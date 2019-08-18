 Великій Британії загрожує нестача продуктів в разі виходу з ЄС без угоди, - The Sunday Times

Документи потрапили в розпорядження британського видання The Sunday Times, інформує Цензор.НЕТ. У них сказано, що вихід з Євросоюзу без угоди між Лондоном і Брюсселем загрожує кризою роботи портів, жорстким кордоном з Ірландією і зростанням витрат на соціальне забезпечення.

Безпрецедентний витік складених урядом Великої Британії документів з прогнозами наслідків виходу з ЄС виявив конкретні прогалини в плануванні на випадок непередбачених обставин. Наприклад, 85 відсотків вантажівок, які перетинають Ла-Манш, "можуть виявитися не готові" до проходження митниці у Франції, написано в досьє. В результаті збої в портах можуть тривати до трьох місяців, поки не налагодиться транспортний потік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Британський уряд також вважає, що плановані заходи з уникнення перевірок на кордоні Ірландії та Північної Ірландії виявляться не реалізованими, що ймовірно призведе до жорстким кордонам. Не виключені масові протести, які можуть привести до блокування доріг.

Мита на імпорт бензину можуть привести до закриття двох нафтопереробних підприємств, позбавлення 2 тисяч осіб робочих місць і страйків. Через затримки на пропускних пунктах можуть виникнути проблеми з поставками свіжих продуктів, через що ціни на них виростуть.

Спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом "Брекзіту". У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня - в тому числі без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit. Багато депутатів парламенту Британії, в тому числі в його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тому не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.