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 За кордоном
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Все про:Велика Британія (1044) Brexit (154)

 Великій Британії загрожує нестача продуктів в разі виходу з ЄС без угоди, - The Sunday Times

Британський уряд підготував секретний звіт про можливі наслідки так званого "жорсткого" Brexit. У ньому йдеться про дефіцит продуктів, медикаментів і палива.

Документи потрапили в розпорядження британського видання The Sunday Times, інформує Цензор.НЕТ. У них сказано, що вихід з Євросоюзу без угоди між Лондоном і Брюсселем загрожує кризою роботи портів, жорстким кордоном з Ірландією і зростанням витрат на соціальне забезпечення.

Безпрецедентний витік складених урядом Великої Британії документів з прогнозами наслідків виходу з ЄС виявив конкретні прогалини в плануванні на випадок непередбачених обставин. Наприклад, 85 відсотків вантажівок, які перетинають Ла-Манш, "можуть виявитися не готові" до проходження митниці у Франції, написано в досьє. В результаті збої в портах можуть тривати до трьох місяців, поки не налагодиться транспортний потік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31 жовтня Велика Британія вийде зі складу ЄС без будь-яких "але" і "якщо", - Джонсон

Британський уряд також вважає, що плановані заходи з уникнення перевірок на кордоні Ірландії та Північної Ірландії виявляться не реалізованими, що ймовірно призведе до жорстким кордонам. Не виключені масові протести, які можуть привести до блокування доріг.

Мита на імпорт бензину можуть привести до закриття двох нафтопереробних підприємств, позбавлення 2 тисяч осіб робочих місць і страйків. Через затримки на пропускних пунктах можуть виникнути проблеми з поставками свіжих продуктів, через що ціни на них виростуть.

Спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом "Брекзіту". У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня - в тому числі без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit. Багато депутатів парламенту Британії, в тому числі в його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тому не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143458
 
 
 Топ коментарі
 
Переориентируются на Украину.
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Кто это путин? Хуйла знаю, пзд мрж вую знаю, путина не знаю.
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Мы им еду ,а они нам побольше КРЫЛАТОГО летального Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 9724
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Мы им еду ,а они нам побольше КРЫЛАТОГО летального Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 9724
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Летальное америка производит и дарит бесплатно нам. От Британии нам вполне хватит возврата украденньіх капиталов и от продажи особняков разньіх соевьіх и рьіговских казнокрадов
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Помечтай. Британия как и другие страны, не будут учавствовать в осуществлении мечты шариковых "отнять все и поделить".
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Шариковьі отняли все и поделили в 90-х. А тепреь время вернуть отнятое.
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Шарікови це зробили в 17 році минулого століття...
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у газеті Правда за липень 1941 року на першій сторінці писали "Голод у Німеччині". Тут хтось із правди пише?
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Глобалістичні мас-мідії, як і перед самим рехверендумом, реалізують "project Fear". Все буде добре.
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Если будет совсем туго, своих можем принять назад. Если захотят
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ну допустим для картохи британский климат самое то - главное не ленись на даче и всегда будешь жрать от пуза...а вообще, просто удивительно насколько могущественен Путин - и здесь руку приложил... Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 4292
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Кто это путин? ***** знаю, пзд мрж вую знаю, путина не знаю.
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З якого боку ***** могутнє, просто скаженне. Всі бояться щоб не покусало.
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Такое скажут...вот уж за кого не переживаю... эти в голод едят торты...
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за неимением хлеба масло мажут прямо на колбасу? Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 8767
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ну...овсянки сэр, должно хватить на всех))) и five on clock то же )))))
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Бред какой то...как Британия жила до вступу в ес
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сначала они были бедными, а потом их обакрали
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Просто выживали. Но щедрая Европа дала бритам все даром, и много.
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Дебіли... Які жахливі дебіли... Кращого подарунка ***** годі було й придумати...
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правильно делают, это сборище бюрократов надо послать куда подальше
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обосновать можешь? а то "бюрократы" как-то жидковато будет. не? в любой конторе бюрократы сидят (ну не художники же). бюрократы это ведь не взяточники и коррупционеры. они всего лишь действуют в рамках закона и не позволяют возникнуть ситуациям типа "если нельзя, но очень хочется". так зачем же их посылать? чтобы правовое государство было заменено анархией? бред какой-то... менять законы можно и нужно, но для этого есть вполне демокатичные процедуры.
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бюрократы не должны определять размер огурцов на прилавке, а в ЕС именно такие бюрократы, да, они должны "всего лишь в рамках закона", но законы-то они же и сочиняют
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Господи, ну откуда этот бред? я лично вчера покупал огурцы на рынке и там чего только не было! от корнишонов с дамский мизинец до "кабанов" на салат. кривые, прямые, какие душе угодно! а бюрократы ввели новый код чтобы можно было данные из налоговой просто онлайн забирать и чтобы они автоматически вводились в форму годовой отчетности о доходах. раньше то мы в очереди сидели с номерком отчет сдать, а теперь вжик и готово. ужас-ужас...
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британцы? ну так там свое тупое большинство обнаружилось. в мире сейчас тренд такой.
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Нехай не турбуються. Наші бариги все вивезуть з України і завалять їх харчами щоб наваритись.
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Их хремль прокормит - это же нквдисты пытаются развалить ЕС всеми силами . А европейцы - лохи ведутся
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Сказала СОфия с флажком одной из наиболее бедных стран ЕС, сидящей на шее Британии.
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Словакия производит 160 авто на душу населения в год - первое место в мире. В Словакии 5 крупнейших мировых автозаводов. И жто на 5 млн населения. А поляки по всему миру разъехались - вы там теперь вместо них 😀😀😀
В Словакии сейчас ЕС строит автобаны через горы как в Швейцарии.
В Братиславе осуществляют проекты самые маститые архитекторы мира- все в стадии строительства и проектирования.
Вы еще позавидуете!
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София, автобаны через горы строят на деньги ЕС, в первую очередь Британии и Германии. Как и многое другое. Я рад что Словакия много чего делает но это не отменяет факта что они сосут деньги из Евробюджета.
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Словакия , чтобы вы были в курсе, не имеет прибыли от производства авто , т к их сразу Германия и Британия забирают ПО СЕБЕСТОИМОСТИ. Таково решение ЕС . Потому они рассчитываются строительствами .
Украинская власть ( от своего жлобства) никогда на такой вариант не пойдет.
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Это в Великобритании, а что уж говорить об Украине и каких усилий это стоило, чтобы переустановить экономические связи разрушенные агрессией паРаши...
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Konecno brity silnaja strana,no jesly ujdiot s ES bez soglosenyje ix zdut stagnacija na mnogo let.mozet oni eto neponimajet.Es pozicija dolzna byt jasna bez isliucenyjo Germaniji ili Franciji.ES mozet zdelat iz angliji blyn Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 7828
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это литва живет на дотации от ес. поэтому выход для литвы - стагнация. британия же основной донор ес. и при выходе будет экономить 15 млрд евро. для справки это сравнимо с бюджетом литвы. бриты четко знают что и зачем они делают. страдать от этого будут нахлебники ЕС.
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упс. основной донор говорите? а подтверждение какое-нибудь этому имеется? ну, хоть что-нибудь, а то я не верю. кстати, насчет "экономить". если кто-то думает, что все останется по прежнему и просто из воздуха возникнут 15 млрд., то он сильно ошибается. я не могу сказать точно, но у меня есть ощущение, что 15 млрд. сожрут непредвиденные расходы возникшие после Брексита.
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а подтверждение какое-нибудь этому имеется? да, конечно. если сами гугл не освоили, то вот.

Budget_of_the_European_Union
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ах, так это в гугле забыли написать, что основной донор платит в два раза меньше ФРГ?! тогда - сорри... Великій Британії загрожує нестача продуктів в разі виходу з ЄС без угоди, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6286 Великій Британії загрожує нестача продуктів в разі виходу з ЄС без угоди, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6286
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Ну конечно, с кучей колоний они останутся голодными. The Sundye Times, не смеши людей. Великій Британії загрожує нестача продуктів в разі виходу з ЄС без угоди, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 4266
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посмотрите фильм Brexit там чётко показаны технологии по которым развели британцев и у нас зебилов
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Я виражаю Британії-- озабоченность..навть велику
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Який із них? Той, що зняв режисер Деркін, навпаки демонструє, що ЄЕС - це жоППа. І це при тому, що автори фільму свідомо уникали теми імміграції.
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Ерунда. Если GB - не в ЕС , Украина не в ЕС -нет лишнего бюрократского звена . У них своего всего навалом, кроме олив, бананов и прочих ананасов. Вполне можно продавать украинскую мясомолочку гордым бриттам. Не любую, конечно. Но очень много такой отличной продукции на украинском рынке продовольствия. Но для этого правительтво должно крутиться как электровеник,работать на результат, на контракты. договора и пр., лезть без мыла в любую ж....... Пока таких в новой команде З незаметно
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х@рня какая-то, а не прогноз событий. какая еще украинская молочка, если есть Австралия и Новая Зеландия со своей молочкой. отуда же везти еще дальше! неужели я должен такие прописные истины втолковывать? хотя будет же еще не один семенар в Трускавце...
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Если ЕС включит блокаду Британии, то сделают себе же только хуже - их место на богатом рынке Британии займут друггие страны, начиная от Украины и заканчивая США.
Главное чтобы Украина не поддавалась на шантаж ЕС с целью "наказать" Британию.
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Кхе,кхе... я думаю мы не оставим их в беде.
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Меньше всего переживаю за Великобританию. Все у них будет хорошо.
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Зачем выходить ,если заранее знают что будет хуже?
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Звучит как бред и по содержанию тоже самое.
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Да, не помрут они с голоду (меньше еды будут выкидывать на мусор)! А вообще все это "страшилки" тех, кто что-то лично теряет (бабло) от брексита! Своя рубашка всегда ближе к телу!
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