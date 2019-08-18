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 Політика України
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Все про:ВР (5332) заробітна плата (549) Разумков Дмитро (143)

 Могла би бути більшою, але мені вистачає. Я сформував собі матеріальну подушку, - Разумков про зарплату у Верховній Раді

За словами Дмитра Разумкова - глави партії "Слуга народу", яка отримала більшість у Верховній Раді нового скликання, він сформував собі матеріальну подушку за рахунок бізнесу, тому йому вистачатиме зарплати в районі 50 тис. грн на місяць.

Зарплата спікера в українському парламенті нового скликання становитиме близько 50 тис. грн на місяць, заявив в інтерв'ю НВ Дмитро Разумков - глави партії "Слуга народу", яка отримала більшість у Верховній Раді нового скликання, передає Цензор.НЕТ.

"Майбутній депутат парламенту буде отримувати зарплату в 36-37 тис. грн, з доплатами - до 50 тис. грн. Це справедливо?" - запитала журналістка.

"Якщо чесно, то ні, вона могла би бути більшою. Хоча це хороша зарплата на тлі мінімальної, але недостатня. Ми тільки йдемо до того, що є, наприклад, у європейських депутатів: гідна зарплата і хороший соціальний пакет, коли людина тримається за цю роботу і розуміє її престиж ... За 40 тис. грн не купиш 600-й Mercedes, але жити можна цілком гідно. Далі питання твоїх цінностей. Якщо ти корупціонер, тебе і мільйонні заробітки не зупинять", - відповів Разумков.

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На питання, скільки становитмиме зарплата спікера Ради, він сказав: "Не цікавився, але приблизно знаю, що десь під 50 тис. грн, і мені достатньо, я сформував собі матеріальну подушку за рахунок бізнесу".

"І переписали його на дружину?" - перепитала журналістка.

"І переписав на дружину, але можу говорити про це спокійно, бо вона і була одним з партнерів у нашому консалтинговому бізнесі, і сенсації тут не буде", - заявив глава партії "Слуга народу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143452
 
   
 Топ коментарі
 
Ринат, вам к доктору, брысь )
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У ветеринара таких как оно усыпляют.
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У Зеленского и его команды пока ни одного прокола.До чего же грамотные юристы у Коломойского!
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Звание "президент Зеленский" завоевала команда Коломойского. И она не позволит Зеленскому выйти из берегов и растерять завоеванное.Команда Коломойского заслуживает большого уважения.
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Папа Разумков и мама Мостовая через коррупцию оставили Разумкову - младшего большущую подушку , кто бы сомневался . Папа ведь был главой предвыборного штаба убийцы кучмы
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На самом деле Коломойский - президент Украины. Именно Коломойский и его деньги победили Порошенко. И синагога ничего не стала делать: и то были евреи, и это евреи. Евреи, евреи, в Зеленские пролезли... Украина - это запасный аэродром для Израиля.
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Даумаю 50000 грн (2000 $) в державі яка веде війну з кацапами це й забагато. Чому тоід вчителька з 40 річним стажем, яка його навчила читати й писати, отримує 2000 грн (78 $) пенсії?
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Пучеглазому жЫвотному хватает своей подушки. Могла би бути більшою, але мені вистачає. Я сформував собі матеріальну подушку, - Разумков про зарплату у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 1491
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Нормально, чего уж там. Но только учтите, зебилы, еда у них в буфете продается по ооочень заниженным ценам, транспорт, водители охрана - бесплатно, жилье в элитных квартирах - за счет бюджета. А еще есть различные путевки, выплаты и компенсации. Да и отдыхают они, наверное, больше дней, чем работают (отпуск само собой оплачивается).Так что к зарплатам рабочих людей вы их зарплаты не примеряйте.
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