бы, ещё, "наручи", с "поножами" рыцарскими, натянули...). Нормальные "опера всего мира, в сопровождении, одевают незаметные бронежилеты, рассчитанные на противостояние пистолетной пуле и ножу, и защищающие грудь и живот, а тут какая-то, "клоунада"...
 показати весь коментар
 
Отлично. СБУ и денюжку взяли за побег и товар доставили.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это ж надо так обосраться, отпустили же сто процентов за бабки первый раз.
 показати весь коментар
 
 
Вчера же тех троих и повязали. Уже беседовали с ними.
 показати весь коментар
 
 
Но исправились же? Поняли что деньги деньгами, а ссорится с Израилем, США и ЕС себе дороже.
 показати весь коментар
 
 
С Израилем? Да он наших вообще вышвыривает более половины, говорят. Прилетел ты а им чет не понравилось - и полетел ты обратно.
Каждому говну в жопу заглядывать - вообще останемся в одних шароварах(заложенных)
 показати весь коментар
 
Я об этом преступнике пишу. И о репутации страны. А что там с простыми израильтянами наши власти делать будут это их дело.
 показати весь коментар
 
Ложки нашли, но осадок остался...

Тепер хлопець бізнесом поділиться....
 показати весь коментар
 
 
Отлично. СБУ и денюжку взяли за побег и товар доставили.
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть так уже доставили и то хорошо, а то абоср назревал знатный
 показати весь коментар
 
 
похоже, по любому на колыму не собирался )
 показати весь коментар
 
 
Особенно "круто" и "воинственно", выглядят СБУшники в пехотных боевых "разгрузках", под автоматные "рожки", и гранаты... Самое уязвимое место на теле - живот, "нараспашку"... (Они-бы, ещё, "наручи", с "поножами" рыцарскими, натянули...). Нормальные "опера всего мира, в сопровождении, одевают незаметные бронежилеты, рассчитанные на противостояние пистолетной пуле и ножу, и защищающие грудь и живот, а тут какая-то, "клоунада"...
 показати весь коментар
 
 
А я думал что меня одного это смутило
 показати весь коментар
 
 
Ты обиделся? Оказалось, что ты не один, "не дурак"...
 показати весь коментар
 
То есть ты утверждаешь что те кого это не смутило "дураки"?
 показати весь коментар
 
Для "лохов"? Меня всегда "на смех разбирало", когда видел на охоте, охотников, с полуметровыми "тесаками"... Я сам, даже среднего размера, кабана, разделывал с помощью складного ножа, без фиксатора, с длиной лезвия в 10 см...
 показати весь коментар
 
Просто там нашивка "СБУ", щоб виглядало "гордо і красіво"
 показати весь коментар
 
 
Знаешь, на самолёте Як-28 (фронтовом бомбардировщике), было "оборонительное вооружение" - автоматическая пушка, защищающая переднюю полусферу... Боекомплект - АЖ ПЯТЬДЕСЯТ снарядов... Скорострельность - около 300 выстр/мин. Это - примерно, то же самое
 показати весь коментар
 
Куда девал сокровища убиенной тобой тещи? Говори
 показати весь коментар
 
 
В аэропорту и в украинском самолёте он на украинской территории.
Когда покажут его фото под конвоем израильтян - вот тогда экстрадиция и состоялась.
 показати весь коментар
 
 
Самолет - это не посольство, экстерриториальностью не пользуется. Как только приземлились в Бен-Гурионе - уже в Израиле.
 показати весь коментар
 
А навіщо вони нап'ялили жилєти на футболки? Традиція?Взяли штурмом террориста?Хтось може пояснити.
 показати весь коментар
 
 
Може кошерним так і сказали: штурмували Умань танками
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Друзья кто хочет изменить свою сферу деятельности? и открыть свой интернет магазин и потом начать успешно его продвигать в интернет есть отличная шанс научится этому прейдя на сайт https://marketingonline.com.ua/ и выбрать один из курсов который вам более подходят
 показати весь коментар
 
Баканов стоял у трапа и неистово рыдал: - Прости братан, но ребе Натаньяху дал больше. Я же не смогу изменить вере ... в деньги... да и на Землю Обетованную всё же возвращаешься... ... передай тёте Циле привет.... Она тебе чисто-кашерную правду рассказала здесь точно Цирк, но ты не должен был быть таким, Цирк за деньги...
 показати весь коментар
 
 
молодец. Рассмешил комика. Зайдёшь в ОП, получишь 10 тысяч. А там и в Лигу смеха пойдёшь.
 показати весь коментар
 
поки до Ізраїля добереться - бідняком стане )))
 показати весь коментар
 
 
Ці СоБіУшники зовсім не хитрі. Влаштували б ще декілька втеч перед екстрадицією, могли б до кінця кар"єри зарплату не отримувати.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору