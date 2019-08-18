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 Політика України
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Все про:Гримчак (85) СІЗО (415)

 Адвокатка Матяш про утримання Гримчака в СІЗО: "Це є фактично викраденням людини"

Обвинувачення, пред'явлені затриманому заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку, є безпідставними, а сама підозра є некоректною, неправильною і не може бути визнана судом як достатня підстава підозрювати особу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявила адвокатка Гримчака Тетяна Матяш.

"Ми вважаємо що безпідставне взагалі саме обвинувачення, оскільки з підозри я не знаю, яким чином суддя встановила що вони обґрунтовано підозрюються. У підозрі не зазначено суму завданої шкоди, таким чином не відомо - можливо це перша частина 190-ї, можливо ні, оскільки немає потерпілого і немає шкоди. Яким чином обирали запобіжний захід і з чого виходили, призначаючи суму застави, взагалі не є зрозумілим. Тобто підозра є взагалі некоректною, неправильною і не може бути визнана судом як достатня підстава підозрювати особу", - сказала вона.

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Матяш також зазначила, що на сьогоднішній день набрала чинності і діє лише одна ухвала - щодо обрання запобіжного заходу Гримчаку Юрію Михайловичу, тобто "не тій особі, яку вона захищає".

"В СІЗО утримується Гримчак Юрій Миколайович. Ухвала про виправлення помилки не набрала чинності. Вона набере чинності тільки після того, як ми її оскаржимо, оскільки ми вважаємо що це не ухвала про виправлення помилки, а фактично нова ухвала... Тобто вони обрали запобіжний захід іншій людині а не тій яка зазначена в клопотанні. Це вже є порушенням самостійним. ", - додала вона.

За словами Матяш, вона вимагала випустити Гримчака з СІЗО, оскільки "це вже є незаконним триманням під вартою, навіть можна сказати - фактично викраденням людини".

"На що вони мені сказали, оскільки одна людина народилась в одному місці і в один день, то вони вважають що це та сама людина. Вони її випускати не будуть... і сказали звертатись до суду", - резюмувала вона.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143460
 
 
 Топ коментарі
 
Петіні прихильники з тутешнього форуму повинні протягти руку своєму побратиму , та розпочинати збирати гроші на заставу.. Як жагуче й пристрастно гримчак рвав свою дупу за петю - і ось який нежданчик вийшов.. Може ще й петя підкине грошенят на заставу - петя ж не жлоб..
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У воровских гнид истерика...
Их нельзя сажать ни в КПЗ, ни в тюрьму, никуда...
Потому, что нельзя, и всё тут.
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О, Беня баранів веде! 🙂
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это то *****. который в панаме был и побил атовця у магазина? а потом зечара по своему каналу в ютуб угрожало всему получается батальона АЗОВ. ходите мол и оглядывайтесь..будем вас отстреливать и калечить..да **** его возить там куда то и судить...с ним всё ясно. закопать гребня в поле и всё. а как же видео на коленях с прощениями к атовцам и АЗОВУ? что так скромно и просто с ним...?
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Петіні прихильники з тутешнього форуму повинні протягти руку своєму побратиму , та розпочинати збирати гроші на заставу.. Як жагуче й пристрастно гримчак рвав свою дупу за петю - і ось який нежданчик вийшов.. Може ще й петя підкине грошенят на заставу - петя ж не жлоб..
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Позубоскаль, позубоскаль, тупе зелене насєкомоє. Тобі ж не відома народна мудрость про суму і тюрму..
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Ти хоч копійчину на покриття застави гримчаку дав? А він же - твій колега. Адвокатка Матяш про утримання Гримчака в СІЗО: "Це є фактично викраденням людини" - Цензор.НЕТ 3414
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Порохоботи запроданці не можуть назбирати заставу, бо отримують зарплатню в російських рублях, а заставу треба вносити в гривнях.
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а ще мародер кидає своїх порохоботів!
І НЕ ПЛАТИТЬ НІЧОГО!
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Даремно ви так... Я прихильник Зе... Про те..
Менеджери ротердам + чомусь все дуже швидко назбирали і вже закордоном...
А цей тупо платить за пости в фейсбуку... Чим ми кращі від параші? Самолюбство нового президента зачепив? А чи не зарано це самолюбство прокинулось? А ще 5 років по переду... І це як мінімум... А може і ні...
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Не. это зебобикам придется деньги собирать, когда международный суд вынесет свой вердикт о компенсации за не законный арест и содержание под стражей.
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Тебе понравилось как он лиион бакмов снимал? Я думаю понравилось, ты ж не зелебобик, ты ылита...
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А международному суду не важно сколько он календариков собрал. Они следят за чистотой законности. Если криворукие ЗЕ-судьи накосячили, то это их вина. Надо было учиться хорошо, а не покупать дипломы в подземных переходах.
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Судьи у нас, между прочим, реформированные. Соевые.
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Ну так если считаешь себя правой, документрируй для ЕСПЛ и не скиглы, чё ты кипишуешь ? Считай Грымчак сейчас не просто сидит а ещё и деньги этим зарабатывает. Это конечно при условии, что заявленные процессуальные нарушения имеют место.
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До європейського суду, треба пройти вирок, апеляцію і касацію... Це нажаль роки...
Завжди слід себе ставити на місце жертви...Ви особисто б так хотіли з тюрми готувати матеріали в єспл?)
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Как должна выглядеть борьба с мафией в Украине?
1. Арест
2. Трибунал
3. Расстрел
1. Арест
2. Трибунал
3. Расстрел
1. Арест
2. Трибунал
3. Расстрел
......
24 часа в сутки
......
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Я бы составил такой опросник.
Как должна выглядеть борьба с мафией в Украине?

1. Расстрел.

2. Расстрел.
3. Расстрел.
4. Расстрел.
5. Расстрел.....

100. Расстрел.
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можно только представить какой подымется вой, в том числе и на форуме, когда зеля получит новую раду и кабмин, а соответственно все полномочия со всеми вытекающими..вопли о репрессиях и правом беспределе будут просто оглушительными..
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А когда новый майдан начнется (с учетом того, что сейчас на руках 5 млн стволов огнестрела) тогда кто выть будет о беспределе?
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майдан за пэппу с ахметом..? ну разве что в Донецке..
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Плохо ты знаешь историю майданов. В Украине майданы всегда были не за кого-то, а против кого-то.
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против зели..? уже смешно..могу предположить, что через пару недель многие посмотреть в глаза ему побоятся или не смогут по причине панического бегства..это я о возможных вождях действа..
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Можна по різному відноситися до Гримчака і події в якій його звинувачують, але з юридичної точки зору, адвокат має рацію. Але коли юридична казуїстика та закон ставали на заваді ЗеБені?
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У воровских гнид истерика...
Их нельзя сажать ни в КПЗ, ни в тюрьму, никуда...
Потому, что нельзя, и всё тут.
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праильно...як садити то у Верховну Раду
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а хорошо из Киева решать вопросы оккупированных территорий? То же самое из СИЗО.
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Какой слог...высокопарные слова адвоката ..Грымчак походу узник совести...
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Матяш, фото :
Адвокатка Матяш про утримання Гримчака в СІЗО: "Це є фактично викраденням людини" - Цензор.НЕТ 8500

Да....природа отдохнула на ней ....
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Я сказав би, що пожартувала. І почуття гумору у Матінки-Природи дууууже чорне...
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Як не крути, але менеджери ахмєтова за бугром... А хлоп з єдиною квартирою в тюрмі...

Не по совісті воно якось...
І таки схоже, що це буде перший репресований... Подивимось чи вистарчить Зеленському розуму з першого дня за пости в фейсбуці не садити...
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Викраденням корупціонера від корита в тюрму . Як на мене - це більш точне формулювання .
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Показова "посадка" Гримчака з календариками замість баксів - повна опіська.
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Адвокатов нужно проверять на наличие совести перед тем, как давать им возможность заниматься адвокатской практикой.
А еще лучше перед этим пройти несколько практических занятий. Например, одно из них, когда в ее присутствии воры грабят до чиста ее квартиру. Прокурор составляет обвинительный акт с десятью ошибками. А ее заставляют на суде защищать этих воров.
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В общем, рыбалка не удалась, планировали словить Югика, да где то был слив и Луценко в последний момент соскочил. Не мог сам Грымчак воротит миллионами зелени, не поделившись с корешами.
В общем, грымчак действительно сидит не за что - ему дали бабла на хабар , но он не успел этот хабар дать. Даже если есть записи, где он обсуждает кому и сколько он заплатит, то это всего лишь разговоры.
Нет факта подкупа должностного лица, который привел бы к неправомерным действиям, что и подразумевается под коррупционными действиями. Поэтому в поданни и поменяли на 190 статью - мошенничество.
И мошенничества тут нет. Да ко всему - тут явно провокация взятки, которая заапрещена законом.
Так что Грымчак помается, народ ушами похлопает, лапшу навесят, а через пол годика его выпустят.
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Если бы тут была провокация взяткой, так эта адвокатша уже бы вопила о ней во всеуслышание, а не трындела бы про пол миллиона календариков, как основной аргумент.
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Ей хватает того, что это не взятка вовсе. Грымчак планировал давать взятки, но он их не успел дать.
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На судебное заседание адвокат должен приходить со справкой от психиатра. Адвокатка Матяш про утримання Гримчака в СІЗО: "Це є фактично викраденням людини" - Цензор.НЕТ 1285
Четыре дня матяш "мочит коней", а вся страна обсуждает ее бредятину.
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Язык без костей у адвоката Матяш,за хорошее вознаграждение услуг адвоката,можно и не такое морозить, как " похищение кристально чистого" обвиняемого..
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Матяш треба було зупинитись на каледариках.

чудова версія,погодьтесь! Адвокатка Матяш про утримання Гримчака в СІЗО: "Це є фактично викраденням людини" - Цензор.НЕТ 6569
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Як видно, у гримчака і справді нема грошей (зараз чи взагалі - то інше питання). Або він патологічно жадібний, коли економить навіть на адвокатові. З такою чудо-захисницею йому сидіти і сидіти...
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Не, ну конешно, Богдан с его версалем с яхтами в конче ни разу не коррупционер, а грымчак с трёшкой в панельке пистец какой взяточник)
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Ну а нормальный адвокат шлялась бы вечером под супермаркетом. Вот и взяли , чтоб не выделялась из толпы .
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