 Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Житомирської міськради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, - МВС

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України (МВС), передає Цензор.НЕТ.
"Одній із заступників Житомирського міського голови повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що на посаді начальника одного з управлінь міськради та розпорядником бюджетних коштів, посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер.
У Національній поліції України повідомили, що запропонована ціна лота з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вище пропозиції інших учасників.
"Таким чином, посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень", - зазначили в Нацполіціі.
Правоохоронці повідомили заступник голови про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 грн до 750 грн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
https://youtu.be/3Zhhi25zUCI
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.Житомир.info | Заступниці мера Житомира, через халатність якої переплатили 800 тис. грн за медтехніку, оголосили про підозру
Зараз кажуть вшивається біля *слуг народу * та збирається далі балотуватись . навіть на посаду голови міськради.
ПС )))) До речі *брательнік * Борі ********** !