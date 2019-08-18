 Велика пожежа в Бангладеш - знищено 15 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без житла

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це повідомляє BBC.

Пожежа сталася в ніч з 16 на 17 серпня в нетрях району Мірпур, його поширенню сприяв той факт, що більшість будинків мали пластикові дахи. Рятувальникам знадобилося більш як шість годин, щоб загасити вогонь.

Відомо про кілька постраждалих, про загиблих поки не повідомляється. Про причини пожежі також поки невідомо.

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Більшість жителів цих будинків - низькооплачувані працівники, багато з яких виїхали з дому на святкування мусульманського свята Ід аль-Адха, також відомого як Курбан-байрам.

Влада країни заявила, що допомагає тисячам людей, які залишилися без даху над головою.

Як нагадує видання, в лютому пожежа сталася в історичному районі Дакки, в результаті чого загинули близько 80 осіб.