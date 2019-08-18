 У комітеті Ради з енергетики хочуть працювати "не менше десяти" представників "Слуги народу", - Герус

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому розповів представник президента в уряді, новообраний народний депутат Андрій Герус.
"У партії "Слуга народу" є не менше 10 охочих працювати в цьому комітеті. Є достатньо грамотних людей, що мають досвід роботи в енергетиці, тому, думаю, комітет швидко й ефективно запрацює", - зазначив Герус.
За його словами, новий комітет з питань енергетики, крім своїх питань, ймовірно буде займатися ще й певними питаннями житлово-комунальної сфери.
Вороги об'єдналися проти проукраїнського президента, створювали штучний хаос в країні, робили все щоб люди не переобрали Порошенко. Вони добилися своєї мети. Тому зараз така тиша..
Сразу видно,потомственный олигофрен
Я спокоен за энергетику.
Наверное потому,что сваливаю
Вернись в школу, "котик"... А если "не хочешь мышей ловить", то не "умничай"...
- Почему украинцы и беларусы, знают "русский" язык лучше, чем "русские"?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с ручкой и учебником, в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива, в руках, и сигаретой, в зубах...".
Ох их, и "колбасит", после этого....
а сколько их всего ?
Это ж Рад и Украин не хватит
Ибо власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.(с)
Будьмо.
Вбиваю в гугл ;Единая Россия обучение депутатов;.
Вуаля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Единая Россия" запустит Высшую партийную школу
7 декабря 2018, 13:11
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запускает Высшую партийную школу, где будут проходить обучение члены партии и сотрудники исполкомов по четырём образовательным модулям, сообщил секретарь Ярославского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Александр Грибов, выступая на дискуссионной площадке "Обновление" XVIII съезда партии.
Зеленський у всьому копіює *****!!!