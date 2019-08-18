 Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми йдемо шляхом миру, амністію проводити доведеться, але тільки щодо окремих категорій обвинувачених", - пояснює політик.
"Загальної амністії Україна провести не може. Адже є військові злочини або злочини проти людяності, які не підпадають під амністію, не мають терміну давності. Покарання за такі злочини за будь-яких умов рано чи пізно настає", - говорить політик.
Безсмертний зазначає, що "відрізані кінцівки, прострелені коліна, тортури колючим дротом на горлі і на руках - злочинці, які вчинили такі злочини не підпадають під амністію за жодних умов, ніде в державах".
"Про інших можемо говорити. Наприклад, батьків посадили в погріб. А сину сказали, що якщо він не візьме зброю і не піде служити, то їх вб’ють. Інший варіант, потрібно було вижити, їсти і пити, довелося взяти до рук зброю і піти, скажімо, в охоронці. Згадайте, навіть шуцманшафт батальйони ("охоронні команди", особливі підрозділи, каральні батальйони, що діяли під безпосереднім командуванням німців і разом з іншими німецькими частинами. Формувалися здебільшого з місцевого населення і військовополонених) не підпали під судовий Нюрнберзький процес. Тому все це речі, на які давним-давно у світі складені категорії", - говорить Безсмертний.
Політик упевнений, що в Україні ніхто не дозволить розширювати цей список. "Очевидно, що треба зараз думати, як проводити цю амністію", - зазначає він.
а безмертный пусть отвечает перед законом за свою деятельность против Украины и подмахи оккупантам..
Вчера в 01:26 ·
В коридорах адміністрації нашого президента висіли портрети наших солдатів. Kарликовий маларос їх поміняв на картинки з шовурмою та іншими помиями. Цю сиплу ***** трісёт від всього українського і українців. Як і 73% дебілів, що віддали голос за цього недоука.
Что имеется ввиду амнистия тем которым она разрешена.
Например преступления подпадающие под юрисдикцию МУС амнистировать нельзя.
Про это говорит Р.Бессмертный.
Но он делает предложение исключить тех кто делал это под принуждением или в связи с необходимость.
Спасая свою жизнь или жизнь своих близких.
Раньше был такой принцип.
Но сейчас он уже не действует.
Смотрите дело Германии против Демьянюка.
Поэтому болт Роме.
Пусть ищет еще какие то основания.
Как раз наоборот.
Это рекомнндация ООН как надо мирно разрешить конфликт.
К нарушителю могут быть применены санкции.
От экономической блокады до принуждения к миру силами ООН.
Если против раши как ядерной державы они не пойдет значит должно быть понятно для чего эта резолюция принималась.
А санкції в ООН - вводяться лише двома структурами: Радбезом ООН та Гаагським трибуналом. До речі проти України санкцій з Радбезу також не введуть. Хоча... При Порошенку - точно би не ввели: там аж три (два - таки точно!) право "вето" застосовувалось би.
И центр по амнистии помочь ему открыть в Донецке.И всей семьёй переехать ,шоб суть вопроса точнее понимать...
Представляете сколько денег будет стоить амнистия?
И потом огласите пож.. весь список "наемников" ... "голодающих" и не очень.
Это пипец. --- С голоду ... пошел охранять пленных!!! Ну прям Рейх 1943.
Хочу напомнить, что амнистия - это сокращение срока после отбытия бОльшей части.