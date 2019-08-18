 У комітеті Ради з енергетики хочуть працювати "не менше десяти" представників "Слуги народу", - Герус

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому розповів представник президента в уряді, новообраний народний депутат Андрій Герус.

"У партії "Слуга народу" є не менше 10 охочих працювати в цьому комітеті. Є достатньо грамотних людей, що мають досвід роботи в енергетиці, тому, думаю, комітет швидко й ефективно запрацює", - зазначив Герус.

За його словами, новий комітет з питань енергетики, крім своїх питань, ймовірно буде займатися ще й певними питаннями житлово-комунальної сфери.

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