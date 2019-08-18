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 Політика України
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Все про:амністія (66) Безсмертний (113) Донбас (12782)

 Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний

Роман Безсмертний, звільнений на цьому тижні з Тристоронньої контактної групи в Мінську, вважає, що Україні доведеться проводити амністію найманців РФ.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "Главкому", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми йдемо шляхом миру, амністію проводити доведеться, але тільки щодо окремих категорій обвинувачених", - пояснює політик.

"Загальної амністії Україна провести не може. Адже є військові злочини або злочини проти людяності, які не підпадають під амністію, не мають терміну давності. Покарання за такі злочини за будь-яких умов рано чи пізно настає", - говорить політик.

Безсмертний зазначає, що "відрізані кінцівки, прострелені коліна, тортури колючим дротом на горлі і на руках - злочинці, які вчинили такі злочини не підпадають під амністію за жодних умов, ніде в державах".

Також читайте: "Бажання в нього є. Але через нестачу поінформованості і знань він постійно переходить на емоції", - Безсмертний про Зеленського

"Про інших можемо говорити. Наприклад, батьків посадили в погріб. А сину сказали, що якщо він не візьме зброю і не піде служити, то їх вб’ють. Інший варіант, потрібно було вижити, їсти і пити, довелося взяти до рук зброю і піти, скажімо, в охоронці. Згадайте, навіть шуцманшафт батальйони ("охоронні команди", особливі підрозділи, каральні батальйони, що діяли під безпосереднім командуванням німців і разом з іншими німецькими частинами. Формувалися здебільшого з місцевого населення і військовополонених) не підпали під судовий Нюрнберзький процес. Тому все це речі, на які давним-давно у світі складені категорії", - говорить Безсмертний.

Політик упевнений, що в Україні ніхто не дозволить розширювати цей список. "Очевидно, що треба зараз думати, як проводити цю амністію", - зазначає він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143455
 
   
 Топ коментарі
 
Украине Донбасс не нужен .там всё равно останется зазомбированное прокацапское быдло .
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Если не уничтожать внутри страны Свинарчуков и Кононенко с Коломойскими и Ахметиками , то будет и Харьков и Днепр .
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Почалась повністю здача України ху.........йлу !

Патріотів України садять за грати, а сепарам амністія і крісла у верховній зРаді...

Справа йде до реальної громадянської війни і клоунська команда громадянську війну розпалює!
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от реально...А КАК МІ ХОТЕЛИИИ????, хотим всех посадить???- надо штурмовать миллионник Донецк...+ Ростов в придачу....
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вопрос к петиным патриотам так президент был прав когда убрал вот этого безсмертного или не прав?
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никакой амнистии, безмертный - предатель, как и кучмо, как и мертвечук..
а безмертный пусть отвечает перед законом за свою деятельность против Украины и подмахи оккупантам..
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Svitlana Sylkina - https://www.facebook.com/kathleen.vaughan.338/posts/2637165529662133
Вчера в 01:26 ·

В коридорах адміністрації нашого президента висіли портрети наших солдатів. Kарликовий маларос їх поміняв на картинки з шовурмою та іншими помиями. Цю сиплу ***** трісёт від всього українського і українців. Як і 73% дебілів, що віддали голос за цього недоука.
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А когда подписывали, не думали о выполнении этих соглашений? Надо было думать..
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Так все время уже несколько лет поясняли зебилам.
Что имеется ввиду амнистия тем которым она разрешена.
Например преступления подпадающие под юрисдикцию МУС амнистировать нельзя.
Про это говорит Р.Бессмертный.
Но он делает предложение исключить тех кто делал это под принуждением или в связи с необходимость.
Спасая свою жизнь или жизнь своих близких.
Раньше был такой принцип.
Но сейчас он уже не действует.
Смотрите дело Германии против Демьянюка.
Поэтому болт Роме.

Пусть ищет еще какие то основания.
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А кто подписывал-то....Со стороны Украины - никто из официальных лиц...Минские договорняки - обычная туалетная бумага и не более.
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в тому то й справа, що та резолюція - в кращому випадку норма для Гаазького трибуналу. А у всьому іншому - необовязкова. За її невиконання - жодних санкцій.
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Почему?
Как раз наоборот.
Это рекомнндация ООН как надо мирно разрешить конфликт.
К нарушителю могут быть применены санкции.
От экономической блокады до принуждения к миру силами ООН.
Если против раши как ядерной державы они не пойдет значит должно быть понятно для чего эта резолюция принималась.
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саме так: "рекомендація"! Для обох сторін.
А санкції в ООН - вводяться лише двома структурами: Радбезом ООН та Гаагським трибуналом. До речі проти України санкцій з Радбезу також не введуть. Хоча... При Порошенку - точно би не ввели: там аж три (два - таки точно!) право "вето" застосовувалось би.
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Так только недавно порошенко сказал, что он вместе с меркель писал текст соглашений... Да и санкции касаются Минска. Так что это обязательства государства и это далеко не туалетная бумага.
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Давайте всі ще дружно перед сепарами вибачимся...за те що вбивали українців
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Коли справа дійде до суду за злочини, кожен сєпар-убивця плакатиме "жірать било нєчєва, на блок-посту стоялЪ за міску баланди. Оружія нє імєл, мнє далі палку і сказалі старажіть дароґу".
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Украина уже вовсю амнистирует самых кровавых преступников.Например,Сатана,который корректировал обстрел Мариуполя,ЗАКОННО вышел на свободу.За пять лет петруччио так и не удосушился ужесточить наказания за военные преступления.В этом направлении не было сделано НИЧЕГО.Это-ФАКТ.Постыдный.
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Если у орков не будет шансов, то они будут стоять до последнего...
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Бессмертный уже надоел. Его язык - враг его.
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Задержали "Малыша" Артура Сороченко, который избил атовца - Polit Journal Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 2879 Также на своей странице в Фейсбук Олег Болгов с места событий сообщил следующее:"Оперативна інфа…..Артур Сороченко підар що побив атовця затриманий, наразі його везуть зМиколаїва у Хмельницький в те РОВД де написана на нього заявва …. Потрібно його зустріти у Хмельницькому , є підозра що можуть допросити і відпустити….. Швидко розсилайте всьому активу, точно не знаю скільки його везти будуть … Щоб не вийшло так що цю потвору просто так відпустять …….Закликаю усіх активних людей долучитись .. Інформація отримана з одного джерела , підтвердити стовідсотково не можу, але джерелу на слово повірити можу." Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 1251
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для тех кто не успеет спрятаться у пуйла в сортире : я не виноват......
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Только поддержать Ромчика !
И центр по амнистии помочь ему открыть в Донецке.И всей семьёй переехать ,шоб суть вопроса точнее понимать...
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Золотое дно.
Представляете сколько денег будет стоить амнистия?
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чому безсмертного так багато в інформпросторі?хто його вповноважував на такі заяви?він вже ніхто,а публікується як президент України...дуже схоже,що цей "засланий казачок" від соєвого мав підкласти свиню Зе,але його вчасно вивели...ось воно і репетує
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Безсметный!!! Езжайте на Дамбас и составляйте списки. Один хрен от вас толку....
И потом огласите пож.. весь список "наемников" ... "голодающих" и не очень.
Это пипец. --- С голоду ... пошел охранять пленных!!! Ну прям Рейх 1943.
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Надо учесть, что мир может быть на условиях )(уйла или Украины. Какой выберем?
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Чому Роман Петрович не задує проекти Закону п.А.Сенченка, хотідося побачити і почути обговорення (там багато , що до амнистії у прямому ефірі !
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Как петики хвалили Рому в предыдущих темах, как хвалили! А вот сегодня он не то сказал. Заметно.
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дык надо уточнить что дело не в простых ватных жопочленцах..этим можно и амнистию под соответствующую пометку в документах как неблагонадёжных..а основная проблема как помочь перебраться нескольким сотням особо одарённых пропагандистов руськомира из Донбасса в любимые Чебоксары
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Амнистия?
Хочу напомнить, что амнистия - это сокращение срока после отбытия бОльшей части.
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