 Велика пожежа в Бангладеш - знищено 15 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без житла

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це повідомляє BBC.
Пожежа сталася в ніч з 16 на 17 серпня в нетрях району Мірпур, його поширенню сприяв той факт, що більшість будинків мали пластикові дахи. Рятувальникам знадобилося більш як шість годин, щоб загасити вогонь.
Відомо про кілька постраждалих, про загиблих поки не повідомляється. Про причини пожежі також поки невідомо.
Більшість жителів цих будинків - низькооплачувані працівники, багато з яких виїхали з дому на святкування мусульманського свята Ід аль-Адха, також відомого як Курбан-байрам.
Влада країни заявила, що допомагає тисячам людей, які залишилися без даху над головою.
Як нагадує видання, в лютому пожежа сталася в історичному районі Дакки, в результаті чого загинули близько 80 осіб.
Старые пострйки.
Но с новыми, пластиковыми крышами.
Прекрасно воспламеняющимися и пожароопасными (как показала практика).
Как это ещё не пошли сообщения о количестве погибших в Сирии? Пока прес-центр просто замалчивает потери... Когда "Блазень" возьмёт пример с "солнцеликого", и издаст указ о засекречивании потерь? Его уже в открытую, западная пресса обвиняет в "копировании" "путинских" методов правления...
Нет, во всех СМИ новость о пожаре в Бангладеш.
Дакка - перенаселенный город.
И пластик - это настоящий бич развивающихся стран.
Если мне не изменяет память, на индийских железных дорогах отказались от пластиковых стаканов для чая и перешли к привычным керамическим, потому что вдоль полотна железных дорог этими стаканчиками использованными все было, как снегом, усыпано.
Но вот чтобы крыши пластиковые делать -вот это вот сюрприз был для меня.
Это может быть очень старая "новая" технология, эпохи неолита.
Если мне не изменяет память, в Германии на озере музей есть, деревушка древних людей, там и стены, и крыши в домах плетеные,(а раз на озере, то, судя по всему, из камыша). Сами дома - на сваях. Показана девушка та музейная в док. фильме про древнего человека Утци (или Отци) , мумия которого была найдена в горах Тироля в начале 90-х. Посмотришь на ту деревушку музейную - да и замрешь от восхищения, до чего же люди каменного века чисто жили по сравнению с современными деревнями российскими или тем же Даунбассом.
В youtube не нашла, к сожалению ( я уже не раз искала), вот нашла на ином озере подобное (и с русского сайта, но там фотографии четкие, музейные крыши хорошо видно из чего сделаны)
http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/article.php?id=3351
Очень интересно.
Какие софистикейтед технологии были у людей каменного века в эпоху неолита.
И них уже было даже разделение на профессии, сапожники были, обувь шили.
И какая сложная была одежда.
И как грибы использовали (один вид - для лечения другой - как сухой трут, огонь разжигать).
Потрясающе интересно.
Как делать "постолы" ("моршни"). Я, в молодости, именно в моршнях, с голенищами брезентовыми, и "оборами", на лис, в Заволжье, охотился. Наша обувь, не годится - жёсткая, снег хрустит под ногами, лиса слышит издали... А так, к спящей, подходил, в позёмку, на пару десятков метров... Непромокаемые штанины, для рыбалки, охоты, и сбора грибов во влажную погоду и зимой, по снегу, у меня пошиты по типу штанин охотников каменного века... Придёт осень - по мокрому лесу, лугу, пройду, зимой - перед лункой, на колени стану, даже на мокрый лёд... В паху и подмышками, не преет - там "вентиляция"... И не продувает - грудь и спину прикрывает "пончо"... Просто, материалы применил новые... Когда занимался выделкой мехов, из своих трофеев, то дубил растительными отварами - конским щавлем, болотным багульником... Намного эффектнее, и красивее, чем химсоставы... Всё "новое" - хорошо забытое "старое"...
ВВП України 1990-й рік - 81 млрд долл // 2017-й - 112 млрд долл
ВВП Бангладеш 1990-й рік - 32 млрд долл // 2017-й - 250 млрд долл
Так що не засмучуйтесь, шановні громаляни. Колись ми і до рівня Бангладеш доберемось. Тут головне "правильного" президента вибрати... Ну і "чесних" депутатів...Чи може в іншому причина ???????????
Про ВВП на душу населення не чули? Та й ВВП ні про що не говорить, якщо половина або й більше економіки в тіні, звичайно в Україні життя краще.
Бангладеш - це вкрай перенаселена країна, затоплення та пожежі там постійно, не дай Боже так жити, як живе там більшість, це фактично швейний цех для всього світу, праця ненормована, працює багато дітей, умови майже тюремні, весь світ ходить в футболках та сорочках пошитих в Бангладеш, часто малими дітьми, що роблять їх в жахливих умовах, ще раз не потрібно писати дурню про розвинуту Бангладеш та злиденну Україну.
Не пишіть дурниць шановний ! За 30 років ВВП Бангладеш зріс в 8 разів !!! Україна топчется на місті. Нас випередили всі , хто тільки зміг. Ховай голову в пісок і далі і торочи собі про "ми вєлікіє", "у нас самальот Мрія", "нашє абразаваніє самає пєрєдавоє" і про інші скрєпи скрєпниє.
Ховай голову в пісок, що не жахнутись страшній реальності. тіш себе що "ВВП на душу населення", про яке "ви не чули" поки досі дещо вище ніж в Бангладеш. В 8 разів ВВП Бангладеш виріс, України - на 0. Це ще раз для особливо "продвинутих і економіці" повторюю.
Є ще такий показник як співвідношення інвестицій до ВВП. Це своєрідний індикатор завтрашнього росту економіки. Ну про цей показник звичайно "ви не чули". Так от він в України в 3-2 рази в останні роки нижчий чим в Бангладеш. Це означає, що в 2025-му році ти будеш на форумах писати, що "ми всього на 20% відстаєм від Бангладеш по ВВП на душу". Відкрию таємницю, що по цьому показнику ми відстаємо навіть від Непалу- це країна в високогір'ї без будь-яких ресурсів (навіть без грунту с/г), з розрідженим повітрям, з абсолюною відсутністю наукоих і технологічних традицій, та й фактично без доріг. В якому році опустимось нижче Непалу по всім таким ВВП ? В 2050-цу, чи раніше на 10-15 років ? Ви цього також "не чули" ? А потрібно було б щось чути і замислюватись.