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 Затримано власника готелю "Токіо Стар" Чорного, під час пожежі в якому загинуло 9 осіб, - прокуратура

В Одесі затримали підприємця Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар", у якому під час пожежі загинули 9 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці обласної прокуратури.

У повідомленні зазначається: "Під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, в рамках досудового розслідування слідчі ГУНП в області затримали в порядку ст. 208 КПК України фактичного власника готелю "Токіо Стар" В.Чорного.

Наразі прокуратура готує зазначеній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч. 2 ст. 270 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває".

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

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Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143433
 
 
 Топ коментарі
 
Відповідальність несуть фотографи та інші недосвідчені зебіли.
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Погибли мужчины из раши - вопрос : кто опять в Украину впускает кацапов?
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Он не позволил провести проверку по пожарной безопасности месяц назад - просто не мустил проверяющих
Наверняка знал, что не все хорошо в этом плане...
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Не їм своїх друзів, на відміну від тебе.
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Хотелось бы понимать, что значит "задержан фактический собственник" ???
Либо это собственник объекта согласно Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, он же предприниматель-эксплуатант объекта - тогда всё правильно; либо он не юридический, а фактический собственник (например, если гостиница записана на фирму) и при этом не он директор / ФОП, который непосредственно там работает - то тогда с какого перепугу его задерживать ? Тогда это показуха, "потому что Президент сказал, что накажут" - и адвокаты в суде это развалят.
Журналисты могли бы и поуточнять такие вещи - недолго ведь.
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https://otel-tokyo-star.ua/plain?gclid=Cj0KCQjwy97qBRDoARIsAITONTIUN9CD_YsJjS374d8-o96dqr0PAUw3q_qrcXnSvaVJylbKcjCXICwaAjWdEALw_wcB&utm_expid=.vX5vH28vQgyT0BxJTi9GkQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

А вообще, интересно, что именно произошло - судя по сайту, гостиница демпинговала и сбивала возле вокзала бизнес очень многим - и отельерам, и кто квартиры сдаёт посуточно. Уж не поджог ли умышленный, чтобы конкурента убрать ? Тогда и арест "фактического" собственника вместо ФОП или директора становится более понятен.
Надо попробовать забронировать номер с сайта - посмотреть, на кого оплату выставит . . .
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Уже вижу на сайте - управляющий не Чёрный, которого арестовали, а какая-то Анастасия Никитина, про "задержание" которой пока ничего не слышно в новостях . . .
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Черный - наваль и нохель, безмозглый скупой мелочный менувелет бааль хайим! Неужели выйдет сухим из воды,хелъа))
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Погуглите что такое "одесские шашлыки".


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Это один из героических эпизодов Майдана, когда патриоты "сожгли вату", кажется человек 50. Это как выстрел Авроры у большевиков.
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патриоты спасали вату после того как вата с дуру сама и подожгла себя. натаскали туда канистр с бензином... зачем?
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Странно, а раньше патриоты этим гордились.
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вата сама сгорела, что то у них не по рлану пошло
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Ще добавлю, пожежники ніколи не ходять дивитися на вогнегасники, організація яка їх заправляла, все точно знає, бо у них заведено все в комп, за 3-4 дні до срока вони вже телефонують з питанням чому не привезені вогнегасники на перевірку, а то пожежник прийде ?
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посмотрела видео изнутри сгоревшего "отеля" https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=ktyoCFb36E8
Ппц. гипсокартонные клетушки без окон, узкий коридор, жуткие условия. Сахать нужно не только собственника, но и городские власти, разрешившие в такие условия селить людей, и пожарных, которые подписывали акты, и руководство МВд области. которое это не пресекло и т.д. Это ужасно. Итог закономерен, к сожалению - жертв могло бы быть и больше в таких условиях.
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а как же воспитательница ? будут хадерживать ?
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