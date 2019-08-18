 Гримчак перебуває в СІЗО законно, а його адвокат маніпулює, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському заявив прокурор Денис Іванов.

Він нагадав, що технічну описку, згідно з КПК, суд має право виправити за власної ініціативи або за заявою іншого учасника провадження, що і зробила сторона обвинувачення.

Водночас Іванов не знає, чому суддя одразу не виправила помилки на засіданні суду 16 серпня, а зробила це лише 17 числа.

"Ці дві ухвали (перша та ухвала 17 серпня, яка виправила помилки, — ред.) є невід’ємними частинами й ухвала про виправлення описки, відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, ніяким чином не може змінювати по суті рішення від 16 серпня, оскільки йдеться про технічку описку. І йдеться не про зміну порядку виконання ухвал", — пояснив прокурор.

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Він наголосив, що в ухвалі зазначено — вона підлягає негайному виконанню, тому немає підстав для звільнення Гримчака із СІЗО.

Іванов також зазначив, що подібна практика є поширеною, бо судді часто допускають описки.

Також прокурор нагадав, що захист заступника міністра може оскаржити запобіжний захід у апеляційному суді.

"Просто тут йде розрахунок на маніпуляцію, підміну поняттями, я думаю, що це робиться свідомо, а не тому, що адвокат не знає норми кримінально-процесуального закону", — резюмував він.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака. Наступного дня, 17 серпня, суд виправив помилки в постанові і тут же, за словами адвоката, допустив інші. Гримчака відправили в СІЗО.