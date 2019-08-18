 Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Курс".
Інцидент стався ввечері в суботу, 17 серпня. Спортсмени - жителі Львівської області. Одному з них 26 років, іншому - 31 рік.
Чоловіки впали на пішохідну доріжку.
Як повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, один чоловік зараз у Яремчанській центральній міській лікарні, другий - у реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.
как то тогда это не совпадает с прыдудущим твоим утверждением.
"Кроме как в Украине, его больше нигде и не едят,"
...Жаль що не насмерть.
В домовині вони би виглядали розумнішими.
они падали... в связке?
они тут же ставят новую, запасную.
А я проживаю свою жизнь так чтобы получать от нее удовольствие и пусть даже она от этого станет короче.
Я бы без страховочной сетки снизу такие аттракционы не разрешал бы.