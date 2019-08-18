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Все про:Буковина (219) Держприкордонслужба (2211) кордон (1324) Румунія (226) стрілянина (1031)

 Прикордонники із застосуванням зброї зупинили позашляховик, що проривався в сторону кордону з Румунією: одну людину поранено, - Держприкордонслужба

У Чернівецькій області прикордонники із застосуванням зброї запобігли руху позашляховика, який проривався в сторону кордону з Румунією, поранено одну людину.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 18 серпня, близько 3-ї години ночі, прикордонний наряд, який ніс службу в межах Путильського району Чернівецької області, виявили рух транспортного засобу підвищеної прохідності. Автомобіль на швидкості рухався в сторону державного кордону з напрямку населеного пункту Шепіт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спочатку прикордонники зажадали зупинитися, але водій транспортного засобу продовжив рух, при цьому направив автомобіль на прикордонний наряд. Військовослужбовці для запобігання протиправним діям здійснили декілька пострілів у повітря, проте це не зупинило правопорушника.

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"Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу. За кілька метрів автівка зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість. Чоловіка негайно доставили до районної лікарні", - зазначили в пресслужбі відомства.

За цим фактом прикордонники відразу поінформували співробітників Нацполіції, військову прокуратуру та інші правоохоронні органи. У даний час тривають слідчі дії.

Крім того, Голова Державної прикордонної служби призначив службове розслідування. Керівник відомства особисто вибув на ділянку Чернівецького прикордонного загону.

Проводяться слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143451
 
   
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То був "Остап Бендер" з БПП?))
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То наверное Дмитрий Вовк прорывался, которого в розыск подали.
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к сожалению он выехал заблаговременно
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Пашинский и Турчинов?
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"Антоша", а кто вам подбирает "ники"? Один себя, куриной жопой" именует, другой, ещё какой-нибудь, пакостью...
Ты хоть, понимаешь, что твой "ник" обозначает? Открой Википедию, прочитай, что такое "ломехуза"... Это только в бреду, так себя, назвать, можно... Но, для "лахтинца" - самое то... Вы же, именно, как "ломехузы", засираете тут, людям, мозги...
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порохня , ваши кураторы с деньгами за комменты тикают ))
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Надо было давно начать наводить порядок жесткой рукой. Нечего шастать.
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Так і не зрозумів : це водій поранив пасажира , щоб мати змогу перевезти його в Румунію , прикордонники , чи пасажир сам поранився , просто щоб його і водія не били ногами і прикладами , за те що направили автівку на людей .
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Якщо кордон закриють наглухо то місцеві рагулі з прикордоння скоріше від розпачу повісяться, але працювати не будуть. Контрбас найефективніший вид бізнесу в Україні. В цій темі всі люди від ЗЕБАНДИ - митна та прикордонслужба їхні.
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