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Все про:архів (42) історія (645) розвідка (1437) СРСР (182) США (5284) ЧАЕС (127) Чорнобиль (116)

 США розсекретили перший звіт своєї розвідки про Чорнобильську катастрофу

Американська неурядова організація "Національний архів безпеки" опублікувала перший звіт розвідки США щодо катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

Відповідне таємне повідомлення держсекретаря США 2 травня 1986 року оприлюднено на сайті організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Так, у перші дні після катастрофи в американській розвідці сумнівались у правдивості офіційних повідомлень влади СРСР щодо кількості жертв. Крім того, розвідники були переконані, що персонал евакуювали відразу після вибуху.

Асистент із питань розвідки та досліджень державного секретаря США Мортон Абрамовіц написав доповідь своєму керівникові Джорджу Шульцу через шість днів після катастрофи.

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"Вся розвідувальна спільнота вважає нісенітницею, ніби загинули тільки дві особи", — написав він.

У США не могли повірити у таку інформацію, виходячи з масштабів руйнації.

"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі — до 70 осіб", — пояснив Абрамовіц.

У розвідці США також були переконані, що більшість персоналу одразу б евакуювали, але задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно залишалися би біля реактора. Хоча, насправді відразу після вибуху евакуації не відбувалося.

"Знімки показують пожежні бригади біля реактора, і це підтверджує припущення, що для реагування на інцидент були залучені додаткові ресурси", — йдеться в повідомленні.

Американські розвідники припустили, що така кількість пожежників мала бути присутня на ЧАЕС ще до інциденту.

Масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто був поблизу реактора, загинули.

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"Враховуючи масштаб руйнації, який спостерігається на знімках місця події, нам здається, що всі, хто перебував у безпосередній близькості до вибуху 4-го енергоблоку, або померли, або отримали летальні дози радіаційного опромінення", — зазначається в документі.

Водночас, через хибне припущення, що пожежники перебували поблизу енергоблоку ще до вибуху, американські розвідники зауважують, що "СРСР не спромігся евакуювати пожежників з летальної зони радіаційного опромінення навколо зруйнованої будівлі реактора, також вказує на жертви".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143449
 
 
 Топ коментарі
 
Что 1986, что 2019 - ничего там не меняется. Везде ложь, люди - мусор, кругом враги...
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Есть версия что ночной эксперимент на ЧАЭС был не случайным, а по плану .. КГБ и руководства СССР : цена на нефть упала, Европа активно строила атомные электростанции, СССР в перспективе грозила катастрофа с развалом...нужно было остановить этот процесс, вот и нашли решение....
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І якось всі обходять мовчанням РЛС Чорнобиль 2...заради якої, власне, й було побудовано Чорнобильську АЕС...
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Что 1986, что 2019 - ничего там не меняется. Везде ложь, люди - мусор, кругом враги...
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Все ошибки разведки потому что они думают как американцы.
А надо думать как русские.
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И даже светлые умы все излагают между строк,
У них расчет на долгий срок...
В. Высоцкий
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Есть версия что ночной эксперимент на ЧАЭС был не случайным, а по плану .. КГБ и руководства СССР : цена на нефть упала, Европа активно строила атомные электростанции, СССР в перспективе грозила катастрофа с развалом...нужно было остановить этот процесс, вот и нашли решение....
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це найбільш вірогідна версія, розігнати реактор щоби не спинився.
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І якось всі обходять мовчанням РЛС Чорнобиль 2...заради якої, власне, й було побудовано Чорнобильську АЕС...
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Да ладна ... Не потребує РЛС цілої АЕС...
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Не потребує, але жере електроенергії достатньо... Та й Київ АЕС потребував
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Ну так тому, власне і проводили експеримент. Щоб перевірити роботу реактора в екстремальних умовах (наприклад, за ядерної війни).
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Понятно.
Значит как следует из фильма у них была информация о том что эта кнопка может не сработать и они решили проверить так это или нет.
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Вибух на ЧАЕС,це продовження етноциду українців хижою Московією.
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Кстати, о США:

Сэм Кислин: "В США против Порошенко завели несколько дел, в том числе, по краже миллиарда кредита МВФ"

Советник Джулиани Кислин встретился с и.о. главы СБУ Бакановым и передал ему схему корупционной афёры экс-президента Порошенко. "От $700 до $800 млн украдено у украинского народа… Порошенко - главный враг. Безответственный, жадный. Как можно такого человека держать на свободе?"

За время президентства Петр Порошенко вывел из Украины не менее $8 миллиардов - Сэм Кислин

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США розсекретили перший звіт своєї розвідки про Чорнобильську катастрофу - Цензор.НЕТ 4489
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«Коррупционная афера» пишется с двумя «р» и без «ё». Что за Кислин, откуда взялся и почему всплыл со своими откровениями только теперь? Брехня якась.
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Главная цель подрыва АЭС - зарубить атомною программу в Европе, что бы заставить покупать нефть и газ в России.
Шведские исследователи , проанализировали изотопный состов аргона и пришли к выводу, что был ядерный подрыв реактора мощность. около 70 тон. в тротиловом эквиваленте.
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до аварии останов реактора с исследованием выбега роторов турбогенератора делали много раз на Курской и Лениградской АЭС .Но бывает-и в .... на гвоздь наткнёшься.
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они вытаскивали реактор из йодной ямы, им было нужно много нейтронов
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Из фильма стало понятно почему это произошло.
Но по моему про цель эксперимента не было ничего.
Просто руководитель говорит что надо разогнать реактор.
Персонал против и все.
Для чего?
Что хотели этим экспериментом проверить или узнать?
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после снижения мощности ниже определённого уровня
в топливе образуются плохо делящиеся изотопы,
выход из этого режима требует времени,
Дятлов решил взять нахрапом, но перегрел реактор,
мощность выросла очень быстро, увы
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Проверка работы в экстримальных условиях.
Но информация о том что эта кнопка может не сработать у них была.
И?
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О цели эксперимента подробно рассказано в сцене суда в конце фильма. Хотели узнать, хватит ли энергии останавливающегося ротора (в случае аварийного отключения), чтобы экстренно запитать резервные генераторы. Хотели - и узнали. Энергии освободилось столько, что никому мало не показалось.
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Понятно.
Тогда как раз и остается вопрос как они могли проводить эксперимент зная что могут быть ситуации когда потребуется аварийная кнопка которая может не сработать?
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