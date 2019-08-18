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 Політика України
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Все про:війна (1666) Донбас (12782) Разумков Дмитро (143)

 Разумков: Швидко закінчити війну на Донбасі не вийде

Швидко закінчити війну на Донбасі не вийде, оскільки все вирішує зовсім не парламент України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який найімовірніше стане спікером Верховної Ради.

"Звичайно, від нас (нового парламенту. - Ред.) хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що швидко завершити її не вдасться, і вирішує це аж ніяк не парламент. Це великий шлях, який має пройти вся країна, всі ми разом", - зазначив Разумков.

Говорячи про порядок денний майбутнього парламенту в перші місяці його роботи і пріоритетні законопроєкти, він зазначив, що країна зараз у такій ситуації, що будь-який сектор є пріоритетним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний

На прохання журналіста конкретизувати, які непопулярні питання новообрані депутати готові вирішувати першочергово, голова партії назвав ринок землі.

"Ринок землі, звичайно, спірне питання. Його рішення, з одного боку, може знизити підтримку, але, думаю, нам вдасться вирішити його так, що це зіграє нам у плюс", - сказав Разумков, однак відмовився говорити про конкретні законопроєкти "до закінчення їхнього аналізу і початку слухань".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143462
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко не хочет быстро закончить войну- к бабке не ходи!
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Если по словам Зели война не кончалась, т.к. Порох до этого наживался на войне. Но теперь Порох не у власти уже 100 дней. Получается война до сих пор идет, т.к. уже сам Зеля наживается на войне?
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Да неужели. Так а кто теперь наживается на войне, если уже не Порох?
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У ветки IQ 8%.
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"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать.."
включай ждуна и выздоравливай.
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Не понятно почему речь всегда у политиков о непопулярных законопроэктах!? ..давайте разнообразим и будем принимать только популярные! Разумков: Быстро закончить войну на Донбассе не получится - Цензор.НЕТ 1740
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Зеленский шел в президенты совершенно точно не для того, чтобы узнать, что закончить войну быстро не получится.
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Так Зеклоун обещал, что будет мир, и они партия мира. Что обосралось по полной программе или все до этого было шуткой в обещаниях, дегенераты
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Ні, ти все сплутав. Це говорив "Президент миру" - Барига і ГлавМародер.
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А твой Зелемойский сказал, что идёт на смену партии войны.
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наконец то разумный слуга начал хоть что то понимать.... а раз так давай разумный выдвигай рацуху о всеукраинском референдуме на тему "нужен ли Украине рас.иженный рашкой лугандон с его отравленой ватой?". это и будет наш ответ путлеру! затем стена и ров с крокодилами! а на стене плакаты с лозунгом "Украина вам ублюдки ничего не должна!"
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О, виявляється, що серед проВшивих дегенератів є такі, як Шарль, котрі щойно вийшли з коми
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А Питлер и не возьмет ватников себе - у него своих полная Параша.
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=Шарль=...ты НЕ одинок в своем уразумении ситуации.
дамбац ЛИЧНАЯ феодальная вотчина ахметова.ПОЧЕМУ украинцы должны это отвоевывать и восстанавливать....чтобы ахметка ЕЩЕ удесятирял свое состояние???...он и так нажился на войне на роттердамах+++.
Я за резервацию.
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Мародер казав, що при Зелі долар буде 40 грн. Я правильно його зрозумів, пороВшиві дИбіли?
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Давай повернемося до цієї розмови десь за рік,Поки Зеля нічого ще не зробив, от слова взагалі
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Мені не треба ні до чого повертатись Я точно знадю, що Зеля не буде мародером, при ньому всі матіоси і Луценки сядуть до в"язниці. Що буде прийнято Закон про бурштин, що буде проведено адмінреформу, прийнато закон про ринок Землі. І твоє запрошення до розмови - засунь собі ... в... Ну ти сам знаєш, пороВшивий.
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Чому тоді війна ще досі не закінчилиася якщо зе не мародер? Виходить що зацікавлений в продовженні війни?
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Цікаво, цікаво.А я точно знаю, що усі успішні реформи проводили високоосвічені люди.
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Про "успишни рехформы" не надо,нахавались,а про "высокоосвиченых" людэй поподробней можно? Особенно про парубия,пашинского,черновол,луценко обе,кличко,гепа,труха,герасимов и т.д.
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Восени, рік забагато... 40 не буде, а до 30 підійде впритул.
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Мородер зараз той, хто наживається на війні. І це вже 3 місяці не Порох..
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40 гр за долар то буде ще не погано. 200 чи 2000 тисячі буде..
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А чого ж ви перед виборами інше говорили ?
І про що іще ви набрехали ?
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Що набрихали? Обіцяли закінчити війну за два тижні?
Продати бізнес і не продали? Що конкретно, мармазель, говоріть?
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ну ті обіцяли, ці також обіцяли.
В чому різниця?
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Різниця в тому, що ЦИМ ще ніхто влади не віддав:
КМУ - Порохатий.
ВРУ - Також.
Гепрокурор і військовий прокурор - також.
Міністр оборони і МЗС - також.
Голова СБУ також,
Ти взагалі часом на Дурки втік?
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так я тобі і пропоную подивитись через рік.Тоді можна щось сказати.
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Я тобі відповім так:
Для того аби дізнатись, що в діжці гівно не обов"язково просити, як ти, велику ложку. Для цього досить мати життєву практики і вісутність нежитю,
Те, що буде з приходом Бариги, я 5 років тому кричав на всіх перехрестях, бо знаю його 26 років.
Так само я знаю точно, що ЗЕ і його оточення не буде красти.
Це вже не мало для початку, якщо не все.
Ти ж сидиш і зловтішаєшся з кожної невдачі нової влади. Так, вони будуть. Але це будуть невдачі тих, хто щось робитиме а не тих, хто поміняв "на потоках" людей Януковича на своїх.
От в чім різниця....
І це до речі, зрозуміли майже все населення, окрім 8% відвертих дегенератів.
Не так вже й багато - не більше і не менше аніж в будь-якому здоровому суспільстві.
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я не мав особливого надій на Пороха, але дивує Ваша впевненість у цю команду, яка не буде красти.
Пессимизм - это всего лишь слово, которым слабонервные называют мудрость.М.Твен
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Они уже из гос. бюджета друзьям и спонсорам/коломойско-портновым обиженным/ миллиарды возвращают .бюджет не резиновый и Ростов не за горами
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завтра виявиться також, що швидке покращення неможливе, тарифи справедливі і взагалі треба працювати.
А обіцяли ж когось посадити і грошенят трохи підкинути
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Мене дивує твої не то цинізм, не то тупість (швидше за все і те і інше)
Не можна нікого садити, поки Генпрокурор Луценко. котрий отримав вказівку триматись до останнього. Те ж робить і Грицак. Спробував прдати у відставку Клімкін - ВРУ не прийняла відставку і,, головне не затвердила Пристайка. Про о говорити, коли йде відвертий саботаж старої влади? А що витворяє Матіос і інша скурвлена, перекрашена з ПРигоаналів бидлота?
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так в мене є досить цинізму, щоб бачити, що ніякого такого покращення не буде, що на зміну старим мародерам прийдуть нові.На жаль, еліти в нас немає
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Все зрозуміло...Ти ще нічого не знаєш, але вже знаєш....
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Так змінився світ. Це став світ інформатики і соцмереж, Ці фактори наблизили владу до людини і навпаки,
Хтось із вчених (здається один російський профіесор) сказав, що не існує ні однієї проблеми в світі, яку б суспільство не здатне було бвирішити без участі Держави. Здається це починає показувати сьогодення, коли до влади приходять не штатні і записні злодії вроді шуфрича і такого ж Порошенка.
А те, що ти бив пику Шуфричу, ні про що не гворить. Він прдукт "совка" такого помісти в конкурентне середовище - через рік все просре а через другий - буде просити милостиню. Тільки в Державі Бариги такі можуть розраховувати на успіх. ЗЕ - тут виняток із правил але вже маємо можливість спостерігати (Трамп, Макрон, канцлер Австрії), як кількість переходить у якість і правила міняються.
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Франція вже років 40 живе лютим трешем, економіка занепадає, Макрон взагалі її доб,є.
Країна потребує героїв. а пі..да народжує бухгалтерів.
Не буде другого де Голля хана лягушатнікам
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Ти не правий - на зміну старим мародерам прийдуть старі мародери. Нових ніхто нікуди не допустить, хіба за дуже особливі заслуги.
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..у Верховну Раду зайдуть то взагалі нічого не получиться
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Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову ...

...ля опять катавасия таже ... из далека начинают
да им выродкам жидарным она выгодна
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"Отца Народа" нового лепят, с помощью Г+Г и проч.
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А куда нацжоны подевались?! Почему не сопровождают зелюку в поездках?! У них же так хорошо с порохом получалось. )
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за відповідний супровід зебіла-клована беня не башляє.
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та воно і зрозуміло: бо зюзя - барига, бо наживається на крові
ні?
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У вас ее не получится закончить никогда - если только не капитулируете. На большее вы не способны - ни мозгов, ни силы воли.
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жаль, что нет возможности все эти новые откровения СН перебросить машиной времени хотя бы на пол-года назад...
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"Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе".

ЭтоТ большой путь скоро будете, Димочка, Вы проходить по пустой территории страны, если не прекратите издеваться над людьми, которым вначале этого самого Вашего личного пути Вы говорили совершенно другое. Без обид! Я просто за справедливость!
Вы уж огласите - сколько километров имеет этот Ваш пусть, о котором Вы говорите! И если мы все вмете должны его пройти, то и людям дайте возможность во что-то обуться и одеться! Дайте людям жить по-людски! Прекратите поднимать тарифы! Или Вы думаете, что только Вы хотите кушать?
...Свиду вроде порядочный человек, а такое говорит, что уже ни в какие ворота не лезет...


"Ох, деньги, деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги да тугрики!
Ой, день-день-день-день-деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки!
Все ищут ответа - загадка жизни в чем?
А мне плевать на это, я знаю, что почем! "

Там, где деньги и власть, там нет места стыду и совести... Эх, грабли, где вы взялись то...
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И не надо !Быстро только ***** заканчивает войну .
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Тарифи не знизимо, війну не закчнчимо, зарплату не піднімемо і т.д. та т.п.... Ну Шо зебіли, як там справи? Разумков: Швидко закінчити війну на Донбасі не вийде - Цензор.НЕТ 9643
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Вы меня извините, если что. Я хочу у Вас спросить. В чем заключается Ваш вопрос? В подъ...е? Кого Вы хотите уколоть? Своих приятелей и друзей, родственников или соседей? Неужели в Вашем городе, селе, на улице или в подъезде не было людей, которые голосовали так же, как и Вы? Такое ощущение, что Вы живете на другой планете и Вам наплевать на то, что кто-то ИМЕЕТ право ИМЕТЬ своё личное мнение!

Зебилы, Зебобики...черти шо творится в головах у людей. За что? На каком основании Вы оскорбляете? Вы - кто? Вы умнее меня? Замечательно! Тогда заткнитесь, пожалуйста! Спасибо, ответа не надо.
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Ай-яй-яй! Какой "нежданчик"... А некоторые тут, "между первым и вторым", "яйцами об стенку колотили", вопя, что "Порох на войне наживается", а "ОН!!! прекратит войну!!!"... Мы же вам, "зелюкам", не то что "открытым текстом", говорили, что вас просто "разводят... Мы вам КРИЧАЛИ об этом!!! Но вы тупо бежали, как ослы, за привязанной к оглобле, перед мордой, морковкой... Черчилль, когда-то, о вам подобных, сказал - "Они хотели избежать войны, и выбрали позор... Теперь имеем и войну, и позор...".
"Бачили очі, що купували?... Їжте, хоч повилазьте...".
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Две версии заявления Разумкова:
официальная - Быстро закончить войну на Донбассе не получится
бытовая - зебилы, мы вас снова нае#али !!!
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Свинарчуки обещали за неделю закончить войну . А Разумков прав конечно .
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За что вы ЗЕ и его команду свинарчуками назвали ?
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Порошенко-феномен, при владі його немає, а на війні наживається досих пір...От же барига соєво-мальдівський...задовбав вже.
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О...як все змінилося скоро, ще до влади повністю не приступили )))???
Язиком болтати на багато легше ...
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так это шо получается .денежки которые зарабатывал Порох на войне теперь к Шмаркле потекут ?
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вот гады, решили на войне наживаться!!!
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Зеленский, хватит наживаться не войне, барыга.
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ЗЕКкоманда не хочет заканчивать войну патамушта Петя барига наживаеца на войне. И до тех пор пока Петя барига будет наживаца на войне ЗЕкловун и ЗЕКкоманда даже и не подумают заканчивать войну. О так!
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Они уже не заявляют, что надо просто перестать стрелять. Они говорят, что не от них зависит прекращение войны. Но они пока "стесняются" назвать имя агрессора, настоящего автора этой войны - Путина. Хитрожопая политика однако.
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Умные люди сразу это говорили, но лохторат жаждал лапши на уши... Разумков: Швидко закінчити війну на Донбасі не вийде - Цензор.НЕТ 84
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ЗЕбарыги и ЗЕмародёры пачиму вы не хотите закончить войну! Война выгодна ЗЕкловуну и ЗЕбаригам потому они и не заканчивают войну. ЗЕбариги хотят торговать на крови!! Народ не простит ЗЕбаригам войну!!
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Коменти ЗЄлупенців прикалують.Те, що ЗЄлупенська команда вчергове нахібала свій лохторат їх не хвилює.Головне,що Обама Порошенко продовжує сцяти їм в штани.
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вони ж віруючи. Створили собі ідола, довбні, й вірять.
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Зерыга и Зеродер в одном лице. Теперь за землю берутся, но обратите внимание, чтобы "сыграть себе в плюс". Не стране, а себе. Разницу, зебилята, ощущаете? А ведь это самый серьезный вопрос. Не газ, не нефть(хотя они тоже очень важны), а земля. Потому как без земли, народ - ничто. Что-то вроде вечно гоняемых палестинцев, продавших когда-то Ротшильду свои земли и в конце концов оказавшись за забором. Думать уже поздновато, но все-же призадуматься есть смысл.
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Це точно. "Быстро" лише зєлєних алєнєй най...ти можна, щоб галочку поставили. А далі можна їх н....и повільно.
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Да им похрен та война глвное маневры задурить, возбудить, перевести стрелки, на что угодно. Только по дальше от того места где деньги лежат. А это дюсельдорф+ земля,банки,и все что еще можно продать дяде соросу и компани.И хвлится увелечением на 3% ВВП. Вопросы стоят где украинский газ,обещанное народовладдя,частка надр каждому и
обсуждения нового устройства Республики громад. По старому страна не выживет.
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Забыл ещё про конкурсы на все ключевые должности. ЗЕбилы визжали про честные конкурсы аж усерались, шоб не по знакомству, не по блату, а по конкурсу. Им ЗЕкловун так в уши заливал и ЗЕбилятня радостно визжала -- да да па конкурсу, па честному. И вот пришли ЗЕмародёры к власти и единственного кого назначили по "конкурсу" это бала Мендель...Всё. Шо то ЗЕбилятня уже не пикает про конкурсы..ах да, все ж должности уже заняли Бенины холуи, клоуны - администраторы из Шапито 95, и друзяшки ЗЕмародёра.
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Разумков бреше.
"Нада просто пєрєстать стрєлять!"
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Ну и дела! Вся предвыборная компания Зеленского строилась на том, что война не заканчивается, потому что Порошенко на ней наживается и ему не выгодно заканчивать войну. И ведь нашлось большое количество дебилов, которые поверили в эту демагогию.
Ну что же, добро пожаловать в реальность, поверившие этим проходимцам.
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Потрібно щоб Вова просто перестав заробляти на війні і вона припиниться...
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