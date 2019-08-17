 Грузія підписує з "головним стратегічним партнером" США угоду про військове співробітництво

Заяву міністра поширила пресслужба Міноборони Грузії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже через кілька днів у нас буде можливість підписати з нашим головним стратегічним партнером, із США, угоду про трирічну співпрацю", - заявив міністр у суботу після зустрічі з новим військовим аташе США в Грузії полковником Стефані Беглі.

За заявою Ізорії, співпраця з США направлена на "посилення оборонних можливостей Грузії, підвищення військової і бойової готовності і сприяння тим процесам, які мають прискорити інтеграцію Грузії в НАТО".

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