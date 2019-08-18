EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  4220  78
Все про:ВР (5332) комітет (188) енергетика (367) Герус (43)

 У комітеті Ради з енергетики хочуть працювати "не менше десяти" представників "Слуги народу", - Герус

У партії "Слуга народу" вже є десяток охочих працювати в парламентському комітеті з питань енергетики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому розповів представник президента в уряді, новообраний народний депутат Андрій Герус.

"У партії "Слуга народу" є не менше 10 охочих працювати в цьому комітеті. Є достатньо грамотних людей, що мають досвід роботи в енергетиці, тому, думаю, комітет швидко й ефективно запрацює", - зазначив Герус.

За його словами, новий комітет з питань енергетики, крім своїх питань, ймовірно буде займатися ще й певними питаннями житлово-комунальної сфери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вони дізналися про те, як створюються закони", - новообрані депутати пройшли тренінг, присвячений регламенту парламенту. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143439
 
 
 Топ коментарі
 
Есть достаточно грамотных людей, имеющих опыт работы в энергетике, поэтому, думаю, комитет быстро и эффективно заработает", - отметил Герус. Источник: https://censor.net.ua/n3143439

В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 7996 В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 7996 В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 3436
 показати весь коментар
 
А вам світить відповідати за свої справи.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Короче , ПЕСикам нифига не светит . Гуд В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 1389
 показати весь коментар
 
 
А вам світить відповідати за свої справи.
 показати весь коментар
 
 
как вы ответили? воры, украли у страны 5 лет
 показати весь коментар
 
 
Ну не хвилюйся. Ви реваншували, а Зеленський дуже швидко приведе тепер вас в омріяний вами ТС.
 показати весь коментар
 
 
не знаю, куда приведет зеленский, но порося уже привело
 показати весь коментар
 
21 января 2019 года подписали соглашение о зоне свободной торговли еще в январе этого года, а переговоры длились более пяти лет. Документ подписал действующий президент Украины - Владимир Зеленский 7 августа 2019 года. Ратифицировал старый состав Рады на последнем заседании . И кто работал?
 показати весь коментар
 
 
та паташти, они еще не "справили", щас всё внимание на свидетеля, он уже успел за п*ять років(яке гарне слово: "років", як вважаєш?? наприклад: "десять років", "п*ятнадцять років", "п*ятнадцять років із конфіскацією"))))
 показати весь коментар
 
З нету: В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 6292 А пам'ятаєте?Семенченко та його редути проти "торгівлі на крові"Парасюк бігає по телеканалам і кричить про зраду та Іловайську трагедіюПо 1+1 кожен місяць рахують вартість набору для борщаЛюди з плакатами "Хто вбив Катю Гандзюк?"АЗОВ штурмує "ІНТЕР" та вимагає закрити цей телеканалПо телебаченню тільки і розказують як все погано в країні, та про страшну корупцію"Національні дружини" вимагають посадити СвинарчуківДе це все зараз ??? В країні вже все гаразд?Але що там казати, нам все вже зрозуміло.
Вороги об'єдналися проти проукраїнського президента, створювали штучний хаос в країні, робили все щоб люди не переобрали Порошенко. Вони добилися своєї мети. Тому зараз така тиша.. В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 6292
 показати весь коментар
 
 
Так что там с борщом для армии? Уюе вернулись к советскому набору из 30 наименований или как?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Раздается вой порохоботов, значит все правильно делают.
 показати весь коментар
 
 
Это вой не порохоботов, а населения, которые начинают понимать, кого выбрали, и что они потеряли.
 показати весь коментар
 
 
Есть достаточно грамотных людей, имеющих опыт работы в энергетике, поэтому, думаю, комитет быстро и эффективно заработает", - отметил Герус. Источник: https://censor.net.ua/n3143439

В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 3436
 показати весь коментар
 
 
На фото Герус?
Сразу видно,потомственный олигофрен
Я спокоен за энергетику.
Наверное потому,что сваливаю
 показати весь коментар
 
 
Им всем до 30, и они имеют большой опыт в Энергетике, и оплате коммунальных услуг. Самое худшее когда человек претендует на крупный управляющий пост, не осозновая всех задачь которые нужно решать.
 показати весь коментар
 
 
Ведана, я бы смайлики прибрал... серьезнее надо быть...люди там грамотные, блестящие выпускники трусковецкого риксоса, не один день ума в буфетах набирались... вот взять, скажем, юзика... и шо, что лицевая часть головы крупная, а череп маленький и лоб покатый? Вон, у динозавров, говорят, мозг в жопе находился...а с жопой у юзика и вовсе проблем никаких. Так шо? При всех перечисленных достоинствах юзик не может энергетикой рулить?
 показати весь коментар
 
 
Не грамотных,а хитрожопых.учитывая жирность комитета куда постоянно Ахметов чемоданы заносит то решение правильное
 показати весь коментар
 
Короче говоря, "Обещалкины" во всей красе...С чем я "Зелюков" поздравляю...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
на помни сколько там обещанного выполнила твоя гниющая падаль порошенко?
 показати весь коментар
 
 
Тебе, ПТУшнику, "на поминай", не "на поминай" - всё равно, что в болото... Сядь, и сравни то, что было сделано, из обещанного, "гниющей падалью", с тем, что сделано, из обещанного, "молодой зелёной порослью"... (Кстати, тебе "двойка", по правописанию... "Напомни", пишется слитно, а после "напомни", "там", и после "обещанного", ставить нужно, запятые... По стилистике - тоже "двойка"... После "там" необходимо было поставить союз "из"...)
Вернись в школу, "котик"... А если "не хочешь мышей ловить", то не "умничай"...
 показати весь коментар
 
 
Яр, это еще успех...я видел его единомышленников...ну, персон его уровня... они писали "на по-мни", "по-смотри" и "по-жалуйста" через дефис... в трускавец, муркот, в трускавец знаний на берацца
 показати весь коментар
 
 
Он даже родной русский язык знает хуже, чем украинцы. А лезет учить политике...
 показати весь коментар
 
 
Я, об этом, уже не раз, писал:
- Почему украинцы и беларусы, знают "русский" язык лучше, чем "русские"?
- Потому что украинцы и беларусы учат его в школе, с ручкой и учебником, в руках, а "русские" - в подворотне, с бутылкой пива, в руках, и сигаретой, в зубах...".
Ох их, и "колбасит", после этого....
 показати весь коментар
 
 
Пида...гоги русского языка собрались.С запятыми перебор.
 показати весь коментар
 
Есть, что-то, по сути? Давай, громи меня... А если - "просто "высраться", то "иди наХ..утор, бабочек ловить..."
 показати весь коментар
 
 
ПТУшников набрать в этот комитет, слава богу таких хватает в Зекоманде. Тогда вся Украина точно на буржуйки перейдет.
 показати весь коментар
 
 
Энергетика. Африка, говорите... Вчера, на рейд пришел вот этот гигант, о котором я только слышал ранее. Он- самый большой в Мире. Плавучий энергетический комплекс. Вояки эскортировали, два корвета. Охрененное сооружение! Совместный проект Турции и Ганы.

В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 9004
 показати весь коментар
 
 
Красавец! В 4 раза мощнее новой кацапской шняги, которой они так гордятся.
В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 6120
 показати весь коментар
 
 
.

а сколько их всего ?
Это ж Рад и Украин не хватит
 показати весь коментар
 
 
А среди них нет неадекватов с того света (в смысле предыдущих влад)?
 показати весь коментар
 
 
И понимающих и разбирающихся в теме, в которой они желают управлять тоже?
 показати весь коментар
 
 
Есть... Но они там не члены комитетов, а "консультанты". В основном, времён "влады Януковича"... Будут стоять за спиной членов комитетов", сопеть в ухо, как Богдан "Блазню", подсказывать, что говорить, какую кнопку нажимать, и показывать, где подпись ставить...
 показати весь коментар
 
 
Вообще то, мы не чего не пропустим, всё нам отразится на кармане, Цеплят по осени считают!
 показати весь коментар
 
 
Население как и все живое подсознательно чуствует опасность. По этому оно и скинуло петюню с его кликой.То же будет и с зе- командой которая не хочет отдать украинцам их газ зато хочет продать их землю по быстрому через схемы.
 показати весь коментар
 
 
В энергетике очень много проблем. 5 лет монополии петькиного подельника ахметова.. рынка нет. Так что работы непочатый край.
 показати весь коментар
 
 
"В комитете Рады по энергетике" естественно будут работать лица, желающие влиять на рынок энергетики, будет удивительно,если этот комитет займут не риге"оналы". Если не СН, ЕС, БЮТ и т.д., то за это место будет полетическая резня, не иначе.
 показати весь коментар
 
 
*****, место хлебное. У Геруса итак глазки честние в разние сторони разбегаются - так много разного и "вкусного".)))
 показати весь коментар
 
 
Кучеренко на вашу голову комитета. Герус- что там с Хмельницкой АЭС, закрыли кого за попытку украсть гос.энергию?
 показати весь коментар
 
 
Какой же будет облом ЗЕбилв когда они узнают что энергетики и комитет энергеники это абсолютно разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Они путают енергетику с енергетиками!)))
 показати весь коментар
 
 
Большой опыт работы в энергетики, наверное все потомственные шахтеры.
 показати весь коментар
 
 
Меня больше прельщают в Раде пашинские третьяковы,рабиновичи,мертвечукии .кононенки розенблаты и добкины.Всех не перечислить, спецы самого высокого пошибу.
 показати весь коментар
 
 
И монокоалити такими же станут.
Ибо власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно.(с)
 показати весь коментар
 
 
Это невозможно по нескольким причинам.У этих депутатов нет истории алчности.это раз.Второе Искусственный интеллект будет отслеживать аномалии.Самое плохое-мажоритарка.тут мрак.Если ЗЕ поставит задачу алчности,тогда всё возможно,но сейчас таких задач не ставится.Пораженко и ЗЕ невозможно сравнить ни по креативности. ни по интеллекту. ни по лукавству.
 показати весь коментар
 
Каанєшна. Закінчили Трускавецькі університети і тепер у всьому розбираються і можуть всьо. Спецьі на всє рукі от скукі.
 показати весь коментар
 
 
а от ти навіть не освоїв ліпити скульптуру із ківна
 показати весь коментар
 
 
наше - вперше в історії нардепи проходять навчання, оце наше
 показати весь коментар
 
Та да...впервые в истории в нардепы попал такой тупой сброд...что без его обучения не обойтись...ну ни как...
 показати весь коментар
 
 
Ти про це:
Вбиваю в гугл ;Единая Россия обучение депутатов;.
Вуаля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"Единая Россия" запустит Высшую партийную школу
7 декабря 2018, 13:11
544
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" запускает Высшую партийную школу, где будут проходить обучение члены партии и сотрудники исполкомов по четырём образовательным модулям, сообщил секретарь Ярославского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Александр Грибов, выступая на дискуссионной площадке "Обновление" XVIII съезда партии.

Зеленський у всьому копіює *****!!!
 показати весь коментар
 
 
Дехто вже навчився ліпити з гіпсу бюсти Гівна.
 показати весь коментар
 
 
вони вміли останні 5 років і ліпили останні 5 років
 показати весь коментар
 
Обирають косу гостришу, щоб бабло косить.
 показати весь коментар
 
 
Та будуть вони ще махати нею. Єврокоса сама косить.
 показати весь коментар
 
 
А вы говорите,что бестолковых навыбирали.Фиг вам!В комитет по работе с инвалидами думаю такого конкурса нет.Знают где бабло крутится,честнюли!
 показати весь коментар
 
 
Наймасніший комітет(самий жирний). Правильно називається - Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, склад 20 депут., є навіть нардеп з прізвищем Богдан (совпадєніє, новиє ліца ?) ділиться на підкомітети. Так що ЗЕбанда нє дуракі випіть і закусіть.
 показати весь коментар
 
 
Свадебный фотограф наверняка там...он в энергетике спец...знает как батарейку в фотоаппарате поменять...
 показати весь коментар
 
 
Это те 10 профи, что первыми нашли выключатель при заселении в отель в Трускавце.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору