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 Політика України
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Все про:Герус (43) НКРЕКП (141) Електрика (285)

 "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус

"Головний енергетик" команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус розповів, що нового вони готують на ринку енергетики

За словами Геруса, команда президента збирається міняти деякі закони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і закон про НКРЕКП", - заявив "головний енергетик" Зеленського.

Герус зазначає, що в цілому нову модель енергоринку, яку запустили 1 липня цього року, вони зупиняти не будуть.

Також читайте: У комітеті Ради з енергетики хочуть працювати "не менше десяти" представників "Слуги народу", - Герус

"Це питання не зупинки, а зміни моделі ... Коли часто змінюється модель ринку, то це не дуже добре. Тому аналізуємо, як в рамках нині чинної моделі ввести такі зміни, щоб ринок міг працювати в інтересах українських споживачів. Але є різні думки, це предмет дискусії", - зазначив представник президента в уряді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143453
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро лозунги: "Армія, мова, віра!"
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!! "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус - Цензор.НЕТ 6073 . "( От тільки - чи надовго ?)
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Жди повышения цен. Победа! Зепобеда убогих.
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А я чем буду от малоросов отбиваться? Зебилье еще не поняло что они натворили.
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Герус - взуй Ахмєтку!!! А де бувший юрист Рошену Вовк здимів?
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Вовк на сборах соевых патриотов на Мальдивах "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 6888
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Пока что взули тебя "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 2803

Статья с аналитикой и скринами решений судов:

Льготный тариф для Коломойского. Почему заводы олигарха будут платить за поставки электричества в разы меньше, чем все остальные

https://strana.ua/articles/analysis/215780-lhotnyj-tarif-zavody-kolomojskoho-budut-platit-za-postavki-elektrichestva-v-razy-menshe.html
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К следующей зиме нам будут впаривать "безальтернативность рузьге газа"
"Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 6176 Віктор Владіславович

Те що ніхто не хоче тягнути в Україну антрацит, навіть ті баржи шо заходили з сотнями тис.тонн, після скасування Роттердаму - нуль. Луганська ТЕС зупинилась наглухо. Ще 4 блока на черзі на інших, Шахтарі бастують (не хочуть пахати за похльобку). Це як назвати.
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Тут мой коммент удалили. Ок, перескажу цензурными словами:
Герпес своим ... ээээм.... высказыванем сорвал достройку 3-го блока Хмельницкой АЭС
https://www.facebook.com/andriy.gerus/posts/10218166289642398

Из комментов:
Сергей Вышневский Алексей Алексей Вы пишете чушь, Энергоатом не идёт к банкротству, его туда толкают, не отдавая заработанное и не разрешая обоснованное повышение стоимости электроэнергии. Теперь вот и автор этого поста присоединился к таким "толкателям". Достройкой Х-3, Х-4 надо было занимать ещё "позавчера", если остановят энергомост, то достройкой не займутся и "послезавтра".
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повышение цен было при Порошенко в 12 раз и ты все проспал ахметовский птенец
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Сань, дай ему парабеллум...
Сколько бы нипрятолось это чучело за украинским ай-пи, оно то рога, то бороду высунет...кацап, фуле...лишнюю хромосому слопатоеда не скрыть...
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А я чем буду от малоросов отбиваться? Зебилье еще не поняло что они натворили.
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Ну тепер ми точно заживемо на всі 5-ть років - ціна на електроенергію зменшиться у "12 раз", Ахмєтова "посодують", "війна закінчиться" "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 1630 І все це завдяки тому, що так сказали "ПреЗедент і його говорящіє голови" - "фєричнапапєдабуде"!
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Та нет...декларация намерений... т.е. обещания... а я це вже чув стількі разів, що нуегонахїїї...
Пост Скріптум: пока зеленая масса не осуществила ни 1 (одного) - read my lips - ни-од-но-го обещания, но подтвердила петины достижения и предупркждения...недавнее "путиннападет" как-то не укладывается в канву еврейских обещаний о договорах с подлейшим агрессором...
Дед, вообще-то, исходя из того, что "каждый из нас президент", я бы хотел услышать от конкурирующего со мной узеленского отчет за 100 дней...ну, традиция такая мировая...
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"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

Наверно с Роттердам + на Роттердам ++...
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Як показало життя, в Україні зміна влади прозводить лише до нового перерозподілу фінансових потоків в верхніх ешелонах влади.
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А что для для 73% зебилов твоё " новое перераспределение финансовых потоков"?!Бабушки выбирали молодого и красивого президента....а у молодёжи один трах на уме и не хрена не делать!!!Так что они и дальше будут счастливы в неведении!!!
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Скоро лозунги: "Армія, мова, віра!"
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!! "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус - Цензор.НЕТ 6073 . "( От тільки - чи надовго ?)
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Не кажи - ГОП . Все говорят что - надолго но , некоторые даже не досиживают до конца первого срока . "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 1042 .

А до грядущих акций протеста против зе-влады ,я готуюсь и без твоих указивок . "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 7132 .
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Це так... Є в мене добрий знайомий. Коли яник прийшов до влади і саша стоматолог отримав карт-бланш на ринок зерна, цей мій знайомий влаштувався в одну з цих, саши стоматолога компаній. При цьому він гордовито хвалився: ми всех на ринке сделаєм, еті люді прішлі надолго... Навесні 2014 року він позвонив мені і спитав чи нема роботи в компанії, на яку я працюю. От вам і надовго...
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Зачем ты мне это суёшь .? Знаю я и без тебя , Николашка тоже был патриотом , только своей , кацапской империи . И что тут такого?? .
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какой нибудь плагиат-слоган гитлера или муссолини вас бы тоже не смутил насколько я понимаю..1000% патриоты были..
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Не смутило бы . "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 1096 . "Армия , Мова , Вера" это лишь патриотический лозунг , актуальный везде и во все времена ,, и если бы его произнёс даже и Гитлер , менее актуальным это его не сделало бы .
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если абстрагироваться от привязки лозунга к конкретным персоналиям, то он достаточно позитивный..правда рассчитан на определённый и достаточно специфический круг людей..но уж привязывать себя к нему при этом имея такое мировоззрение
https://www.youtube.com/watch?v=YGDw8wKY3RQ&list=LLe82xpnl2s7TmZSvGaf01Ig&index=74&t=62s
мог только такой криводушный плут как порошенко..
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Ох ты ж йоштвою... сам настарался? Или был участником??? Луце ж потяту быти неже полонену быти, та посядем, брати, на борзыя комони, та позрим синего дону???
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Звичайно, дешева ковбаса, горілка та видовища краще...
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краще це: рівність усіх перед законом,справжні ринки товарів та послуг та ніяких монополій, сприяння малому та середньому бізнесу, податкова реформа та скасування ПДВ..
та ще багато чого..і буде тоді і віра і армія і мова..і тобі на дешеву ковбаску вистачить..
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потрошенко - второе имя коррупции в Украине
"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус - Цензор.НЕТ 6164
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Ооо! Зебенята змінюють міфологему для їхньої релігії. Виявилося, що посадка Порошенка - утопія. Тому створюють нову міфологему - посадку Луценка. 😁 Цікаво, чи зміниться життя рядових Зебенят на краще, коли Луценко буде ходити на допити в ГБР? Запитання для тих, хто не втратив від телевізора здоровий глузд, риторичне.
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"выявылося" - когда это у тебя выявылося? заменят прокуроров и судей, тогда и станет ясно, что "выявылося". Мифологемы - это что-то типа отрубаных рук свыночолым гетьманом? так життя рядовых зебенят уже "покращилось", особенно у грымчака, у вовка из нкрэ, скоро и до остальных дойдет. Ну на телек то неxpен пенять, никто тебя не заставлял сидеть и смотреть 5-й и прямый каналы, так что, что ты там втратыв, это твои проблемы
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Добре, замінять. Я в тому не сумніваюся. А хто ж після цього буде винен у тому, що життя рядового зебеняти не покращилось? Скажімо, серед рік роботи Зєлі преЗЕдентом? ☺ От, сто днів роботи йому заважають судді і прокурори ( тут Богдан з Портновим взялися б за животи зі сміху!!). Хоча про що це я? Один з головних Зєлєбобів оголосив, що епоха бідності офіційно закінчилась.
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я бы понимал, если бы у тебя для такого юродствования были аргументы, но пока все претензии - уровня шарикова, которые, к стати, лучше выставляй своему свыночолому гэтьману
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Все ти розумієш! 😁 Навіть те, що ніяке це не "юродствування"! А от погодитись з тим, що тебе твої кумири використали, обвівши кругом пальця не можеш! 😁 Тебе, такого розумного, такого передбачливо! 😁 Нічого, "и на старуху бывает проруха"! Звикай якось з тим жити. 😊
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для чего "выкорысталы"? чтобы разогнать ту срань, которая десятилетиями пьет кровь из Украины и не может нажраться? не понимаю, что тебе дает этот скулеж на форуме, то ли от корыта отогнали, то ли хвост прищемили - но если до тебя не дошло, именно для этого люди и выбирали Зеленского
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НАБУины давно погрязли в коррупции и политике. Этот орган убыточен для государства - суммы затрат на его содержание больше тех, которые им удается вернуть. И меня не волнует, на кого за это спихнут ответственность. Криворукому следствию не поможет и специализированный антикоррупционный суд.
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цікаво, психіатри вже класифікували нову хворобу "от када посодют парашенка"? тільки тут вже дві палати зебілів можна набрати, а по країні взагалі ого-го який відсоток сектантів зе
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Синдром - кпп "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 2516 .(када посодют парашенка) .. !! В учебниках по медицине , в описании болезни ,будет записано - вспышки болезни локальны , и зафиксированы только в двух постсоветских странах ,Украине и Расее .Синдром поражает исключительно - людей генетически лишенных совести ( социопатов ) .
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что будет написано в учебниках "по медицине" в описании терминов "порохохудоба" и "порхоcpaнь"?
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Аааа, ну этого придурка можно и на заклание... Украина только выиграет... женщина 3го тысячелетия, скорее всего, проиграет...только она...
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калтавого алкокумплокулола даже свои не любят, отакэ
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Я женщин люблю... с чего мне любить этого... как бы это... даю по буквам: Мазуров-Устинов-Демичев-Андропов-Кириленко????
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Да, хотел спросит...зеленского любишь? Безнадежно...зеленя любит богдасика...
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откуда такая тяга к такого рода знаниям?
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Скоро лозунги: "Армія, мова, віра!"
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!!

ВВП Польши в 4 раза превышает ВВП Украины
Так что грабеж в Украине Петя поставил на недосягаемую высоту!...
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...Интересные суждения , о причинно следственных связях . Мировая психиатрия с таким ещё не сталкивалась .
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У багатьох зебілів хвороба прогресує.
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О-о-о! Порошенко сп...див ВВП щедо його появи! Оце клас!
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Прийшли нові рехворматори з новими рехвормами для себе. Їх буде теж 144, чи ще більше?
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опять шутят? или угрожают?
а аксакалы-монополисты энергетического рынка вам дадут туда вставить голодный пятачок?
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Їхній п'ятачок так і залишиться голодним. А от для ляді Бєні інші гравці трохи потиснуться біля корита.
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А кто , прочитав заголовок, сразу подумал про беню, тот порохобот и *******!
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Гірше - це мінстець і лпхта. Бо проти щирого українця Бен Коломойського можуть виступати лише кацапи. ☺
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Лахта еще помнит как Коломойский не дал русскому миру в Днепр ворваться,к Ахметову и Порошенко вопросов же нет у лахты
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Одним словом, ти свою пам'ять не заперечуєш? 😁 А лпхта "нє помніт", що сказав Коломойський про Порошенка і його роль у зупинці кацапської агресії у відповідь на запитання кацапського пропагандона? Нє? 😁😁😁
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Навіщо? Це ж дуже незручно для зєлібобів...
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Зебил, тут взрослые разговаривают, здрысни в кущи.
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"Рехформатор""Шаурмен"уже стоит на коленях перед Пуйлом тем самим капитулируя..зебилы ждут леденец а получат хрен в сраку а не понижение цен...
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Или Майдан-3 или развал на куски страны..."Шаурмен" и клоун-это позор для державы..
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та ты хоть на одном Майдане был, леворупционєр?
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ой, ой, ой, может и сотню назовешь и псевдо сотника?)))
ты был там максимум туристом, по выходным приходил сфоткаться на баррикадах, майдановцы плевались вслед таким туристам
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Ватники и сепары снова подняли свои рыла а идут репрессии против тех кто отстоял Украину да создал Армию..
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Лично в БТР ментов коктель "Молотова" бросал при штурме барикады...
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Октябрь близко и Майдан-3 бродит по стране...но зебилы теперь не автопокрышки и коктели "Молотова" а кое-че есть покруче у народа...
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Зебилы мне вас жаль..."Шаурмен" вас очень жестоко ****** как лохов позорных...
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Свет будет? Или это тоже предмет дискуссии?
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не вижу возвращения к лучшему для простых людей
почему не возвращают пенсии и ЖКХ к тем суммам что были при януковиче
почему при опте на дизель 20 грвн на заправках 30
нах я тогда уряд и чем нынешний отличается от петиного
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Ключевая фраза в тексте - чтобы рынок работал в интересах украинских потребителей. Кто у нас потребитель, ааааа? Правильно, не зе электорат, а ферросплавные заводы коломойши. Кушайте дебилы, не обляпайтесь.
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Ukrpatriot 1d7ca949

Вот для кого закончилась эпоха бидности
Почему только сейчас, после двух с половиной лет следствия Сытник решил объявить подозрения по делу «Роттердам+»? Ведь, судя по презентации НАБУ, объем доказательной базы все также никчемен. А точнее, отсутствует как таковой. Выбор момента объясняется двумя причинами.
Первая: Сытник стремится показать Зеленскому результат, который тот сурово требовал в середине июня, угрожая перезагрузкой НАБУ. Перезагружаться Сытнику нельзя, потому что можно самому получить подозрения: по делу об отдыхе за счет криминальных авторитетов в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, по делу о взятке от Крючкова и, конечно, по поводу американской истории.
И вторая причина, тесно связанная с первой: надо прикрыть Игоря Валерьевича. Который вместо «Роттердама плюс» по-тихому запустил «Коломойский минус». И минусует бюджет примерно на 350 млн грн ежемесячно. Напомним, что Коломойский с помощью уже фактически легендарного Окружного административного суда Киева остановил повышение тарифов на транспортировку и управление потоками электроэнергии национальным государственным оператором «Укрэнерго». В связи с запуском энергорынка и изменения механизма компенсации тарифов для возобновляемой энергетики эти тарифы «Укрэнерго» были подняты национальным регулятором НКРЭКУ до 42 копеек за киловатт-час.
Но принадлежащий Коломойскому Никопольский завод ферросплавов подал иск в Окружной суд Киева, требуя отменить повышение. Потому что и НКРЭКУ неконституционно, и субсидирование зеленого тарифа дискриминационно, и вообще (золотой аргумент Коломойского) завод может остановиться. Суд с легкостью и удовольствием привлек с рассмотрению иска еще четыре предприятия Коломойского - Запорожский завод ферросплавов, Марганецкий и Покровский ГОКи и «Днепроазот». И затем всем пяти бизнесам Игоря Валерьевича разрешил платить по старому тарифу.
Что ж. Может быть, решение о поднятии тарифов действительно было незаконным? И честный суд, руководимый Павлом Вовком, устранил несправедливость? Да здравствует Окружной админсуд Киева, самый гуманный суд в мире! Но тогда получается, что тариф «Укрэнерго» незаконен для всех потребителей. И его надо немедленно отменять. Совсем нет! Он незаконен только для предприятий Коломойского. А всем остальным потребителям, например, Харьковскому водоканалу, обратившимся с аналогичными исками к «Укрэнерго», Окружной суд Киева - отказал.
То есть, у всех - суббота, а у Игоря Валерьевича - четверг. Поэтому именно он, а не люди с менее чистой душой и поднял деньги, которые лежали под ногами.
Управляющий информационными потоками - управляет миром. Мы уже писали, что новая тема в украинском медийном пространстве живет не более одного дня, если ее забивать другим информационным поводом. Подход, похоже, становится любимым для новой власти. Как мы и прогнозировали, о пленках Вовка и возможном фигурировании в них Богдана уже никто не вспоминает. Эффективно забили «заявлением об отставке с момента наступления желания» и Иванчуком. Грандиозный энергетический схематоз Коломойского забивают «Роттердамом+».
Презентация НАБУ по этому делу - чистый цирк. Следствием «истребовано и исследовано 225 000+ листов документов», «20+ обысков проведено», «50+ лиц, которым известны обстоятельства дела - допрошены», «в 4 страны направлены запросы», «проведены ряд исследований и экспертиз, а также «многочисленные осмотры конфискованных компьютеров и телефонов». И десерт - «другие следственные и процессуальные действия». Это отдельный пункт, выделенный птичкой. Вау! Какое актуальное современное прочтение рапорта советских доярок о повышении надоев за пятилетку.
Ребята (с избранием нового президента это официальное обращение), вы молодцы! Вам стоит требовать введения нового принципа юриспруденции - победа над подозреваемыми по очкам в результате проявленной активности. Если истребовал и исследовал 225 тысяч листов по делу - значит, уже год срока фигуранту. 20+ обысков - двушечка. Конфискация техники - это отягощающие, следователям носить пришлось - трешка. И так далее.
У следствия тот же набор «доказательств», что и год, и два назад, но по делу объявляются подозрения. Причем у нас большие подозрения, что тексты этих подозрений и саму презентацию НАБУ писал какой-нибудь Шабунин или Лещенко. Или Саша Брик. Уровень компетенции примерно тот же. Как сообщает нам презентация, «детективы НАБУ и прокуроры САП установили отсутствие документальных подтверждений, что уголь на украинские ТЭС доставляли из Роттердама». Вот это экспертиза. Академик Геец со своим институтом, не усмотревшие нарушений законодательства - старикам здесь не место. Киевский институт судебных экспертиз, Торгово-промышленная палата и Европейская ассоциация угля и лигнита - вы ничтожны. НАБУ провело «ряд исследований», и установило ущерб: не 15, не 42 и не 35, как подозревали ранее, а ровно 18,87 млрд грн.
Вот это точность. Вот это оперативная смекалка. Даже и сказать нечего. Но все-таки один вопрос о краеугольном камне этих смутных следственных протоколов мудрецов НАБУ. А кто, кроме Лещенко, Шабунина и Зеленского в сериале «Слуга народа» говорил о поставках из Роттердама? Ни одно официальное лицо никогда не заявляло о поставках угля из Роттердама. Речь шла о методологии расчёта оптовой цены. Ин-ди-ка-ти-вах. Есть такое слово.
Может, стоит открыть учебник маркетинга? И посмотреть, что такое импортный паритет? Может, стоит предъявить подозрение МВФ, который требует, чтобы индикативом была цена газа на хабе в Дюссельдорф?? У следствия есть документы, что украинские потребители получают немецкий газ? Почему Йоста Люнгман до сих пор на свободе?
Или, скажем, цены на бензин. Почему Коломойский продает бензин из украинской нефти, ориентируясь на котировки Platts, он ведь не в Америке нефть покупает и не в Англии? Срочно подсчитать себестоимость, наценку и обязать продавать ниже импорта на 15%.
И, наконец, главное и очевидное. Формула «Роттердам+» работала для всех участников рынка. Чего не отрицает даже НАБУ в своей презентации. А вот формула «Коломойский минус» работает только для пяти предприятий, принадлежащих одному человеку. Но НАБУ делает вид, что не замечает работающую у нее под носом ОПГ из Коломойского и ОАСК. Того самого ОАСК, руководству которого были объявлены подозрения по результатам прослушки главы суда Вовка. Если при Порошенко НАБУ было чем-то вроде пиар-агентства со спецназом, то сегодня Сытник был понижен до главы пиар-департамента при Богдане и Коломойском.
А вы, быдло зеленожопое, не забывайте славить вазелина шестого, ярого "антикоррупционера" и бАльшого патриота раши. И будет вам счастьЕ. Вам про это по каналу Г+Г расскажут
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