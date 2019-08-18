 У лікарнях залишаються вісім постраждалих у пожежі в одеському готелі

Так, з 10 постраждалих, один відмовився від госпіталізації - це громадянин Литви Роман Чернявський, 1960 року народження. Ще один іноземець - громадянин Сьєрра-Леоне, також виявив бажання їхати додому, його стан оцінюють як задовільний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Таким чином, на лікарняних ліжках залишаються вісім осіб, які отримали, переважно, опіки верхніх дихальних шляхів.

За даними поліції, серед госпіталізованих одеситка Вікторія Козлова, 1994 року народження, стан стабільно важкий; Сергій Васильєв з Великомихайлівського району, 1999 року народження, військовослужбовець, стан стабільно важкий; сумчанин Микола Довгий, 1981 року народження, стан важкий; Олена Хомич з Херсонської області, 1996 року народження, Катерина Русскіх з Великомихайлівського району, 2009 року народження, 12% опіків, отруєння продуктами горіння, стан важкий; 41-річний Павло Узевський, з Маріуполя Донецької області, стан важкий; 22-річний Володимир Тепура з Біляївського району - у нього опіки 1-2 ступеня, опіки очей, 40% опіків дихальних шляхів.

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У мерії зазначили, що стан важких постраждалих поліпшується.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.