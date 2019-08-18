 "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус

За словами Геруса, команда президента збирається міняти деякі закони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
"Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і закон про НКРЕКП", - заявив "головний енергетик" Зеленського.
Герус зазначає, що в цілому нову модель енергоринку, яку запустили 1 липня цього року, вони зупиняти не будуть.
"Це питання не зупинки, а зміни моделі ... Коли часто змінюється модель ринку, то це не дуже добре. Тому аналізуємо, як в рамках нині чинної моделі ввести такі зміни, щоб ринок міг працювати в інтересах українських споживачів. Але є різні думки, це предмет дискусії", - зазначив представник президента в уряді.
Статья с аналитикой и скринами решений судов:
Льготный тариф для Коломойского. Почему заводы олигарха будут платить за поставки электричества в разы меньше, чем все остальные
https://strana.ua/articles/analysis/215780-lhotnyj-tarif-zavody-kolomojskoho-budut-platit-za-postavki-elektrichestva-v-razy-menshe.html
Віктор Владіславович
Те що ніхто не хоче тягнути в Україну антрацит, навіть ті баржи шо заходили з сотнями тис.тонн, після скасування Роттердаму - нуль. Луганська ТЕС зупинилась наглухо. Ще 4 блока на черзі на інших, Шахтарі бастують (не хочуть пахати за похльобку). Це як назвати.
Герпес своим ... ээээм.... высказыванем сорвал достройку 3-го блока Хмельницкой АЭС
https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10218166289642398
Из комментов:
Сергей Вышневский Алексей Алексей Вы пишете чушь, Энергоатом не идёт к банкротству, его туда толкают, не отдавая заработанное и не разрешая обоснованное повышение стоимости электроэнергии. Теперь вот и автор этого поста присоединился к таким "толкателям". Достройкой Х-3, Х-4 надо было занимать ещё "позавчера", если остановят энергомост, то достройкой не займутся и "послезавтра".
Сколько бы нипрятолось это чучело за украинским ай-пи, оно то рога, то бороду высунет...кацап, фуле...лишнюю хромосому слопатоеда не скрыть...
Пост Скріптум: пока зеленая масса не осуществила ни 1 (одного) - read my lips - ни-од-но-го обещания, но подтвердила петины достижения и предупркждения...недавнее "путиннападет" как-то не укладывается в канву еврейских обещаний о договорах с подлейшим агрессором...
Дед, вообще-то, исходя из того, что "каждый из нас президент", я бы хотел услышать от конкурирующего со мной узеленского отчет за 100 дней...ну, традиция такая мировая...
Молодець. Дивись рівно:
Наверно с Роттердам + на Роттердам ++...
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!! . "( От тільки - чи надовго ?)
А до грядущих акций протеста против зе-влады ,я готуюсь и без твоих указивок . .
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ&list=LLe82xpnl2s7TmZSvGaf01Ig&index=74&t=62s
мог только такой криводушный плут как порошенко..
та ще багато чого..і буде тоді і віра і армія і мова..і тобі на дешеву ковбаску вистачить..
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!!
ВВП Польши в 4 раза превышает ВВП Украины
Так что грабеж в Украине Петя поставил на недосягаемую высоту!...
а аксакалы-монополисты энергетического рынка вам дадут туда вставить голодный пятачок?
ты был там максимум туристом, по выходным приходил сфоткаться на баррикадах, майдановцы плевались вслед таким туристам
почему не возвращают пенсии и ЖКХ к тем суммам что были при януковиче
почему при опте на дизель 20 грвн на заправках 30
нах я тогда уряд и чем нынешний отличается от петиного
Вот для кого закончилась эпоха бидности
Почему только сейчас, после двух с половиной лет следствия Сытник решил объявить подозрения по делу «Роттердам+»? Ведь, судя по презентации НАБУ, объем доказательной базы все также никчемен. А точнее, отсутствует как таковой. Выбор момента объясняется двумя причинами.
Первая: Сытник стремится показать Зеленскому результат, который тот сурово требовал в середине июня, угрожая перезагрузкой НАБУ. Перезагружаться Сытнику нельзя, потому что можно самому получить подозрения: по делу об отдыхе за счет криминальных авторитетов в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, по делу о взятке от Крючкова и, конечно, по поводу американской истории.
И вторая причина, тесно связанная с первой: надо прикрыть Игоря Валерьевича. Который вместо «Роттердама плюс» по-тихому запустил «Коломойский минус». И минусует бюджет примерно на 350 млн грн ежемесячно. Напомним, что Коломойский с помощью уже фактически легендарного Окружного административного суда Киева остановил повышение тарифов на транспортировку и управление потоками электроэнергии национальным государственным оператором «Укрэнерго». В связи с запуском энергорынка и изменения механизма компенсации тарифов для возобновляемой энергетики эти тарифы «Укрэнерго» были подняты национальным регулятором НКРЭКУ до 42 копеек за киловатт-час.
Но принадлежащий Коломойскому Никопольский завод ферросплавов подал иск в Окружной суд Киева, требуя отменить повышение. Потому что и НКРЭКУ неконституционно, и субсидирование зеленого тарифа дискриминационно, и вообще (золотой аргумент Коломойского) завод может остановиться. Суд с легкостью и удовольствием привлек с рассмотрению иска еще четыре предприятия Коломойского - Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОКи и «Днепроазот». И затем всем пяти бизнесам Игоря Валерьевича разрешил платить по старому тарифу.
Что ж. Может быть, решение о поднятии тарифов действительно было незаконным? И честный суд, руководимый Павлом Вовком, устранил несправедливость? Да здравствует Окружной админсуд Киева, самый гуманный суд в мире! Но тогда получается, что тариф «Укрэнерго» незаконен для всех потребителей. И его надо немедленно отменять. Совсем нет! Он незаконен только для предприятий Коломойского. А всем остальным потребителям, например, Харьковскому водоканалу, обратившимся с аналогичными исками к «Укрэнерго», Окружной суд Киева - отказал.
То есть, у всех - суббота, а у Игоря Валерьевича - четверг. Поэтому именно он, а не люди с менее чистой душой и поднял деньги, которые лежали под ногами.
Управляющий информационными потоками - управляет миром. Мы уже писали, что новая тема в украинском медийном пространстве живет не более одного дня, если ее забивать другим информационным поводом. Подход, похоже, становится любимым для новой власти. Как мы и прогнозировали, о пленках Вовка и возможном фигурировании в них Богдана уже никто не вспоминает. Эффективно забили «заявлением об отставке с момента наступления желания» и Иванчуком. Грандиозный энергетический схематоз Коломойского забивают «Роттердамом+».
Презентация НАБУ по этому делу - чистый цирк. Следствием «истребовано и исследовано 225 000+ листов документов», «20+ обысков проведено», «50+ лиц, которым известны обстоятельства дела - допрошены», «в 4 страны направлены запросы», «проведены ряд исследований и экспертиз, а также «многочисленные осмотры конфискованных компьютеров и телефонов». И десерт - «другие следственные и процессуальные действия». Это отдельный пункт, выделенный птичкой. Вау! Какое актуальное современное прочтение рапорта советских доярок о повышении надоев за пятилетку.
Ребята (с избранием нового президента это официальное обращение), вы молодцы! Вам стоит требовать введения нового принципа юриспруденции - победа над подозреваемыми по очкам в результате проявленной активности. Если истребовал и исследовал 225 тысяч листов по делу - значит, уже год срока фигуранту. 20+ обысков - двушечка. Конфискация техники - это отягощающие, следователям носить пришлось - трешка. И так далее.
У следствия тот же набор «доказательств», что и год, и два назад, но по делу объявляются подозрения. Причем у нас большие подозрения, что тексты этих подозрений и саму презентацию НАБУ писал какой-нибудь Шабунин или Лещенко. Или Саша Брик. Уровень компетенции примерно тот же. Как сообщает нам презентация, «детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документальных подтверждений, что уголь на украинские ТЭС доставляли из Роттердама». Вот это экспертиза. Академик Геец со своим институтом, не усмотревшие нарушений законодательства - старикам здесь не место. Киевский институт судебных экспертиз, Торгово-промышленная палата и Европейская ассоциация угля и лигнита - вы ничтожны. НАБУ провело «ряд исследований», и установило ущерб: не 15, не 42 и не 35, как подозревали ранее, а ровно 18,87 млрд грн.
Вот это точность. Вот это оперативная смекалка. Даже и сказать нечего. Но все-таки один вопрос о краеугольном камне этих смутных следственных протоколов мудрецов НАБУ. А кто, кроме Лещенко, Шабунина и Зеленского в сериале «Слуга народа» говорил о поставках из Роттердама? Ни одно официальное лицо никогда не заявляло о поставках угля из Роттердама. Речь шла о методологии расчёта оптовой цены. Ин-ди-ка-ти-вах. Есть такое слово.
Может, стоит открыть учебник маркетинга? И посмотреть, что такое импортный паритет? Может, стоит предъявить подозрение МВФ, который требует, чтобы индикативом была цена газа на хабе в Дюссельдорф?? У следствия есть документы, что украинские потребители получают немецкий газ? Почему Йоста Люнгман до сих пор на свободе?
Или, скажем, цены на бензин. Почему Коломойский продает бензин из украинской нефти, ориентируясь на котировки Platts, он ведь не в Америке нефть покупает и не в Англии? Срочно подсчитать себестоимость, наценку и обязать продавать ниже импорта на 15%.
И, наконец, главное и очевидное. Формула «Роттердам+» работала для всех участников рынка. Чего не отрицает даже НАБУ в своей презентации. А вот формула «Коломойский минус» работает только для пяти предприятий, принадлежащих одному человеку. Но НАБУ делает вид, что не замечает работающую у нее под носом ОПГ из Коломойского и ОАСК. Того самого ОАСК, руководству которого были объявлены подозрения по результатам прослушки главы суда Вовка. Если при Порошенко НАБУ было чем-то вроде пиар-агентства со спецназом, то сегодня Сытник был понижен до главы пиар-департамента при Богдане и Коломойском.
А вы, быдло зеленожопое, не забывайте славить вазелина шестого, ярого "антикоррупционера" и бАльшого патриота раши. И будет вам счастьЕ. Вам про это по каналу Г+Г расскажут