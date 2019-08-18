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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2724) ДБР (436)

 Ми направили постачальнику претензію, - Міноборони щодо розслідування ДБР про купівлю неякісних котлів для приготування їжі

Через поставки неякісних котлів для приготування їжі Департаментом держзакупівель Міноборони постачальнику було направлено претензію на суму 1,2 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби Міноборони щодо оприлюдненої ДБР інформації про закупівлю неякісного обладнання для військових частин, а саме казанів електричних для варіння їжі .

У Міноборони розповіли, що за результатами торгів 26 червня підписали з переможцем тендера договори.

"На початку липня під час поставки обладнання в одну з військових частин командир частини підписав акти прийому обладнання. 16 липня Департаментом держзакупівель ініційовано проведення додаткової перевірки обладнання на повну відповідність технічним вимогам замовника з метою недопущення поставки недоброякісного обладнання", - зауважили в оборонному відомстві.

Як зазначено, після проведення перевірки наприкінці липня командиром військової частини направлено лист на Департамент держзакупівель із проханням анулювати акти прийому обладнання та призначити служебове розслідування з цього приводу у військовій частині.

"Зі свого боку, 12 серпня Департаментом направлено постачальнику претензію про стягнення штрафних санкцій на загальну суму 1,2 млн грн за поставку неякісного обладнання, відповідно до умов договору", - зазначили в Міноборони.

"На момент поширення інформації у ЗМІ Міністерство оборони не здійснювало жодної оплати за вказане обладнання та веде претензійну роботу з постачальником. Варто наголосити, що ініціатором проведення перевірки якості зазначеного обладнання було саме Міністерство оборони України. Міністерство оборони України надає повну підтримку правоохоронним органам у проведенні слідства", - додали у відомстві.

Нагадаємо, ДБР розслідує привласнення 800 тис. грн під час закупівлі електричних котлів для військової частини у Львові, в причетності підозрюють співробітників Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143434
 
 
 Топ коментарі
 
ГБР под руководством Портнова ещё и котлы у ВСУ отнимет, под радостные аплодисменты зебилов...
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Крім кума путіна😏 Тобто нема вже ригів і ригоподібних?
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Я це прекрасно розумію! Саме тому навесні 14-го та влитку, разом з вашими радикалами на півдні, пиз..ив ВАШИХ "ущімльонних хунтой" гастролерів з іньших міст... Сам з Миколаєвщини...
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ГБР под руководством Портнова ещё и котлы у ВСУ отнимет, под радостные аплодисменты зебилов...
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Цікаво, яке ти, зебіл, маєш відношення до України? "Че там у хоххлов?"спати спокійно не дає, так?
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Да это мокшанские боты прячутся под белорусскими флагами на службе у Пороха
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Я вже вам пояснював... Як тільки 'гради' і 'братішки' закінчать з нами... Так в цей же ж день прийдуть наводити порядок до вас... І ви відчуєте всі радості від спілкування з ватнорилою армією на собі...
Тому, я б на вашому місці.... Радісно плескав всім, хто приходить до влади в Україні, крім кума путіна...
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Крім кума путіна😏 Тобто нема вже ригів і ригоподібних?
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Ворог мого ворога... Це не я придумав...)
Походу навіть риги по трошки прозрівають...
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Я це прекрасно розумію! Саме тому навесні 14-го та влитку, разом з вашими радикалами на півдні, пиз..ив ВАШИХ "ущімльонних хунтой" гастролерів з іньших міст... Сам з Миколаєвщини...
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Знаєте де палитесь?
''З вашими радикалами на півдні..І гастролерами з інших міст...'' це кремлівська риторика... Не було на півдні радикалів...і гастролерів не було... Був футбольний матч Чорноморець - Металіст... І було вбито мусарами двох фанатів... Мусара ці всі вже в росії... Це моя історія і України вата ти ї...на... І ти хоть кіл теши на голові, а я вас по запаху чую...

а спроба втертись в довіру через мову і я з 'миколаївщини' це взагалі старий затертий фсбшний підручник... Я цю гидоту ще при союзі вивчав... І нічорта не змінилось.
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А ты знаешь, шо у тебя флаг стоит БССР? Что ты потерял тут бульбаш?
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Спочатку проводять тендер, де шукають найнижчі ціни. Потім виявляється, що котли зроблені відповідно до низької ціни. Чому перед закупівлею не перевірили якість цих котлів? Коли приймали котли теж могли перевірити. Зрозуміло тепер, що набрали у ці служби некваліфікованих спеціалістів. Звільняйте усіх.
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.

а жидкий стул как следствие - вы не отправляли ?
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а эти все воруют. дорвались. кому война, а кому...
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За твою мізерну пенсію, яка буде ще меншою.
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Шо, баксик сидить на мінімалці? Каакоой паазооор!
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Це дійсно так. Просто у нього маленький стаж роботи, бо не любив працювати. Тепер він шукає винних у цьому, а своєї вини не бачить.
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Ясно. Як в анекдоті про молодят після першої ночі. Молода розчаровано сказала "І зарплата у тебе ТЕЖ маленька..."
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Я на пенсию не живу..сигарет купить и кондомов разве..
🤣🤣
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Навіщо тобі кондоми? нехай їх "соціальні хвойди" приносять.
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Так йому приносять ще ті старі радянські кордони, баковський чи баксівський виріб 2. бако
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"...И он стоит, к стене прижатый,
И на вид чуть-чуть горбатый,
И поёт на языке родном:

Купите, койфт жэ, койфт жэ папиросн
Трукэнэ фун рэгн нит фаргосн
Койфт жэ билик бэнэмонэс
Койфт жэ hот ойф мир рахмонэс
Ратэвэт фун hунгер мих ацинд..."
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Тобто він пропонує пиво, баби, папіроси.🍺👯😯
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Після 2 св. війни соціально незахищені верстви населення могли отримати ліцензію на торгівлю сигаретами "врознос" (поштучно). Про це і йдеться у пісні. Найяскравіше виконання - сестри Беррі.
Кліп: https://www.youtube.com/watch?v=Rh2-xtgqFTg
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Зе-банда носом землю роет - пытаются найти хоть какой-то факт "мародерства".
Зе-билы, что там с бронижилетами, питанием, тренажерами?
НЕТ коррупции, загнулись дела!
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ГБР из независимого органа просто превратились в протновских сявок, всё чем они заняты смердит за версту заказухой и русней.
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