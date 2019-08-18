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 Політика України
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Все про:незалежність (60) Кулеба Дмитро (113)

 "Ми втрачаємо головні ознаки будь-якої держави - населення і територію", - Кулеба

Територія країни зменшується через російську окупацію, а населення - через смертність, міграцію та окупацію. Для того, щоб не перетворитися на "сіру кволу державу", необхідно вирішити питання з "червоними лініями", безпекою та економікою.

Про це в статті для видання "Дзеркало тижня" пише постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвилі реформ та чергових "повних перезавантажень" майже розвалили материк бюрократичного апарату держави, створивши при цьому поодинокі острівці ефективности, які ледь витримують шторми реальности. Держслужба як система кульгає на обидві ноги. Зрештою, і це найстрашніше, ми втрачаємо найголовніші ознаки будь-якої держави — населення і територію", - написав він.

Дипломат зазначив, що територія "зменшилася через незаконну окупацію іншою державою", а людей країна втрачає "з кількох причин одночасно: смертність, міграція і та ж окупація".

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"Хоч як дивно, але на цьому буремному тлі ми все одно рухаємося вперед. Про це свідчить низка економічних макропоказників, обережна еволюція політичної системи, лихоманкова, але жива демократія та соціологія. Неприпустимо повільно й невимовно болісно, але рухаємося", - вважає Кулеба.

На думку дипломата, існує ризик ослаблення держави до критично низького рівня. "Це буде сіра квола держава, що пишається своїми амбіціями, але не має ані людських, ані фінансових, ані технологічних ресурсів та спроможности їх реалізувати", - припускає він.

Для того, щоб уникнути цієї долі, Україні потрібно визначитися з відповідями на три питання - про "червоні лінії", про безпеку і про способи заробітку, вважає Кулеба.

"Здатність ключових українських гравців домовитися про червоні лінії і дотримуватися цієї домовлености, грамотне балансування у питанні жорсткої безпеки, більш відкритий підхід до питання ідентичности та захоплення своєї частки світового ринку високих технологій — це шлях до побудови сучасної ефективної держави, про яку ми від покоління до покоління мріяли і здобули нарешті 1991 року", - написав дипломат.

Також читайте: Україна заплатила кров'ю за те, щоб не бути частиною "русского мира", наші партнери мусять зрозуміти це, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143463
 
   
 Топ коментарі
 
А ещё нужно выбирать президентов для которых - Украина понад усэ , а не пингвины с шаурмой .!! "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 748 .Или шаурма из пингвинов .. "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8821 .
"Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1882 .
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Особенно если эта жопа зелёная.
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Рыба гниет с головы, даже если вместо головы - жопа... "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1667
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Кулеба не розуміє шо корінь проблеми в тому що у нас 28 років панувала тотальна коррупція та безкарність кланово-олігархічна система яка зрослась з бюрократичним аппаратом що нехтував людьми (а люди це головний скарб кожної держави) коррупція - головна причина війни,розвалу с/г промисловості а від того і міграції врат территорії.
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коррупция сегодня , а мафия до Майдана в Украине - это наследие комунячьего режима , это сознательное доведения Украины до ручки бандой мацковитов в течение 100 лет минимум
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як завжди..танці ---- два кроки вперед один назад...так і рухаємось..всі роки
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Прям по ленину,только у него шаг вперед и два назад
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Украина идёт вверх по лестнице ведущей вниз...
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Ого, как бывает... И за что же это такое наказание?
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За тупость и жадность чиновников и "бизнесменов", и за короткую избирательную память лохтората!.
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Какое государство, если народ выбрал зелёных дебилов. Ну развалится Украина и черт с ней, чем жить в таком позорище.
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"Ми втрачаємо головні ознаки будь-якої держави - населення і територію", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2668 yakutua

Какое государство, если народ выбрал зелёных дебилов. Ну развалится Украина и черт с ней, чем жить в таком позорище.
18.08.2019 14:09
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Украина перестала быть нормальным государством по причине олигархического уклада в экономике - это разграбление ресурсов олигархами при пособничестве продажного и жадного чиновничьего аппарата. Украина теряет человеческий ресурс именно по этой причине - невозможности обеспечить нормальное проживание доходами и бесперспективность будущего. Майдан привёл к власти очередных дебилов, которые не стесняясь отдали без боя треть территории и при этом стали наживаться на оборонзаказе якобы для защиты территории. Люди гибнут напрасно. Перспективы нет. Новый президент ни на что не способен - несет всякую чушь в эфир - я вам гарантирую, я лично контролирую и так далее. Украина превратилась в болото из самой промышленно развитой республики бывшего Союза - интересно, а куда это все исчезло? Население - старики плюс безграмотная быковатая молодежь в своей основной массе, которая кроме как орать и плясать с бутылкой дешевого суррогата ничего не в состоянии делать. С каждым годом упадок государства просто впечатляет. А, экономический рост на бумаге - это очковтирательство Гройсмана, причём временное.
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Ну вот вам и очевидный пример - само доказательство деградации человека. Оно превращается в примата. Поэтому и государства быть не может - какое это государство из приматов?
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и таких идиотов держат на дип.службе ? самое место-туалеты мыть,пукнул в лужу !!!!!
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Остап, все, тобою сказане, це лише констатація фактів, до того ж, далеко не вичерпна.
Ніхто не стане заперечувати корисність таких висновків, але відповіді на вічне питання: "Що робити?", вони не передбачають.
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"Волны реформ и очередных "полных перезагрузок" почти развалили материк бюрократического аппарата государства, создав при этом одинокие островки эффективности, едва выдерживающие штормы реальности.
После этого высера можно спокойно этого деятеля-государственника вывести за сарай и усыпить с мотивировкой: "эксгибиционизм полной интеллектуальной ущербности".
Государство ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НЕ ЭФФЕКТИВНО. Государство сидящее в экономике и раздающее помощь дефективному бизнесу не эффективно в кубе.
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Держава - це не застигла мумія, на різних етапах еволюції різноманітних суспільних утворень різних народів вона відігравала різну роль. Українська держава протрималася три десятиліття на інерції совка і настав час її природної смерті.
Як могла система тоталітарних догм і шаблонів забезпечити існування і розвиток незалежної демократичної країни?
Тільки при допомозі обману, брехні і демагогії. Політично мертвий охлос це терпів, але в результаті інформаційної дифузії ситуація набрала абсурдного вигляду.
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Ну так надо было 5 лет страной заниматься, а не воровать, прикрываясь патриотизмом. Все просто.
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при ***** пару мільйонів українців поїхали випити кави у Відень, і чомусь не повернулись )))
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Один из главных паразитов вещает... Ну-ну!
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Мне так нравится "незаконная оккупация" - как дуд-то оккупация может быть законной)))
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тоже "нєзаконнийє бандіцкійє формірованія". Хоча управа та кантора ото якраз "законнийє" бандформірованія))))
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Чтобы не уменьшалось население ,нужно расстрелять 3 000 чиновников -корупционеров ,судей,прокуроров ,министров ,депутатов .Главный враг Украины= Это украинские олигархи и чиновники .
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Ничего не получится - возьми в пример своих соседей или окружение - любому дай власть и он будет воровать и грабить. А, вы думаете откуда эти чинуши появляются? Это что - марсиане? Нет, это те рыла, которые вы встречаете ежедневно в магазинах и на улице. Это те, кто срет повсюду т матерится. А, потом, по его счастью залазит в кресло и - ой для ля - пора собирать бабло. Народ это такой в своей основной массе.
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Остап , сколько президентов осудили и реально посадили за коррупцию в Южной Корее , не знаешь ?
А у нас сколько ? При чем здесь народ , когда коррумпированная система еще ни разу не перетряхивалась , чтобьі завести рака за камень ?
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это ольгинский троль сдушевно с надрывом срет в уши один высер про то что потеряли треть территории чего стоит
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Оте генетичне сміття що в Луганді нам треба ? Хай валять на московію- свою духовну батьківщину. А територію можна буде повернути за найліпшої нагоди. Франція Ельзас І Лотарингію через 40 років повернула собі. А поки - відрізати кібенімать! Бетон - кордон -колючий дріт ! Врізати їм газ, світло, воду, соцвиплати. Нехай вугілля жеруть. Хотіли рюзьгемир ? Ото майте !
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Вот по причине такого рода словоиспражнения и потеряли Крым. Задолбали такие вычерпнуты ***.
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Не тому. Я так розумію в тебе там родичі і лише 3 класи освіти адже навіть не здатне своєю москалячою до купи скласти 2 слова правильно. Якби ти був українцем, то розумів би, що ця ракова пухлина смокче з України всі соки. Таким як ти невтямки що відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій опікуватися окупованими територіями має ОКУПАНТ ! Назви хоч одну причину чому це має робити Україна ? Чому коли в Україні газ був по 8, 55 гр, в Луганді - по 0, 81 гр ? Хто блд в окупації ми чи вони?
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я думал по причине розвала армии януковощем и российской оккупации потеряли
оказываеца во всем виноват твой словарный понос
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в сотый раз повторю. На выборах Президента Украины в 2014 и в 2019 годах проголосовало по 62% избирателей . Так как народ , уезжающий на заработки из украины сохраняет гражданство украинское , то все эти люди что в 2014 , что в 2019 оставались и остаются в списках избирателей на выборах Президента Украины. Если народ уезжает , то кто тогда голосует на выборах ? Это вс1ё вбросы мацковии , это элемент гибридной войны против Украины .Цель - показать всем , что из-за Майдана украинцы убегают из Украины . неправда , украинцы убегают из мацковии , там подорожал доллар в два раза , поэтому украинские заробитчане переориентировались с мацковии на ЕС , второе из-за войны , из -за ненависти к касапам - убийцам.
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до сих пір зберігайєця комсомольський стіль руковоцтва - страна строїт карикатурний капіталізм зі сторінок сатирично-гумористичного жуналу "Перець"
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Кулебу нужно убирать из Совета Европьі, да и в ООН представителя Порошенко придется поменять. Имхо
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Ага, і тебе туди послати. А можна якогось слугу народу, наприклад весільного фотографа або ще якогось професіонала з профтехучилища...
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бездельники. комсомольцы кулеба. бессмертный и т д а ну искать реальную работу. например асфальтоукладчиками. надоели говоруны
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"Здатність ключових українських гравців домовитися про червоні лінії і дотримуватися цієї домовлености, грамотне балансування у питанні жорсткої безпеки, більш відкритий підхід до питання ідентичности та захоплення своєї частки світового ринку високих технологій - це шлях до побудови ******** ефективної держави, про яку ми від покоління до покоління мріяли і здобули нарешті 1991 року", - написав дипломат

шавки Поршенко мріють про 'договорняк'
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Мы теряем совесть,а затем уже идут последствия.
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Проблема не в народі, а у відсутності політичної і культурної еліти у цього народу. Після століть геноциду нічого дивного в цьому нема. Якась еліта, звичайно, є, але її стільки, скільки жиру на молоці після сепаратора.
Жодних спроб впливати на суспільні процеси вона не робить, щоб в черговий раз не стати жертвою геноциду і тотального знищення.
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Не говори за всех. 73% их обожают. Тыы - жалкое меньшинство!
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Сколько философских рассуждений, высоких и правильных мыслей на ветке. А я скажу проще: страна Шариковых и Швондеров по определению не может жить хорошо просто потому, что сии индивидуумы не умеют умножать и добавлять, созидать и строить; саособны лишь отнимать и делить, разрушать и отбирать друг у друга. В таких условиях чего удивляться, что уезжают Преображенские и Борментали? Та даже мастеровитый Федор и тот уехал в Европу канализацию чинить.
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Дурак этот Кулеба в лоб. Какая безопасность, какая экономика??? Ясно ведь что правильный путь, это переименование улиц, снос памятников, обливание зеленкой, драки в Раде, запрет зыка, визовый режим, ров на границе с крокодилами, а зубы у крокодилов пропитаны цианистым калием... Хотя про калий уже, наверно перебор. А вообще, путь простой, бежать туда, где люди жизнь наладили, а в Украине пусть старики вымирают.
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основная "червона лінія" Украины - это продажность пещерного правосудия, отсюда и проблемы безопасности, коррупции, экономики и оттока мозгов и рук
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Мова,головне зберегти мову,а не якесь там населення і територію...І навіть якщо з всієї територіі залишиться лишень Парсенківка між Стрийською і Зеленою у Львові,а з населення тільки Фаріон і Парубій - то вони (впевнений!) в майбутньому розплодяться і дадуть початок справжній,щирій,співучій і родючій українській націі...Де люди будуть такі красиві як Фаріон і розумні як Парубій,де не буде москалів,поляків,жидів,білорусів,чукчів,америкосів...а лишень одні українці...Як то прекрасно - ідеш по вулиці - а назустріч одні українці,і в кожного в одній руці бутль самогони,а в другій кавалок сала...І кожен тобі то протягує...Розумію,шо то мрія,наразі нездійснена,але за яку тре боротись і пролити немало крові...
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