 Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Курс".

Інцидент стався ввечері в суботу, 17 серпня. Спортсмени - жителі Львівської області. Одному з них 26 років, іншому - 31 рік.

Чоловіки впали на пішохідну доріжку.

Як повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, один чоловік зараз у Яремчанській центральній міській лікарні, другий - у реанімаційному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Також читайте: Військовий вертоліт впав під час зльоту на навчаннях на Львівщині