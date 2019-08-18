 Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "НВ".
На питання журналіста, які три завершені реформи він хотів би бачити підсумком своєї роботи в парламенті, Разумков відповів: "Це велика політична реформа, яка містить багато компонентів і антикорупція в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений".
Він також додав, що в багатьох питаннях не підтримує Уляну Супрун, але виділяє як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів.
"А щодо усього іншого ... Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи", - підсумував Разумков.
Лично для меня старт медицинской реформы - это сигнал того, что Украина наконец-то меняется и уходит прочь от галимого совка. Ее неприятие - это своего рода лакмусовая бумажка, четко маркирующая тех, кому не нужна прогрессивная и современная страна, а нужен беспросветный совок и скорая при похмелье с димедролом в попу. И дело тут не в Супрун, а в мировоззренческом разломе. По какую сторону от него мы окажемся - зависит от нас.
Источник: https://site.ua/…/17963-tak-chto-je-realno-sdelala-ulyana…/…
https://www.youtube.com/watch?v=hwYKny7Pbc4
пс . Я имею ввиду не именно его слова о Супрун ,, а в общем .. !
И о ужас, Зеленка абсолютно бесполезна.
Сжечь ведьму
2.К ценообразованию аптек ведьма не имеет никакого отношения, от слова "вообще"