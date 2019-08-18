 США розсекретили перший звіт своєї розвідки про Чорнобильську катастрофу

Відповідне таємне повідомлення держсекретаря США 2 травня 1986 року оприлюднено на сайті організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Так, у перші дні після катастрофи в американській розвідці сумнівались у правдивості офіційних повідомлень влади СРСР щодо кількості жертв. Крім того, розвідники були переконані, що персонал евакуювали відразу після вибуху.
Асистент із питань розвідки та досліджень державного секретаря США Мортон Абрамовіц написав доповідь своєму керівникові Джорджу Шульцу через шість днів після катастрофи.
"Вся розвідувальна спільнота вважає нісенітницею, ніби загинули тільки дві особи", — написав він.
У США не могли повірити у таку інформацію, виходячи з масштабів руйнації.
"Звичайна денна зміна на радянському реакторі РБМК-1000 налічує близько ста людей. На нічній зміні чергують 25-35 людей. Оскільки 3-й та 4-й енергоблоки розташовані близько один до одного, кількість людей довкола реактора вдень могла налічувати до 200, а вночі — до 70 осіб", — пояснив Абрамовіц.
У розвідці США також були переконані, що більшість персоналу одразу б евакуювали, але задля зменшення наслідків катастрофи певні групи все одно залишалися би біля реактора. Хоча, насправді відразу після вибуху евакуації не відбувалося.
"Знімки показують пожежні бригади біля реактора, і це підтверджує припущення, що для реагування на інцидент були залучені додаткові ресурси", — йдеться в повідомленні.
Американські розвідники припустили, що така кількість пожежників мала бути присутня на ЧАЕС ще до інциденту.
Масштаби руйнування змусили американську розвідку припустити, що всі, хто був поблизу реактора, загинули.
Також читайте: Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей і перетворимо Зону відчуження в науковий і туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, - Зеленський
"Враховуючи масштаб руйнації, який спостерігається на знімках місця події, нам здається, що всі, хто перебував у безпосередній близькості до вибуху 4-го енергоблоку, або померли, або отримали летальні дози радіаційного опромінення", — зазначається в документі.
Водночас, через хибне припущення, що пожежники перебували поблизу енергоблоку ще до вибуху, американські розвідники зауважують, що "СРСР не спромігся евакуювати пожежників з летальної зони радіаційного опромінення навколо зруйнованої будівлі реактора, також вказує на жертви".
А надо думать как русские.
У них расчет на долгий срок...
В. Высоцкий
Значит как следует из фильма у них была информация о том что эта кнопка может не сработать и они решили проверить так это или нет.
Сэм Кислин: "В США против Порошенко завели несколько дел, в том числе, по краже миллиарда кредита МВФ"
Советник Джулиани Кислин встретился с и.о. главы СБУ Бакановым и передал ему схему корупционной афёры экс-президента Порошенко. "От $700 до $800 млн украдено у украинского народа… Порошенко - главный враг. Безответственный, жадный. Как можно такого человека держать на свободе?"
За время президентства Петр Порошенко вывел из Украины не менее $8 миллиардов - Сэм Кислин
Сэм Кислин: "Порошенко украл бутылку виски на свадьбе, а зам главы его АП требовал откатить 3 млн"
Видеообращение Кислинга к украинцам по повода тотального воровства экс-презом Петрусем
Шведские исследователи , проанализировали изотопный состов аргона и пришли к выводу, что был ядерный подрыв реактора мощность. около 70 тон. в тротиловом эквиваленте.
Но по моему про цель эксперимента не было ничего.
Просто руководитель говорит что надо разогнать реактор.
Персонал против и все.
Для чего?
Что хотели этим экспериментом проверить или узнать?
в топливе образуются плохо делящиеся изотопы,
выход из этого режима требует времени,
Дятлов решил взять нахрапом, но перегрел реактор,
мощность выросла очень быстро, увы
Но информация о том что эта кнопка может не сработать у них была.
И?
Тогда как раз и остается вопрос как они могли проводить эксперимент зная что могут быть ситуации когда потребуется аварийная кнопка которая может не сработать?