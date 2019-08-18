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 Політика України
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Все про:Супрун Уляна (508) Разумков Дмитро (143)

 Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який найімовірніше стане спікером Верховної Ради, заявив, що незадоволений ходом медичної реформи і в багатьох питаннях не підтримує в.о. міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Разумков заявив в інтерв'ю "НВ".

На питання журналіста, які три завершені реформи він хотів би бачити підсумком своєї роботи в парламенті, Разумков відповів: "Це велика політична реформа, яка містить багато компонентів і антикорупція в тому числі. Це освітня і медична реформи, ходом яких я незадоволений".

Він також додав, що в багатьох питаннях не підтримує Уляну Супрун, але виділяє як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів.

"А щодо усього іншого ... Я був у лікарнях у Василькові, де живу, і це явно не те, чого хочуть люди, я не бачу помітних результатів цієї реформи", - підсумував Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Могла би бути більшою, але мені вистачає. Я сформував собі матеріальну подушку, - Разумков про зарплату у Верховній Раді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143459
 
 
 Топ коментарі
 
Мочу пей от дохтора комаровского.
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Руководить Украиной будет Этот.
Петрушка-ЗЕ вместе с шутовским офисом - дешевая ширма Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов - Цензор.НЕТ 6863
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.....и лечи геморой у доктора пальчевского Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов - Цензор.НЕТ 8979
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Медицинские реформы идут десятилетиями, а это зелёное дерьмо зашло в районную больницу через пару месяцев после начала и не увидело результатов... Ппц.
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и нищенские зарплаты для редких честных врачей и нагло ухмыляющиеся лоснящиеся морды в министерстве.
Лично для меня старт медицинской реформы - это сигнал того, что Украина наконец-то меняется и уходит прочь от галимого совка. Ее неприятие - это своего рода лакмусовая бумажка, четко маркирующая тех, кому не нужна прогрессивная и современная страна, а нужен беспросветный совок и скорая при похмелье с димедролом в попу. И дело тут не в Супрун, а в мировоззренческом разломе. По какую сторону от него мы окажемся - зависит от нас.
Источник: https://site.ua/…/17963-tak-chto-je-realno-sdelala-ulyana…/…
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Я не посещаю врачей, кроме стоматолога, к сожалению. Никаких, десятилетия. Медкомиссии, после распада Союза- всегда покупаю. Чувствую себя- великолепно. Но, я об ином: 1,5 года назад, некий доктор Комаровский, предсказал, что в 2019-м году, вслед за корью, к нам придет нечто пострашнее- дифтерия. Его прогноз сбылся не все 100%. Можете набрать в ГУГЛ: дифтерия в Украине. И- убедиться. А в следующем году, доктор Комаровский прогнозировал тиф!!! Короче, я ненавижу эту Ведьму- Супрун. Ненавижу люто.
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Не надо мозгов? Ну, вот и хорошо. Ваша табличка наглядно демонстрирует их отсутствие в вашей башке. Причина: вы верите этой супрунской срани.
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Тю, так а шо тут такого? Всё правильно! 2016 год, дифтерия - 21% привит - 0 заболевших, 2018 год - 67,5% - 8 заболевших! Скоро начнёт от оспы и от бубонной чумы прививать! Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів - Цензор.НЕТ 922
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Откуда у зебилов логика, правда? Вакцина от дифтерии "работает" лет 10. Следовательно то, что не болели в 2016 не является заслугой властей 2016 года. Вот как раз на основании подобных таблиц Комаровский легко мог предсказать вспышку дифтерии.
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Так Комаровский тоже ей верит. И он, кстати, Супрун поддерживает. Более того, на основании подобных таблиц он как раз и может строить прогнозы. Сами хоть голову включите. Прививка от дифтерии работает 10 лет. Зная количество привитых по годам, несложно прогнозировать эпидемию.
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Главное, что детей без прививки не пустят в школы и детсады. Это Супрун сделала?
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Только Комаровский считает Супрун и ее команду наиболее реформаторской за все время... Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів - Цензор.НЕТ 1216 К эпидемии дифтерии она никакого отношения не имеет...Дифтерия не появилась в Украине и мире с приходом Супрун...
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Сила медицинской реформы должна быть в том, чтоб люди вообще не болели
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На кладбище не канает, сказали же - деньги будут платиться за количество пациентов!!! Так шо пациент должен быть всегда больной, но живой!!!
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Ребята украинцы а почему вы так ненавидите своего президента? вы же сами его выбрали абсолютным большинством Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів - Цензор.НЕТ 8333
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А патамучто его зедыбилы выберали и радуютса идеоты нармальныи умнии люде панимают что-эта ненадолга а тебе чево и пачему непанятна тоже зедыбил што-ле?
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Мы ...его не выбырали. Манипуляция - это НЕ выбор. Посмотрим как вы ребята свего "выберете".
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Новая метла всегда начинает мести по новому.Пока старый мусор соберет,глядишь и нового уже полно, а убрать не остается времени, потому что уже в дверь стучит новая метла..) Так что вполне закономерно, что все наработки предшественников будут не такие,..это на словах а на деле все начатые реформы обернут в другие фантики ( может быть в более красочные) и преподнесут нам, как свои новые наработки,и неважно,если суть новых реформ останется прежней - главное,что это будет красиво выглядеть. Но еще главнее,что это будет от Зе и его команды!
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Я тоже недоволен этой недовольностью, разуметься разумково представлял себе позитив от негатива недостатка медзакупок, а также позитивизм от разумковости таких решений.
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разумков обслуживается с рождения в Феофании , как он может быть согласен с Супрун , которая добивается возвращения всех спецбольниц и санаториев в Минздрав . Думаете та же Корчинская и прочие патриоты -депутаты ВР хотят возврата Феоефании в минздрав ? Нет и ещё раз нет.
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.Чёрт ,, если бы мне ,кто нибудь , всего год назад , сказал бы ,что я буду придавать значение словам какого то малолетки- дегенерата Мити Разумкова , я бы этого человека счёл бы душевнобольным ,и вызвал бы к нему санитаров . Честное слово !! Мир перевернулся вверх дном ,, .лять . !! Разумков: У багатьох питаннях не підтримую Супрун, але виділяю як позитив процедуру закупівлі медпрепаратів - Цензор.НЕТ 8988.
пс . Я имею ввиду не именно его слова о Супрун ,, а в общем .. !
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а он что-то кроме нашей медициньі уже успел увидеть, ему есть с чем сравнить? у нас рарод против всего нового, єто не мнение, єто привьічка.
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Геноцид от Супрун "Горчичники при воспалении легких не помогают".
И о ужас, Зеленка абсолютно бесполезна.
Сжечь ведьму
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В говно есть тоже позитив, оно вышло. Но не перестало быть говном....
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Поэтому и цены за последний год выросли на ВСЕ лекарства в аптеках в два раза как минимум. Поддерживай ее дальше, эту крашенную дабу.
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1.Цены в аптеках не выросли в 2 раза
2.К ценообразованию аптек ведьма не имеет никакого отношения, от слова "вообще"
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Каким образом Разумков может поддерживать работу и идеи Супрун, если он НОЛЬ в медицинском менеджменте, для начала хоть бы ознакомился, как работают мед. клиники и другие мед. учреждения в США, но нет, он видишь ли "великий политолог", "все знает, все умеет" .и.т.д. и.тп...
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Якраз до лікарень реформа ще не дійшла, тому і результатів не видно. Поки реально реформована тільки сімейна медицина, далі треба проявляти політичну волю для її продовження, в наявності якої є великі сумніви зараз.
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