 Ми направили постачальнику претензію, - Міноборони щодо розслідування ДБР про купівлю неякісних котлів для приготування їжі

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби Міноборони щодо оприлюдненої ДБР інформації про закупівлю неякісного обладнання для військових частин, а саме казанів електричних для варіння їжі .
У Міноборони розповіли, що за результатами торгів 26 червня підписали з переможцем тендера договори.
"На початку липня під час поставки обладнання в одну з військових частин командир частини підписав акти прийому обладнання. 16 липня Департаментом держзакупівель ініційовано проведення додаткової перевірки обладнання на повну відповідність технічним вимогам замовника з метою недопущення поставки недоброякісного обладнання", - зауважили в оборонному відомстві.
Як зазначено, після проведення перевірки наприкінці липня командиром військової частини направлено лист на Департамент держзакупівель із проханням анулювати акти прийому обладнання та призначити служебове розслідування з цього приводу у військовій частині.
"Зі свого боку, 12 серпня Департаментом направлено постачальнику претензію про стягнення штрафних санкцій на загальну суму 1,2 млн грн за поставку неякісного обладнання, відповідно до умов договору", - зазначили в Міноборони.
"На момент поширення інформації у ЗМІ Міністерство оборони не здійснювало жодної оплати за вказане обладнання та веде претензійну роботу з постачальником. Варто наголосити, що ініціатором проведення перевірки якості зазначеного обладнання було саме Міністерство оборони України. Міністерство оборони України надає повну підтримку правоохоронним органам у проведенні слідства", - додали у відомстві.
Нагадаємо, ДБР розслідує привласнення 800 тис. грн під час закупівлі електричних котлів для військової частини у Львові, в причетності підозрюють співробітників Міноборони.
Тому, я б на вашому місці.... Радісно плескав всім, хто приходить до влади в Україні, крім кума путіна...
Походу навіть риги по трошки прозрівають...
''З вашими радикалами на півдні..І гастролерами з інших міст...'' це кремлівська риторика... Не було на півдні радикалів...і гастролерів не було... Був футбольний матч Чорноморець - Металіст... І було вбито мусарами двох фанатів... Мусара ці всі вже в росії... Це моя історія і України вата ти ї...на... І ти хоть кіл теши на голові, а я вас по запаху чую...
а спроба втертись в довіру через мову і я з 'миколаївщини' це взагалі старий затертий фсбшний підручник... Я цю гидоту ще при союзі вивчав... І нічорта не змінилось.
а жидкий стул как следствие - вы не отправляли ?
🙄
🤣🤣
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И на вид чуть-чуть горбатый,
И поёт на языке родном:
Купите, койфт жэ, койфт жэ папиросн
Трукэнэ фун рэгн нит фаргосн
Койфт жэ билик бэнэмонэс
Койфт жэ hот ойф мир рахмонэс
Ратэвэт фун hунгер мих ацинд..."
Кліп: https://www.youtube.com/watch?v=Rh2-xtgqFTg
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https://www.youtube.com/watch?v=vZG7RqHqtwE
Зе-билы, что там с бронижилетами, питанием, тренажерами?
НЕТ коррупции, загнулись дела!