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Все про:насилля (90) Нацполіція (8056) Чернівці (119)

 Чоловік у Чернівцях до смерті забив співмешканку, йому загрожує 10 років в'язниці

Поліція Чернівців затримала чоловіка, який побив співмешканку до смерті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації поліції Чернівецькій області.

"Виїхавши на повідомлення про задимлення в одному з будинків спального району міста Чернівці, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції виявила в квартирі тіло мертвої 32-річної жінки. Крім померлої, в будинку був її співмешканець", - сказано в повідомленні.

Чоловік не міг пояснити поліцейським обставини смерті жінки.

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Судово-медична експертиза встановила, що вона померла від множинних тілесних ушкоджень. За версією слідчих, жінку побив її 42-річний співмешканець.

Чернівчанина заарештували. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд відправив підозрюваного під варту, йому загрожує до 10 років за ґратами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143456
 
 
 Топ коментарі
 
б*же, нет такой новости где бы не был устроен срач(((
а между прочим это то чего и добиваются(добились)"братья" Чоловік у Чернівцях до смерті забив співмешканку, йому загрожує 10 років в'язниці - Цензор.НЕТ 8592
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а вот другой ракурс семейной жизни - 68-летняя индианка не побоялась мачете в руках гопников и помогла 74-летнему мужу отмахаться от воров...
тыцните тут:
https://youtu.be/Icc2qTpxDto
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алкоголь, бідність, низький інтелект
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Животное. Нет, даже хуже. Те обычно своих самок не убивают. Интересно, он за конец эпохи бедности голосовал?
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б*же, нет такой новости где бы не был устроен срач(((
а между прочим это то чего и добиваются(добились)"братья"
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Надо дать ему возможность исправиться и проверить через десятку - не убьет ли снова кого-то.
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не лучше віпустить через 5 по закону ссявченко,только хардкор
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не згодний щодо бідності в нас би вже давно одна частина людей знищила іншу
відсотків 90 це - алкоголізм,відсидка,гени,
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а вот другой ракурс семейной жизни - 68-летняя индианка не побоялась мачете в руках гопников и помогла 74-летнему мужу отмахаться от воров...
тыцните тут:
https://youtu.be/Icc2qTpxDto
 показати весь коментар
 
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