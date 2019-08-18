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 Політика України
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 Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган

Громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік з міжнародного аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, з другої спроби екстрадували з України.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль", - повідомила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який утік під час екстрадиції (оновлено)

Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган 01

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиції до Ізраїлю наркобарон Амос Дов Сільвер утік.

У суботу, 17 серпня, СБУ затримала ватажка найбільшого ізраїльського наркокартелю Сільвера, який втік під час екстрадиції.

Затримано трьох співробітників СБУ, підозрюваних у допомозі втечі наркобарона Сільвера під час його екстрадиції.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю.Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3143364

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143444
 
 
 Топ коментарі
 
СБУ реформированная Порошенкой может только отпускать подозреваемых за деньги,последствия т правления мародера Украина еще будет ликвидировать годами,Свыня нанаесла ущерб Украине не меньше куйла
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А може то за три місяці СБУ розвалив ставленик ЗЕ Баканов?
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І що з того ? Вимагатиме від Зелі не чествувати Степана Андрійовича.
А на параді замість упівських пісень почуємо бадоєвську байду.
Споримо, що патріотична тематика за бортом державної політики ?
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После прихода Христа, национальность уже не имеет значения. Важно кому человек поклоняется Богу (Христианство) или Дьяволу (иудаизм). При Порошенку было много евреев во власти, но не было иудеев.А при Зеленском - одни иудеи.
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А почему вы решили что христианство поклоняется богу, а иудаизм дьяволу ? Кому поклоняется ислам, буддизм, индуизм ?
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Іди в школу, навчись грамоти, несчасний.
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cloud2009 26ea8082 В Израиле хорошая медицина тебя могут вылечить Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 9972
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robot vertier - ага, возможно.....

Но с тобой медицина бессильна... Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 1172
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ну я и не утверждаю что Украиной правит Израиль как ты болезненный бот
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А вы почитайте состав ВР, АП, КМУ . Он правильно заметил - УКРАИНЦЕВ ( как этнос) ОТ ВЛАСТИ ОТОДВИНУЛИ. Теперь Бене с евреями важно забрать землю у украинцев за копейки. И заработать на жтом миллиарды.
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Не все втрачено. Ще може втекти з аеропорту Бен Гуріон.
У мафії довгі руки. Беня, ми віримо в тебе.
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А денежку полученную за "побег" у литинанта бакланова забрали？
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процент уже Пете занесли по старой привычки,а он ничего не отдаст,скорей верещать будет про преследования,как Грымчак
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як це втік ?....і з другої спроби екстрадиція?....а може сам полетів до Ісраеля? а написали --екстрадиція
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Полетів чартером Коломойського? Як ВІП персона?
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СБУ попіклувалась і видала в дорогу ---шаурму
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но исходный план наркобарона был вернуться среди "паломников" ))
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Сподіваюсь що потік наркоти не стане менш, як не став потік бурштину.
Бо країні потрібні жарти блазнів при владі. Спитайте у 73%
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Ну в твоїй країні все набагато краще,ні жартів,ні блазнів,тільки суворі громадяни на варті свободи та права.Живіть там у себе як вам подобається,не лізьте в Україну,тут ви зайві.
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Моя країна -Україна.
Менш за все моїй Україні потрібні забаганки грюкаючих касками.
Тиждень тебе не бачив. Вітаю що ти повернувся з Ростову живим.
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Ти коли востаннє прапор України у руках тримав?Багато вас таких по Світу,але до України ви ніяким боком не належите,від вас немає жодної користі,окрім лайна,яке ви льєте на Україну,її громадян,на нашого Президента.Живіть з мром,під своїми прапорами.
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Я розумію,що вам за парєбріком більше подобалось коли при минулої владі в Україні не було ладу,щоб крали грощі у Армії України,щоб крали грощі з бюджету,тоді вам жилось краще,а Українцям це несподобалось,тому ми обрали нового президента,бо ми маємо на це право,а ви ні,ви нікого обрати не можете,у іноземців нема права голосу на виборах в Україні,тому заспокойся,ми вам президента не обираємо,живіть як вам треба.
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Як можна було вкрасти у Армії те чого вже не було?
Та й армії не було, така собі обслуга для генеральских дач.

У мене паспорт України, і за своїм бажанням я міг би проголосувати, але я не схотів бути учасником циркової вистави.

І ще, я на українському сайті кожен день, а ти чому так нерегулярно?
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Паспорти України є у всіх попачленців Лугандону,є вони і у чеПушиліна,та Пісєчніка,але це не робе їх Українцями.Українець,це той хто живе в Україні,виконує всі свої громадянські обов"язки,та користується всіма привелеями які дає нам Конституція,і право вибору одне з них.Я заходжу на Цензор тільки з Краматорська,а коли я у Торецьку,я на Цензор на заходжу,бо так мені вільній людині подобається.
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Тобто наприклад у Канаді нема українців???
На жаль чи на щастя, але сепарасти теж українці, тому судити їх будуть за українськими законами.
Ти заходиш в мережу з Горлівки, куди повертаєшся на вихідні.
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Я не був у Горлівці з 15 лютого 2015 року.У Канаді канадійці,вони платять податки до бюджету Канади,а те що в них є вишиванки,це означає що вони пам"ятають свої корні.
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корені


Вишиванка не є визначенням українця.
В Донецьку і навколо його багато дорожніх знаків українською, назв магазинів українською, наприклад ********, Смерічка, Промінь.
Є навіть бібліотека ім. Василя Стуса.
Зрозумів? Ну і гарно, до побачення. Я побіг по домашніх справах.
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Та йди,до Банку ДурНР не забудь зайти за рублями,які ти заробляєш.
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Теперь его отправили на велоЗЕпеде??
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Сільвер в шоці - сбушники і бабло збрили і на землю обітовану випхали )))
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Евреи в шоке , что правоохранительная система Украины повязана в коррупции полностью.. почитай их новости
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Нехай звикають, ми ще не те магьом.

А если наши ракеты будут поражать не то что в голову взбредет, а выбранные цели,то все станет на свои места.
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Евреи спокойно раздают гражданство коррупционерам,которые эту систему и создали,так что пусть не сильно крыльями машут
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Они в шоке что кто то умеет в коррупцию лучше чем они
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Так ними ж командує якийсь льойтнант. Не чув?
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Ну для своїх постарались знайти і відправити. Аякже.
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А литинант бакланов и рыбку сьел...и на сел...и бабло за "побег" получил...и экстрадировал...😀
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95 квартал у пошуках нового дилера. Баклан у додіка не зміг видерти й грама коксу.
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Недалеке майбутнє- 2099 рік- ... в країні неврожай ... всі думають, що це просто припадок, але «настоящие патриотв», знадто, що це вина Порошенко!!! Це він так -реформував с.г.
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кацап,ты очень любишь Порошенко,вашего друга,но по украински правильно писать "випадок",а не "припадок",припадок у вашего куйла
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По крайней мере Порошенко называл кремлевских окупантов - окупантами, а ваш ЗЕльоный наркоман - повстанцами. Ощущаете разницу?
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Ага,актер Петя называл путина окупантом,аж слюной брызгал на публику,а вечером получал инструкции от Медведчука,по продаже телеканалов и рынка дизтоплива Украины
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На жаль це єдине що він робив на благо України.
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Но Зеленский боевиков называет повстанцами, и Вы думаете, что он не ставленник Кремля?
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Мені дуже приємно зустріти тут кацапів😂😂😂😂- вчи Українську краще то може отримаєш шанс здатися до полону і будеш тим другим рабом в Українських рабовласників... «ПРИПА́ДОК1, дку, ч. Раптовий, відносно недовготривалий гострий вияв певної хвороби; приступ. Я здоров, хоч серце в мене в останній місяць таки доволі значно погіршало, часті і болючі припадки астми (Коцюб., III, 1956, 433); [Дремлюга:] А що сталось після засідання з Вернигорою? Чому він вийшов із кабінету, мов п'яний? [Пилип:] Серцевий припадок, знепритомнів у прийомній (Корн., II, 1955, 292); // Крайній вияв якого-небудь душевного стану; напад. На пана Суботу від самого початку острої зими часто находили такі припадки смутку й меланхолії (Фр., VIII, 1952, 102); Після того, як один поклонник в припадку екстазу прокусив пантофлю й угризнув папу за пальця, - почали в носок підкладати стельку (Вишня, І, 1956, 457).
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До речі.. В Українській мові не вживається «по» в стосунку до мови! Пишеться і говориться- НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ, а не «по украински».
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Дебіл кацапський. Пишеться і говориться "українською мовою", а не на і по. Коли ви вже вивчите.
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До школи, невіглас...»Говорити на українській (мові)» теж колись казали, але такий варіант фактично майже застарів. «Негайно-ж повинні бути приняті міри, щоб у всіх радянських установах була потрібна кількість урядовців, володіючих українською мовою й щоб на далі всі службовці вміли говорити на українській мові», - писав Володимир Винниченко у 1920, але зараз такий варіант («говорити на якійсь мові») не згадується навіть у словниках. Єдиний випадок, коли іменник «мова» все ще вживається з прийменником «на» - це з дієсловами типу «перекладати» («перекладати на українську мову»), в яких мова виступає наче не «місцем перебування» (місцевий відмінок), а «місцем призначення» (знахідний відмінок), але хоч з ними використання «на якусь мову» все ще нормативне, але й з ними варіант «якоюсь мовою» починає відігравати все більшу роль.»...
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що це вина Порошенко!!!

У знакомого пенсия была до Порошенко 320 долларов, а стала 142. Порошенко здесь не при делах...
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Дідусь пробує з бабцею згадати молодість... пробує, пробує, і нічого в нього не виходить... і він так зпересердя - «клятий Порошенко!!!» бабця- а до чого тут Порошенко? А дідусь їй- «так за часів Брежнєва у мене все виходило!! «
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А хто ж проводив рехворми і хвастався п'ять років, мабуть Зеленський?
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При Брежневі у мене була зарплата 50 доларів якщо рахувати за реальним курсом.
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Наступний рейс на Вашингтонщину. Приготуватися Бєні Калашмойському.
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Это правильно. А то успел бы еще сорок СБУшников купить.
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Ну что ,как вам инсцинировочка побега? Как вы думаете, для кого была эта картинка? Что хотели ею сказать и кому? Мозгов не хватает да! Что сказали арестованные внутренней безопасеостью СБУ шники или скорее их руководитель! Я оказался прав- это было предупреждение- последнее. Я думаю что сейчас в Офисе Прызыдента- шок! Как легко можно подставить его в лубом вопросе, т выставить Шутом на международной арене, на раз! Опускают потихоньку на нашу грешную Землю, с вершин Политического Олимпа!
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Конспирология, спорить сложно. Но лично мне видится сомнительным: ведь СБУшники таким побегом (особенно, если бы он таки удался) подставляют прежде всего себя, а Зе пока еще может сказать, что это некомпетентность старой команды, которую еще не успели поменять.
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Добрий Халіфат

@boom__lay

Ребята с Тель-Авива вычислили чела с точностью до метра,позвонили,сказали адрес даже номер квартиры. Наши бы год искали и хер бы нашли.
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Надо было ему обрезание перед экстрадицией сделать, тогда дня 3 бегать бы не смог.
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как ночью ? как в израиль ?
да и писал уже, никакой не барон он. Так... виконтишко...
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а зачем шо там типа тюрьмы есть а если и есть наверно как отель израиль меньше запорожской области.тьху мелюзга)
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А куди екстрадували винуватців із СБУ за тимчасове зникнення наркобарона?
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сподіваюсь на цей раз вдало, бо задіяли всі сили СБУ
Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 3025
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