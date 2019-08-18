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Все про:Буковель (4) травма (330) екстрим (8)

 Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації

На курорті "Буковель" в Івано-Франківській області травмувалися двоє відпочивальників, які займалися екстремальним видом спорту – роупджампінгом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Курс".

Інцидент стався ввечері в суботу, 17 серпня. Спортсмени - жителі Львівської області. Одному з них 26 років, іншому - 31 рік.

Чоловіки впали на пішохідну доріжку.

Як повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, один чоловік зараз у Яремчанській центральній міській лікарні, другий - у реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143454
 
 
 Топ коментарі
 
Я прыгал в обратном направлении, вверх. В 2000-м году, в Окленде новозеландском. Садишься в капсулу, и тебя выстреливают в небеса, как их рогатки гигантской. Ну и летишь, при этом перегрузки сумасшедшие! Номинировано 10g!!! Дорогой полёт: 100 долларов + 20 долларов за видеокассету, где твой фэйс, как в фильме ужасов... При этом, этот аттракцион, в итоге- запретили, из-за повышенного риска. На фотке- аналог сингапурский, но он- в полтора раза ниже! Я тогда здорово пивка на грудь принял, а потом- полирнул, вискариком. Результат- полетал, придурок. Кстати, когда принес видео, на судно, то побежали прыгать все!!! Кроме двух немцев, капитана и стармеха. Честное слово, все наши- прыгнули!

Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації - Цензор.НЕТ 3602
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естественный отбор . роупджампинг для тех ненормальных которые пережили катание на электричках а на дорогой мотоцикл денег нет При прыжке с роупджампа у двоих спортсменов в "Буковеле" оборвалась веревка, один из них - в реанимации - Цензор.НЕТ 7387
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Экстремалы блин. И стоило оно того?
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Экстремалы блин. И стоило оно того?
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Какая в нём сила - один жир. Кроме как в Украине, его больше нигде и не едят, и не советуют.
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А жир это углеводы. А углеводы это сила!
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Спасибо, рассмешили! Жиры - это жиры. Протеины - это протеины, углеводы - это углеводы.
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Ото ж немцы и англичане и толстенные, что бекон с салом наминают. Приезжают в Италию туристами, животы несут впереди, немки пиво литрами гложут. А местным дико!
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"Ото ж немцы и англичане и толстенные, что бекон с салом наминают."
как то тогда это не совпадает с прыдудущим твоим утверждением.
"Кроме как в Украине, его больше нигде и не едят,"
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Чистое сало у немцев не видели. Всякие беконы, prosciutto, wurstel жЫрные, тяжёлые - это да, они толстые объедаться любят.
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Так итальянцы тоже применяют и шпик, и бекон, и еще как! Уж ты то это должен знать, если флажок не левый Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації - Цензор.НЕТ 5483. У них же куча рецептов с беконом и шпиком. Знаменитый соус матричана тоже с беконом.
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Та да!) Німці наярювають то сало аж фуфайка завертається)
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естественный отбор . роупджампинг для тех ненормальных которые пережили катание на электричках а на дорогой мотоцикл денег нет
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Несколько лет назад, на Черниговщине, один тоже, "на спор", "поэкстремальничал" - залез на опору "высоковольтки", стал снимать штаны, чтобы оттуда "опорожниться", и "поджарился"... На землю опустился уже "подготовленным", как кабанчик после осмаливания...
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Колись двоє моїх ровесників (по 17 років) "на спор" вирішили зробити те саме з даху 9-поверхівки на Русанівці. Усі були капітально піддаті. Я їх фактично врятував, крикнув "Сюди йдуть баби!"
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Жаль що так сталося...

...Жаль що не насмерть.
В домовині вони би виглядали розумнішими.
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Я прыгал в обратном направлении, вверх. В 2000-м году, в Окленде новозеландском. Садишься в капсулу, и тебя выстреливают в небеса, как их рогатки гигантской. Ну и летишь, при этом перегрузки сумасшедшие! Номинировано 10g!!! Дорогой полёт: 100 долларов + 20 долларов за видеокассету, где твой фэйс, как в фильме ужасов... При этом, этот аттракцион, в итоге- запретили, из-за повышенного риска. На фотке- аналог сингапурский, но он- в полтора раза ниже! Я тогда здорово пивка на грудь принял, а потом- полирнул, вискариком. Результат- полетал, придурок. Кстати, когда принес видео, на судно, то побежали прыгать все!!! Кроме двух немцев, капитана и стармеха. Честное слово, все наши- прыгнули!

Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації - Цензор.НЕТ 3602
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Жаль, что не рухнул. Меньше идиотов было бы на земле. Ты уже задолбал своими сказками. Андерсен хренов.
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Кретин, ты мне даже нравишься! Судя по всему- у тебя очень хреновые дела, что меня весьма радует. Застрелись, придурок. Что, ствола нет? Так ты из рогатки, кретин. Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації - Цензор.НЕТ 4679
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капсула потом на парашуте опускается?
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Нет. Она несколько раз стремительно падает вниз, останавливаясь в сантиметрах, от земли, на резинках, пока не включаются успокоители, на столбах. Потому: Если бы мне даже заплатили, за ещё один прыжок- я бы не согласился, это точно.
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"Максимал по экстриму", или "экстрим, по максималу..."?
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Всегда когда вижу этот аттракцион, думаю, а кто смотрит за веревкой и ее креплением? А вдруг забыли проверить или веревка бракованная
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никаких проблем, если веревка обрывается -
они тут же ставят новую, запасную.
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По принципу роуп должна быть запасная новая верёвка! Видать что то наспех как-нибудь закрепились ....
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она и была, наверняка порванную тут же заменили и продолжили прыжки.
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я знал что эти верёвки рано или поздно обрываются...
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Я никогда не понимал людей, которые занимаются поиском себе проблем в жизни или смерти. Например, желание стать инвалидом. К этому относятся все экстремальные виды спорта и езды, например, на мотоцикле по нашим дорогам, когда мотоциклисты, которые добровольно превращаются в доноров внутренних органов, скалолазов и прочих экстремалов добровольных спусков в могилу в расцвете сил. Но это их выбор.
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А я вобще не понимал людей которые живут ради работы и постоянно себя ограничивают.
А я проживаю свою жизнь так чтобы получать от нее удовольствие и пусть даже она от этого станет короче.
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Прикольный способ утрамбовывать пешеходную дорожку. Хорошо хоть никого там не было.
Я бы без страховочной сетки снизу такие аттракционы не разрешал бы.
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