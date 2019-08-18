 Найманці РФ за добу 8 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 18 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Павлополя – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі в районі Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем", - йдеться в звіті.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі Південного – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - додали в штабі ООС.
За минулу добу втрат в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.
"З початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї; в районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета", - відзначили в пресцентрі ООС.
Хоча тобі ще треба в школі навчання для початку завершити.
Лютые новости:1. Будни мокшанских дикарей. Мародеры разбирают по частям экстренно севший в поле самолет. Двуногие забирают вещи из салона самолета Airbus A321,который совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за отказала двигателей.Ремарка. Экипаж самолета «Уральских авиалиний» сбитый чайками, попал в список врагов Украины. Ибо ***** не то что шастать, но и летать.2. Мистическая Ихтамнетия. Увеличение радиационного фона в 16 раз в Северодвинске после взрыва реактивной установки на военном полигоне связано с прохождением радиоактивного облака.Облако стало причиной повышения радиационного фона.Как правило во всех бедах на Московии виновна Украина, не исключено, что это облако шло пешком с 1986 года из Чернобыля.3. Знаете, что для диктатора самое страшное? Быть посмешищем! Испанская El Mundo потешается над Путкиным: его ракеты находятся в стадии поражения собственного населения и неизвестно, покинут ли её.
Злые языки утверждают, что от второй попытки "запуска" с полигона в Белом море криворукие РВСН отказались, поскольку была вероятность отклонения ракеты в сторону Мацквы.4. Началось? Представители рейтинга богатейших людей планеты 14 августа потеряли в общей сложности 18 миллиардов долларов. Причиной этому стало наиболее существенное с начала года падение фондовых индексов США.5. Слышите космическую тишину? Это реакция УкрСМИ, антикурвоционеров, активиздов, экспердов и прочего истерического говна на кастрацию комитета ВР по свободе слова.Так же и коррупция, и цены на бoрщевой набор, и коммуналка - рубильник щёлкнули, нарiд замолк.Судя по тому, что наши потери умалчивают официально, а секретарь СНБО лично называет обстрелы - перемирием, то готовьтесь уже скоро учиться читать новости "между строк", как при савецком саюзе, потому, что молчать будут про все, что идет вразрез с линией **********. Конец эпохи лжи! Где ты, Дунька Миятович?А помните новости до выборов:
- ВСУ уничтожили блиндаж и технику террористов;
- ВСУ продвинулись на 2-3 км серой зоны;
- ВСУ приняли N единиц военной техники;
- ВСУ заняли такой-то населённый пункт;
- На обстрелы террористов ВСУ уничтожили десяток боевых макак;
- На фронте без потерь.Вот такие трагические совпадения. Быдлан, ты на 200% заслуживаешь того, что будет дальше.6. В коридорах администрации нашего президента висели портреты наших солдат. Карликовый малоросс их поменял на картинки с шаурмой и прочими помоями. Эту хриплую ***** трисёт от всего украинского и украинцев. Нет слов и нет оправдания.Задумайтесь суки, голосовавшие за Зеленского, - ваш кумир ВЫКИНУЛ портреты людей, которые все эти 5 лет давали возможность вам и вашему Существу забыть о войне.7. Нешуточный градус поднимается в противостоянии ходы и Марша. Чувствую, вижу Вызов и первый Экзамен в отстаивании України, яка мені потрібна, яка переживе цю зелену гниль і стане мiцнiшою. День Независимости для меня был, есть и будет главным праздником страны и моим разумеется тоже. Перестаньте говорить, что его кто то украл или осквернил. Нашу Украину в сердце никто не сможет ни украсть, ни осквернить. Главное в каком окружении и с кем проведете этот день.Киевляне и гости нашего города. Предлагаю не освящать нашим присутствием карнавал имени Бадоева, а собраться в 10:00 в Парке Шевченко на месте сбора ветеранов и оттуда провести их на парад.Все будет Украина! Я узнавал... Слава Украине!
(І. Лютий)
не те що деЗЕртир і зграя його прихильників.
сепари раптом просто стріляють
розтрілюють немов мішені в тирі.
статистика може похитнути зеліне перемир'я.
не хоче він слухати порад пана Волкера.
https://twitter.com/myrotvorets_/status/1162482302154395648
Коротше - іхтамнет.
10 ч. ·
Статистика потерь боевых к не боевым к 2017 му году была - 1/6.
Сейчас, она не особо изменилась, если следить за сводками.
Считаю, что правильным шагом, было бы оглашение боевых потерь в ежедневных сводках, и небоевых или еженедельных, или ежемесячно, отдельной строкой.
Самострелы, самоубийства, смерти от болезней, пъяные разборки, несчастные случаи, дтп - все это регулярно случается, как и с обычными гражданами, так и с военными.
И не нужно бояться, что общество ужаснется небоевым потерям.
К сожалению, оно ужаснется в первый раз, второй раз удивится, а потом даже перестанет замечать.
Нечего скрывать в современном мире эти потери.
При наличии смартфонов, интернета, смешно скрывать информацию, которая общедоступна.
Её нужно интерпретировать.
Выигрывает тот, кто навязывает нарратив.
На данный момент, на нашей территории, нарратив навязывает РФ. В связи с монополизацией СМИ.
Скрытие небоевых потерь - не выход.
Выход - донесение правды и укронизация сми, даже путем ареста российских активов, закрытия любых пророссийских каналов, принудительной деолигархизации сми и т.д.
И государственное виденье войны. Позиция государства.
Если госполитика,- односторонние перемирие, то и ежедневные смерти становятся "ицидентами", а не трагедиями и военными потерями.
Десятки обстрелов в день - это не перемирие.
Убитые и раненные через день - это не перемирие.
Войну не скрыть, не замолчать.
Войну можно или проиграть или выиграть.
Нам выбирать.
Яка Маларосія, таке і відєніє. Здобули.