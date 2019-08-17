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 За кордоном
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Все про:Грузія (589) США (5283)

 Грузія підписує з "головним стратегічним партнером" США угоду про військове співробітництво

Грузія та США в найближчі дні підпишуть угоду про співпрацю у військовій сфері на три роки, повідомив міністр оборони Грузії Леван Ізорія.

Заяву міністра поширила пресслужба Міноборони Грузії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже через кілька днів у нас буде можливість підписати з нашим головним стратегічним партнером, із США, угоду про трирічну співпрацю", - заявив міністр у суботу після зустрічі з новим військовим аташе США в Грузії полковником Стефані Беглі.

За заявою Ізорії, співпраця з США направлена на "посилення оборонних можливостей Грузії, підвищення військової і бойової готовності і сприяння тим процесам, які мають прискорити інтеграцію Грузії в НАТО".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143430
 
 
 Топ коментарі
 
Грузія підсилює співробітництво з США, а Україна у цей час не видає Коломойського. Відповідно матимемо відсутність такого співробітництва.
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А у зеботов какие успехи в этом направлении?
А зеботам не когда.
Они за место у корыта толкутся.
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У мене вимагав? Ти кидай пити!
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Грузія підсилює співробітництво з США, а Україна у цей час не видає Коломойського. Відповідно матимемо відсутність такого співробітництва.
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То ти перейди на більш легке,бо після поразки свинарника зовсім дах покосився. Грузия подписывает с "главным стратегическим партнером" США соглашение о военном сотрудничестве - Цензор.НЕТ 6430
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Порошенко вивів 8 млрд.Як поверне-так і відразу підпишуть.
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А у зеботов какие успехи в этом направлении?
А зеботам не когда.
Они за место у корыта толкутся.
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ну так корито--корито святе место- пусто не може бути..народ годує--свині лізуть
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Поки що не великі.Лише гримчак сів,а їх ще так багато..........
Оце ще не всі.
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а можна в Україні базу НАТО?..пару літачків , човників..одну малюсіньку яндрову ракету...пару тисячу морпіхів і один малюсінький авіаносець Грузия подписывает с "главным стратегическим партнером" США соглашение о военном сотрудничестве - Цензор.НЕТ 9666
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Как всегда поезд умчался. Была кинуха модная в той стране что раньше жили. И там один паренёк из Симбирска в толпу кинул слова что чуть подходят к сюжету этой новости:*Революция---о необходимости которой всё время говорили большевики----совершилась! *. Другие садятся в поезд и правильно делают. Грузинские ребята смыкитили что с проституткой Европой дело иметь смысла нет---сдадут всегда, а американские хлопцы не подведут. И причина в другом. Они, американцы за своё думают а не за Грузию, но Грузия им нужна именно для этого!
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Лаптеногий, вали отсюда,падаль, здесь бояры не подают
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А скільки вбили росіяни в Іспанії, Молдові, Україні, Сирії...?
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Лапоть проколовся як завжди на хозяєвах. Ти чьїх будіш? Хто твїй хазяїн? *****. Бгггг.
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Ты свинособака,пасть свою прихлопни, ягель зацвёл, репа заколосилась,давай бегом, ***** больше не позволит
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Еще бы военную базу американскую поставить где то под Батуми с кораблями ВМС)
Русские бы обосрались)
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Спочатку грузинам відкрили безвіз, а після цього - нам.
Сподіваюсь, так буде зі стратегичним партнерством з США та НАТО.
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ничего не понимаю
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Скажу більше-Тамагавки вже в дорозі.Молодці.
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Але ти до цього не маєш жодного стосунку.
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Скавучанням ПЕСиків задоволений!
🤑
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Трамп, нахрена, тобі та Гренландія, купи краще Україну.
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