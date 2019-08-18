 Разумков: Швидко закінчити війну на Донбасі не вийде

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю НВ заявив глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який найімовірніше стане спікером Верховної Ради.

"Звичайно, від нас (нового парламенту. - Ред.) хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що швидко завершити її не вдасться, і вирішує це аж ніяк не парламент. Це великий шлях, який має пройти вся країна, всі ми разом", - зазначив Разумков.

Говорячи про порядок денний майбутнього парламенту в перші місяці його роботи і пріоритетні законопроєкти, він зазначив, що країна зараз у такій ситуації, що будь-який сектор є пріоритетним.

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На прохання журналіста конкретизувати, які непопулярні питання новообрані депутати готові вирішувати першочергово, голова партії назвав ринок землі.

"Ринок землі, звичайно, спірне питання. Його рішення, з одного боку, може знизити підтримку, але, думаю, нам вдасться вирішити його так, що це зіграє нам у плюс", - сказав Разумков, однак відмовився говорити про конкретні законопроєкти "до закінчення їхнього аналізу і початку слухань".