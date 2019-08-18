 Прикордонники із застосуванням зброї зупинили позашляховик, що проривався в сторону кордону з Румунією: одну людину поранено, - Держприкордонслужба

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 18 серпня, близько 3-ї години ночі, прикордонний наряд, який ніс службу в межах Путильського району Чернівецької області, виявили рух транспортного засобу підвищеної прохідності. Автомобіль на швидкості рухався в сторону державного кордону з напрямку населеного пункту Шепіт", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спочатку прикордонники зажадали зупинитися, але водій транспортного засобу продовжив рух, при цьому направив автомобіль на прикордонний наряд. Військовослужбовці для запобігання протиправним діям здійснили декілька пострілів у повітря, проте це не зупинило правопорушника.
"Після цього прикордонники застосували зброю в напрямку коліс транспортного засобу. За кілька метрів автівка зупинилася. Водій повідомив, що в салоні є поранений, який втрачає свідомість. Чоловіка негайно доставили до районної лікарні", - зазначили в пресслужбі відомства.
За цим фактом прикордонники відразу поінформували співробітників Нацполіції, військову прокуратуру та інші правоохоронні органи. У даний час тривають слідчі дії.
Крім того, Голова Державної прикордонної служби призначив службове розслідування. Керівник відомства особисто вибув на ділянку Чернівецького прикордонного загону.
Проводяться слідчі дії.
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