 Затримано власника готелю "Токіо Стар" Чорного, під час пожежі в якому загинуло 9 осіб, - прокуратура

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці обласної прокуратури.
У повідомленні зазначається: "Під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, в рамках досудового розслідування слідчі ГУНП в області затримали в порядку ст. 208 КПК України фактичного власника готелю "Токіо Стар" В.Чорного.
Наразі прокуратура готує зазначеній особі підозру за фактом порушення вимог пожежної безпеки в готелі, що спричинило загибель дев’яти людей (ч. 2 ст. 270 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває".
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.
😁
Либо это собственник объекта согласно Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, он же предприниматель-эксплуатант объекта - тогда всё правильно; либо он не юридический, а фактический собственник (например, если гостиница записана на фирму) и при этом не он директор / ФОП, который непосредственно там работает - то тогда с какого перепугу его задерживать ? Тогда это показуха, "потому что Президент сказал, что накажут" - и адвокаты в суде это развалят.
Журналисты могли бы и поуточнять такие вещи - недолго ведь.
А вообще, интересно, что именно произошло - судя по сайту, гостиница демпинговала и сбивала возле вокзала бизнес очень многим - и отельерам, и кто квартиры сдаёт посуточно. Уж не поджог ли умышленный, чтобы конкурента убрать ? Тогда и арест "фактического" собственника вместо ФОП или директора становится более понятен.
Надо попробовать забронировать номер с сайта - посмотреть, на кого оплату выставит . . .
Ппц. гипсокартонные клетушки без окон, узкий коридор, жуткие условия. Сахать нужно не только собственника, но и городские власти, разрешившие в такие условия селить людей, и пожарных, которые подписывали акты, и руководство МВд области. которое это не пресекло и т.д. Это ужасно. Итог закономерен, к сожалению - жертв могло бы быть и больше в таких условиях.