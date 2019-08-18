 Найманці РФ за добу 8 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 18 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі неподалік Павлополя – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі в районі Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем", - йдеться в звіті.

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"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: в районі Південного – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - додали в штабі ООС.

За минулу добу втрат в результаті ворожих обстрілів з нашого боку не було.

"З початку поточної доби противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": неподалік Пищевика - зі стрілецької зброї; в районі Водяного - з ручного протитанкового гранатомета", - відзначили в пресцентрі ООС.