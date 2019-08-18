 "Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету"

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала новообрана нардепка від "Слуги народу" Оьга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо 10,1 мільярдів гривень, виділених на регіональні проєкти за програмами Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку регіонів (ДФРР, - ред.). 10 липня, тобто напередодні позачергових парламентських виборів, уряд виділив кошти місцевим громадам на різні проєкти. Були серед них: фонтани, стадіони, реконструкція площ та майданів, утеплення шкіл, ремонт дахів в лікарнях та дитсадках тощо. Звісно, що це були піарні гроші, які мали додати голосів політичному проєкту прем’єра Гройсмана. Адже протягом року на ДФРР, наприклад, виділялися копійки. А тут перед виборами - рррраз - і 7,6 мільярдів. Круто! Місцеві громади кинулися реалізовувати цю манну небесну і купувати Гренландію. Жартую. Домовлятися з підрядниками. Перебив цю "малину" лист з Офісу Президента. Мовляв, не всі ті проєкти потрібні. Тому не поспішайте", - розповіла вона.
"Власне, частково погоджуюсь. Наприклад, в Іванкові 7 мільйонів гривень виділено на стадіон. Нічого не маю проти стадіонів, та Іванківська лікарня давно потребує апарат КТ. Хворі, (а в Іванкові поширені, насамперед, онкохвороби), змушені їздити на обстеження до Києва. В Іванківському районі також є потреба в повному аудиті земель, який теж повинен проводитись за якісь кошти. Але це нікому не цікаво, особливо в Кабміні. Бо там якраз тисячі гектарів обробляються безкоштовно людьми, наближеними до нинішнього керівництва Урядом. Чому ж так форсується питання найшвидшого виділення коштів? Чи не тому, що окрім піару, була ще добре налагоджена система відкатів на реалізації проєктів місцевого значення? З кожної сотні бюджетних гривень, як мінімум, 20% - відкат. Порахували, скільки це буде з 10 мільярдів? З іншого боку, частина з цих коштів дійсно була направлена на потрібні речі: утеплення шкіл, садків та лікарень до зими, реконструкція дахів тощо. Також дивним видається лист з Офісу президента, який за законом, немає жодного стосунку до порядку розподілу коштів державного бюджету місцевим громадам. Щоб було чесно, сподіваюсь, новий Кабмін не буде зупиняти соціально важливі проєкти, без яких, наприклад, не можна входити у зиму. А інші - стадіони, площі та лавочки - прискіпливо перевірить", - резюмувала вона.
А о том, что эти деньги нужны СЕЙЧАС, потому что через неделю осень наступит, и учебный год "на носу", а их ещё успеть освоить нужно, они не думают... Если местные власти деньги освоить не успеют, то это ОНИ будут виноваты, а не "солнцеликий" со своими клевретами... И "великий сниматель с должностей", опять помчится в турне, по "городам и весям", громогласно "сотрясая воздуся", своим хриплым голосом...
Этой Ольге следовало бы направить копию этого письма в ГПУ и НАБУ с требованием заведения уголовного производства по поводу коррупции и превышения служебных полномочий. Но кишка тонка!!!
Бюджет це коритце, яким розпоряджатиметься оте ОПе чи ОПа
Де ви бачили, щоб секретутка директора щось просила в керівника іншої фірми ?
Нонсенс !
За кого він себе має ? Чи то нас красиво мають ?
Теж мені сірий кардинал..
кого він з себе вдає ?
чи ми чогось не знаємо ?
давайте, скажіть в голос, ви ж за них голосували.
Що стосується цієї ситуації, то позиція Богдана - ПРАВИЛЬНА! Адже прийшли нова команда, то треба провести аудит фінансів, куди вони там йдуть, може зараз треба не стадіон, а лікарню, наприклад. Оскільки довіряти владі попередній немає за що. То треба пригальмувати та подивитися, що і до чого.
Який результат?
Ви прийшли на нове підприємство керівником, і бачите, що там менеджмент тратить гроші і ви не розумієте куди і нащо. ВИ би те не зупинили?
я би зупинив негайно.
Те, що Ваш батько Зе в режимі шоу примушує писати заяви на звільнення лісників, то для Вас нормально, а те, що при підозрі про нецільве використання грошей на місцях Ваші "батьки" бачать єдиний спосіб ПОВНЕ зупинення фінансування регіонів, яке загрожує зривом підготовки до зимового сезону, Ви не бачите нічого страшного.
Скільки вони планують розбиратись, до наступної весни?
"Были среди них: фонтаны, стадионы, реконструкция площадей и майданов, утепление школ, ремонт крыш в больницах и детсадах и тому подобное."
Источник: https://censor.net.ua/n3143446
В умовах, коли закінчилась епоха бідності, як про це заявив ще один слуга Гетманцев, немає нічого поганого в тому, щоб потурбуватись по дітей і таким чином, а не тільки шоу з повітряними кульками на Майдані.
Нахіба ж вони її взяли в свою партію?
Власне, що і зробили після 2014 року ті , кого народ відігнав від влади.
Смело .. Признаться на весь интернет что ты долбоятел , это надо иметь неабыяку отвагу .
Принаймні є вірогідність, що саме це він скаже досить скоро.
Пока еще не можете написать:батя я стараюсь
Все правильно.
Родители для детей авторитет.
Бинго, эта просьба ничем не регламентируется?
поскольку выиграет не выиграет, а разруливать дефицит бюджета уже не ему.
Я уже не говорю даже про откаты .
Богдан в рамках приличия (и его полномочий) попросил этот вопрос притормозить до рассмотрения.
Действительно, кроме самопиара толку от этого вброса от Смаглюк нету.
Напоминает " Айай-яй! Все правильно, но нехорошо."
В этом вся суть схем принятия решений в Украине.....
Тут редактор на своем месте, что не фотка, комментирующая статью, то шедевр)
Богданової посади і чесно собі скажемо - чи мав він право вказувати щось, чи радити щось, чи просити щось в прем'єр міністра України ?
В нас знову тіньовий уряд ? В нас сірі кардинали, яких ми не обирали ?
Це чесна влада ?
Гучний провал усієї отої маячні у Трускавці, де новообраним розтлумачували, що вони "ніхто і звати їхї "ніЯк"", що іхня справа - натискати кнопки
за помахом руки чечетовавіповідно до рішення "партії".
Це провал мрій ЗЁбіків на "доброго царя", бо, виходить, бояри мають іншу думку. Та ще й, на додачу, читали законодавство!!!
Это фамилия такая
І це не компетенція ані Богдана, ані навіть Зе призупиняти фінансування регіонів! Мало того, це абсолютно незаконно не давати на місця кошти!
А чому у Богданчика така задоволена пика? Що він там робить з ним прилаштувавшись ззаду?
Этот наглец хочет внушить что он решала.
До такого злочинного рішенням більшістю голосів прийшли члени депутатської групи продажних ЗЕбілів українофобів з підготовки першого засідання, цього вже добре видно що антиукраїнського парламенту. Чи будуть в складі запрошених агенти ворожої нам Росії пока невідомо, але напевно так.
Ось і перший, і яких ще буде дуже багато гіркий результат легковажних і необачних виборів по приколу продажних "Слуг" капітулянтів з ЗЕбілів - українофобів!
Редактировать или удалить этоTECH.LIGA.NETКак Украина теряет граждан за рубежом в ламповом "русском мире"Как Украина теряет граждан за рубежом в ламповом "русском мире".
Так как общество, пришедшее к власти, весьма неоднородно, такие же действия наблюдаются там - некоторые стрёмные назначения делаются явно, чтобы протягиваемый кем-то человек вляпался. Два-три таких красавца просматриваются уже сейчас - на уровне обсуждения. Плохо будет, если их не выгонят, после косяков, а оставят сидеть на кукане.