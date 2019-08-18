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 Політика України
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Все про:місцеве самоврядування (42) фінансування (556) Богдан Андрій (132) Офіс Президента (58)

 "Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету"

Офіс Президента за законом не має ніякого стосунку до порядку розподілу коштів державного бюджету місцевим громадам.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала новообрана нардепка від "Слуги народу" Оьга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо 10,1 мільярдів гривень, виділених на регіональні проєкти за програмами Державного фонду регіонального розвитку та соціально-економічного розвитку регіонів (ДФРР, - ред.). 10 липня, тобто напередодні позачергових парламентських виборів, уряд виділив кошти місцевим громадам на різні проєкти. Були серед них: фонтани, стадіони, реконструкція площ та майданів, утеплення шкіл, ремонт дахів в лікарнях та дитсадках тощо. Звісно, що це були піарні гроші, які мали додати голосів політичному проєкту прем’єра Гройсмана. Адже протягом року на ДФРР, наприклад, виділялися копійки. А тут перед виборами - рррраз - і 7,6 мільярдів. Круто! Місцеві громади кинулися реалізовувати цю манну небесну і купувати Гренландію. Жартую. Домовлятися з підрядниками. Перебив цю "малину" лист з Офісу Президента. Мовляв, не всі ті проєкти потрібні. Тому не поспішайте", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін, незважаючи на прохання Богдана, доручив забезпечити фінансування проєктів регіонального розвитку відповідно до графіка, - пресслужба

"Власне, частково погоджуюсь. Наприклад, в Іванкові 7 мільйонів гривень виділено на стадіон. Нічого не маю проти стадіонів, та Іванківська лікарня давно потребує апарат КТ. Хворі, (а в Іванкові поширені, насамперед, онкохвороби), змушені їздити на обстеження до Києва. В Іванківському районі також є потреба в повному аудиті земель, який теж повинен проводитись за якісь кошти. Але це нікому не цікаво, особливо в Кабміні. Бо там якраз тисячі гектарів обробляються безкоштовно людьми, наближеними до нинішнього керівництва Урядом. Чому ж так форсується питання найшвидшого виділення коштів? Чи не тому, що окрім піару, була ще добре налагоджена система відкатів на реалізації проєктів місцевого значення? З кожної сотні бюджетних гривень, як мінімум, 20% - відкат. Порахували, скільки це буде з 10 мільярдів? З іншого боку, частина з цих коштів дійсно була направлена на потрібні речі: утеплення шкіл, садків та лікарень до зими, реконструкція дахів тощо. Також дивним видається лист з Офісу президента, який за законом, немає жодного стосунку до порядку розподілу коштів державного бюджету місцевим громадам. Щоб було чесно, сподіваюсь, новий Кабмін не буде зупиняти соціально важливі проєкти, без яких, наприклад, не можна входити у зиму. А інші - стадіони, площі та лавочки - прискіпливо перевірить", - резюмувала вона.

Також читайте: Кабмін на прохання Богдана не виділив містам 10 млрд грн на розвиток. У Зеленського пояснили, що новий уряд перегляне затверджені для фінансування проєкти. ДОКУМЕНТ

Слуга народу Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: ОП не має стосунку до бюджету 01
Слуга народу Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: ОП не має стосунку до бюджету 02
Слуга народу Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: ОП не має стосунку до бюджету 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143446
 
   
 Топ коментарі
 
Багдана уже намилилась это бабло себе карманчик кинуть...а тут какой то зебобик перья поднял...
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шо, Трускавцы не всех вылечили?
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Наївна...
Бюджет це коритце, яким розпоряджатиметься оте ОПе чи ОПа
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Багдана уже намилилась это бабло себе карманчик кинуть...а тут какой то зебобик перья поднял...
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Типа глас "слуги народа" и плюрализм мнений в партии ПОСЛЕ того, как об этом скандальном письме Богдана написали уже все кому не лень.
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Да нет, там "поинтереснее"... Тут весь "цимес", в том, что пиар просто необходим, на фоне сплошных "просёров" "Блазня" с "блазенятами"... В письме ведь, прямо сказано - приостановить перечисление, пока работает "Кабмин" "гройсманско- марадёрский"... А вот когда придёт "Кабмин зеленозадый", вот тут-то, местным бюджетам и "швырнут шубу с барского плеча...". "Веселись, мужичина!...". (Салтыков-Щедрин, "Повесть о том, как один мужик двух генерлов, прокормил...".
А о том, что эти деньги нужны СЕЙЧАС, потому что через неделю осень наступит, и учебный год "на носу", а их ещё успеть освоить нужно, они не думают... Если местные власти деньги освоить не успеют, то это ОНИ будут виноваты, а не "солнцеликий" со своими клевретами... И "великий сниматель с должностей", опять помчится в турне, по "городам и весям", громогласно "сотрясая воздуся", своим хриплым голосом...
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Некоторые не поддались лечению и остались адекватными людьми.
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Бурят решил самолично распоряжаться деньгами согласно децентрализации принадлежавшим регионам, но не прошло
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Да нормальный он юрист. Просто он понимает, что теперь может ложить на закон, все суды МВД, ГПУ и СБУ уже в кармане.
Этой Ольге следовало бы направить копию этого письма в ГПУ и НАБУ с требованием заведения уголовного производства по поводу коррупции и превышения служебных полномочий. Но кишка тонка!!!
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Т-с-с-с-с-с!!! Ето внутріпартійние діскусії!
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Наївна...
Бюджет це коритце, яким розпоряджатиметься оте ОПе чи ОПа
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Цензор пошел по пути кацапских СМИ имени Скабеевой, подменяет заголовки которые противоречат содержанию. Богдан не требовал, а просил, просьбы ничем не регламентируются, Смаглюк не против письма, а за. Но все и народ в т.ч. против дешевого пиара за наш счет.
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Так він немаєжодного права щось просити !
Де ви бачили, щоб секретутка директора щось просила в керівника іншої фірми ?
Нонсенс !
За кого він себе має ? Чи то нас красиво мають ?
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Нехай пензликами командує.
Теж мені сірий кардинал..
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серкретутка, як ви кажете....може просити керівника іншої фірми....якщо вона з ним іноді разом лягає в одне ліжко.
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по суті Богдан це секретар.
кого він з себе вдає ?
чи ми чогось не знаємо ?
давайте, скажіть в голос, ви ж за них голосували.
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так! Зеленський наш батько! я за них голосував.
Що стосується цієї ситуації, то позиція Богдана - ПРАВИЛЬНА! Адже прийшли нова команда, то треба провести аудит фінансів, куди вони там йдуть, може зараз треба не стадіон, а лікарню, наприклад. Оскільки довіряти владі попередній немає за що. То треба пригальмувати та подивитися, що і до чого.
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Ситуативну кімнату вже знайшли? Аудит провели?

Який результат?
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Що заважає проводити аудит без зупинення фінансування?
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це навіть дивно коментувати.
Ви прийшли на нове підприємство керівником, і бачите, що там менеджмент тратить гроші і ви не розумієте куди і нащо. ВИ би те не зупинили?
я би зупинив негайно.
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Дивно читати нібито від людини із юридичною освітою те, що пишите Ви.
Те, що Ваш батько Зе в режимі шоу примушує писати заяви на звільнення лісників, то для Вас нормально, а те, що при підозрі про нецільве використання грошей на місцях Ваші "батьки" бачать єдиний спосіб ПОВНЕ зупинення фінансування регіонів, яке загрожує зривом підготовки до зимового сезону, Ви не бачите нічого страшного.
Скільки вони планують розбиратись, до наступної весни?
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а от нее треба передьоргувати!, фінансування регіонів зроблено в законі про бюджет на 2019 рік і місцеві бюджети формуються так само перед бюджетним роком. Якби ви хоч трохи розбиралися, то такі би питання на задавали би.
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Та ты совсем тупой Адвокат Владимирович или манипулируешь? Зачем богдан вмешивается в бюджетное распределение средств?
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Якби Ви читали те, що написала "слуга" Смаглюк, то побачили би, що мова йде і про утеплення шкіл, лікарні.

"Были среди них: фонтаны, стадионы, реконструкция площадей и майданов, утепление школ, ремонт крыш в больницах и детсадах и тому подобное."

Источник: https://censor.net.ua/n3143446

В умовах, коли закінчилась епоха бідності, як про це заявив ще один слуга Гетманцев, немає нічого поганого в тому, щоб потурбуватись по дітей і таким чином, а не тільки шоу з повітряними кульками на Майдані.
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та да... це безпрограшна тема - турбота про дітей. Ви, прямо як Остап Бендер.
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"слуга" Ольга Смаглюк також Остап Бендер?
Нахіба ж вони її взяли в свою партію?
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Приходить нова команда телепнів, але їм дуже хочеться красти.
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дивна постановка питання - можна було взяти, як трофей попередні схеми - і вперьоод.
Власне, що і зробили після 2014 року ті , кого народ відігнав від влади.
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Ну в этом случае будут умнее- поменяют чужие схемы на свои. Если менегер тратит деньги владельца не по назначению- пишут заяву про преступление.
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Зеленський наш батько! я за них голосував ))) .
Смело .. Признаться на весь интернет что ты долбоятел , это надо иметь неабыяку отвагу .
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якби зараз були вибори, то голосував би так само!
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Та голосуй как хочешь ,, но называть какого то сопляка , недоумкуватого клоуна - батьком "Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 6152 , это уж слишком .
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"То його нік хакнули..."
Принаймні є вірогідність, що саме це він скаже досить скоро.
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Та воно стібається. Є багато різновидів недолугих, але щоби настільки...
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Вы плохо стараетесь.
Пока еще не можете написать:батя я стараюсь
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а чого мені старатися? мені від того нічого не додастся. Пишу те, що думаю в цей момент. Якщо батько Зеленський не справляться, то так і напишу. Але думаю, що в нього вийде.
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Батько он и есть батько.
Все правильно.
Родители для детей авторитет.
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А вот уже сомневаюсь. А Зеленский ли у нас президент? А может Богдан? А может Зеленский-Богдан. Я уже запутался!
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То ви стверджукєте, що Богдан і з Гройсманом також???
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А як же сам "пан-атаман"? Він з Богданом вже ні-ні? Брешуть про нього падлюки???
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Не красиво, а изощренно, как лохов, 1 миллиард 700 миллионов Порошенко с женой внаглую забрали из бюджета чтобы карман пополнить и попиариться, Кабмин перед выборами вдруг решил деньгами из бюджета стадионы построить положив на онкобольных. И все за счет налогоплательщика. А если люди Президента против, так платные шавки истерики закатывают.
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ну, как бы это скорее Гроссмана фишка, тем более они с Порохом как бы сейчас разошлись.Так что не все там так однозначно
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Если бандюки вежливо попросят тебя переписать на них квартиру?
Бинго, эта просьба ничем не регламентируется?
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Я не отдам, а ты как лох отдашь, ты прямо сейчас бандюков защищаещь. А запретить просить никто не имеет права.
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ты уверен, что новые бандюки лучше старых?
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Порохобот, люди которые пока просто просят не разбазривать и не воровать чужие деньги это никак не бандюки.
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нет, мне просто не 20 лет и я привык не покупаться на обещания и красивые картинки.Могу тебя в ответ назвать зебобиком, но, думаю время все расставит по местам
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Привык не покупаться, а пиарщиков за счет бюджета защищаешь, тебя уже давно купили с потрохами.
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смешной ты однако, я зарабатываю достаточно, чтоб иметь свое мнение
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Грося накидал денег перед выборами из расчета - после нас хоть потоп
поскольку выиграет не выиграет, а разруливать дефицит бюджета уже не ему.
Я уже не говорю даже про откаты .
Богдан в рамках приличия (и его полномочий) попросил этот вопрос притормозить до рассмотрения.
Действительно, кроме самопиара толку от этого вброса от Смаглюк нету.
Напоминает " Айай-яй! Все правильно, но нехорошо."
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Смутило "(и его полномочий)". Его полномочия - скрепки считать и не позволять секретаркам играть в шарики на рабочем месте. А для местных громад эти деньги - дополнительное, незапланированное благо и, как по мне, это их дело, на что их тратить (стадионы, лавочки, ремонт котелен или питание детей в школах). Тобто, это не его дело! Пусть лучше расскажет НАБУ, кто ему 20 млн. взятки предлагал...
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Сейчас ей по законам жанра должны жестко рассказать о партийной дисциплине и так рассказать чтобы другим не повадно было. Но простить, ведь партия снисходительна к оступившимся. Гоям расскажут про законность и демократию.
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фотка в статье зачетная.....- смотрящий Бени Богдан, прижимается к марионетке Зеленскому, шепчет ему на ушко что то похабное наверное..... "Слуга народа" Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: "ОП не имеет отношения к бюджету" - Цензор.НЕТ 1619
В этом вся суть схем принятия решений в Украине.....
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Да.
Тут редактор на своем месте, что не фотка, комментирующая статью, то шедевр)
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На хотьбе в день Независимости зеленьське будет с торта выскакиваль?
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Він звідти буде дзюрити. "Божою росою" в очі.
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Давайте чітко визначимось з посадовими обов'язками
Богданової посади і чесно собі скажемо - чи мав він право вказувати щось, чи радити щось, чи просити щось в прем'єр міністра України ?
В нас знову тіньовий уряд ? В нас сірі кардинали, яких ми не обирали ?
Це чесна влада ?
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Где Богдан, а где честная власть? Ну что вы как маленькая.
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Зелебобы занимаются любимым делом - строят культ личности, тут хоть пиши, хоть кричи, всё равно бесполезно.
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А Вы аргументируйте, а не сразу оскорблять .
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Извини зеизбиратель с тонкой душевной организацией.
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При теперішній автократичній владі поради сприймаються як наказ.
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Шановні, це провал!

Гучний провал усієї отої маячні у Трускавці, де новообраним розтлумачували, що вони "ніхто і звати їхї "ніЯк"", що іхня справа - натискати кнопки за помахом руки чечетова віповідно до рішення "партії".
Це провал мрій ЗЁбіків на "доброго царя", бо, виходить, бояри мають іншу думку. Та ще й, на додачу, читали законодавство!!!
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Великий человек, его именем автобус назван "Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 532
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Кличко на этой теме у Янины тоже хорошо похохмил: "кто такой Богдан, это автобус"? "Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 7353
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Богдан не є державним службовцем. Він може впливати на державні процеси не більше, ніж прибиральниця в офісі президента.
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Я не сперечаюся, що купа місцевих князьків піариться за бюджетні кошти. АЛЕ саме за ці кошти в депресивних містах хоч щось робиться! От в мене бабуся в Конотопі живе, завдяки виділеним коштам місто закупило трамваї і почали дороги робити. І піару тут нема, бо мера там тільки-тільки суд поновив на посаді (після того, як риги незаконно усунули його з посади).

І це не компетенція ані Богдана, ані навіть Зе призупиняти фінансування регіонів! Мало того, це абсолютно незаконно не давати на місця кошти!
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"Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 1621

А чому у Богданчика така задоволена пика? Що він там робить з ним прилаштувавшись ззаду?
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Після перевороту в 1917р до влади прийшли євреї, голодранці, пяниці, без освіти,але з револьвером. Почали грабувати,вбивати, чинити беззаконня. Когорозстріляли, кого вислали в Сибір,хто втік. Вибирали депутатів із народа,доярок, токарів будівельників, а керували колгоспами ковалі а заводами слюсарі . До чого докерувались --знаємо Так і зараз приходять пройдисвіти, неучі,а прихочуть одного--КРАСТИ.
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Ну не знаю... Вокруг моего дома и прилегающих еще двух соседних на Оболони три дня назад взамен убитого положили классный асфальт. Можно рассекать хоть на феррари. Начал интересоваться за чей счет банкет? Оказалось, что это Столар. Бывший кандидат в депутаты и кажется друг Кличко. Я за него не голосовал и теперь даже как-то неудобно по этому асфальту ездить.
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У нас смелые только жинки. А богдана привлечь по суду за несоответствии должности.
Этот наглец хочет внушить что он решала.
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І немов знущаючись над збереженням державності і територіальної цілісності України продажні представники "Слуги народу і вже зрозуміло що не українського" злочинно вирішили запросити на стартове засідання вже видно що антиукраїнської ВР дев'ятого скликання ворожих нам представників Парламентської асамблеї Ради Європи, яка наполегливо по-злодійськи допомагає російським окупантам зняти санкції.
До такого злочинного рішенням більшістю голосів прийшли члени депутатської групи продажних ЗЕбілів українофобів з підготовки першого засідання, цього вже добре видно що антиукраїнського парламенту. Чи будуть в складі запрошених агенти ворожої нам Росії пока невідомо, але напевно так.
Ось і перший, і яких ще буде дуже багато гіркий результат легковажних і необачних виборів по приколу продажних "Слуг" капітулянтів з ЗЕбілів - українофобів!
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Не придумано еще такого сорта дерьма, которое зебобики радостно не сьели
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Чоколадним рекомендую прочитати той лист Богдана де він не наказує а просить у вельмишановного пана Гройсманна не виділяти грошенята, а вже вельмишановний пан Гройсманн буде вирішувати... так що Василевська-Смаглюк пальцем у небо попала.
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Ничего Гройсман решать не может. Потому что деньги заложены в госбюджет, то есть их выделение имеет силу закона.
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Вообще-то бюджет государства - это закон, утверждённый парламентом. Мало ли чего там этому буряту взбрело в голову. Кварталовцы с каждым днём скатываются в неадекватность.
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И об этом,о советском,,о русском мире....https://tech.liga.net/.../kak-ukraina-teryaet-grajdan-za..., вы бы знали ещё как разъедает Украину изнутри, после посещения гражданами Украины(советскими людьми) приходов РПЦ,которые обслуживает ФСБ России
Редактировать или удалить это"Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 2762TECH.LIGA.NETКак Украина теряет граждан за рубежом в ламповом "русском мире"Как Украина теряет граждан за рубежом в ламповом "русском мире".
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Нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк виступила всупереч програмі штучних мізків "Великий брат" для команди пінгвінів Зеленського в ВР? Ось на тобі, вона не пінгвін. Нічого СБУ, ДБР, ГПН розберуться.
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Та всё по красоте! Во-первых, "просимо", во-вторых, выступает Василевская и говорит: -Понятно, что воруют. Пусть воруют, нам такие красавцы пригодятся для различных "акций", в том числе и посадок. Потом скажут: - Мы вас передупреждали!
Так как общество, пришедшее к власти, весьма неоднородно, такие же действия наблюдаются там - некоторые стрёмные назначения делаются явно, чтобы протягиваемый кем-то человек вляпался. Два-три таких красавца просматриваются уже сейчас - на уровне обсуждения. Плохо будет, если их не выгонят, после косяков, а оставят сидеть на кукане.
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