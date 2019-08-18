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Все про:хабар (2727) Івано-Франківськ (121) митниця (551) Івано-Франківська область (247) ДБР (436)

 ДБР: Митника на Івано-Франківщині затримано за вимагання $2,5 тис. хабаря

Державне бюро розслідувань (ДБР) у Києві затримало на хабарі в розмірі $2,5 тис. начальника одного з постів Івано-Франківської митниці Державної фіскальної служби України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила пресслужба ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, викрили начальника одного з митних постів Івано-Франківської митниці ДФС України на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі $2,5 тис. за митне оформлення тканини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, чиновник вимагав неправомірну вигоду від фізичних осіб-підприємців за нестворення штучних перешкод при розмитненні товарів, що ввозяться з країн ЄС, і встиг отримати $2 тис. за безперешкодне оформлення товару "тканина для виготовлення ролет".

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Правоохоронці затримали чиновника в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання неправомірної вигоди. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143457
 
   
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Вже хоть не 100 доларів... Видно десь по шиї дали оперативникам...

І друге радує... Нема спільної групи набу, сбу, військової прокуратури, під процесуальним керівництвом генеральної прокуратури... Додумались, що самі з себе дебілів роблять...
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Таможенникам, с трудоустройством, надо давать условный срок, шоб потом если шо - сразу на нары
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