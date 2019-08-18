 "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус

За словами Геруса, команда президента збирається міняти деякі закони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і закон про НКРЕКП", - заявив "головний енергетик" Зеленського.

Герус зазначає, що в цілому нову модель енергоринку, яку запустили 1 липня цього року, вони зупиняти не будуть.

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"Це питання не зупинки, а зміни моделі ... Коли часто змінюється модель ринку, то це не дуже добре. Тому аналізуємо, як в рамках нині чинної моделі ввести такі зміни, щоб ринок міг працювати в інтересах українських споживачів. Але є різні думки, це предмет дискусії", - зазначив представник президента в уряді.