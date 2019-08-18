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Все про:Бангладеш (7) пожежа (1735)

 Велика пожежа в Бангладеш - знищено 15 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без житла

У столиці Бангладеш, місті Дакка, велика пожежа знищила 15 000 будинків, без даху над головою залишилися близько 50 000 осіб. Інформації про жертви поки немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ, про це повідомляє BBC.

Пожежа сталася в ніч з 16 на 17 серпня в нетрях району Мірпур, його поширенню сприяв той факт, що більшість будинків мали пластикові дахи. Рятувальникам знадобилося більш як шість годин, щоб загасити вогонь.

Відомо про кілька постраждалих, про загиблих поки не повідомляється. Про причини пожежі також поки невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано власника готелю "Токіо Стар" Чорного, під час пожежі в якому загинуло 9 осіб, - прокуратура

Більшість жителів цих будинків - низькооплачувані працівники, багато з яких виїхали з дому на святкування мусульманського свята Ід аль-Адха, також відомого як Курбан-байрам.

Влада країни заявила, що допомагає тисячам людей, які залишилися без даху над головою.

Як нагадує видання, в лютому пожежа сталася в історичному районі Дакки, в результаті чого загинули близько 80 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143440
 
 
 Топ коментарі
 
Это что, специально, информацию впихнули, в "противовес" одесскому пожару? "У нас херня!... А вот у них-х-х!!!".
Как это ещё не пошли сообщения о количестве погибших в Сирии? Пока прес-центр просто замалчивает потери... Когда "Блазень" возьмёт пример с "солнцеликого", и издаст указ о засекречивании потерь? Его уже в открытую, западная пресса обвиняет в "копировании" "путинских" методов правления...
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Уже засекречені. Скоро введуть цензуру.
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Есть какие-то, возражения, по сути сказанного мною? Возражай... Или ты тут, исключительно, с с целью "серануть", и своё "Я", показать?
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Скученность.
Старые пострйки.
Но с новыми, пластиковыми крышами.
Прекрасно воспламеняющимися и пожароопасными (как показала практика).
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Население Бангладеш больше, чем россии! Скученность это даже не то слово, ОА.
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а еще в добайкалье тонет, в забайкалье горит
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Это что, специально, информацию впихнули, в "противовес" одесскому пожару? "У нас херня!... А вот у них-х-х!!!".
Как это ещё не пошли сообщения о количестве погибших в Сирии? Пока прес-центр просто замалчивает потери... Когда "Блазень" возьмёт пример с "солнцеликого", и издаст указ о засекречивании потерь? Его уже в открытую, западная пресса обвиняет в "копировании" "путинских" методов правления...
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А анекдотик от "мастера" по конопле и маку, А ???
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"Геночка", а я что, нанялся тебе анекдоты рассказывать? Я их для людей пишу, чтобы серьёзную информацию оживить, внимание человека привлечь, а не для "одноклеточных", которые анекдот в комментарии, воспринимают, как "основное"...
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Ты еще скажи что ты тут страной управляешь Крупный пожар в Бангладеш - уничтожено 15 тысяч домов, более 50 тысяч людей остались без жилья - Цензор.НЕТ 1738
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Всё? "Пукнул"? И к чему этот твой "пердь"? Тем более, к комментарию, не тебе адресованному? Или я твоего "собрата по конторе", зацепил, а у тебя "корпоративная спайка" сработала, и ты обиделся?
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Такие как ты, всегда знают как другие должны жить, поэтому мені смішноКрупный пожар в Бангладеш - уничтожено 15 тысяч домов, более 50 тысяч людей остались без жилья - Цензор.НЕТ 8850
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Есть какие-то, возражения, по сути сказанного мною? Возражай... Или ты тут, исключительно, с с целью "серануть", и своё "Я", показать?
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Да ты здесь не один такой "пророк", вас здесь куча "чтобы серьёзную информацию оживить" т. е. потерендіть мастераВелика пожежа в Бангладеш - знищено 15 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без житла - Цензор.НЕТ 6658
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Ну, что поделать?... Вы же, не справляетесь... По причине "умственной недоразвитости"... Приходится нам "напрягаться"... Хоть-бы, "спасибо", сказали...
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Вот-вот, всех плохих нужно уничтожить, тогда останутся одни хорошие
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Знаешь как разделить спиртокеросиновую смесь ? Нет ? Тогда чего на специалиста пасквили пишешь ? Хотя возможно, пожар и начался в Бангладеш, когда решили смеси разделять, там жарко , топить не нужно, но смеси таки разделяют
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нормально. опыт савецких прапорщиков в бангладеш. а есчо выморозкой, как руцкие северяне )))
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" "противовес" одесскому пожару"
Нет, во всех СМИ новость о пожаре в Бангладеш.
Дакка - перенаселенный город.
И пластик - это настоящий бич развивающихся стран.
Если мне не изменяет память, на индийских железных дорогах отказались от пластиковых стаканов для чая и перешли к привычным керамическим, потому что вдоль полотна железных дорог этими стаканчиками использованными все было, как снегом, усыпано.
Но вот чтобы крыши пластиковые делать -вот это вот сюрприз был для меня.
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Да я "в курсе", о Бангладеш..., Там такие же "бидонвилли", как и в Латинской Америке и Африке - Навесы со стенками, чтоб дождь и песок, на голову, не сыпались... Юрты кочевников, и то, больше на дома, похожи... (Кстати, "последний писк моды" - в Австрии уже давно, считаются модными, "энергосберегающими", крыши из камыша, в отдельных коттеджах... Крыша, пропитанная противопожарным, противогнилостным, составом, служит до 30 лет... В Одесской области, на Ялпуге, в Венгрии - на Балатоне, местные жители молятся, чтобы зима была посуровей, озёра замёрзли, и можно было выйти на лёд, камыш косить...).
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" в Австрии уже давно, считаются модными, "энергосберегающими", крыши из камыша,"
Это может быть очень старая "новая" технология, эпохи неолита.
Если мне не изменяет память, в Германии на озере музей есть, деревушка древних людей, там и стены, и крыши в домах плетеные,(а раз на озере, то, судя по всему, из камыша). Сами дома - на сваях. Показана девушка та музейная в док. фильме про древнего человека Утци (или Отци) , мумия которого была найдена в горах Тироля в начале 90-х. Посмотришь на ту деревушку музейную - да и замрешь от восхищения, до чего же люди каменного века чисто жили по сравнению с современными деревнями российскими или тем же Даунбассом.

В youtube не нашла, к сожалению ( я уже не раз искала), вот нашла на ином озере подобное (и с русского сайта, но там фотографии четкие, музейные крыши хорошо видно из чего сделаны)
http://www.nashi-progulki.ru/ru/list/article.php?id=3351
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А чего смотреть на "музеи"? Мы, лет двадцать назад, подобную, построили, из камышовых снопов, на острове, на Киевском море... Типа "колыбы", огромного двускатного шалаша... Помост на пеньках яворовых, передняя стенка - съёмная. Сверху плёнкой покрыли, чтобы не мокло от осадков. А внутрь - палатку, с противомоскитным пологом, вставляли. Летом - не жарко, весной и осенью - не холодно... Неделю-две, бывало, рыбачили... Даже зимой там, ночевали, в "спальниках". Пока какие-то идиоты, её не спалили...
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"А чего смотреть на "музеи"?"

Очень интересно.
Какие софистикейтед технологии были у людей каменного века в эпоху неолита.
И них уже было даже разделение на профессии, сапожники были, обувь шили.
И какая сложная была одежда.
И как грибы использовали Велика пожежа в Бангладеш - знищено 15 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без житла - Цензор.НЕТ 3177 (один вид - для лечения другой - как сухой трут, огонь разжигать).
Потрясающе интересно.
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Вы знаете, для Вас, подобное - "открытие"... А для меня - просто еще несколько известных, но малоупотребляемых, в быту, вещей... Как высушить гриб-трутовик, (и какой, именно - их только в Украине, более 100 родов, и несколько сот видов), для облегчения разведения огня. Как его пропитать селитрой, для улучшения эффекта воспламенения.(и как эту селитру, добыть, выварить, высушить, и применить). Гриб Весёлка, у нас, довольно эффективно, до сих пор, используется, для лечения онкологии.(Сейчас пять-шесть этих грибов, в стадии "яйца", у нас продают по 150-200 грн).
Как делать "постолы" ("моршни"). Я, в молодости, именно в моршнях, с голенищами брезентовыми, и "оборами", на лис, в Заволжье, охотился. Наша обувь, не годится - жёсткая, снег хрустит под ногами, лиса слышит издали... А так, к спящей, подходил, в позёмку, на пару десятков метров... Непромокаемые штанины, для рыбалки, охоты, и сбора грибов во влажную погоду и зимой, по снегу, у меня пошиты по типу штанин охотников каменного века... Придёт осень - по мокрому лесу, лугу, пройду, зимой - перед лункой, на колени стану, даже на мокрый лёд... В паху и подмышками, не преет - там "вентиляция"... И не продувает - грудь и спину прикрывает "пончо"... Просто, материалы применил новые... Когда занимался выделкой мехов, из своих трофеев, то дубил растительными отварами - конским щавлем, болотным багульником... Намного эффектнее, и красивее, чем химсоставы... Всё "новое" - хорошо забытое "старое"...
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Ты о камыше, с Ялпуга и Балатона? На продажу... А потом покупают, за вырученные деньги, металлочерепицу, "ондулины" всякие, и кроют крыши у себя, обогревая окружающую среду и жалуясь, что на отопление много газа, уходит...
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Уже засекречені. Скоро введуть цензуру.
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Мля! Супер-гипер ракета из Северодвинска в Бангладеш залетела. Долго летала, но долетела..! Моща..!)))
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А може це блазень зібрався відвідати Бангладеш, ось воно і таво, загорілось.
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Не, шо интересно: 15 тыс. домов сгорело, и ни одного погибшего! Что, в домах не было стариков, которые не смогли уехать на праздник?
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А хто їх там рахує? Вони все-одно розмножуються як таракани
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видел я как они на свалке землю арендуют, реально свалка отходов на которой живут люди и мало того платят арендную плату. К слову Бангладеш это самое плотно заселенное государство в мире - на площади в четверть Украины живут Франция и Германия вместе взятые плюс две Португалии )).
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уявляєтк які там "аромати" антисанітарія і хвороби ..і ще розноситься по світі.от і ***** і снід і фіґ знає що
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Ну от.... Виявляється пожежі бувають не тільки в країнах 3-го світу, як Україна, але і у відносно розвинених, як Бангладеш.
ВВП України 1990-й рік - 81 млрд долл // 2017-й - 112 млрд долл
ВВП Бангладеш 1990-й рік - 32 млрд долл // 2017-й - 250 млрд долл

Так що не засмучуйтесь, шановні громаляни. Колись ми і до рівня Бангладеш доберемось. Тут головне "правильного" президента вибрати... Ну і "чесних" депутатів...Чи може в іншому причина ???????????
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В Бангладеш 164,7 мільйона (2017) мусульман. Разницу улавливаешь? 81млрд. на 42 млн. и 250 на 167?
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Ви дійсно думаєте, що в Бангладеш живуть краще, ніж в Україні? Не пишіть дурниць.

Про ВВП на душу населення не чули? Та й ВВП ні про що не говорить, якщо половина або й більше економіки в тіні, звичайно в Україні життя краще.
Бангладеш - це вкрай перенаселена країна, затоплення та пожежі там постійно, не дай Боже так жити, як живе там більшість, це фактично швейний цех для всього світу, праця ненормована, працює багато дітей, умови майже тюремні, весь світ ходить в футболках та сорочках пошитих в Бангладеш, часто малими дітьми, що роблять їх в жахливих умовах, ще раз не потрібно писати дурню про розвинуту Бангладеш та злиденну Україну.
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"живуть краще, ніж в Україні", "про ВВП на душу населення не чули", "ВВП ні про що не говорить", "затоплення та пожежі", "праця ненормована", "в жахливих умова", і т.д....

Не пишіть дурниць шановний ! За 30 років ВВП Бангладеш зріс в 8 разів !!! Україна топчется на місті. Нас випередили всі , хто тільки зміг. Ховай голову в пісок і далі і торочи собі про "ми вєлікіє", "у нас самальот Мрія", "нашє абразаваніє самає пєрєдавоє" і про інші скрєпи скрєпниє.

Ховай голову в пісок, що не жахнутись страшній реальності. тіш себе що "ВВП на душу населення", про яке "ви не чули" поки досі дещо вище ніж в Бангладеш. В 8 разів ВВП Бангладеш виріс, України - на 0. Це ще раз для особливо "продвинутих і економіці" повторюю.
Є ще такий показник як співвідношення інвестицій до ВВП. Це своєрідний індикатор завтрашнього росту економіки. Ну про цей показник звичайно "ви не чули". Так от він в України в 3-2 рази в останні роки нижчий чим в Бангладеш. Це означає, що в 2025-му році ти будеш на форумах писати, що "ми всього на 20% відстаєм від Бангладеш по ВВП на душу". Відкрию таємницю, що по цьому показнику ми відстаємо навіть від Непалу- це країна в високогір'ї без будь-яких ресурсів (навіть без грунту с/г), з розрідженим повітрям, з абсолюною відсутністю наукоих і технологічних традицій, та й фактично без доріг. В якому році опустимось нижче Непалу по всім таким ВВП ? В 2050-цу, чи раніше на 10-15 років ? Ви цього також "не чули" ? А потрібно було б щось чути і замислюватись.
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Вот .,это...зеленожопые...разгулялись..!!!
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Интересно, им компенсация будет или новые дома раздадут?
Велика пожежа в Бангладеш - знищено 15 тисяч будинків, понад 50 тисяч людей залишилися без житла - Цензор.НЕТ 2715
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Так это не пожар, а пожарище.Готовая армия против правительства.
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бывал я в тех краях...с их климатом можно и вообще без хат жить, главное шоб садочек тенистый и бочка с водой невдалеке была...все будет хорошо - вот кацапов переможем и наконец заживем по-людски...
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