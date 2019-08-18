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 Гримчак перебуває в СІЗО законно, а його адвокат маніпулює, - прокуратура

У прокуратурі зазначають, що описка в постанові суду не може бути причиною звільнення з СІЗО заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють в шахрайстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському заявив прокурор Денис Іванов.

Він нагадав, що технічну описку, згідно з КПК, суд має право виправити за власної ініціативи або за заявою іншого учасника провадження, що і зробила сторона обвинувачення.

Водночас Іванов не знає, чому суддя одразу не виправила помилки на засіданні суду 16 серпня, а зробила це лише 17 числа.

"Ці дві ухвали (перша та ухвала 17 серпня, яка виправила помилки, — ред.) є невід’ємними частинами й ухвала про виправлення описки, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, ніяким чином не може змінювати по суті рішення від 16 серпня, оскільки йдеться про технічку описку. І йдеться не про зміну порядку виконання ухвал", — пояснив прокурор.

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Він наголосив, що в ухвалі зазначено — вона підлягає негайному виконанню, тому немає підстав для звільнення Гримчака із СІЗО.

Іванов також зазначив, що подібна практика є поширеною, бо судді часто допускають описки.

Також прокурор нагадав, що захист заступника міністра може оскаржити запобіжний захід у апеляційному суді.

"Просто тут йде розрахунок на маніпуляцію, підміну поняттями, я думаю, що це робиться свідомо, а не тому, що адвокат не знає норми кримінально-процесуального закону", — резюмував він.

Також читайте: Суд визначив запобіжний захід другому фігуранту "справи Гримчака" Овдієнку - арешт із можливістю застави 4 млн грн

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

Читайте також: Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат

Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143437
 
 
 Топ коментарі
 
Абу , мне без разницы хде будет сидеть эта гнида , хоть в яме глубокой . Мне надо шоб всю вашу коррупционную шоблу изолировали наглухо . Ферштейн ? Гримчак находится в СИЗО законно, а его адвокат манипулирует, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9426
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" Гримчак находится в СИЗО законно, а его адвокат манипулирует, - прокуратура "

Нехай отдохнет там 20 лет Гримчак находится в СИЗО законно, а его адвокат манипулирует, - прокуратура - Цензор.НЕТ 892
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Вот до чего обнаглели. Этот боров и его адвокатша не по сути дела защищаются, а всякие уловки в ход пускают, глазом не моргнув. Про взятку все уже забыли, идет выяснение, чей он спермотозоид, коляна или михуила. Гниды.
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Сейчас уже нет ротердам+ , почему в таком случае тарифы не только остались прежними, но их еще и повышать собираются ?
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Вместо Грымчака (наверно, правильней сказать, вместе с..) должны сидеть те, кто допустил к работе неграмотных судью с прокурором.
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та ********* того блин адвоката мразь за защиту корупционеров....ну и работа у них...за большие деньжища защищать сепаров.маньяков. садистов.убийц. корупционеров и другую мерзость! денежки не пахнут. и поэтому эта почти вся кодла адвокатская жируют ...все из себя такие *** важные...все на джипах. по островам отдыхают.дома...виллы ***.... миллионеры им отслюнявливают миллионы гривен порой долларов за их трёп языком на судах....вот **** жизнь удалась...а там в зговоре с судьями и дело закрыто или под домашний арест...а там ищи свищи иногда....
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Схоже на новий зе-пшик,зе-біли бігали, верещали про Свинарчуків,і що ? виявилося порядна людина якщо працює на нового президента.
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Предлагаю нашим избранникам присваивать цифровой код и наносить штрих на лоб. Но ведь не проголосуют...
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Первого оппонента клоуна хоть на 60 дней ,но посадили,бальзам на душонки зе-лохов .Фиктивное дело развалился в судах,это уже видно,а мы скинемся на очередную млн.-компенсацию, зе-шоу.Урра!!!
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Какую миллионную? У этой шестерки барыги зарплата 20 тыс Грн. Максимум на шо он может претендовать в случае, если докажет свою невиновность- 40 тыс Грн.
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