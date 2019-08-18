EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  672  10
Все про:Житомир (174) МВС (1300) Нацполіція (8056) розтрата (106)

 Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Житомирської міськради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, - МВС

Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників голови Житомирської міської ради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, їй загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України (МВС), передає Цензор.НЕТ.

"Одній із заступників Житомирського міського голови повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час досудового розслідування поліцейські встановили, що на посаді начальника одного з управлінь міськради та розпорядником бюджетних коштів, посадовець уклала з переможцем публічних закупівель заздалегідь збитковий тендер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування факту розтрати 8,6 млн грн екскерівником "Центрогазу", - НАБУ

У Національній поліції України повідомили, що запропонована ціна лота з однаковими технічними характеристиками у комерційної структури була значно вище пропозиції інших учасників.

"Таким чином, посадовець під час проведення конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання порушила принцип економії використання бюджетних коштів, що в подальшому призвело до збитків бюджету на суму понад 700 тисяч гривень", - зазначили в Нацполіціі.

Правоохоронці повідомили заступник голови про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 грн до 750 грн неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143445
 
 
 Топ коментарі
 
На той час ..заступником мера працював такий собі *Мотя Хренов *. який курував медицину ..
Зараз кажуть вшивається біля *слуг народу * та збирається далі балотуватись . навіть на посаду голови міськради. Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 93
ПС )))) До речі *брательнік * Борі Розенблята !
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
На той час ..заступником мера працював такий собі *Мотя Хренов *. який курував медицину ..
Зараз кажуть вшивається біля *слуг народу * та збирається далі балотуватись . навіть на посаду голови міськради. Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 93
ПС )))) До речі *брательнік * Борі ********** !
 показати весь коментар
 
 
Така собі історія, вп'єть під заставу і на свободі.
 показати весь коментар
 
Все как в паРаше...ловят мелочь...для покащухи...и что бы зеленый пипл верещал от счастья..
 показати весь коментар
 
Коли запахло смаженим мусарня почала шевелитись ..
 показати весь коментар
 
Подельник Порошенко Грымчак так не думает Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Житомирської міськради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, - МВС - Цензор.НЕТ 8546
 показати весь коментар
 
А что там с портновым? Уже отмазали? Патриот уже?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору