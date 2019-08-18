 Правоохоронці отримують доступ до відеокамер згорілого в Одесі готелю і прилеглої території, - ГПУ

Про це повідомляється на сторінці Генеральної прокуратури в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У ГПУ зазначили, що за фактом пожежі прокуратурою спільно з поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

"Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події, правоохоронці отримують доступ до відеокамер готелю і прилеглої території", - йдеться в повідомленні.

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"Вживаються заходи для вилучення і дослідження статутних документів підприємства - власника готелю, фінансово-господарської діяльності, встановлення та обслуговування пожежної сигналізації та інших", - додали в ГПУ.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.