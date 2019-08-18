 Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль", - повідомила вона.
Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.
У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.
Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.
Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3143364
Но с тобой медицина бессильна...
У мафії довгі руки. Беня, ми віримо в тебе.
Бо країні потрібні жарти блазнів при владі. Спитайте у 73%
Менш за все моїй Україні потрібні забаганки грюкаючих касками.
Тиждень тебе не бачив. Вітаю що ти повернувся з Ростову живим.
Та й армії не було, така собі обслуга для генеральских дач.
У мене паспорт України, і за своїм бажанням я міг би проголосувати, але я не схотів бути учасником циркової вистави.
І ще, я на українському сайті кожен день, а ти чому так нерегулярно?
На жаль чи на щастя, але сепарасти теж українці, тому судити їх будуть за українськими законами.
Ти заходиш в мережу з Горлівки, куди повертаєшся на вихідні.
Вишиванка не є визначенням українця.
В Донецьку і навколо його багато дорожніх знаків українською, назв магазинів українською, наприклад ********, Смерічка, Промінь.
Є навіть бібліотека ім. Василя Стуса.
Зрозумів? Ну і гарно, до побачення. Я побіг по домашніх справах.
А если наши ракеты будут поражать не то что в голову взбредет, а выбранные цели,то все станет на свои места.
У знакомого пенсия была до Порошенко 320 долларов, а стала 142. Порошенко здесь не при делах...
Добрий Халіфат
@boom__lay
Ребята с Тель-Авива вычислили чела с точностью до метра,позвонили,сказали адрес даже номер квартиры. Наши бы год искали и хер бы нашли.
как ночью ? как в израиль ?
да и писал уже, никакой не барон он. Так... виконтишко...