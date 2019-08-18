 Чоловік у Чернівцях до смерті забив співмешканку, йому загрожує 10 років в'язниці

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на департамент комунікації поліції Чернівецькій області.

"Виїхавши на повідомлення про задимлення в одному з будинків спального району міста Чернівці, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції виявила в квартирі тіло мертвої 32-річної жінки. Крім померлої, в будинку був її співмешканець", - сказано в повідомленні.

Чоловік не міг пояснити поліцейським обставини смерті жінки.

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Судово-медична експертиза встановила, що вона померла від множинних тілесних ушкоджень. За версією слідчих, жінку побив її 42-річний співмешканець.

Чернівчанина заарештували. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд відправив підозрюваного під варту, йому загрожує до 10 років за ґратами.