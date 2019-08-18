 "Ми втрачаємо головні ознаки будь-якої держави - населення і територію", - Кулеба

Про це в статті для видання "Дзеркало тижня" пише постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Хвилі реформ та чергових "повних перезавантажень" майже розвалили материк бюрократичного апарату держави, створивши при цьому поодинокі острівці ефективности, які ледь витримують шторми реальности. Держслужба як система кульгає на обидві ноги. Зрештою, і це найстрашніше, ми втрачаємо найголовніші ознаки будь-якої держави — населення і територію", - написав він.

Дипломат зазначив, що територія "зменшилася через незаконну окупацію іншою державою", а людей країна втрачає "з кількох причин одночасно: смертність, міграція і та ж окупація".

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"Хоч як дивно, але на цьому буремному тлі ми все одно рухаємося вперед. Про це свідчить низка економічних макропоказників, обережна еволюція політичної системи, лихоманкова, але жива демократія та соціологія. Неприпустимо повільно й невимовно болісно, але рухаємося", - вважає Кулеба.

На думку дипломата, існує ризик ослаблення держави до критично низького рівня. "Це буде сіра квола держава, що пишається своїми амбіціями, але не має ані людських, ані фінансових, ані технологічних ресурсів та спроможности їх реалізувати", - припускає він.

Для того, щоб уникнути цієї долі, Україні потрібно визначитися з відповідями на три питання - про "червоні лінії", про безпеку і про способи заробітку, вважає Кулеба.

"Здатність ключових українських гравців домовитися про червоні лінії і дотримуватися цієї домовлености, грамотне балансування у питанні жорсткої безпеки, більш відкритий підхід до питання ідентичности та захоплення своєї частки світового ринку високих технологій — це шлях до побудови сучасної ефективної держави, про яку ми від покоління до покоління мріяли і здобули нарешті 1991 року", - написав дипломат.

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